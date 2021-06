اگرچه این روزها سینمای جهان هنوز با ویروس کرونا درگیر است و به نظر می‌رسد این درگیری برای مدتی بیشتر ادامه پیدا کند اما واقعیت آن است که هنر هفتم از سخت‌ترین شرایط ممکن فاصله گرفته و حالا سینما قدرتمندتر از قبل به نظر می‌رسد. با این حال باید پذیرفت که ستاره‌های اصلی سینمای هالیوود در چند سال اخیر عوض شده‌اند و نسل جدیدی از بازیگران روی کار آمده‌اند که قرار است بخشی از آینده هالیوود باشند. یکی از بازیگران قدیمی هالیوود که در دهه ۲۰۰۰ میلادی مطرح شد اما برد پیت لقب می‌گیرد؛ همسر سابق آنجلینا جولی که بسیاری تصور می‌کردند پس از جدایی از سفیر یونیسف جایگاه واقعی‌اش در سینما را از دست می‌دهد.

اما برد پیت هنوز هم یکی از بهترین بازیگران مرد قرن بیست و یکم است که اخیرا در فیلم‌های جذابی هنرنمایی کرده و هنوز هم می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌های موجود در اختیار استودیوهای هالیوودی باشد. در ادامه می‌توانید با بهترین فیلم‌های برد پیت که باید تماشا کنید هم آشنا شوید.

12Monkeys | دوازده میمون

نمره منتقدان: ۸۹ از ۱۰۰

این فیلم در سال ۱۹۹۵ اکران شد اما داستان آن سال‌ها بعد در جریان است. با این حال این فیلم یکی از نخستین فرصت‌های برد پیت برای قرارگرفتن در نقش منفی فیلم‌ها هم بود. درخشش برد پیت در این فیلم به حدی دیدنی بود که در نهایت توانست برای جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد آکادمی اسکار نامزد شود و این جایزه را تصاحب کند. این فیلم در موفق بیشتر برد پیت هم تاثیرگذار بود و او را آهسته آهسته بیشتر از قبل مطرح کرد.

خلاصه داستان: در سال ۲۰۳۵، یک زندانی سیاسی به نام جیمز کول تنها به این شرط از زندان آزاد می‌شود که راهی گذشته شود. حالا که انسان‌ها می‌توانند در زمان سفر کنند، این زندانی باید به سال‌های دور سفر کند تا مانع گسترش ویروسی شود که انسان‌ها را برای سال‌ها درگیر خود کرده است. این ویروس وحشتناک محیط زیست را آلوده کرده، بشریت را به زیرزمین کشانده و هر روز قربانی‌های بیشتری می‌گیرد. آیا جیمز کول می‌تواند مانع گسترش ویروس شود؟

The Big Short | رکود بزرگ

نمره منتقدان: ۸۹ از ۱۰۰

این فیلم پرستاره توسط آدام مک‌کی کارگردانی شده و یکی از بهترین فیلم‌های برد پیت هم لقب می‌گیرد. آدام مک‌کی و چارلز رندولف فیلم‌نامه این فیلم را براساس کتاب «رکود بزرگ» نوشته مایکل لوییس خلق کردند. کریستین بیل، برد پیت، استیو کارل، رایان گاسلینگ، کارن گیلان و مریسا تومی از شناخته‌شده‌ترین بازیگران این فیلم محبوب هستند که با بودجه‌ای ۲۸ میلیون دلاری بیشتر از ۱۲۲ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت. «رکورد بزرگ» زوایای آشکار و پنهانی از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را به نمایش می‌گذارد که برای تماشاگر باورکردنی به نظر نمی‌رسد.

خلاصه داستان: گروه منفوری از سرمایه‌گذاران که در مسیر صعودی بازار روی ریزش‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند باید در دل بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا با وضعیت بازار کنار آمده و شرایط را مدیریت کنند.

The Tree of Life | درخت زندگی

نمره منتقدان: ۸۵ از ۱۰۰

فیلم «درخت زندگی» یکی از قوی‌ترین درام‌های تجربی سینمای آمریکا در چند سال اخیر است. هواداران متفاوت سینما برای تماشای «درخت زندگی» دو سال صبر کردند چراکه فیلم پس از دو سال تاخیر در نهایت در سال ۲۰۱۱ به سالن‌های سینما راه پیدا کرد. اگر سوالات متعددی درباره تاریخچه زندگی انسان دارید، شاید این فیلم جواب‌های خوبی برای شما داشته باشد. «درخت زندگی» یکی از بهترین و ارزشمندترین فیلم‌های کارنامه هنری برد پیت هم لقب می‌گیرد. نویسندگی و کارگردانی این فیلم برعهده ترنس مالیک بوده است.

خلاصه داستان: معنی و تاریخچه زندگی از نگاه مردی میان‌سال چگونه است؟ با او همراه می‌شویم تا خاطراتی که از دوران کودکی دارد تا واکاوی کنیم. خاطراتی که فراتر از داستان‌های انسانی رنگ و ریشه‌ای فلسفی دارند.

Once Upon A Time In Hollywood | روزی روزگاری در هالیوود

نمره منتقدان: ۸۵ از ۱۰۰

کویینتین تارانتینو یکی از شناخته‌شده‌ترین کارگردانان هالیوود است. بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند نگاهی که تارانتینو به سینما ارائه کرد، باعث انقلابی بزرگ در سینما شد. داستان نهمین فیلم بلند او که به دومین فیلم پرفروش او هم تبدیل شده در سال ۱۹۶۹ و در استودیوهای سینمایی هالیوود روایت می‌شود. زمانی که یک بازیگر که دوران طلایی‌اش رو به پایان است، تلاش می‌کند با همکاری دوست صمیمی‌اش به اوج بازگردد. اگرچه همه فیلم‌های تارانتینو رگ و ریشه‌های کمدی دارند اما «روزی روزگاری در هالیوود» یکی از بهترین فیلم‌های کمدی چند سال اخیر است که با هنرنمایی بی‌بدیل برد پیت هم همراه می‌شود.

خلاصه داستان: بازیگری به نام ریک دالتون حرفه خود را با حضور در آثار تلویزیونی آغاز کرده و عمده شهرت خود را مدیون یک سریال وسترن بوده که از اواخر دهه ۵۰ تا اوایل دهه ۶۰ پخش می‌شده اما حالا وارد دوران سقوط کارنامه هنری‌اش شده و نه‌تنها فرصت‌های کاری به او پشت کرده‌اند بلکه وضعیت مالی جالبی هم ندارد. در چنین شرایطی دوست صمیمی او، کلیف، تنها هم‌دم زندگی او لقب می‌گیرد. کلیف در حقیقت بدلکار همیشگی ریک در آثار مختلف بوده و روزگاری در ارتش خدمت کرده است.

Ad Astra | آد استارا

نمره منتقدان: ۸۴ از ۱۰۰

اگرچه فیلم‌های علمی تخیلی معمولا نقطه‌ی تفاهم هواداران سینما و منتقدان واقعی آن هستند اما «آد استارا» یکی از بزرگ‌ترین استثناهای این ژانر سینمایی است؛ هواداران سینما احساس می‌کنند این فیلم تقریبا هیچ داستان مشخصی ندارد و هدردادن بودجه‌ی کلانی بوده که توانایی هزینه‌شدن در فیلم‌های جذاب‌تری را داشته است. اما منتقدان باور دارند «اد آستارا» یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های علمی تخیلی سال‌های اخیر سینما بوده که شاید مورد بی‌لطفی جشنواره‌های سینمایی هم قرار گرفته باشد.

هویت اصلی داستان فیلم، اندکی گیج‌کننده به نظر می‌رسد اما در هر صورت یکی از بهترین فیلم‌های برد پیت است. فیلمی که در سال ۲۰۱۹ اکران شد و ثابت کرد برد پیت هنوز هم می‌تواند یکی از تاثیرگذارترین بازیگران هالیوود باشد.

خلاصه داستان: فضانوردی به نام روی مک‌براید، در منظومه‌ی شمسی سفر می‌کند تا پدر گمشده‌اش را پیدا کند. او امیدوار است جواب سوال‌هایش را بفهمد و البته که زندگی نابودشده‌اش را مرتب کند. آن‌چه ذهن او را درگیر کرده، مشکلات کوچک و بزرگی است که هم‌نسلان او بر روی کره‌ی زمین با آن مواجه هستند.

در این زمینه بخوانید:

بهترین انیمیشن‌های دهه ۲۰۱۰ میلادی که باید تماشا کنید

حقایق باورنکردنی درباره زندگی چارلی چاپلین که نمی‌دانید

Burn After Reading | بخوان بعد بسوزان

نمره منتقدان: ۷۸ از ۱۰۰

تنها هواداران جدی سینما می‌دانند که برد پیت سابقه همکاری با برادران کوئن را هم در کارنامه هنری‌اش ثبت کرده است. فیلم «بخوان بعد سوزان» با کارگردانی و نویسندگی برادران کوئن ساخته شده و فرانسیس مک‌درموند در کنار جرج کلونی و البته برد پیت از بازیگران اصلی آن هستند. با این حال این فیلم قرار نبود حاصل همکاری برد پیت و برادران کوئن باشد. آن‌ها قرار بود برای ساخت فیلمی براساس رمان «به سمت دریای سفید» با یکدیگر همکاری کنند اما هزینه بالای ساخت این فیلم که درباره جنگ جهانی دوم بود در نهایت باعث شد «بخوان بعد بسوزان» در برابر دوربین‌ها قرار بگیرد.

خلاصه داستان: یک کارمند سابق سازمان CIA به‌نام آزبورن کاکس تصمیم می‌گیرد کتابی درباره روزهای کاری‌اش بنویسد. اما زنی به‌نام لیندا که در یک باشگاه ورزشی بزرگ کار می‌کند و به‌دنبال تأمین هزینه عمل جراحی زیبایی‌اش است با دوستش چاد مواجه می‌شود. چاد یک وسیله ارزشمند که توسط یکی از اعضای باشگاه جامانده را پیدا کرده و می‌خواهد از صاحب آن اخاذی کند تا پول هنگفتی به دست آورد.

Fury | خشم

نمره منتقدان: ۷۶ از ۱۰۰

این فیلم که توسط دیوید آیر ساخته شده یکی از بهترین فیلم‌هایی است که درباره جنگ‌های جهانی ساخته شده و به همین دلیل ارزش چندین بار تماشاکردن را هم دارد. برد پیت یکی از بازیگران اصلی فیلم «خشم» است و شیا لابوف در کنار جان برنثال و لوگان لرمن از جمله بازیگران اصلی این فیلم هستند. هنرنمایی به‌یادماندنی برد پیت در «خشم» که در سال ۲۰۱۳ اکران شد برای مدت‌ها در ذهن هر تماشاگری باقی می‌ماند.

خلاصه داستان: گروهبان دان واردی فرماندهی یک تانک شرمن مدل M4 را به عهده دارد. او به همراه خدمه‌ تانکی که فرماندهی آن را برعهده دارد و تانک‌های متعددی که همراهش شده‌اند برای یک ماموریت خطرناک و حساس علیه متفقین راهی خط مقدم دشمن می‌شود. اما نیروهای پشتیبانی خیلی سریع نابود می‌شوند و به همین دلیل گروهبان دان واردی با تانکش که آن را «خشم» نامگذاری کرده در دل جنگ باقی می‌ماند.

Snatch | قاپ‌زنی

نمره منتقدان: ۷۳ از ۱۰۰

در میان کارگردانانی که به‌صورت ویژه‌ای روی کمدی سیاه کار کرده‌اند، گای ریچی نام منحصربه‌فردی به نظر می‌رسد. او با کارگردانی فیلم «قاپ‌زنی» توانایی‌هایش در به‌تصویرکشیدن درام‌های پیچیده و کمدی‌های سیاه را نشان داده و روش‌های مختلفی برای جذاب‌کردن فیلم‌هایش دارد که مهم‌ترین آن‌ها شخصیت‌پردازی دوست‌داشتنی لقب می‌گیرد. شخصیت فیلم‌های گای ریچی در عین حال که پیچیده به نظر می‌رسند به‌شدت هم کمدی و احمقانه هستند و این نکته مهم به موفقیت بیشتر فیلم‌های این کارگردان انگلیسی کمک می‌کند.

جیسون استاتهام، استیون گراهام، آلن فورد، دنیس فارینا، وینی جونز و برد پیت از شناخته‌شده‌ترین بازیگران فیلم «قاپ‌زنی» هستند. از آن‌جایی که این فیلم در انگلیس ساخته شده، لهجه اصلی بازیگران و شخصیت‌ها لهجه بریتانیایی است و این اتفاق به فضای فیلم کمک می‌کند تا بیشتر از قبل در دنیایی که می‌سازد، فرو رفته و تماشاگر را تحت تاثیر قرار دهد. این فیلم که در سال ۲۰۰۰ اکران شد یکی از به‌یادماندنی‌ترین هنرنمایی‌های نقش فرعی برد پیت را به همراه دارد.

خلاصه داستان: مردی که عضو یک باند مافیایی قدرتمند است، تصمیم می‌گیرد یک کاروان را از محل زندگی خانه‌به‌دوشان خریداری کند. اما او نمی‌داند جنجال‌های بسیاری پشت این کاروان وجود دارد.

The Curious Case of Benjamin Button | مورد عجیب بنجامین باتن

نمره منتقدان: ۷۱ از ۱۰۰

این فیلم دیوید فینچر که در سال ۲۰۰۸ اکران شد به محبوبیت بیشتر برد پیت کمک شایانی کرد. «مورد عجیب بنجامین باتن» براساس داستان کوتاهی نوشته اسکات فیتزجرالد ساخته شده اما چندان اقتباس وفاداری نیست و تغییرات بسیاری در آن اعمال شده است. با این حال این فیلم به عنوان یک درام عاشقانه فانتزی اثر جذابی به نظر می‌رسد. برد پیت، کیت بلانشت و تیلدا سویینتون از بازیگران اصلی «مورد عجیب بنجامین باتن» هستند. هنرنمایی تحسین‌برانگیز برد پیت در این فیلم در کنار گریم قابل قبول او و جلوه‌های ویژه قابل تحمل فیلم که برای عنوانی از سال ۲۰۰۸ قابل قبول به نظر می‌رسد، باعث شده «مورد عجیب بنجامین باتن» یکی از بهترین فیلم‌های برد پیت و دیوید فینچر باشد.

خلاصه داستان‌: بنجامین باتن از یک بیماری نادر رنج می‌برد. او به صورت یک پیرمرد به دنیا آمده و به مرور زمان جوان‌تر و جوان‌تر می‌شود. بنجامین در نوجوانی و در شرایطی که ظاهری مانند یک پیرمرد دارد، عاشق دختری به نام دیزی می‌شود. اما با گذشت زمان نه‌تنها بنجامین جوان‌تر و زیباتر می‌شود، دیزی سن بیشتری پیدا می‌کند.

World War Z | جنگ جهانی زد

نمره منتقدان: ۶۶ از ۱۰۰

فیلم «جنگ جهانی زد» که از ستاره‌ای مشهور به نام برد پیت استفاده می‌کند، در سال ۲۰۱۳ اکران شد. این فیلم می‌تواند از بهترین فیلم‌های برد پیت هم باشد. به اعتقاد بسیاری از منتقدان این فیلم نه‌تنها یکی از بهترین فیلم‌های اکشن دهه ۲۰۱۰ میلادی لقب می‌گیرد بلکه می‌تواند بهترین فیلمی باشد که درباره حملات خونین شخصیت‌های تخیلی‌ای به‌نام زامبی‌ها ساخته شده و به همین دلیل تماشای آن برای هواداران ژانر زامبی ضروری به نظر می‌رسد. «جنگ جهانی زد» براساس رمانی به همین نام ساخته شد و در گیشه هم موفق بود.

هنرنمایی برد پیت در این فیلم قابل قبول است و ثابت می‌کند که این بازیگر دوست‌داشتنی توانایی‌های ویژه‌ای دارد که تماشای آن‌ها در یک فیلم اکشن آخرالزمانی جذاب و هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد.

Mr. & Mrs. Smith | آقا و خانم اسمیت

نمره منتقدان: ۶۰ از ۱۰۰

این فیلم بسیار جذاب و متفاوت که به‌شدت سرگرم‌کننده هم به نظر می‌رسد در حقیقت فیلمی بود که باعث شد برد پیت از جنیفر آنیستون طلاق بگیرد و با آنجلینا جولی ازدواج کند. جولی و پیت در حاشیه فیلم‌برداری این فیلم به یکدیگر علاقه‌مند شدند و پس از آن ازدواج کردند. آن‌ها ۱۴ سال همسر یکدیگر بودند و در این مدت صاحب ۶ فرزند شدند. شاید جالب باشد بدانید که برد پیت و آنجلینا جولی سه فرزندشان را به سرپرستی گرفتند. این رابطه عاشقانه پس از ۱۴ سال به پایان خود رسید. «آقا و خانم اسمیت» یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های دهه ۲۰۰۰ میلادی است که در سال ۲۰۰۵ اکران شد.

خلاصه داستان: یک مامور سازمان ملل متوجه می‌شود تغییراتی در رفتار انسان‌ها ایجاد شده که آن‌ها را به زامبی‌های تشنه به خون تبدیل می‌کند. سازمان ملل او را فرا می‌خواند تا به منظور مقابله با گسترش این بیماری، ماموریت‌های متعددی را برعهده بگیرد. اما این مامور چالش‌های بسیاری دارد. او هم باید از خانواده‌اش مراقبت کند و هم مردم پیرامونش را نجات دهد.