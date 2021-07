اگرچه ایالات متحده همواره خودش را پیروز همه درگیری‌های نظامی می‌داند اما جنگ ویتنام نخستین رویداد نظامی‌ای بود که حتی آمریکایی‌ها هم به شکست‌خوردن در آن اعتراف کردند. جنگ ویتنام مجموعه درگیری‌هایی بود که از سال ۱۹۵۵ تا سال ۱۹۷۵ در سرزمینی که امروز ویتنام نامیده می‌شود در جریان بود. اگرچه این جنگ میان نیروهای ویتنام شمالی و جبهه ملی آزادی‌بخش ویتنام جنوبی با نیروهای ویتنام جنوبی و متحدانش به ویژه ایالات متحده آمریکا بود اما نشانه‌هایی از درگیری‌های مشابه در لائوس و کامبوج هم دیده می‌شد.

شکست در جنگ ویتنام به حدی برای آمریکایی‌ها تلخ بود که با گذشت حدود نیم‌قرن از آغاز آن هنوز هم برای سیاستمداران آمریکایی طعنه‌آمیز به نظر می‌رسد. آمریکایی‌ها که تصور می‌کردند با حضور در جنگ ویتنام می‌توانند مانع از نفوذ کمونیسم در کشورهای شرق میانه شوند در حالی پس از ۲۰ سال این منطقه را ترک کردند که همه کشورهای درگیر جنگ با حکومت‌های کمونیستی مدیریت می‌شدند. بنابراین همواره انتقادهای بسیاری به حضور آمریکا در ویتنام وارد بوده است.

انتقادات از حضور آمریکا در ویتنام در سینما هم خودش را نشان داد. بسیاری از سینماگران آمریکایی به ساخت فیلم‌هایی مشغول شدند که حضور آمریکا در این جنگ را به باد انتقاد می‌گرفت. گروهی هم با عناوین ضدجنگ تلاش کردند تا سیاست‌های آمریکایی را زیر سوال ببرند. در ادامه می‌توانید با تعدادی از بهترین فیلم‌های درباره جنگ ویتنام که باید تماشا کنید، آشنا شوید.

Apocalypse Now | اینک آخرالزمان

نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰

فرانسیس فورد کاپولا کارگردانی است که بسیاری از هواداران سینما نام او را با سه‌گانه «پدرخوانده» به یاد می‌آورند. اما یکی از بهترین فیلم‌های او که کوئنتین تارانتینو هم علاقه خاصی به آن دارد، «اینک آخرالزمان» است. فیلمی که یکی از متفاوت‌ترین و تحسین‌برانگیزترین هنرنمایی‌های مارلون براندو را هم درون خودش جای داده و شاید بهترین هنرنمایی او هم باشد. این فیلم نامزد هشت جایزه اسکار شد و در نهایت ۲ جایزه را تصاحب کرد و جایزه نخل طلا جشنواره کن ۱۹۷۹ را هم به خانه برد. «اینک آخرالزمان» یکی از بهترین فیلم‌های درباره جنگ ویتنام است که باید تماشا کنید.

خلاصه داستان: سروان ویلارد در دوران جنگ ویتنام این دستور را دریافت می‌کند که باید سرهنگ نیروهای ویژه، والتر کورتز، که به همراه افرادش در جنگل‌های کامبوج پناه گرفته را پیدا کرده و به قتل برساند. والتر کورتز به رهبری شایسته و دوست‌داشتنی تبدیل شده که همه نیروهایش او را به اندازه پروردگارشان می‌پرستند.

پنج هم‌خون | Da 5 Bloods

نمره منتقدان: ۹۲ از ۱۰۰

اسپایک لی، کارگردان سیاه‌پوست و خلاق آمریکایی، از سال‌ها پیش با خلق فیلم‌های محبوب و تاثیرگذار به یکی از چهره‌های دوست‌داشتنی هالیوود تبدیل شده است. جدیدترین فیلم او یعنی «۵ هم‌خون» هم در شرایطی روی سرویس‌های استریم و سرویس‌های پخش آنلاین ویدیو منتشر شد که موضوع آن قرابت معنایی مستقیمی با وضعیت سیاسی اجتماعی این روزهای ایالات متحده دارد. آمریکایی‌ها این روزها با جنبش «جان سیاه‌پوستان مهم است» به نژادپرسی سیستماتیک در ایالات متحده اعتراض دارند و فیلم «هم‌خون» هم که مدتی پیش ساخته شده بود توسط اسپایک لی منتشر شد تا این اعتراضات را وارد سطح تازه‌ای کرده باشد.

چادویک بوزمن، بازیگر ۴۴ ساله که مدتی پیش به‌دلیل درگیری با سرطان روده بزرگ جان خود را از دست داد هم در این فیلم هنرنمایی کرده است. این فیلم که نامزد جوایز متعددی در مراسم آکادمی اسکار شده بود در نهایت جایزه بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی را تصاحب کرد.

خلاصه داستان: چهار سرباز آفریقایی-آمریکایی‌ بازنشسته از دوران جنگ ویتنام به این کشور سفر می‌کنند. آن‌ها هدفش مهمی دارند. باید گنجی که یکی از عزیزترین دوستانشان که حکم رهبر گروهشان را هم داشته پیدا کنند. این گروه امیدوار است نشانه‌هایی از این دوست قدیمی هم پیدا کند.

Full Metal Jacket | غلاف تمام‌فلزی

نمره منتقدان: ۹۱ از ۱۰۰

کتاب «زمان‌سنج‌های کوتاه» یک رمان اتوبیوگرافی از وقایع جنگ ویتنام است. این کتاب را گوستاو هاسفورد، یکی از سربازان ارتش آمریکا در ویتنام، نوشته بود و در سال ۱۹۸۷ استنلی کوبریک هم این کتاب جذاب را به یک فیلم سینمایی تبدیل کرد. البته فیلم کوبریک، چندان هم به کتاب وفادار نبود اما در نهایت موفق شد جایزه بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی اسکار را برای او ارمغان بیاورد. این فیلم به عنوان یکی از بهترین آثار استنلی کوبریک می‌تواند یکی از بهترین عناوین پیرامون جنگ ویتنام هم باشد.

خلاصه داستان: جوانان آمریکایی در پادگان آموزشی ارتش آمریکا تلاش می‌کنند تا برای مهم‌ترین جنگ ایالات متحده در دوران خودشان آماده شوند. اما واقعیت آن است که آماده‌شدن برای چنین جنگی چندان هم آسان به نظر می‌رسد و دردسرهای بی‌پایانی دارد.

Platoon | جوخه

نمره منتقدان: ۸۹ از ۱۰۰

نخستین فیلم از سه‌گانه جنگ ویتنام کارگردان منتقد آمریکایی، اولیور استون، یکی از بهترین فیلم‌هایی است که درباره جنگ ویتنام ساخته شده و می‌تواند یکی از صادقانه‌ترین فیلم‌های جنگی هم باشد. اولیور استون که به دلیل ساخت فیلم‌هایی که سیاست آمریکایی را نقد می‌کند همواره مورد توجه رسانه‌ها بوده، روزگاری در جنگ ویتنام به عنوان سرباز حاضر بوده است. به همین دلیل به خوبی با فضای این جنگ أشنایی دارد و آن را در سه‌گانه جنگ ویتنام به تماشاگر نشان می‌دهد.

خلاصه داستان: یک جوان آمریکایی متوجه می‌شود ارتش کشورش در ویتنام به حضور او نیاز دارد. بنابراین تصمیم می‌گیرد برای خدمت به وطن راهی ویتنام شود. او که با رویای نجات سرزمین راهی ویتنام شده با صحنه‌هایی روبرو می‌شود که با همه آرمان‌ها و آرزوهای او در تضاد به نظر می‌رسد.

Born on the Fourth of July | متولد چهارم جولای

نمره منتقدان: ۸۵ از ۱۰۰

دومین فیلم از سه‌گانه جنگ ویتنام اولیور استون بر اساس کتاب زندگینامه‌ ران کوویچ، کهنه سرباز جنگ ساخته شده است. استون که در نخستین فیلم به انتقاد از حضور نیروهای آمریکایی در ویتنام پرداخته بود در فیلم دوم به سراغ زندگی سربازان آمریکایی رفت تا نشان دهد حضور نیروهای آمریکایی در جنگ‌های مختلف دلایل سیاسی هم دارد. نام این فیلم طعنه جذابی به روز استقلال آمریکا می‌زند. نیازی به یادآوری نیست که این فیلم هم یکی از تندترین و صریح‌ترین فیلم‌هایی است که درباره جنگ ویتنام ساخته شده و عنوانی بسیار جنجالی بود.

خلاصه داستان: ران کودکی است که آهسته آهسته بزرگ می‌شود. او پس از پایان دوران تحصیل تصمیم می‌گیرد به نیروی دریایی ایالات متحده بپیوندد. اما جنگ ویتنام که ارتش آمریکا را درگیر یک بحران بزرگ کرده می‌تواند زندگی ران را برای همیشه تحت تاثیر قرار دهد.

منتهای حد کمال | The Last Full Measure

نمره منتقدان: ۵۹ از ۱۰۰

سباستین استن، اد هریس، ویلیام هرت، پیتر فوندا و ساموئل لروی جکسون شناخته‌شده‌ترین بازیگران این فیلم هستند. بنابراین «منتهای حد کمال» به عنوان یک درام جنگی که تمرکزش روی روایت یک داستان کاملا واقعی است چندان هم فیلم بدون ستاره‌ای نیست. این فیلم یکی از واقع‌گرایانه‌ترین فیلم‌های اکشن سال ۲۰۲۰ هم لقب می‌گیرد. این فیلم هم می‌تواند در لیست بهترین فیلم‌های درباره جنگ ویتنام قرار بگیرد.

خلاصه داستان: ۳۲ سال پس از کشته‌شدن یک سرباز آمریکایی در جنگ ویتنام گروهی از دوستان او که در منطقه جنگ همراه بودند، تصمیم می‌گیرند برای کسب مدال افتخار ارتش آمریکا برای او تلاش کنند. آن‌ها با یکی از کارمندان پنتاگون که اسکات هافمن نام دارد، ارتباط برقرار می‌کنند. اگرچه اسکات هافمن در ابتدا تحت توجهی به درخواست کهنه‌سربازان آمریکایی ندارد اما در نهایت می‌پذیرد که پرونده را بررسی کند.

بهشت و زمین | Heaven & Earth

نمره منتقدان: ۴۰ از ۱۰۰

اگرچه سومین فیلم از سه‌گانه جنگ ویتنام اولیور استون در مقایسه با دو فیلم قبلی عنوان ضعیف‌تری به نظر می‌رسد اما واقعیت آن است که می‌تواند در لیست بهترین فیلم‌های درباره جنگ ویتنام هم قرار بگیرد. نکته جالبی که درباره «بهشت و زمین» وجود دارد آن است که این فیلم با بودجه‌ای ۳۳ میلیون دلاری حتی موفق به فروش ۶ میلیون دلاری هم در باکس‌آفیس نشد. تامی لی جونز مشهورترین بازیگر فیلم «بهشت و زمین» است و موسیقی متن آن را کیتارو نواخته که یکی از شناخته‌شده‌ترین نوازندگان ژاپنی لقب می‌گیرد.

خلاصه داستان: للی دختری است که در روستایی کوچک در ویتنام زندگی می‌کند. پس از آن‌که شورشیان کمونیست به روستای کوچک محل زندگی للی می‌رسند، زندگی دخترک برای همیشه تغییر می‌کند. چراکه کمونیست‌ها ابتدا با نیروهای فرانسوی می‌جنگند و سپس نوبت به سربازان آمریکایی می‌رسد. او در جریان درگیری‌ها توسط نیروهای نظامی ویتنام جنوبی دستگیر می‌شود. نیروهای ویتنام جنوبی به للی تجاوز می‌کنند و وقتی این خبر به گوش خانواده‌اش می‌رسد، آن‌ها را مجبور می‌کند تا از محل زندگی‌شان مهاجرت کنند.