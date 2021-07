سال ۲۰۲۱ به نیمه خود رسیده است و تعدادی از عناوین سینمایی موردانتظار این سال به دست هواداران سینما رسیده است. با دنبال‌شدن فرایند واکسیناسیون در ایالات متحده آمریکا، بزرگترین بازار سینما در جهان، شرایط برای بازگشت هواداران هنر هفتم به سالن‌های سینما فراهم شده و با وجود همه محدودیت‌ها، سینما به مسیر همیشگی‌اش ادامه می‌دهد و فیلم‌های مهمی در سال ۲۰۲۱ از راه رسیده‌اند که ارزش تماشاکردن دارند.

در ادامه با جدیدترین فیلم‌های ۲۰۲۱ که ارزش تماشاکردن دارند، آشنا می‌شوید. فیلم‌هایی که هر سلیقه و ژانری را پوشش می‌دهند.

Luca | لوکا

نمره منتقدان: ۹۰ از ۱۰۰

جدیدترین انیمیشن استودیوی پیکسار یکی از بهترین انیمیشن‌های سال ۲۰۲۱ هم لقب می‌گیرد. این انیمیشن که یکی از محبوب‌ترین و موردانتظارترین عناوین پویانمایی سال ۲۰۲۱ هم بوده از مدتی پیش در اختیار تماشاگران قرار گرفته است. این انیمیشن یکی از نخستین عناوینی بود که در روزهای پس از پایان همه‌گیری ویروس کرونا در آمریکا اکران شد و به همین دلیل به شدت مورد توجه منتقدان قرار گرفت. جیکوب ترمبلی و ساشا بارون کوهن شناخته‌شده‌ترین صداپیشگان این انیمیشن جذاب هستند.

خلاصه داستان: لوکا پاگورو، هیولای دریایی ۱۳ ساله کنجکاوی است که در مورد دنیای بیرون از دریا کنجکاو به نظر می‌رسد. او که در آب‌های کنار سواحل ایتالیا زندگی می‌کند. اگرچه لوکا در طول همه روزهای زندگی‌اش با هشدار درباره خطرناک‌بودن انسان‌ها مواجه شده و می‌داند که دنیای انسان جای خطرناکی است اما در نهایت به انسان‌ها نزدیک می‌شود.

Black Widow‌ | بیوه سیاه

نمره منتقدان: ۸۳ از ۱۰۰

از زمانی که دنیای سینمایی مارول آغاز شده هواداران کمیک بوک‌های استن لی و همکارانش در انتظار تماشای فیلم اختصاصی شخصیت بیوه سیاه با هنرنمایی اسکارلت جوهانسن هستند و حالا به نظر می‌رسد که نوبت به این فیلم جذاب هم رسیده است. فیلمی که باید در سال ۲۰۲۰ اکران می‌شد اما تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا فرصت اکرانش را از دست داد و حالا در تابستان ۲۰۲۱ اکران شده است.

از آن‌جایی که این فیلم سال‌ها پس از تاریخی که از اکران انتظار می‌رفت به سالن‌های سینما راه پیدا می‌کند، باید بدانید که داستان آن در حقیقت شرایطی برای ورود بیوه‌های سیاه به دنیای سینمایی مارول را روایت می‌کند. وقایع فیلم «بیوه سیاه» در جریان اتفاق‌های میان فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» و «انتقام‌جویان: جنگ بی‌نهایت» روایت می‌شود. در این فیلم تماشا می‌کنید که چگونه یلنا بلووا جانشین ناتاشا رومانف می‌شود. این فیلم هم‌زمان با اکران در سرویس استریم دیزنی پلاس هم منتشر شده و به همین دلیل همین الان در دسترس است.

خلاصه داستان: ناتاشا رومانوف به دلیل نافرمانی از توافقنامه سوکوویا و کمک به استیو راجرز حالاس تنها شده و تحت تعقیب دولت قرار گرفته است. او به شهر بوداپست می‌رود اما آن‌جا با هاکای مواجه می‌شود.

Fast & Furious 9 | سریع و خشن ۹

نمره منتقدان: ۵۸ از ۱۰۰

مجموعه فیلم‌های سریع و خشن از سال ۲۰۰۱ وارد سینما شده‌اند و تا امروز به مسیر خود ادامه داده‌اند. قسمت نهم این مجموعه جذاب با نام «سریع و خشن ۹» از راه رسیده است. صحنه‌های اکشن این فرانچایز سینمایی که در بیست سال اخیر هواداران بسیاری برای آن به ارمغان آورده در «سریع و خشن ۹» به اوج خود می‌رسد. ون دیزل، جان سینا، دواین جانسون و شارلیز ترون از بازیگران شناخته‌شده این فیلم هستند.

پل واکر، بازیگر فقید قسمت‌های ابتدایی این مجموعه سینمایی، به واسطه جمع‌آوری تصاویر آرشیوشده حضور کوتاهی در «سریع و خشن ۹» دارد. این فیلم یکی از موردانتظارترین فیلم‌های چند سال اخیر بود که پس از مدت‌ها تاخیر در اکران به دلایل مختلف در نهایت به سالن‌های سینما رسید و حالا در دسترس است.

خلاصه داستان: دومنیک تورتو در کنار همسر و فرزندش زندگی آرامی را دنبال می‌کند. اما این زندگی جذاب و دوست‌داشتنی که آرزوی همیشگی دومنیک بوده قرار نیست که چندان دوام بیاورد. چراکه برادر دومنیک پس از سال‌ها از راه رسیده و قرار است حسابی او برای دردسرساز شود.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It | احضار: شیطان من را مجبور کرد

نمره منتقدان: ۵۶ از ۱۰۰

این فیلم که در حقیقت دنباله فیلم «احضار ۲» لقب می‌گیرد، هشتمین فیلم دنیای سینمایی «احضار» است. داستان این فیلم توسط جیمز وان و دیوید لزلی جانسون نوشته شده و جیمز وان در کنار پیتر سفرن به‌عنوان تهیه‌کننده نیز در این پروژه همکاری دارد. وان که وظیفه کارگردانی دو فیلم نخست «احضار» را برعهده داشته به دلیل مشغله‌های متعدد از کارگردانی این فیلم صرف نظر کرد. اگر به فیلم‌های ترسناک علاقه دارید، فیلم «شیطان من را مجبور کرد» می‌تواند یکی از بهترین انتخاب‌ها برای شما باشد که مدتی پیش در دسترس قرار گرفته است.

خلاصه داستان: اد و لورن وارن، پژوهشگران حوزه ارواح، با پرونده عجیبی مواجه می‌شوند. به نظر می‌رسد روح یک پسرک درمانده توسط شیطان تصاحب شده است. چراکه این پسر می‌خواهد در دادگاه حاضر شود و به دست‌داشتن در یک قتل اعتراف کند. اما او قاتل نبوده است. این پسرک توسط شیطان برای انجام این قتل فراخوانده شده است.

Space Jam: A New Legacy | هرج و مرج فضایی: میراث جدید

نمره منتقدان: ۳۷ از ۱۰۰

نخستین نسخه از «هرج و مرج فضایی» در سال ۱۹۹۶ اکران شد. مایکل جردن، بسکتبالیست شناخته‌شده، در آن فیلم هنرنمایی می‌کرد. حالا پس از گذشت بیشتر از بیست سال، دنباله «هرج و مرج فضایی» با نام «میراث جدید» از راه رسیده و این بار فرصتی فراهم شده تا تماشاگران سینما به تماشای لبرون جیمز، فوق‌ستاره تیم لس‌آنجلس لیکرز، روی پرده نقره‌ای سینما رفته و فیلم جدید این فرانچایز را تماشا کنند. این فیلم هم در لیست طولانی عناوینی که قرار بود سال ۲۰۲۰ اکران شوند، قرار می‌گیرد.

اگر تصمیم دارید نسخه باکیفیت یکی از موردانتظارترین فیلم‌های تابستان ۲۰۲۱ را تماشا کنید، نباید خیلی نگران باشید. چراکه این فیلم همزمان با اکران در سینماها در سرویس استریم HBO Max هم قرار می‌گیرد و همین حالا در دسترس است.

خلاصه داستان: لبرون جیمز، فوق‌ستاره بسکتبالیست آمریکایی و پسرش دان با یک هوش مصنوعی عجیب مواجه می‌شوند. این هوش مصنوعی زندگی آن‌ها را به خطر انداخته و به همین لبرون جیمز با باگز بانی تماس می‌گیرد تا خانواده‌اش را از گزند حوادث حفظ نگاه دارد.