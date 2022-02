جلوی ورود اُمیکرون به بدنت رو بگیر!

تقویت سیستم ایمنی بدن در جهت کاهش ابتلا به این موارد و مقابله با درگیری کرونا امیکرون در کنار دریافت هر سه دوز واکسن کرونا امری حیاتی است. ما در این مطلب قصد داریم تا با معرفی 4 مورد از مهم ترین ویتامین­ها به افزایش ایمنی بدن شما، برای پیشگیری از کرونا امیکرون کمک کنیم.

روند صعودی امیکرون:

تنها چند روز پس از اینکه سازمان جهانی بهداشت (WHO) امیکرون را به عنوان یک نوع نگران کننده اعلام کرد اولین مورد از Omicronدر بسیاری از کشور­ها از جمله ایران تایید شد.

علائم سویه Omicron:

تحقیقات نشان می دهند که خستگی، بدن ‌درد، سردرد، خارش گلو، و احتقان یا آبریزش بینی و عطسه مهم‌ترین علائم امیکرون است.

نکته ی حائز اهمیت این است که این علائم می‌تواند به ‌راحتی با نشانه سرماخوردگی یا آنفلوانزا اشتباه گرفته شوند پس باید سیستم ایمنی خود را (در کنار مراقبت های بهداشتی و دریافت واکسن) تقویت کنید تا در امان بمانید.

چطور از خود در برابر سویه Omicron محافظت کنیم؟

استفاده از ماسک، تزریق دوز بوستر(سوم) واکسن، پرهیز از مکان­های شلوغ و رعایت فاصله­ی اجتماعی مناسب از مهم ترین راه ها در پیشگیری از ابتلا به امیکرون می باشد.

همچنین استفاده از یک مکمل خوب تا ویتامین­های مهم و ضروری بدن برای پیشگیری از کرونا و دیگر بیماری­های عفونی را برطرف کند؛ به علاوه مصرف روزانه­ی ویتامین­های مهم و ضروری خطر، شدت و مدت بیماری­های عفونی را کاهش می دهند.

4 مورد از مهمترین ویتامین­ها در تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از کرونا:

زینک

زینک در درمان سرماخوردگی، بسیار موثر است. تحقیقات حاکی از آن است که استفاده از قرص روی، طول دوره سرماخوردگی را حتی تا 50 درصد کاهش می‌دهد و در کودکان، تعداد دفعات ابتلا به عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی را کمتر می‌کند.

ویتامین C

ویتامین C به عملکرد بهتر گلبول‌های سفید و به عنوان یک آنتی اکسیدان از آسیب مولکول‌های بالقوه مضر به بدن کمک می‌کند. همچنین این ویتامین با تنظیم واسطه های التهابی، التهاب را کاهش داده و از این طریق نیز ایمنی بدن را تقویت می­کند.

تمامی این مکانیسم ها باعث شده تا ویتامین C نقش مهمی در پیشگیری از COVID ‑ 19 (کرونا) داشته باشد.

ویتامین D

در رابطه با تاثیر ویتامین Dدر برابر کرونا و حتی سویه­ی امیکرون؛ برخی مطالعات نشان داده­اند که کمبود ویتامین D ممکن است به عملکرد سیستم ایمنی آسیب برساند و خطر ابتلا به بیماری های تنفسی را افزایش دهد.

در حقیقت داده ها بیان کننده­ی این موضوع هستند که ویتامین دی با تقویت سیستم ایمنی می تواند میزان بستری در بیمارستان و مرگ و میر را در بیماران کرونایی کاهش دهد.

ویتامین E

ویتامین E یک منبع مهم در جهت افزایش سیستم ایمنی بدن می­باشد. در واقع ویتامین E عملکرد آنتی اکسیدانی قوی داشته و به بدن در تقویت سیستم ایمنی و مبارزه با عوامل بیماری زا مانند باکتری ها و ویروس ها کمک می کند. ویتامینE آنتی اکسیدانی است که از آسیب رادیکال‌های آزاد به سلول‌ها جلوگیری می‌کند.

در حقیقت این 4 ویتامین به دلایل گفته شده در تقویت سیستم ایمنی و خاصیت آنتی اکسیدانی، توانایی مبارزه با عفونت های ویروسی و باکتریایی را دارد. از همه مهم تر آنکه وجود این 4 ویتامین در کنار هم در پیشگیری از کرونا و کاهش ریسک بستری نقش بسزایی دارد.

حال سوال اصلی این است که آیا محصول با کیفیتی که این 4 ویتامین را در کنار هم داشته باشد، وجود دارد؟

مکمل ویتاول ایمیبان ساخت شرکت مهبان دارو اختصاصاً برای تقویت سیستم ایمنی و بخصوص برای همه گیری COVID‑19 (کرونا) و ویروس سرماخوردگی فرموله شده و نقش به سزایی در تعدیل ایمنی ضد ویروسی، ضد باکتریایی و تنظیم پاسخ التهابی ایفا می­کند. ایمیبان باعث افزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن میزبان در برابر عوامل عفونی می­شود که خطر، شدت و مدت بیماری های عفونی را کاهش می دهد. وجود چهار تا از مهم­ترین و قوی­ترین آنتی اکسیدان ها در قرص ایمیبان باعث شده تا تاثیر به سزایی در پیشگیری از بیماری­های باکتریایی و ویروسی مانند آنفولانزا، امیکرون کرونا و سرماخورگی داشته باشد.

ویژگی ها و موارد مصرف ایمیبان:

بهبود عملکرد اجزای سیستم ایمنی بدن

تعدیل فعالیت های ضد میکروبی و کاهش التهابات

جلوگیری از از فعالیت و رشد غیر عادی ویروس ها و تولید مجدد آن ها

آنتی اکسیدانی قوی جهت تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن برای بزرگسالان

کاهش ابتلا به بیماری های ویروسی سیستم تنفسی

کاهش طول مدت بیماری در بیماران مبتلا به COVID-19

رفع خستگی

تامین دوز روزانه ویتامین D ,E ,Zn و C

تهیه وتدوین: دکتر رعنا منوچهری

