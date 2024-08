عجیب ترین مکان های دنیا در مرز واقعیت و رویا

گروه ایرنا زندگی - در دنیا، مکان‌های عجیب و فریبنده‌ای وجود دارد که حس شگفتی در بیننده می‌آفرینند و گاه حتی توجیه علمی نیز ندارند. مکان‌هایی نظیر دریاچه خالدار کانادا یا کوه‌های تیانزی چین، خارق‌العاده و شگفت‌انگیز هستند. ایران نیز نماینده‌ای در فهرست عجیب‌ترین مکان‌های دنیا دارد؛ چشمه باداب سورت مازندران یکی از مکان‌های عجیب دنیا محسوب می‌شود. تصاویر عجیب‌ترین مکان های دنیا گاه باورنکردنی و ساختگی به نظر می‌رسند. هر گردشگری که از این مکان‌ها بازدید کند، تصویری ماندگار از این جاذبه‌ها در ذهنش نقش می‌بندد. در این مقاله، با ۱۵ مورد از عجیب‌ترین مکان‌های دنیا آشنا خواهید شد.

عجیب‌ ترین مکان‌ های دنیا

دریاچه خالدار (Spotted Lake)

موقعیت: کانادا، استان بریتیش کلمبیا

«دریاچه خالدار» در شمال غرب شهر کوچک «اوسویوس» (Osoyoos) قرار دارد. بومیان بریتیش کلمبیا به این دریاچه «خیلوک» (Khiluk) نیز می‌گفتند. این منطقه برای مدتی طولانی مورد احترام بومیان قرار داشت و آن را مقدس می‌پنداشتند؛ چراکه آب این دریاچه عجیب در تابستان، تبخیر می‌شود و استخرهای معدنی کوچکی با رنگ‌های متفاوت در آن شکل می‌گیرد. بازدید از دریاچه خالدار مثل قرار گرفتن در فضایی علمی‌تخیلی است.

دریاچه خالدار معدنی‌ترین دریاچه جهان است که با موادهای معدنی مثل کلسیم، سدیم سولفات و مقادیر اندکی نقره و تیتانیوم انباشته شده است. در تابستان، می‌توانید در میان دریاچه قدم بزنید و دایره‌های رنگی شکل‌گرفته بر آب را مشاهده کنید. هرکدام از لکه‌های تشکیل‌شده در دریاچه حاوی مواد شیمیایی متراکمی است و طبق باور مردم محلی، خاصیت درمانی دارد. بیش از ۳۵۰ استخر مجزا با رنگ‌های متفاوت به‌شکل موزائیک در دریاچه خالدار شکل می‌گیرد و باعث می‌شود که این مکان به یکی از عجیب‌ترین مکان‌های دنیا تبدیل شود.

گذرگاه ساحلی جاینت (Giant’s Causeway)

موقعیت: سواحل شمالی ایرلند شمالی

در حدود ۶۰ میلیون سال پیش، فوران آتشفشانی عظیمی رخ داد و در اثر آن، حجم عظیمی بازالت سیاه مذاب بیرون ریخت. وقتی این مواد سرد و سفت شدند، ستون‌های سنگی بسیاری به وجود آمدند و «گذرگاه ساحلی جاینت» را تشکیل دادند. این گذرگاه غول‌پیکر شامل حدود ۳۷,۰۰۰ ستون چندضلعی می‌شوند که به‌عنوان میراثی جهانی ثبت شده‌اند. ستون‌ها آن‌قدر از لحاظ هندسی دقیق هستند که در افسانه‌های محلی ساخت آن‌ها را به یک غول نسبت می‌دهند.

طبق افسانه‌های محلی، غولی گذرگاه جاینت را ساخت تا دیواری دفاعی در برابر تهاجم به سرزمین‌ ایرلندی‌ها باشد. ایرلندی‌ها همچنین از این گذرگاه برای حمله به دشمنان خود استفاده می‌کردند؛ البته به‌جز این، داستان‌های متنوعی حول گذرگاه غول‌پیکر جاینت وجود دارد. به هر حال، ده‌ها هزار ستون بازالت در ساحل اقیانوس اطلس شمالی در کنار تپه‌های سرسبز و دریای آرام، صحنه دل‌انگیزی را پیش چشم گردشگران آفریده است. گذرگاه ساحلی جاینت یکی از عجیب‌ترین مکان‌ها روی زمین محسوب می‌شود.

چاه تور (Thor’s Well)

موقعیت: آمریکا، ایالت اورگن

«چاه تور»، یکی از عجیب‌ترین مکان های دنیا در اقیانوس آرام است که در آن امواج آب با شتاب وارد گودال و سپس با فشاری زیاد به بالا پرتاب می‌شوند. برخی به چاه تور، «ناودان اقیانوس آرام» یا «گودال مرگ» می‌گویند. این گودال، آب اقیانوس را با قدرتی زیاد به درون خود می‌کشد و به سیاه‌چاله‌ای در دل اقیانوس می‌ماند که همه‌چیز را می‌بلعد.

برای حفظ ایمنی، گردشگران بهتر است از فاصله‌ای دور از چاه تور بازدید کنند؛ به‌ویژه، در زمان مد دریا یا طوفان‌های زمستانی، این فاصله باید بیشتر باشد. گردشگران ماجراجو دوست دارند در زمستان از چاه تور بازدید کنند؛ چون در آن زمان، چاه در خشمگین‌ترین حالت ممکن قرار دارد.

پاموکاله (Pamukkale)

موقعیت: ترکیه، استان دنیزلی

«پاموکاله» محوطه‌ای در جنوب غرب ترکیه، ثبت‌شده در میراث جهانی یونسکو است. در این محوطه، جریان آبی که از چشمه‌های طبیعی سرچشمه گرفته‌ است، بر تراس‌هایی از جنس سنگ آهک سفید سرازیر می‌شود؛ بدین‌ترتیب، تراس‌ها به استخرهای آب گرمی مناسب برای شنا و آب‌درمانی تبدیل‌ شده‌اند. پاموکاله در لغت به‌معنای «قلعه پنبه‌ای» است که تراس‌های پلکانی سفید با آب گرم جاری در آن‌ها به‌خوبی با نامش هم‌خوانی دارد.

استخرهای پاموکاله به‌نظر سرد هستند؛ اما آب گرمی در آن‌ها جریان دارد که مدام با چشمه‌های زیرزمینی تازه می‌شود. در زمانی که گردشگران کمی از پاموکاله بازدید می‌کنند، هرکدام از استخرهای آب گرم کوچک این محوطه می‌تواند به استخری اختصاصی تبدیل شود. گردشگرانی که به پاموکاله می‌روند، همچنین می‌توانند از ویرانه‌های شهر باستانی «هیراپولیس» (Hierapolis) بازدید کنند که در نزدیکی آن قرار دارد.

دریاچه هیلیر (Lake Hillier)

موقعیت: استرالیا، جزیره میدل

«دریاچه هیلیر» در کناره جزیره «میدل» (Middle)، بزرگ‌ترین جزیره مجمع‌الجزایر «روشرش» (Recherche)، در غرب استرالیا قرار دارد که در سال ۱۸۰۲ میلادی کشف شد. این دریاچه در تمام طول سال، رنگ صورتی پررنگ خود را حفظ می‌کند. برخی دانشمندان معتقدند که دلیل رنگ صورتی دریاچه آن است که در آب بسیار شور آن، نوعی جلبک نمک‌دوست به نام دونالیلا سالینا (Dunaliella Salina) و نوعی باکتری صورتی وجود دارد.

دسترسی به دریاچه هیلیر دشوار است؛ ازاین‌رو، گردشگران برای آنکه بهترین دید را به دریاچه داشته باشند، به فرودگاه «اسپرانس» (Esperance) می‌روند که در فاصله یک‌ساعته از دریاچه قرار دارد و از آنجا بر فراز دریاچه پرواز می‌کنند. از آسمان می‌‎توان رنگ صورتی دریاچه هیلیر را در کنار جنگل‌های سبز اطراف و اقیانوس آبی هند به‌وضوح تشخیص داد.

باداب سورت (Badab-e Surt)

موقعیت: ایران، استان مازندران

تراس‌های پلکانی از جنس سنگ تراورتن که در طی هزاران سال شکل گرفته‌اند، یک جاذبه طبیعی بسیار زیبا در شمال ایران هستند که با نام «باداب سورت» شناخته می‌شوند. تراورتن نوعی سنگ آهک است که از رسوب کلسیم در آب جاری شکل می‌گیرد. باداب سورت یکی از عجیب‌ترین مکان های ایران و جهان است که دو چشمه آب گرم با املاح معدنی متفاوت دارد. میزان بالای اکسید آهن در یکی از این چشمه‌ها باعث شده است که آب هنگام پایین‌آمدن از تراس‌های پلکانی از خود رنگ‌های زیبای طلایی، نارنجی و قرمز بر جای بگذارد. در فصول سرد این چشمه‌ رنگ قرمزتری دارد.

آب چشمه باداب سورت برای درمان رماتیسم و برخی بیماری‌های پوستی مفید است. این چشمه پس از پاموکاله ترکیه، دومین چشمه آب شور ثبت‌شده در جهان محسوب می‌شود. گردشگران برای دیدن زیباترین حالت باداب سورت بهتر است در هنگام طلوع یا غروب آفتاب به روستای اروست در مازندران بروند.

کوه‌های تیانزی (Tianzi Mountains)

موقعیت: چین، استان هونان

«کوه‌های تیانزی» در شمال غرب استان هونان (Hunan) چین قرار دارند و در طی میلیون‌ها سال فرسایش سنگ‌های رسوبی در محوطه‌ای به مساحت ۵۴ کیلومتر مربع شکل گرفته‌اند. کوه‌های تیانزی در واقع قله‌هایی از جنس سنگ آهک پوشیده در بافتی سرسبز و اغلب غرق در مه هستند. تله‌کابینی در این منطقه با عبور از دل کوه‌، روستای «هوانگشی» (Huangshi) را به روستای تیانزی متصل می‌کند. از روستای تیانزی، مسیرهای بسیاری برای گردشگران وجود دارد تا از میان کوه‌ها عبور و مناظر عجیب و نفس‌گیر آن را تماشا کنند.

واژه تیانزی به‌معنای «پسر آسمان» یا «پسر بهشت» است. کوه‌های شناوری که در فیلم معروف «آواتار» (Avatar) به تصویر کشیده شدند، الهام‌گرفته از کوه‌های عجیب تیانزی بودند. کوه‌های تیانزی فضایی اعجاب‌انگیز و به‌یادماندنی پیش چشم گردشگران می‌آفرینند.

خطوط نازکا (Nazca Lines)

موقعیت: پرو

«خطوط نازکا»، از عجیب‌ترین مکان‌ های دنیا که توجیه علمی ندارد، به‌عنوان یکی از مکان‌های اسرارآمیز پرو و آمریکای جنوبی شناخته می‌شود که در آن از گذشته‌های بسیار دور، تصاویری از پیکره حیوانات و شکل‌های هندسی روی زمین نقش شده‌اند. این شکل‌ها را تنها می‌توان از ارتفاع زیاد مشاهده کرد؛ شکل‌هایی که هرکدام با یک خط ممتد کشیده شده‌اند و برخی از آن‌ها حدود ۳۰۰ متر طول دارند.

خطوط نازکا در فیلم سینمایی «ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین» (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) نشان داده شدند که در آن، پروفسور جستجوگر با استفاده از این خطوط توانست شهر مخفی را پیدا کند. خیلی‌ها نمی‌دانند که این مکان واقعی است و در نقشه جهان وجود دارد. این بقایای پیشاتاریخی یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های ثبت‌شده در میراث جهانی یونسکو است که سالانه هزاران گردشگر را به خود جذب می‌کند.

سازه بلندی در کویر برای دیدن خطوط نازکا نصب شده است؛ اما از بالای آن سازه می‌توان دید محدودی به خطوط داشت. بهترین حالت برای بازدید از این خطوط شگفت‌آور، پرواز بر فراز آن‌ها است.

جزیره سقطرا (Socotra Island)

موقعیت: یمن

«جزیره سقطرا» حدود ۶ میلیون سال پیش از قاره آفریقا جدا شده و فضای امروزی آن شبیه به صحنه فیلم‌های علمی‌تخیلی است. این جزیره تنوع زیستی منحصربه‌فردی دارد؛ به‌طوری که درختان و گیاهان نایابی از جمله «درخت خون سیاوشان» یا «درخت خون اژدها» (dragon’s blood) و «درخت بطری» (bulbous bottle؛ درختی شبیه به بطری) در آن دیده می‌شود. درخت خون سیاوشان به‌دلیل شیره سرخ‌رنگی که از آن می‌تراود، به این نام شهرت یافته است. تنوع زیستی جزیره سقطرا باعث می‌شود که این جزیره یکی از خاص‌ترین مکان‌های جهان باشد.

دست بیابان (Hand of the Desert)

موقعیت: شیلی، آتاکاما

«دست بیابان» یک اثر هنری دست‌ساز، ساخته «ماریو ایرازابال» (Mario Irarrazabal)، مجسمه‌ساز شیلیایی، است. ایرارازابال با آثار مرتبط با رنج‌‎های انسانی شناخته می‌شود. مجسمه دست در بیابان،‌ این اثر هنری عجیب، در بیابان «آتاکاما» (Atacama) در فاصله حدود ۷۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر «آنتوفاگاستا» (Antofagasta) قرار دارد. این مجسمه مرعوب‌کننده و بزرگ ۱۱ متری، در بیابانی دورافتاده و متروک از میان شن‌ها بیرون زده است و حس تنهایی انسان را به بازدیدکننده القا می‌کند.

تپه‌های شکلاتی (Chocolate Hills)

موقعیت: فیلیپین، جزیره بوهول

در جزیره بوهول (Bohol) فیلیپین، حدود ۱,۷۰۰ تپه مخروطی عجیب، در منطقه‌ای به‌وسعت بیش از ۵۰ کیلومتر مربع، وجود دارد که به «تپه‌های شکلاتی» معروف هستند. این تپه‌ها ارتفاعات متفاوتی دارند؛ اما از لحاظ شکل، آن‌قدر شبیه به هم هستند که به نظر می‌رسد به دست انسان ساخته شده‌اند. تپه‌های شکلاتی بر اثر افزایش رسوبات مرجانی و فرسایش ناشی از آب باران شکل گرفته‌اند. در فصل گرم، پوشش سبز تپه‌ها به قهوه‌ای تغییر رنگ می‌دهد و تپه‌ها را شبیه به شکلات می‌کند. تپه‌های شکلاتی یکی از معروف‌ترین جاهای دیدنی فیلپین و البته یکی از عجیب‌ترین آن‌ها است.

ساحل قرمز (Red Beach)

موقعیت: چین، ساحل پانجین

ساحل قرمز چین، در تالاب بزرگی در کنار رودخانه «لیائوهه» (Liaohe) قرار دارد و با نوعی جلبک دریایی به نام «سوئدا» (Sueda) پوشیده شده است که در فصل پاییز به رنگ قرمز درمی‌آید. این تالاب ذخیره‌گاه طبیعی مهمی برای پرندگان مهاجر محسوب می‌شود. ساحل قرمز منطقه‌ای محافظت‌شده است که تنها بخش کوچکی از آن در اختیار بازدید گردشگران قرار می‌گیرد؛ یک مسیر پیاده‌روی چوبی‌ در این بخش تعبیه شده است که گردشگران می‌توانند روی آن قدم بزنند و به‌خوبی ساحل را نظاره کنند.

جلبک‌ قرمزرنگ ساحل، یکی از معدود گونه‌های جلبکی است که می‌تواند در خاک بسیار قلیایی و آب شور تالاب زنده بماند و رشد کند. ساحل قرمز پانجین (Panjin) یک جاذبه گردشگری معروف و یکی از عجیب‌ترین مکان های دنیا است که سالانه، ده‌ها هزار گردشگر از آن بازدید می‌کنند.

در فصل پاییز، تقریبا کل ساحل قرمز می‌شود و تنها باریکه‌هایی از آب قابل‌مشاهده است. ساحل قرمز یکی از بهترین مقاصد برای عکاسی به شمار می‌آید.

دشت خمره‌ها (Plain of Jars)

موقعیت: لائوس، استان شیانگ خوانگ

افسانه‌های زیادی حول دشت خمره‌های لائوس در استان شیانگ خوانگ (Xieng Khouang) ساخته شده است. در این دشت، بیش از هزار کوزه‌ سنگی حکاکی‌شده بزرگ و دیسک‌های سنگی (احتمالا در کوزه‌ها)، به‌صورت پراکنده قرار دارند. نظر غالب محققان این است که این کوزه‌های استوانه‌ای بزرگ در عصر باستان برای مراسم خاکسپاری استفاده می‌شدند؛ اما افسانه‌های محلی می‌گویند که این کوزه‌ها برای درست کردن نوشیدنی برنج برای غول‌ها به‌کار می‌رفت.

در دهه ۱۹۶۰، آمریکا شمال لائوس را به‌طور گسترده بمباران کرد و آن منطقه برای عبور و مرور گردشگران خطرناک شد. در سال‌های اخیر برخی بخش‌های دشت خمره‌ها پاکسازی و برای ورود گردشگران ایمن شده است.

کوچه استخوان نهنگ‌ (Whale Bone Alley)

موقعیت: سیبری، جزیره ایتیگران

ساحل شمالی جزیره «ایتیگران» (Yttygran)، درست در نزدیکی شبه‌جزیره «چوکوتکا» در سیبری، مقصدی ترسناک برای گردشگران محسوب می‌شود. در امتداد خط ساحلی، استخوان‌های بزرگ آرواره، دنده و مهره‌های نهنگ بر زمین قرار گرفته و گذرگاه وهم‌آلودی را به وجود آورده است. بر اساس نظر غالب محققان، قدمت استخوان‌ها به قرن‌ چهاردهم تا هفدهم میلادی برمی‌گردد.

«گذرگاه استخوان نهنگ‌ها» شامل ۵۰ استخوان نهنگ است که وزن هر استخوان به حدود ۳۰۰ کیلوگرم می‌رسد. در کاوش‌های نیمه دوم قرن بیستم میلادی، حدود ۱۲۰ چاله گوشتی مخروطی‌شکل با عمق تقریبی دو متر در این منطقه یافت شد. گذرگاه استخوان نهنگ‌ها احتمالا مکانی مقدس برای گردهم‌آیی قبایل بومی یا مکانی برای ذبح نهنگ، ذخیره گوشت و تجارت آن بوده است. فارغ از کاربرد این مکان، گذرگاه استخوان نهنگ امروزه یکی از عجیب‌ ترین مکان‌ های دنیا محسوب می‌شود.

جزیره گربه (Cat Island)

موقعیت: ژاپن، جزیره تاشیروجیما

«جزیره گربه» ژاپن یکی از عجیب‌ترین مکان‌های دنیا است. این جزیره در نزدیکی ساحل شرقی کشور ژاپن قرار دارد. جزیره تاشیروجیما (Tashirojima)، جزیره‌ای کوچک در استان میاگی» (Miyagi) است که تنها حدود ۱۰۰ نفر جمعیت دارد؛ اما جمعیت گربه‌های آن بسیار بیشتر از تعداد ساکنان است. در گذشته در این جزیره، ابریشم تولید می‌کردند و موش‌ها هم شکارچیان طبیعی کرم ابریشم بودند؛ به همین دلیل، تعدادی گربه‌ به جزیره آوردند تا موش‌ها خطری برای کرم‌های ابریشم نباشند.

ماهیگیران محلی جزیره تاشیروجیما، گربه‌ها را خوش‌یمن می‌دانستند و از گربه‌ها به‌خوبی مراقبت می‌کردند؛ این شرایط باعث شد تا گربه‌های جزیره زیاد شوند. این جزیره حتی معبد گربه و ساختمانی به‌شکل گربه برای اقامت گردشگران دارد؛ البته نیازی به گفتن نیست که سگ‌ها اجازه ورود به جزیره گربه را ندارند. در جزیره تاشیروجیما، هزاران گربه زندگی می‌کنند و ساکنان جزیره عاشق آن‌ها هستند. جزیره‌ گربه آئوشیما (Aoshima) نیز از دیگر جزیره‌های گربه در ژاپن است.