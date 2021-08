هر تماشاگری با هدف شخصی‌اش به تماشای یک محصول سینمایی یا تلویزیونی می‌نشیند. گروهی برای سرگرم‌شدن این کار را انجام می‌دهند و گروهی هم برای درک بهتر سینما و تلویزیون این کار را انجام می‌دهند. اما افراد دیگری هم وجود دارند. یکی از بهترین منابع برای زبان‌آموزان استفاده از سریال‌های تلویزیونی است. سریال‌هایی که به لطف تجمع دیالوگ‌های مناسب، کلمات کلیدی و نکات گرامری به بهترین مراجع جذاب برای زبان‌آموزی تبدیل شده‌اند. در ادامه به معرفی بهترین سریال‌های تلویزیونی خارجی که برای تقویت زبان انگلیسی مناسب هستند، می‌پردازیم.

When They See Us | وقتی ما را می‌بینند

این مینی سریال در چهار قسمت به توضیح داستان دستگیری و محکومیت پنج نوجوانی می‌پردازد که در حقیقت مجرم‌های واقعی نیستند و کاملا بی‌گناه هستند. این سریال براساس یک داستان کاملا واقعی ساخته شده است. با این حال برای حفظ حس و حال سینمایی و تحت تاثیر قراردادن مخاطب، تغییراتی در داستان آن ایجاد شده تا تماشاگران بیشتری را به خود جذب کند. اگر به تماشای تراژدی‌های شکل‌گرفته زیر سایه نژادپرستی علاقه دارید، سریال « وقتی ما را می‌بینند» یک انتخاب ایده‌آل است. اما این سریال به لطف‌ دیالوگ‌های نه‌چندان پیچیده برای یادگیری و تقویت زبان انگلیسی هم مناسب به نظر می‌رسد.

Friends | دوستان

این سیتکام نه تنها یکی از بهترین نمونه‌های ژانر خودش لقب می‌گیرد بلکه به عنوان یکی از بهترین سریال‌های تاریخ تلویزیون‌ هم شهرت بسیار زیادی دارد. داستان این سریال هشت فصلی درباره تعدادی از دوستان صمیمی است که در کنار یکدیگر روزهای جالبی را پشت سر می‌گذارند. به اعتقاد بسیاری از منتقدان سینما و تلویزیون، «دوستان» می‌تواند بهترین سیتکام تاریخ لقب بگیرد و البته که یکی از بهترین سریال‌هایی است که تا امروز به دنیای تلویزیون ورود پیدا کرده است. به لطف دیالوگ‌های نه‌چندان دشواری که در این سریال وجود دارد، «دوستان» به یکی از بهترین سریال‌ها برای آموزش زبان تبدیل شده است.

The Office | اداره

این سریال که درواقع تولید دوباره سریالی به همین نام محصول انگلیس است، از ۲۴ مارس ۲۰۰۵ تا ۱۶ می ۲۰۱۳ در شبکه NBC ایالات متحده آمریکا پخش شد. داستان «اداره» درباره زندگی و ارتباط میان کارمندان یک شرکت فروش کاغذ است. اگرچه نگاه منتقدان به فصل نخست تعریفی نداشت اما در فصل‌های بعدی، همه تماشاگران و منتقدان یقین پیدا کردند که «اداره» احتمالا یکی از بهترین سریال‌های سیتکام تاریخ تلویزیون است. با این حال دو فصل پایانی سریال به دلیل از دست‌دادن برخی از مهم‌ترین شخصیت‌ها، افت شدیدی را تجربه کرد.

شهرت نسخه آمریکایی این سریال از نسخه انگلیسی آن بسیار بیشتر است. چندی پیش مجموع تماشاگران «اداره» با عبور از سریال «دوستان» آن را به پربیننده‌ترین سریال آمریکایی تبدیل کرد. این سریال دیالوگ‌های ساده‌ای دارد و چندان از ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات پیچیده انگلیسی استفاده نمی‌کند. شخصیت‌ها در سریال «اداره» چندان سریع صحبت نمی‌کنند و لهجه دشواری ندارند. بنابراین تماشای این سریال برای افرادی که خواهان تقویت زبان انگلیسی خود هستند واقعا مناسب است.

How I Met Your Mother | آشنایی با مادر

این سریال در ۹ فصل از شبکه CBS ایالات متحده آمریکا پخش شد. بنابراین هواداران «آشنایی با مادر» از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۴ از تماشای این سریال لذت بردند. داستان آن درباره مردی است که خاطرات آشنایی با همسرش را برای فرزندانش تعریف می‌کند. «آشنایی با مادر» یکی از مشهورترین و پرهوادارترین سیتکام‌های آمریکایی است. به تازگی ساخت اسپین‌اف این سریال با نام «آشنایی با پدر» تایید شده و به نظر می‌رسد این سریال تا سال ۲۰۲۲ به دست هواداران می‌رسد. سریال «آشنایی با مادر» هم مانند سایر سریال‌های سیتکام دیالوگ‌های دشواری ندارد و برای آموزش زبان مناسب است.

The Big Bang Theory | تئوری بیگ بنگ

این سریال که در سال ۲۰۰۷ پخش آن از شبکه CBS آغاز شد، تا چند ماه پیش در حال پخش بود. با پایان فصل دوازدهم سریال، هواداران برای همیشه با این سیتکام خداحافظی کردند. داستان این سریال درباره گروهی از دانشجویان نخبه است که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. فصل هفتم سریال با بیش از ۱۲.۵ بیننده در زمان پخش، هنوز هم یکی از رکوردداران دنیای سرگرمی‌های تلویزیونی است. این سریال برای افرادی که به تقویت زبان خود علاقه دارند، جذاب به نظر می‌رسد. با این حال در مقایسه با سایر سریال‌های این لیست اندکی حرفه‌ای‌تر است. بنابراین دیالوگ‌های دشوارتری دارد.

Mare of Easttown | میر از شرق شهر

این مینی سریال که پخش آن مدتی پیش از شبکه HBO به پایان رسید از همین حالا می‌تواند لقب بهترین و متفاوت‌ترین سریال کوتاه سال ۲۰۲۱ را تصاحب کند. در حالی که مدیران شبکه HBO درباره میزان تماشاگران سریال «میر از شرق شهر» شک داشتند در نهایت این سریال در پایان هفتمین اپیزودی که پایان سریال را رقم می‌زد به یکی از پربیننده‌ترین عناوین شبکه در چند سال اخیر تبدیل شد. این سریال برای آموزش زبان انگلیسی و یادگیری کلمات، اصطلاح‌ها و لغات کاربردی به نظر می‌رسد. شخصیت‌های این سریال به آرامی صحبت می‌کنند و چندان درگیر مکالمات پیچیده نمی‌شوند.

Ted Lasso | تد لسو

این سریال که توسط سرویس استریم اپل پلاس ساخته و منتشر شده تنها به پخش سه قسمت ابتدایی‌اش نیاز داشت تا به شدت مورد توجه قرار بگیرد و خیلی زود برای فصل دوم هم تمدید شود. فصل اول سریال «تد لسو» تنها ۱۰ قسمت دارد و سرویس استریم اپل پلاس پس از موفقیت این ده قسمت این سریال را برای فصل سوم هم تمدید کرد. اگر از هواداران فوتبال هستید، این سریال حسابی نظر شما را به خودش جلب می‌کند. اما از آن‌جایی که داستان این سریال در انگلیس روایت می‌شود، باید بدانید که شخصیت‌های این سریال به لهجه انگلیسی صحبت می‌کنند. بنابراین سریال «تد لسو» برای تقویت زبان انگلیسی با لهجه انگلیسی مناسب است.

The Crown | تاج

پخش این سریال از سال ۲۰۱۶ آغاز شد و حالا در پایان فصل چهارم قرار دارد. فصل چهارم سریال «تاج» برنده جایزه بهترین سریال تلویزیونی گلدن گلوب هم شد و به همین دلیل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این سریال در حقیقت اقتباسی آزاد از زندگی ملکه الیزابت دوم است و وقایع زندگی او از سال ۱۹۴۷ تا زمان معاصر را به تصویر می‌کشد. با این حال این سریال برای افرادی که دوست دارند تلفظ انگلیسی کلمات را بیاموزند و شنوایی و تکلم خود به لهجه انگلیسی را تقویت کنند بسیار مناسب به نظر می‌رسد.