پایگاه اطلاع رسانی "ددلاین" اعلام کرد، فیلم کامان کامان (C’mon C’mon ) با فیلمبرداری رابی رایان، فیلمبردار ایرلندی، افتخار کسب قورباغه طلایی و جایزه بهترین فیلمبرداری از نگاه مخاطبان جشنواره کمرایمج ۲۰۲۱ را به دست آورد.

در این دوره از جشنواره کمرایمج که از ۱۳ تا ۲۰ نوامبر (۲۹-۲۲ آبان) در شهر تُرونی لهستان برگزار شد، فیلم تراژدی مکبث جایزه قورباغه نقره‌ای را برای فیلمبردار خود، برونو دل‌بونل، به ارمغان آورد و گرگ فریزر برای فیلمبرداری فیلم تل‌ماسه برنده جایزه قورباغه برنز این جشنواره شد.

از دیگر جوایز برجسته جشنواره امسال می‌توان به جایزه فیپرشی اشاره کرد که برای فیلمبرداری فیلم حیوانات (Animals) به فرانک ون دن ایدن رسید. جایزه بهترین فیلم اول این رویداد هم به فیلم تیتان (Titane) به کارگردانی جولیا دوکورنو و فیلمبرداری روبن ایمپنس فیلمبردار اهل بلژیک اهدا شد.

تریستان گالاند برای فیلمبرداری صدای من با تو خواهد بود (My Voice Will Be With You) شایسته دریافت قورباغه طلایی برای بهترین مستند بلند شناخته شد و جیکوب فردریش ماریا کول برای فیلم زنده بمان (Survive) قورباغه طلایی بهترین مستند کوتاه را به خانه برد.

جشنواره کمرایمج (Camerimage Film Festival) که از سال ۱۹۹۳ راه‌اندازی شده یکی از بهترین شاخص‌ها برای تعیین نامزدهای احتمالی جایزه اسکار در رشته فیلمبرداری است.

از ۳۰ برنده قورباغه طلایی این جشنواره تاکنون ۱۲ نفر به فهرست نامزدهای جایزه اسکار بهترین فیلمبرداری راه یافته‌اند. در ۸ سال گذشته ۵ برنده این جایزه نامزد جایزه اسکار شدند که از آن میان می‌توان به فیلمبردار سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها و جوکر اشاره کرد. این امر شانس فیلمبردار کامان کامان برای حضور در رقابت اسکار را افزایش می‌دهد.