اگرچه بخش عظیمی از پیشرفت و عظمت هنر سینما زمانی به دست آمد که موفق شد تخیل دور از واقعیت انسان را به تصویر بکشد اما واقعیت آن است که هنر هفتم همیشه به روایت واقعیت هم وفادار بوده است. به همین دلیل تعداد فیلم‌هایی که براساس داستان‌هایی واقعی ساخته شده‌اند، چندان هم کم نیست و در میان آن‌ها آثار ارزشمندی وجود دارند که فرصت تبدیل‌شدن به بهترین فیلم‌های تاریخ سینما را هم پیدا کرده‌اند. واقعیت آن است که نوشتن یک فیلم‌نامه جذاب و بی‌بدیل براساس یک داستان واقعی بسیار دشوارتر از نگارش یک داستان کاملا منحصربه‌فرد به نظر می‌رسد.

فیلم‌هایی که براساس داستان‌های واقعی ساخته می‌شوند، لزومی به پای‌بندی به اصل داستان نمی‌بینند و در بسیاری از موارد برای سینمایی‌ترشدن، نزدیکی بیشتر به تماشاگر و روایت همزمان چند داستان تحت تاثیر تغییرات متعددی قرار می‌گیرند. حوادث باورنکردنی، شخصیت‌های تاریخی، جنگ‌های خونین و اتفاقات حماسی از جمله سوژه‌هایی هستند که در فیلم‌هایی که براساس داستان‌های واقعی ساخته شده‌اند به تصویر کشیده می‌شوند.

در ادامه می‌توانید با بهترین فیلم‌هایی که براساس داستان‌های واقعی ساخته شده‌اند، آشنا شوید. با بخش پنجم و پایانی معرفی فیلم‌هایی که روایتی واقعی را به تصویر می‌کشند همراه با ایرنا زندگی باشید.

من دلمایت هستم | Dolemite is My Name

نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰

سینمای هالیوود در دهه ۱۹۷۰ میلادی دوران جذابی را پشت سر می‌گذاشت. در دهه ۱۹۷۰ میلادی بود که تهیه‌کنندگان سینما متوجه شدند باید روی تماشاگران سیاه‌پوست هم حساب ویژه‌ای باز کنند. بنابراین فیلم‌های سینمایی متعددی با محوریت زندگی سیاه‌پوستان ساخته شد که بیشتر آن‌ها به موفقیتی تحسین‌برانگیز دست پیدا کردند. این فیلم‌ها که معمولا عناوینی کمدی درام یا عاشقانه و احساسی بودند با حضور بازیگران محبوب سیاه‌پوست ساخته می‌شدند. یکی از این بازیگران محبوب رودی ری مور است. کمدین سیاه‌پوستی که با حضور در فیلم‌های کمدی درام سیاه‌پوست‌محور دهه ۱۹۷۰ محبوبیت بسیاری پیدا کرده بود. البته او سابقه جذابی در اجراهای کمدی هم داشت.

فیلم «من دلمایت هستم» زندگی رودی ری مور را زیر ذره بین قرار می‌دهد. بنابراین براساس حوادث واقعی زندگی او ساخته شده است. ادی مورفی، بازیگر سیاه‌پوستی که در سال‌های نه‌چندان دور محبوبیت بی‌نظیری داشت، بازیگر اصلی این فیلم است که توسط سرویس استریم نتفلیکس ساخته شد.

خلاصه داستان: رودی ری مور یک استندآپ کمدین است. او که به پدرخوانده رپ شهرت پیدا کرده با حضور فیلم‌های سینمایی و اجراهای کمدی به محبوبیتی بی‌نظیر دست پیدا کرده و حتی در موسیقی هم فعالیت می‌کند.

شبکه اجتماعی | The Social Network

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

در روزهای شیوع ویروس کرونا، شبکه‌های اجتماعی ثابت کردند از آن‌چه ما تصور می‌کنیم هم قدرت بیشتری دارند. فیس‌بوک یکی از نخستین شبکه‌های اجتماعی بسیار موفق بود و حالا مالک اینستاگرام است. اگر دوست دارید از چگونگی تاسیس فیس‌بوک و تبدیل‌شدن آن به یک شبکه اجتماعی بسیار بزرگ اطلاعاتی کسب کنید، تماشای فیلم «شبکه اجتماعی» یک انتخاب منطقی است. این فیلم داستان واقعی تلاش‌های مارک زاکربرگ، موسس فیس‌بوک و یکی از ثروتمندترین انسان‌های امروزی را به شکلی سرگرم‌کننده و جذاب روایت می‌کند.

خلاصه داستان: مارک زاکربرگ، دانشجوی دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۰۳ بعد از شکست در برقراری رابطه با یکی از دخترهای خوابگاه به نام اریکا، به اتاقش پناه می‌برد و وب‌سایتی به نام فیس‌مش درست می‌کند که در آن اعضای سایت می‌توانند به دختران دانشگاه از نظر جذابیت‌شان نمره دهند. سایت زاکربرگ خیلی زود مورد توجه قرار می‌گیرد و مجموعه جذابی از وقایع بی‌پایان را ایجاد می‌کند.

رفقای خوب | Goodfellas

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

«رفقای خوب» یکی از بهترین فیلم‌های جنایی تاریخ سینما است که در سال ۱۹۹۰ و توسط مارتین اسکورسیزی ساخته شد. اسکورسیزی این فیلم را براساس کتابی از یک خبرنگار جنایی تهیه کرد که وقایع جنایی متعددی را ثبت کرده بود. بنابراین داستان فیلم هم از حقایق واقعی نشات گرفته است. بسیاری از منتقدان «رفقای خوب» را یکی از بهترین فیلم‌های مارتین اسکورسیزی می‌دانند که به این کارگردان دوست‌داشتنی کمک کرد تا یکی از اساتید تکرارنشدنی سینمای گانگستری باشد. فیلم‌های گانگستری‌محور اسکورسیزی تحت تاثیر «رفقای خوب» هستند.

خلاصه داستان: هنری هیل، از کودکی آرزو داشته تا روزی به یک گانگستر شناخته‌شده تبدیل شود. او آنقدر به دنیای مافیا علاقه دارد که خلافکاری را به نشستن بر روی صندلی ریاست جمهوری آمریکا ترجیح می‌دهد. هنری در نهایت موفق می‌شود به عنوان یک پیشخدمت و راننده به خلافکاران محله‌شان در نیویورک ملحق شود. او با کمک دوستانش، آهسته آهسته به یک جنایتکار مخوف تبدیل می‌شود.

کتاب سبز | Green Book

نمره منتقدان: ۹۳ از ۱۰۰

این فیلم براساس داستان واقعی زندگی دان شرلی ساخته شده است. او نوازنده‌ای اصالتا جاماییکایی بود که در سال ۲۰۱۳ درگذشت. فیلم «کتاب سبز» یکی از بهترین فیلم‌های سال ۲۰۱۸ بود که مورد توجه منتقدان و تماشاگران بسیاری قرار گرفت. ماهرشالا علی و ویگو مورتنسن از بازیگران شناخته‌شده «کتاب سبز» هستند. این فیلم برنده جایزه هیئت ملی بازبینی برای بهترین فیلم شد و از سوی انستیتوی فیلم آمریکا یکی از ده فیلم برتر سال لقب گرفت. «کتاب سبز» نامزد پنج جایزه و برنده سه جایزه اسکار در رشته‌های بهترین فیلم، بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم شد.

خلاصه داستان: یک بادیگارد ایتالیایی-آمریکایی به نام تونی لیپ، برای به دست‌آوردن پول هرکاری انجام می‌دهد. او ممکن است از مردان ثروتمند اخاذی کند و یا برای بردن جایزه یک مسابقه هات‌داگ‌خوری، تا آستانه مرگ پیش برود. با این حال او در کار بادیگاردی، عملکرد خوبی دارد. او توسط یک خواننده و هنرمند سیاه‌پوست به نام دان شرلی استخدام می‌شود تا در تور کنسرت او در جنوب آمریکا، همراهی‌اش کند.

فقط رحمت |‌ Just Mercy

نمره منتقدان: ۸۴ از ۱۰۰

فیلم «فقط رحمت» با هنرنمایی بری لارسن، مایکل بی جردن و جیمی فاکس یکی از عناوینی بود که در دوران شیوع ویروس کرونا روی پرده‌های سینما رفت اما مورد توجه تماشاگران قرار گرفت. این درام قضایی براساسی کتابی به همین نام نوشته برایان استیونسون ساخته شده است. برایان استیونسون، وکیل و فعال اجتماعی و سیاسی آفریقایی-آمریکایی، در این کتاب نگاهی به خاطرات دوران فعالیت حرفه‌ای خود و بی عدالتی‌های سیستم قضایی آمریکا می‌اندازد. بنابراین فیلم «فقط رحمت» براساس مجموعه‌ای از وقایع واقعی ساخته شده است.

خلاصه داستان: صاحب یک کارگاه تولید چوب کوچک به نام والتر جانی دی در شهرستان مونروی ایالت آلاباما در سال ۱۹۸۷ به اتهام قتل جوان سفیدپوستی به نام راندا موریسون به اشد مجازات، اعدام بوسیلهٔ صندلی الکتریکی، محکوم می‌شود. برایان استیونسون، وکیلی که به تازگی از دانشگاه هاروارد فارغ‌التحصیل شده، با پرونده عجیب والتر جانی دی مواجه می‌شود. او این پرونده را بررسی می‌کند.