وقتی نام فیلم‌های جنگی مطرح می‌شود، بیشتر هواداران سینما به فیلم‌های کارگردان‌هایی مانند استیون اسپیلبرگ و الیور استون توجه می‌کنند. اما واقعیت آن است که تنها کارگردانان آمریکایی نیستند که به ساخت فیلم‌های جنگی مشغول هستند. کارگردان‌هایی در اروپا هم وجود دارند که ساخت فیلم‌های جنگی لازم را می‌دانند. آن‌ها با ساخت فیلم‌های جنگی غیرانگلیسی تلاش می‌کنند تا روایت خودشان از این پدیده شوم غیرانسانی را روایت کنند.

در ادامه به معرفی بهترین فیلم‌های جنگی غیرانگلیسی که باید تماشا کنید، می‌پردازیم.

Come and See | بیا و تماشا کن

نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰

این فیلم را باید بهترین فیلم جنگی غیرانگلیسی تاریخ سینما دانست. شاهکار به‌یادماندنی الم کلیموف فیلمی تلخ و گزنده است که تماشای چندباره آن خالی از لطف نیست. این فیلم نگاه تماشاگر به فیلم‌های جنگی را تغییر می‌دهد و البته که برای مدت‌ها در ذهن او به عنوان یک ساخته ارزشمند باقی می‌ماند. فیلم «بیا و تماشا کن» فیلمی صریح و بدون تعارف است که واقعیت‌های درگیری با جنگ را به بهترین شکل ممکن به تماشاگر نشان می‌دهد. اگر قصد دارید تعدادی از بهترین فیلم‌های جنگی انگلیسی یا غیرانگلیسی را تماشا کنید شاید بهتر باشد این فیلم را در اولویت‌های آخر قرار دهید. چون تماشای این فیلم سلیقه تماشاگر را تکان می‌دهد.

داستان فیلم درباره نوجوانی بلاروسی است که برای جنگیدن با نازی‌ها به جنبش مقاومت بلاروس در جنگ جهانی دوم اضافه می‌شود. واقعیت ماجرا آن است که فیلم «بیا و ببین» فیلمی خشن و خونین است که بسیاری از تماشاگران سینما را اذیت می‌کند.

Downfall | سقوط

نمره منتقدان: ۷۷ از ۱۰۰

فیلم «سقوط» یکی از معدود عناوین این لیست لقب می‌گیرد که توسط سینماگران آلمانی ساخته شده است. با این حال باز هم با عنوانی تحسین‌برانگیز و تاثیرگذار مواجه هستیم که نشان می‌دهد بسیاری از مردم آلمان از گفتن حقیقت درباره پیشوای پیشین کشورشان امتناع نمی‌کنند. این فیلم در سال ۲۰۰۴ در آلمان اکران شد و شاید مشهورترین ساخته سینمای آلمان درباره تاریخ آلمان نازی باشد که حتی نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان هم شد. بسیاری از رسانه‌های مشهور دنیا فیلم «سقوط» را یکی از بهترین فیلم‌های تاریخی سینما می‌دانند.

این فیلم روایتگر روزهای آخر حکومت نازی‌ها می‌شود و از زبان منشی شخصی هیتلر، تراودل یونگه داستان خود را پیش می‌برد. در فیلم «سقوط» می‌توانید آخرین ساعات حکومت آلمان نازی را با جزییات مثال‌زدنی تماشا کنید.

Look Who’s Back | ببین کی برگشته

نمره منتقدان: ۷۱ از ۱۰۰

شاید «ببین کی برگشته» طعنه‌آمیزترین فیلمی باشد که آلمانی‌ها درباره تاریخ کشور خود ساخته‌اند. تنها کافی است شناخت اندکی از داستان فیلم به دست آورید تا مطمئن شوید چرا لقب طعنه‌آمیزترین برای «ببین کی برگشته» انتخاب درستی به نظر می‌رسد. این فیلم کمدی که در سال ۲۰۱۴ در آلمان اکران شد درباره بازگشت هیتلر به دوران معاصر ساخته شده و نشان می‌دهد که پیشوای فاشیست‌های آلمان ناگهان از خواب ابدی بیدار می‌شود و خودش را در دنیای مدرن آلمان پیدا می‌کند.

در نگاه نخست به نظر می‌رسد ما با فیلمی کمدی روبرو هستیم اما واقعیت این است که فیلم «ببین کی برگشته» حقایق تلخ و مهمی از تاریخ آلمان را به تصویر می‌کشد که شاید توضیح‌دادن آن‌ها بدون تضاد تاریخی فیلم غیرممکن باشد. این فیلم جنگی و متفاوت یکی از آثار جذاب غیرانگلیسی سینمای جهان در سال‌های اخیر لقب می‌گیرد.

April 9th | نهم آوریل

نمره منتقدان: ۶۶ از ۱۰۰

استودیوهای سینمایی آمریکا و سینماگران آلمان در روایت‌های گوناگون از تاریخ حکومت نازی فیلم‌های متعددی ساخته‌اند. اما یکی از فیلم‌های متفاوت این لیست عنوانی محصول کشور دانمارک است. فیلم «نهم آوریل» در سطح و اندازه سینمای دانمارک تلاش می‌کند تا یکی از روزهای تاریخی این سرزمین صلح‌طلب و دورافتاده را به تصویر بکشد؛ نهم آوریل ۱۹۴۰. روزی که خورشید هم‌گام با نیروهای آلمان به سرزمین دانمارک یورش برد. هیتلر برای حکومت بر اروپا هیچ محدودیتی نداشت و دانمارک هم یک سرزمین آسان برای فتح به نظر می‌رسید. فیلم نشان می‌دهد که چگونه سربازان معمولی دانمارک که هیچ شناختی از جنگ و تسلیحات نظامی نداشتند، تلاش کردند تا مانع نفوذ ارتش شکست‌ناپذیر آلمان به خاک کشور خود باشند.

در دهه ۴۰ میلادی دانمارک حتی وسایل نقلیه قدرتمندی هم درون ارتش خود نداشت و بیشتر سربازان این کشور با دوچرخه آماده رزم می‌شدند. تضاد ترسناک قدرت دو کشور آلمان و دانمارک در آن روزها به خوبی در فیلم «نهم آوریل» به تصویر کشیده شده است. این فیلم یکی از ارزشمندترین فیلم‌های جنگی غیرانگلیسی تاریخ سینما لقب می‌گیرد.

Life Is Beautiful | زندگی زیباست

نمره منتقدان: ۵۹ از ۱۰۰

نمره‌ای که منتقدان برای فیلم «زندگی زیباست» در نظر گرفته‌اند برای بسیاری از تماشاگران این فیلم عجیب به نظر می‌رسد. چراکه این فیلم بدون هیچ تردیدی یکی از بهترین فیلم‌های جنگی غیرانگلیسی تاریخ سینما است. «زندگی زیباست» توسط کارگردان و بازیگر ایتالیایی، روبرتو بنینی، کارگردانی شده و محصولی از سینمای ایتالیا لقب می‌گیرد. بنینی به لطف کارگردانی و هنرنمایی در این فیلم موفق شد تا جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد آکادمی اسکار را دریافت کند. زیبایی تحسین‌برانگیز این فیلم ضدجنگ آن را به یکی از به‌یادماندنی‌ترین و ارزشمندترین عناوین سینمای ایتالیا تبدیل کرده است.

داستان فیلم «زندگی زیباست» درباره مردی یهودی است که در میانه جنگ جهانی دوم تلاش می‌کند تا با رویاپردازی و شوخ‌طبعی به خانواده‌اش یادآوری کند که زندگی هنوز هم ادامه دارد و انسان باید رو به جلو حرکت کند. پیام‌های انسان‌دوستانه و تحسین‌برانگیز این فیلم تا مدت‌ها در ذهن تماشاگر می‌ماند.