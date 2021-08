برادران کوئن شاید شناخته‌شده‌ترین برادران تاریخ سینما باشند. جوئل و ایتان کوئن که به ترتیب متولد سال‌های ۱۹۵۴ و ۱۹۵۷ در مینه‌سوتای ایالات متحده آمریکا هستند از دهه ۱۹۸۰ نام خود را به عنوان کارگردان‌هایی خلاق مطرح کردند. آن‌ها به لطف درخشش خیره‌کننده فیلم «فارگو» به نام‌های شناخته‌شده تبدیل شدند و پس از آن به عنوان کارگردان‌هایی صاحب‌سبک در هالیوود شناخته می‌شوند. این دو برادر که در بسیاری از عناوین سینمایی‌شان در کنار یکدیگر کارگردانی می‌کنند و فیلم‌نامه‌هایشان را می‌نویسند، اخیرا اعلام کرده‌اند که مسیر مشترکی که برای سال‌ها داشته‌اند را به پایان رسانده‌اند.

به عبارت دیگر، ایتان کوئن اعلام کرده که دیگر علاقه‌ای به فیلم‌سازی ندارد. به بهانه جدایی همکاری‌های طولانی برادران کوئن به معرفی تعدادی از بهترین فیلم‌های برادران کوئن می‌پردازیم. فیلم‌هایی که حتما باید از این دو برادر دوست‌داشتنی تماشا کنید.

Fargo | فارگو

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

برادران کوئن از مشهورترین و موفق‌ترین برادران سینما هستند که فیلم‌های ارزشمند بسیاری را به تنهایی و یا در کنار یکدیگر کارگردانی کرده‌اند. جویل و ایتان کوئن، فیلم «فارگو» را در سال ۱۹۹۶ ساختند. این فیلم در شصت و نهمین دوره از مراسم اسکار برنده دو جایزه بهترین فیلمنامه غیراقتباسی و بهترین بازیگر نقش اول زن شد و به اعتقاد بسیاری از منتقدان یکی از مهم‌ترین فیلم‌های دهه ۹۰ میلادی سینمای ایالات متحده است. دنیای فیلم فارگو، دنیایی سرد و تاریک به نظر می‌رسد. اگر به تماشای یک فیلم کمدی سیاه جنایی علاقه‌مند شده‌اید، «فارگو» یک انتخاب بی‌بدیل است.

سال‌ها پس از موفقیت فیلم «فارگو»، سریالی اقتباس‌شده از این فیلم هم ساخته شد و با موفقیت فصل اول، «فارگو» برای فصول بعدی هم تمدید شد. پخش سریال «فارگو» از سال ۲۰۱۴ آغاز شد. این سریال که تا امروز چهار فصل از آن منتشر شده، یک عنوان آنتولوژی است. یعنی داستان هر فصل آن به صورت کامل با فصل‌های دیگر تفاوت دارد و با آغاز هر فصل، شخصیت‌ها و فیلم‌نامه به صورت کامل دگرگون می‌شوند. بنابراین اگر به تماشای عناوین خیلی طولانی علاقه‌ای ندارید، سریال «فارگو» انتخاب مناسبی به نظر می‌رسد. با این حال بهتر است پیش از تماشای این سریال، فیلم «فارگو» را تماشا کنید. اگرچه ارتباط زیادی میان فیلم و سریال «فارگو» وجود ندارد اما بهتر است پیش از آغاز تماشای سریال، فیلم آن را ببینید.

خلاصه داستان: جری لاندگارد در سال ۱۹۸۷ به عنوان صاحب یک نمایشگاه اتومبیل، با مشکلات مالی بسیاری مواجه می‌شود. او دو خلافکار را استخدام می‌کند تا همسرش را گروگان بگیرند. لانگارد اعتقاد دارد با این گروگان‌گیری می‌تواند پولی که نیاز دارد را از پدرزن ثروتمندش اخاذی کند.

No Country for Old Men | جایی برای پیرمردها نیست

نمره منتقدان: ۹۳ از ۱۰۰

در کنار مارتین اسکورسیزی که علاقه‌ی بسیاری به فیلم‌هایی جنایی دارد، برادران کوئن نیز دستی بر آتش فیلم‌های جنایی دارند. فیلم «جایی برای پیرمردها نیست» یکی دیگر از ساخته‌های مشترک برادران کوئن لقب می‌گیرد که نامزد ۸ جایزه اسکار شد و در نهایت ۴ جایزه را از آن خود کرد. این فیلم براساس کتابی به همین نام ساخته شده و بدون هیچ تردیدی یکی از بهترین فیلم‌های برادران کوئن لقب می‌گیرد. این فیلم به لطف شخصیت‌پردازی فوق‌العاده و داستان جذابی که دارد برای مدت‌ها در ذهن تماشاگر باقی می‌ماند.

خلاصه داستان: در زمین‌های خشکیده‌ی غرب ایالت تگزاس، یک شکارچی که برای شکار حیوانات در تلاش است با چندین جنازه و یک چمدان با دو میلیون دلار پول مواجه می‌شود. با این حال او نمی‌داند درگیر چه حوادثی شده است.

A Serious Man | یک مرد جدی

نمره منتقدان: ۹۰ از ۱۰۰

هواداران سینما برادران کوئن را به روایت‌های حیرت‌انگیزی می‌شناسند که در چند سال اخیر سینمای جنایی را وارد سطح جدیدی از هیجان و نوآوری کرده است. اما یکی از متفاوت‌ترین ساخته‌های جوئل و ایتن کوئن از زندگی شخصی آن‌ها نشات می‌گیرد. فیلم «یک مرد جدی» درامی است که فلسفه زندگی را در میان داستان‌های ریز و درشتی که ایجاد کرده روایت می‌کند. بنابراین با تماشای این فیلم می‌توانید یکی از تجربه‌های غیرمستقیم سینمای فلسفی را کسب کنید. این فیلم را باید یکی از متفاوت‌ترین ساخته‌های برادران کوئن دانست.

خلاصه داستان: لری، پدر یک خانوادهٔ طبقه متوسط یهودی در سال ۱۹۶۷ است. او به عنوان یک پدر سخت‌گیر و معتقد زندگی خوبی دارد اما ناگهان سیلی باورنکردنی از مشکلات روزمره به او حمله‌ور می‌شوند؛ همسرش او را ترک می‌کند. پسرش هر کاری می‌کند تا آلبوم‌های یک گروه موسیقی را خریداری کند. دخترش می‌خواهد جراحی زیبایی داشته باشد و حتی برادرش مجرم می‌شود!

The Big Lebowski | لبوفسکی بزرگ

نمره منتقدان: ۸۳ از ۱۰۰

همانطور که وقتی نام ژانر ترسناک مطرح می‌شود، کارگردانان مشخصی به ذهن هواداران سینما خطور می‌کنند در دنیای کمدی سیاه هم شرایط مشابهی وجود دارد. برادران کوئن از کارگردانان پیشگام کمدی سیاه هستند و بسیاری از آثار آن‌ها در این ژانر جذاب شکل گرفته و به همین دلیل می‌توان آن‌ها را از تاثیرگذارترین کارگردانان کمدی سیاه دانست. با این حال «لبوفسکی بزرگ» بدون هیچ شک و تردیدی یکی از بهترین فیلم‌های برادران کوئن لقب می‌گیرد و در عین حال می‌تواند بهترین تلاش آن‌ها برای ساخت یک فیلم کمدی سیاه باشد.

آن‌ها سبک و سیاق ویژه خودشان در به تصویرکشیدن کمدی سیاه را دارند. این سبک خاص برادران کوئن در فیلم «لبوفسکی بزرگ» به اوج خود می‌رسد. این فیلم با کمک دیالوگ‌های خارق‌العاده، شخصیت‌های عجیب و دوست‌داشتنی و داستان بی‌بدیل به یک فیلم بسیار محبوب و شناخته‌شده تبدیل شده که به تنهایی بخش از تاریخ سینما را به خودش اختصاص داده است. منتقدان باور دارند «لبوفسکی بزرگ» با کمک شخصیت‌پردازی بی‌نظیرش به یک فیلم کامل تبدیل می‌شود.

خلاصه داستان: جف لبوفسکی یک مرد بی‌کار و بی‌هدف است که تنها دلیلش برای زندگی رفتن به باشگاه بولینگ و گوش‌دادن به موسیقی است. اما زندگی جف ناگهان تغییر می‌کند و مردم او را با شخصیت محبوبی که نامی شبیه به او دارد، اشتباه می‌گیرند.

Burn After Reading | بخوان بعد بسوزان

نمره منتقدان: ۷۸ از ۱۰۰

فیلم «بخوان بعد سوزان» با کارگردانی و نویسندگی برادران کوئن ساخته شده و فرانسیس مک‌درموند در کنار جرج کلونی و البته برد پیت از بازیگران اصلی آن هستند. با این حال این فیلم قرار نبود حاصل همکاری برد پیت و برادران کوئن باشد. آن‌ها قرار بود برای ساخت فیلمی براساس رمان «به سمت دریای سفید» با یکدیگر همکاری کنند اما هزینه بالای ساخت این فیلم که درباره جنگ جهانی دوم بود در نهایت باعث شد «بخوان بعد بسوزان» در برابر دوربین‌ها قرار بگیرد. این فیلم بدون هیچ تردیدی یکی از بهترین فیلم‌های برادران کوئن لقب می‌گیرد.

خلاصه داستان: یک کارمند سابق سازمان CIA به‌نام آزبورن کاکس تصمیم می‌گیرد کتابی درباره روزهای کاری‌اش بنویسد. اما زنی به‌نام لیندا که در یک باشگاه ورزشی بزرگ کار می‌کند و به‌دنبال تأمین هزینه عمل جراحی زیبایی‌اش است با دوستش چاد مواجه می‌شود. چاد یک وسیله ارزشمند که توسط یکی از اعضای باشگاه جامانده را پیدا کرده و می‌خواهد از صاحب آن اخاذی کند تا پول هنگفتی به دست آورد.