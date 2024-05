خواص جاودویی سیر

گروه ایرنا زندگی - سیر یکی از گیاهانی است که در طب سنتی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گرفته است و ادعا شده خواص بسیاری برای سلامتی مانند تقویت سیستم ایمنی دارد. در حقیقت، سیر به عنوان دارو توسط بقراط، طب یونان باستان، که پدر طب مدرن است استفاده می شده است.همچنین یونانی ها، بابلی ها ، رومی ها و چینی ها نیز از سیر به عنوان دارو استفاده می کرده اند.

از مهمترین خواصی که محققان برای سیر برشمرده اند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- سیر حاوی ترکیباتی با خواص دارویی قوی است.

- سیر بسیار مغذی است اما کالری بسیار کمی دارد.

- سیر می تواند به محافظت در برابر بیماری ها از جمله سرماخوردگی کمک کند.

- ترکیبات فعال موجود در سیر می توانند فشار خون را کاهش دهند.

- سیر سطح کلسترول را بهبود می بخشد که ممکن است خطر بیماری قلبی را کاهش دهد.

- سیر حاوی آنتی اکسیدان هایی است که ممکن است به پیشگیری از بیماری آلزایمر و زوال عقل کمک کند.

- سیر ممکن است به شما کمک کند عمر طولانی تری داشته باشید.

- مکمل های سیر ممکن است عملکرد ورزشی شما را بهبود بخشد.

- خوردن سیر ممکن است به سم زدایی فلزات سنگین در بدن کمک کند.

- سیر ممکن است سلامت استخوان ها را بهبود بخشد.

- سیرخام یک منبع خوب از منگنز، ویتامینB۶ همچنین حاوی کلسیم، مس،پتاسیم، فسفر، آهن و ویتامینB۱

سیر به انواع مختلف (خام،پخته و ترشی) مصرف می شود. وسیر در تمام اشکالش نسبت به اندازه اش سرشار از مواد مغذی شامل ویتامین های گروه بی و آنتی اکسیدان های ضد سرطان است که می تواند طیف وسیعی از مزایای سلامتی رادر برگیرد. اما ممکن است با برخی داروها تداخل داشته باشد.

تقویت کننده سیستم ایمنی

برخی مطالعات نشان داده‌اند که سیر ممکن است پاسخ ایمنی بدن را تقویت کند. اگرچه شواهد بیشتری مورد نیاز است. یک مطالعه ۱۲ هفته‌ای روی انسان نشان داد که مصرف روزانه مکمل سیر در مقایسه با دارونما، سرماخوردگی را تا ۶۳ درصد کاهش می‌دهد.

مطالعه دیگری نشان داد که عصاره سیر کهنه شده در دوزهای بالا (۲.۵۶ گرم در روز) روزهای بیماری ناشی از سرماخوردگی یا آنفولانزا را تا ۶۱ درصد کاهش می‌دهد. مطالعه سوم شواهد را ناکافی نشان داد و گفت که به داده های بیشتری نیاز است.

کاهش فشار خون

مطالعات متعددی که روی انسان انجام شده است که نشان می دهد سیر می تواند تأثیر قابل توجهی بر فشار خون در افراد مبتلا به فشار خون بالا یا فشار خون بالا داشته باشد. در واقع، یک مطالعه نشان داد که ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی گرم عصاره سیر کهنه شده به اندازه داروی فشار خون آتنولول در کاهش فشار خون در مدت ۲۴ هفته موثر است. برای مشاهده این فواید، باید روزانه مقدار بسیار زیادی سیر مصرف کنید - تقریباً چهار حبه.

سطح کلسترول را بهبود می بخشد

خوردن سیر می تواند سطح LDL یا کلسترول "بد" و کلسترول کل را کاهش دهد. تحقیقات نشان داده است که مصرف مکمل های سیر ممکن است LDL و کلسترول تام را در افرادی که سطح کلسترول بالایی دارند ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد. سیر ممکن است کلسترول را کاهش دهد. توجه زیادی به تأثیر مثبت بالقوه سیر بر سلامت قلب و عروق شده است. علاوه بر سیر خام ممکن است از سرطان جلوگیری کند. موسسه تحقیقات سرطان آمریکا نشان می دهد که مصرف مقادیر زیاد سیر ممکن است خطر ابتلا به سرطان های پانکراس، مری، پروستات و سینه را کاهش دهد. علاوه بر این، موسسه ملی سرطان می گوید تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که هر چه میزان سیر خام و پخته مصرف شده بیشتر باشد، خطر ابتلا به سرطان معده و روده بزرگ کاهش می یابد.

سم زدایی فلزات سنگین

نشان داده شده است که ترکیبات گوگرد موجود در سیر به محافظت در برابر آسیب اندام ناشی از سمیت فلزات سنگین، زمانی که سیر در دوزهای بالا مصرف می شود، کمک می کند. مطالعه ای که کارمندان یک کارخانه باتری خودرو را - که در طول کارشان در معرض سطوح بالای سرب قرار داشتند - به مدت چهار هفته ردیابی کرد، نشان داد که مصرف سیر باعث کاهش ۱۹ درصدی سطح سرب در خون آنها می شود. همچنین علائم سمیت مانند سردرد و فشار خون بالا را کاهش داد. کارمندان سه دوز سیر در روز مصرف کردند که در نهایت در کاهش علائم بهتر از داروی D-penicillamine بود.

یک قاشق غذاخوری سیر خام حاوی:

کالری:۲۰

پروتئین:۵گرم

کربوهیدرات ۲ گرم

سدیم:۰گرم

شکر:۰گرم

خطرات احتمالی سیر تخمیر شده

اگرچه نادر است، برخی از افراد ممکن است واکنش های نامطلوبی به سیر یا سیر تخمیر شده داشته باشند. همچنین می تواند با برخی داروها واکنش منفی نشان دهد. قبل از افزودن سیر به رژیم غذایی یا مصرف مکمل سیر، به خصوص در دوزهای بالا، حتما با پزشک خود مشورت کنید.

- خطرات دارویی:

از آنجایی که می تواند خون شما را رقیق کند، خوردن مقادیر زیاد سیر می تواند خطر خونریزی را افزایش دهد. همچنین می تواند با سایر رقیق کننده های خون واکنش نشان دهد. سیر همچنین ممکن است با داروی ضد HIV ساکویناویر تداخل داشته باشد.

- خطر آلرژی:

در برخی از افراد، سیستم ایمنی سیر را به اشتباه به عنوان یک تهدید تشخیص داد و باعث واکنش آلرژیک می شود. علائم آلرژی به سیر عبارتند از:

- التهاب پوست

- کهیر

- احتقان بینی یا آبریزش بینی

- خارش بینی

- عطسه کردن

- خارش یا آبریزش چشم

- تنگی نفس یا خس خس سینه

- تهوع و استفراغ

- گرفتگی معده

- اسهال

علائم می تواند از نظر شدت متفاوت باشد. و از بلافاصله پس از مصرف تا چند ساعت پس از قرار گرفتن در معرض ظاهر می شود. اگر مشکوک هستید که به سیر حساسیت دارید، به پزشک خود اطلاع دهید. آنها ممکن است شما را برای آزمایش به یک متخصص آلرژی ارجاع دهند.

نکته:

افرادی که از داروهای ضد انعقاد خون استفاده می کنند، باید در مصرف سیر احتیاط کنند.همچنین افرادی که قرار است تحت عمل جراحی قرار می گیرند، باید ۷تا۱۰ روز پیش از جراحی ، از خوردن سیر خودداری کنند.زیرا سیر زمان خونریزی را طولانی تر می کند.

۱-سیرترشی(تخمیر شده)

سیر تخمیر شده که به عنوان سیر سیاه شناخته می شود از سیر تازه درست شده که تخمیر شده است.فرآیند تخمیر سیررا به رنگ قهوه ای تیره تبدیل می کند.و طعم شدید سیر خام را ملایم تر می کند. سیر تخمیر شده ،شیرین با بافتی جویدنی و ژله مانند است.فرآیند تخمیر نه تنها طعم سیر بلکه مواد معدنی ومغذی را نیز تغییر می دهد.

سیر تخمیر شده دارای فعالیت زیستی افزایش یافته است. اجزای زیستی فعال موجود در غذا به عملکرد بدن و ارتقای سلامت بهتر کمک می کند.

مطالعات نشان می دهد سیر سیاه عملکردهای مختلفی در بدن دارد مانند:

-آنتی اکسیداسیون

-آنتی آلرژیک

-ضد التهاب

-ضدسرطان

محتویات سیر سیاه بستگی به شرایط فرآیند تخمیر دارد.

مطالعات نشان می دهد فرآیند تخمیر مقدار مواد مغذی در سیر را افزایش و جذب آنها را در بدن آسان تر می کند.بالاترین محتوای پروتئین پس از ۶۰ روز تخمیر در دسترس بود در حالیکه بالاترین محتوای چربی و کربوهیدرات بعد از ۹۰ روز تخمیر یافت شد.مطالعات نشان می دهد آنتی اکسیدان هایی مانند پلی فنول و فلاونویید در فرآیند پیری افزایش می یابد. آنتی اکسیدان ها به سبب جلوگیری از آسیب به سلول ها که می تواند باعث بیماری شود کمک می کند. از آنجایی که نمک در فرآیند تخمیر نقش دارد، اگر سیر تخمیر شده در خانه تهیه شود، نسبت به سیر خام معمولی محتوای سدیم بیشتری دارد.یک مطالعه نشان می دهد سیر تخمیر شده مقادیر بالاتری ریبوفلاوین، آلفا توکوفرول و آمینواسید دارد ولی مقدار ریبوفلاوین ، تیامین و ویتامین سی کمتری دارد.

۲- سیرپخته:

متأسفانه پختن سیر محتوای ویتامین آن را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. ویتامین های B و C موجود در سیر محلول در آب هستند، بنابراین در هنگام تهیه غذا به ویژه پخت و پز به راحتی از بین می روند. از آنجایی که جوشاندن ویتامین ها به خصوص ویتامین C را کاهش می دهد. مؤسسه ملی بهداشت پیشنهاد می کند که بخارپز کردن و کوتاه کردن زمان پخت ممکن است به حفظ ویتامین C موجود در سیر کمک کند. ویتامین K محلول در چربی است بنابراین پخت و پز تاثیری بر آن نخواهد داشت. به گفته کالج جامعه آستین، اگرچه مواد معدنی قابل تجزیه نیستند، سیر جوشانده ممکن است برخی از منگنز، کلسیم و سایر مواد معدنی را از بین ببرد. برای حفظ محتوای ویتامین سیر در دستور غذا، آن را در پایان فرآیند پخت و پز اضافه کنید تا از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض حرارت جلوگیری کنید.

بیشتر مزایای سلامتی سیر را می توان به ترکیبی نسبت داد که مسئول بوی قوی آن است. به گفته موسسه لینوس پاولینگ، هنگامی که سیر خرد می شود، خرد می شود، برش داده می شود یا جویده می شود، آنزیم های آلیناز فعال می شوند و از طریق یک سری تبدیل، یک ماده مغذی گیاهی گوگردی به نام آلیسین را تشکیل می دهند.

خواص آنتی اکسیدانی آلیسین موجود در سیر به دلیل فواید بالقوه آن برای بیماری های التهابی مزمن و اثرات آن بر سیستم قلبی عروقی به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، همانطور که در بررسی سال ۲۰۱۳ منتشر شده در تحقیقات گیاه درمانی نشان داده شده است. در طی مطالعه ای برای ارزیابی فعالیت های بیولوژیکی سیر به صورت خام و گرم شده، محققان دریافتند که سیر تازه و حرارت دیده دارای اثرات ضد التهابی هستند.

با این حال، نتایج منتشر شده در سال ۲۰۱۳ میلادی نشان داد که سیر گرم شده اثر کمتری دارد و غلظت آلیسین کمتری دارد. موسسه Linus Pauling گزارش می دهد که حرارت دادن حبه های سیر به طور کامل یا بلافاصله پس از له کردن می تواند آنزیم حساس (آلییناز) موجود در سیر را که مسئول تولید آلیسین است، از بین ببرد. با این حال، می توان با له کردن سیر و اجازه دادن به آن به مدت ۱۰ دقیقه قبل از پختن، از مزایای سلامتی تا حدی محافظت کرد. این به آنزیم زمان می دهد تا آزاد شود و آلیسین تشکیل شود. با توجه به اینکه آلیسین پس از تشکیل، نسبتاً در برابر حرارت پایدار است.