همانگونه که برخی از بازیگران سینما و تلویزیون سخت‌ترین تمرین‌ها را به خاطر آماده کردن خود برای نقش پیشنهاد شده به خودشان انجام می‌دهند، برخی بازیگران هم وجود دارند که حتی بدون خواندن فیلمنامه سر صحنه حاضر شده‌اند، اما نقش‌های خود را به بهترین شکل ممکن بازی کرده‌اند!

در ادامه برخی از این بازیگران را می‌بینیم که هیچ زحمتی برای نقش خود نکشیده‌اند.

۱ – مایکل گمبون

مایکل گمبون که در سری فیلم‌های «هری پاتر» برای نقش دامبلدور جانشین ریچار هریس شد، هیچکدام از کتاب‌های این فیلم را نخوانده بود! او در یکی از مصاحبه‌های خود گفته بود که هیچ فایده‌ای در خواندن کتاب وجود ندارد؛ چون من با کلمات استیو کلاوز (نویسنده فیلمنامه) بازی می‌کنم.

۲ –کریستوفر پلامر

کریستوفر پلامر به سختی توانست برای نقش خود در شخصیت واقعی پل گتی در «تمام پول‌های جهان» (All the Money in the World) آماده شود. این فیلم اساساً در اوایل نوامبر کامل شد؛ زمانی که اعلام شد پلامر پس از متهم شدن اسپیسی به تجاوز جنسی، جایگزین کوین اسپیسی در این نقش خواهد شد.

پلامر نقش خود را در ۹ روز، از ۲۰ نوامبر، تنها چند هفته پس از به دست آوردن این نقش بازی کرد. او اطلاعات کمی در مورد خانواده گتی داشت و واقعاً درباره او تحقیق نکرد. پلامر به هالیوود ریپورتر گفت: من واقعاً فیلمنامه و پیشنهادهای ریدلی را دنبال کردم که زیاد نبودند؛ زیرا زمان زیادی وجود نداشت.

او اعتراف کرد که به خاطر سپردن دیالوگ‌هایش برایش سخت است. او همچنین بازی اسپیسی در این نقش را تماشا نکرد. به این دلیل که نمی‌خواست عملکرد اسپیسی را تکرار کند. علی‌رغم عدم آمادگی، بازی پلامر مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و او با دریافت جایزه برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، مسن‌ترین مرد نامزد دریافت جایزه اسکار شد.

۳ – ایوان مک گرگور

ایوان مک گرگور قبل از بازی در نسخه سینمایی چرچیل، کتاب «اما» اثر جین آستن را نخوانده بود. او این فیلم را بدترین کار در کارنامه شغلی‌اش خواند و گفت که در آن خیلی خوب نیست و اعتراف کرد که این نقش را فقط به این دلیل بازی کرده که فکر می‌کرد او باید کاری متفاوت از «قطاربازی» (Trainspotting) انجام دهد.

۴ – بیلی برک

دیگر بازیگری که هیچکدام از کتاب‌هایی که فیلمنامه فیلمش از روی آن اقتباس شده بود نخواند، بیلی برک بود که در نقش پدر بلا، در سری فیلم‌های «گرگ و میش» بازی کرد.

برک می‌گوید که تمرکز لازم برای به پایان رساندن یک کتاب را ندارد و از آنجا که بیشتر اطلاعات کتاب‌ها برای او مفید نیستند، ترجیح می‌دهد آن‌ها را نخواند. او در واقع حتی تا زمانی که با کاترین هاردویک ملاقاتی نداشت، حتی در مورد این کتاب‌ها چیزی نشنیده بود.

۵ – هیو جکمن

در حالی که هیو جکمن در نقش ولورین در فیلم «مردان ایکس» (X-Men) جا افتاده است، باید بدانید که او در اولین نسخه این فیلم اصلابرای بازی در فیلم حاضر نشده بود.

او برای این نقش جانشین داگری اسکات شده بود و زمان این را نداشت که زیاد خودش را برای این نقش آماده کند و تنها سه هفته وقت داشت تا به آمادگی بدنی و ذهنی لازم برای نقشش برسد.

جکمن طرفدار کمیک نبود و هرگز کمیک‌های «مردان ایکس» را نخوانده بود و حتی نام ولورین را نشنیده بود. در واقع او نمی‌دانست که گرگینه یک حیوان واقعی است.

۶ – تایکا وایتیتی

تایکا وایتیتی برای ایفای نقش هیتلر در فیلم «جوجو خرگوشه» (Jojo Rabbit) آمادگی لازم را نداشت. وی با اشاره به اینکه او واقعا هیتلر را به تصویر نمی‌کشد، در مصاحبه‌ای با ددلاین گفت: من مجبور نبودم هیچ تحقیقی انجام دهم؛ من این نقش را بر اساس چیزی که قبلا در مورد هیتلر دیده بودم، به تصویر کشیدم.

۷ – راف اسپال

راف اسپال قبل از اینکه در سریال شبکه بی‌بی‌سی بازی کند، کتاب «جنگ جهان‌ها» (War of the Worlds) را نخوانده بود و اعتراف کرده است که خواندن کتاب می‌توانست در بازی کردنش در فیلم به او کمک کند. اسپال حتی بعد از به پایان رسیدن فیلمبرداری این سریال، همچنان کتاب را نخوانده است.

۸ – سابرینا کارپنتر

سابرینا کارپنتر هیچگونه اعلام آمادگی برای ایفای نقشش در فیلم «Work It» نکرده بود و برای یادگیری مهارت بازیگری‌اش هیچ تمرینی نکرده بود. قرار بود شخصیت او برای یادگیری رقص تلاش کند، بنابراین ندانستن همه رقص‌ها به او کمک کرد تا نقشش به خوبی جلوه دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران