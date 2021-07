نمره‌ای که منتقدان برای یک فیلم سینمایی در نظر می‌گیرند معمولا معیار بهتری برای بررسی جذابیت‌های هنری و سینمایی یک فیلم به نظر می‌رسد. بنابراین بسیاری از تماشاگران حرفه‌ای سینما نمره منتقدان را معیار جذاب‌تری برای انتخاب فیلم‌هایی که ارزش تماشاکردن دارند هم می‌دانند. اگرچه منتقدان سینما تماشاگران سخت‌پسندی هستند که سلیقه متفاوتی دارند اما معمولا به ارزش‌های سینمایی فیلم‌ها هم توجه ویژه‌ای دارند. بنابراین می‌توان ادعا کرد که فیلم‌هایی که نمره بیشتری از منتقدان می‌گیرند احتمالا عناوین جذاب‌تری هستند.

در ادامه می‌توانید با فیلم‌هایی که بالاترین نمره ممکن را از منتقدان گرفتند، آشنا شوید. عناوینی که با رضایت حداکثری منتقدان سینما همراه بوده‌اند.

خانه او | His House

نمره منتقدان: ۱۰۰ از ۱۰۰

فیلمی که با خشونت حداقل، ترسی حداکثری را به تماشاگرش منتقل می‌کند و آهسته آهسته او را در باتلاق وحشتی روانشناختی فرو می‌رود. «خانه او» از آن فیلم‌های تخیلی ژانر ترسناک نیست که حتی در تاریکی شب هم مسخره به نظر می‌رسند. این فیلم به معنای واقعی کلمه تاثیرگذار و جنون‌آمیز است. بنابراین اگر از تماشای فیلم‌های ترسناک روانشناختی حس خوبی نمی‌گیرید شاید بهتر باشد که «خانه او» را تماشا نکنید. با این حال منتقدان این فیلم را دوست دارند.

خلاصه داستان: زوجی پناهنده پس از آن‌که فرصت پیدا می‌کنند تا از بحران و جنگ سودان جنوبی فرار کنند در انگلستان ساکن می‌شوند تا بالاخره طعم زندگی واقعی را بچشند. اما آرامش زندگی آن‌ها آهسته آهسته به هم می‌ریزد؛ چون به نظر می‌رسد خانه‌ای که آن‌ها در آن ساکن شده‌اند، توسط نیروهای اهریمنی تسخیر شده است.

خداحافظ آمور | Farewell Amor

نمره منتقدان: ۱۰۰ از ۱۰۰

اکوا مسانگی در سال ۲۰۱۷ فیلم کوتاهی به نام «خداحافظ مئو آمور» ساخت که مورد توجه قرار گرفت. او پس از سه سال ایده اصلی فیلم کوتاهش را در شکل و شمایل یک فیلم بلند سینمایی بازسازی کرده که تماشای آن خالی از لطف نیست. درام او که مورد توجه منتقدان هم قرار گرفته زوایای آشکار و پنهانی از پدیده‌هایی مانند مهاجرت، خانواده، عشق و نوع‌دوستی را نمایش می‌دهد. این فیلم هم اکران محدودی در روزهای پایانی سال ۲۰۲۰ داشت و یکی از بهترین فیلم‌های درام چند سال اخیر لقب می‌گیرد. منتقدان این فیلم را به شدت تحسین کرده‌اند و به همین دلیل بالاترین نمره ممکن را به آن داده‌اند.

خلاصه داستان: یک زن آنگولایی پس از هفده سال موفق می‌شود اقامت همسرش برای مهاجرت به ایالات متحده را اخذ کرده و او را دوباره ملاقات کند. آن‌ها که به دلیل فاصله دور برای مدت‌ها از یکدیگر به دور افتاده بودند، دوباره فرصت آن را دارند تا عشق دیرینه خود را پیدا کنند.

گرگ‌دونده‌ها | Wolfwalkers

نمره منتقدان: ۹۹ از ۱۰۰

استودیوی ایرلندی کارتون سالون در چند سال اخیر انیمیشن‌های دوبعدی جذابی را به عاشقان دنیای پویانمایی تقدیم کرده که یکی پس از دیگری موفق‌تر ظاهر شده‌اند. انیمیشن «گرگ‌دونده‌ها» جدیدترین محصول این استودیوی قدرتمند و متفاوت است که در سالی که گذشت، فرصت اکران محدود را پیدا کرد و پس از آن روی سرویس‌های استریم هم منتشر شد. این انیمیشن با تصاویری چشم‌نواز و تصویرسازی خیره‌کننده به یکی متفاوت‌ترین و بهترین انیمیشن‌های سال تبدیل شده که تماشای چندباره آن هم خالی از لطف نیست.

«گرگ‌دونده‌ها» می‌توانست برنده جایزه بهترین انیمیشن آکادمی اسکار ۲۰۲۰ هم باشد اما در نهایت در یک رقابت نزدیک و جانانه این جایزه بزرگ را به فیلم «روح» واگذار کرد. این انیمیشن با دریافت میانگین نمره ۹۹ از تماشاگران موفق شده یکی از محبوب‌ترین فیلم‌ها برای منتقدان سینما باشد.

خلاصه داستان: ارباب شهری که در کنار یک جنگل بزرگ وجود دارد، تصمیم گرفته که همه گرگ‌های جنگلی که در حاشیه شهر قرار گرفته را به قتل برساند. بنابراین دختر شکارچی‌ای از سوی ارباب شهر انتخاب می‌شود تا برای قتل عام گرگ‌ها راهی جنگل حاشیه شهر شود اما او دختری را در جنگل پیدا می‌کند که روزها دخترکی بازیگوش است و شب‌ها به گرگی خطرناک تبدیل می‌شود. بنابراین سوال برای دختر شکارچی مطرح می‌شود که آیا همه گرگ‌های جنگل واقعا گرگ هستند؟

How to Train Your Dragon | تربیت اژدها

نمره منتقدان: ۹۹ از ۱۰۰

شروع دهه دوم قرن بیست و یکم با انیمیشن «تربیت اژدها» شکوهمندانه به نظر می‌رسد. یک داستان حماسی که با مدرن‌ترین فناوری‌های پویانمایی به تصویر کشیده شده و یکی از بهترین روایت‌های شکل‌گرفته توسط استودیوی دریم‌ورکس است. «تربیت اژدها» سریال‌های تلویزیونی و دنباله‌های سینمایی متعددی دارد که البته هیچکدام به اندازه فیلم ابتدایی محبوب و جذاب نیستند. شروع جذاب این انیمیشن در کنار شخصیت‌پردازی‌ها خیره‌کننده و خرده‌داستان‌هایی که دارد، آن را به یکی از بهترین انیمیشن‌های تاریخ تبدیل می‌کند که رضایت تقریبا حداکثری منتقدان را هم به همراه داشته است.

خلاصه داستان: هیکاپ یک واکینگ جوان است. او در سرزمینی زندگی می‌کند که مورد حملات مداوم اژدهایان قرار می‌گیرد. اگرچه هموطنان او دائما با این اژدهایان غول‌پیکر در جنگ هستند اما هیکاپ شانس زیادی برای نمایش توانایی‌هایش ندارد. او پسرکی لاغر و ریزاندام است که مورد توجه خانواده‌اش هم قرار نمی‌گیرد. با این حال هیکاپ دوست ندارد در این محدودیت‌ها باقی بماند.

My Life as a Courgette | زندگی من به عنوان یک کدو

نمره منتقدان: ۹۹ از ۱۰۰

این انیمیشن ۶۵ دقیقه‌ای فرانسوی-سوییسی با یک شخصیت‌پردازی بی‌نظیر و دوست‌داشتنی با سرعتی باورنکردنی به یکی از دلنشین‌ترین انیمیشن‌های خمیری کمتردیده‌شده سینما تبدیل می‌شود که درک داستان آن اندکی غم‌انگیز و دشوار به نظر می‌رسد. انیمیشن «زندگی من به عنوان یک کدو» مانند بیشتر انیمیشن‌های خمیری به صورت ایست‌حرکتی ساخته شده و با وجود طراحی ساده و سبکی که دارد، حرف‌ها و مفاهیم بسیاری را مطرح می‌کند.

درگیری داستان انیمیشن «زندگی من به عنوان یک کدو» با مفاهیم زندگی مدرن و روانشناختی به حدی جذاب و دوست‌داشتنی است که خاطرات تماشای آن برای مدتی بسیار طولانی در ذهن هر بیننده‌ای باقی می‌ماند. این انیمیشن در سال ۲۰۱۶ اکران شد و فرصت نامزدی جایزه اسکار را هم پیدا کرد، یکی از محبوب‌ترین انیمیشن‌های تاریخ سینما برای منتقدان هنر هفتم هم لقب می‌گیرد.

خلاصه داستان: پسربچه‌ای غمگین اما احساسی در کنار مادر بداخلاقش زندگی می‌کند. پسرک افسرده داستان ما به صورتی کاملا ناخودآگاه باعث مرگ مادرش می‌شود. او حالا باید ادامه زندگی‌اش را در یتیم‌خانه دنبال کند و این تغییر بزرگ دوستان بسیاری را به زندگی او وارد می‌کند.

Bicycle Thieves | دزد دوچرخه

نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰

این فیلم نئورئالیستی ساخته ویتوریو دسیکا، فیلمساز شهیر ایتالیایی، در سال ۱۹۴۸ میلادی اکران شد. «دزد دوچرخه» به عنوان یکی از متحول‌کننده‌ترین و تأثیرگذارترین فیلم‌های تاریخ سینمای جهان شناخته می‌شود و مانند سایر فیلم‌های نئورئالیستی در خارج از استودیو و در فضای واقعی محله‌های شهری ساخته شده است. فیلمسازانی مانند دسیکا خواهان ارتباط مستقیم با واقعیت‌های کمتر پرداخته جامعه بودند. این فیلم تنها پس از گذشت چهار سال از تاریخ اکرانش توسط مجله سایت اند ساوند به عنوان برترین فیلم تاریخ سینما معرفی شد. به همین دلیل منتقدان هم علاقه خاصی به آن دارند.

خلاصه داستان: مرد بی‌کاری به‌نام آنتونیوسرانجام فرصت آن را پیدا می‌کند تا به‌عنوان یک اعلان‌چسبان استخدام ‌شود. او مجبور است برای اینکه این شغل را حفظ کند، دوچرخه‌ای را به همراه داشته باشد تا به وسیله آن پوسترها در سطح شهر نصب کند و از آن‌جایی که سرمایه لازم برای خرید یک دوچرخه جدید را ندارد با پول به دست آمده از فروش ملحفه‌های تخت خواب خانه در نهایت موفق می‌شود که دوچرخه قدیمی خود را که گرو بانک است، آزاد کرده و فرصت شغلی مورد نظرش را به دست آورد. اما در نخستین روز کاری، دزدی دوچرخه آنتونیو را می‌رباید و به همین دلیل او مجبور می‌شود برای حفظ شغلی که به سختی به دست آورده، هرچه سریع‌تر دوچرخه‌اش را پیدا کند.

یک شب در میامی | One Night in Miami

نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰

ریجنا کینگ بازیگری است که هنرنمایی‌های بی‌شماری در فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی داشته اما به نظر می‌رسد او می‌تواند کارگردان آینده‌داری باشد. نخستین فیلم او با نام «یک شب در میامی» به سراغ سوژه متفاوتی رفته تا داستان به‌شدت جالبی را روایت کند. منتقدان باور دارند رجینا کینگ در رسیدن به اهدافش موفق بوده و شاید همین فیلم به او کمک کند تا در آینده به کارگردان صاحب‌سبکی تبدیل شود. فیلم «یک شب در میامی» براساس نمایشنامه‌ای به همین نام ساخته شده و یکی از بهترین فیلم‌های درام چند سال اخیر لقب می‌گیرد.

این فیلم برای سه جایزه آکادمی اسکار نامزد شد اما در نهایت موفق نشد هیچکدام از این جوایز را برنده شود. با این حال «یک شب در میامی» یکی از بهترین فیلم‌هایی است که منتقدان سخت‌پسند سینما تماشا کرده‌اند و به همین نمره آن‌ها به این فیلم روی عدد بالایی ایستاده است.

خلاصه داستان: محمد علی کلی، مالکوم ایکس، سم کوک و جیم براون از چهره‌های شناخته‌شده حقوق مدنی در ایالات متحده هستند. آن‌ها در یک دیدار تخیلی با یکدیگر گفتگو می‌کنند.

8½ | هشت و نیم

نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰

این درام سورئالیستی که تصاویرش را با رنگ‌های سیاه و سفید به تماشاگر نشان می‌دهد، یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما است که لئوناردو دی‌کاپریو هم علاقه خاصی به آن دارد. «هشت‌ و نیم» را فدریکو فلینی که یکی از تاثیرگذارترین کارگردانان سینمای ایتالیا لقب می‌گیرد، کارگردانی کرده و بازیگر اصلی آن هم مارچلو ماستریانی است که در سینمای ایتالیا نامی شناخته‌شده به نظر می‌رسد. این فیلم ارزشمند توسط استودیوی ایتالیایی چینه‌چیتا ساخته شده و موسیقی آن را هم نینو روتا نواخته است.

با میانگین باورنکردنی نمره ۹۸ از سوی منتقدان این فیلم یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما از نگاه منتقدان هنر هفتم است که فیلم‌هایی که بالاترین نمره ممکن را از منتقدان گرفتند هم قرار می‌گیرد.

خلاصه داستان: گوییدو آنسلمی، یک کارگردان سینما، تصمیم گرفته فیلم جدیدش را بسازد. اما او در جریان تولید فیلم جدیدش درگیر خاطرات دوران نوجوانی و کودکی‌اش می‌شود.

ناکجاآباد | Nomadland

نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰

فرانسیس مک‌درموند در سال‌های اخیر ثابت کرده که یکی از بهترین بازیگران زن سینما است و لیاقت دریافت جوایز بسیاری را دارد. او از فیلم «فارگو» تا فیلم «سه بیلبورد خارج از ایبینگ در میزوری» و حتی سریال «اولیوو کیتریج» درخشیده و حالا یک بار دیگر به دنیای هنر هفتم بازگشته تا در نقشی قرار بگیرد که بسیاری از منتقدان باور دارند بهترین فیلم سال ۲۰۲۰ هم لقب می‌گیرد. «ناکجاآباد» تعدادی از مهم‌ترین جوایز اسکار ۲۰۲۰ از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اصلی زن را تصاحب کرد.

خلاصه داستان: زنی که به دلیل رکورد بزرگ اقتصادی در اوایل قرن بیست و یکم بخش عظیمی از زندگی‌اش را از دست داده، سوار بر یک ون درون جاده‌ها زندگی می‌کند.

Spider-Man: Into the Spider-Verse | مرد عنکبوتی: به‌درون دنیای عنکبوتی

نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰

انیمیشن‌هایی که براساس کتاب‌های کمیک بوکی ساخته می‌شوند، معمولا آنطور که باید دیده نمی‌شوند. اما انیمیشن «مرد عنکبوتی: به‌درون دنیای عنکبوتی» یک استثنای تاریخی بود. احتمالا تاریخ انیمیشن‌های ابرقهرمانی به پیش از ساخت این انیمیشن و پس از اکران آن تقسیم می‌شود. این شاهکار جذاب که در نهایت برنده جایزه اسکار هم شد، می‌تواند نگاه هر تماشاگری به سینمای ابرقهرمانی را برای همیشه تغییر دهد. بنابراین اگر جزو تماشاگرانی هستید که با داستان‌های علمی تخیلی ارتباط برقرار نمی‌کنند هم شاید بهتر باشد تماشای این فیلم را از دست دهید. عنوانی محبوب برای منتقدان که میانگین نمره ۹۷ را از سوی آن‌ها دریافت کرده است.

خلاصه داستان: مایلز مورالز، نوجوانی که از طرفداران مرد عنکبوتی است به دلیل فشار خانواده‌اش در یک مدرسه نمونه دولتی شبانه‌روزی درس می‌خواند. پدر مایلز، جفرسون، به‌عنوان یک افسر پلیس باور دارد که مرد عنکبوتی یک تهدید بسیار جدی است. اما یک عنکبوت رادیواکتیوی موفق می‌شود مایلز را نیش بزند. حالا مایلز مورالز در حال تبدیل‌شدن به یک مرد عنکبوتی است.