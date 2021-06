آغاز قرن بیست و یکم سینما را وارد دوران جدیدی کرد. روزهایی که سینما با کمک نفوذ بیشتر فناوری موفق شد تا جذابیت بیشتری پیدا کند و به همین دلیل عناوین خیره‌کننده‌ای از راه رسیدند که تماشاگران را بیشتر از قبل تحت تاثیر قرار می‌دهند. در این میان دهه دوم قرن بیست و یکم که سال‌های دهه ۲۰۱۰ میلادی را شامل می‌شود هم جذابیت بیشتری دارد. بنابراین فرصتی فراهم شده تا بهترین فیلم‌های دهه ۲۰۱۰ میلادی را مرور کنید.

در ادامه با بهترین فیلم‌های ترسناک دهه ۲۰۱۰ میلادی که باید تماشا کنید، آشنا می‌شوید.

A Quiet Place | یک مکان آرام

نمره منتقدان: ۹۵ از ۱۰۰

آیا بیگانه‌های فضایی فقط موجوداتی از سیاره‌های دور و نزدیک هستند که با مهربانی کنار انسان‌ها زندگی می‌کنند؟ فیلم «یک مکان آرام» تلاش می‌کند پاسخ مناسبی برای این پرسش داشته باشد. این فیلم که در سال ۲۰۱۸ اکران شد، داستانش را در حوالی سال ۲۰۲۰ روایت می‌کند. قسمت دوم این فیلم هم که قرار بود در سال ۲۰۲۰ اکران شود به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد. احتمالا فیلمنامه قسمت نخست به درستی درباره روزهای وحشتناک سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده بود. این فیلم یکی از بهترین و تکرارنشدنی‌ترین فیلم‌های دهه ۲۰۱۰ میلادی است که باید تماشا کنید.

خلاصه داستان: بسیاری از انسان‌های کره زمین به وسیله موجودات بیگانه نابود شده‌اند. این موجودات بینایی ندارند و تنها با کمک صداها می‌توانند شکارشان را پیدا کنند. با ایجاد کوچک‌ترین صدایی، این موجودات از راه می‌رسند. خانواده آبوت اما این بحران را مدیریت می‌کنند. لی آبوت و همسرش اِوِلین با دقت و وسواس از یک دختر ناشنوا و دو پسر کوچکشان مراقبت می‌کنند. اما ۸۲ روز پس از آغاز بحران سکوت، صدایی ناخواسته همه چیز را به هم می‌ریزد.

Us | ما

نمره منتقدان: ۹۳ از ۱۰۰

جردن پیل بازیگری بود که بیشتر به دلیل هنرنمایی در آثار کمدی شناخته می‌شد. او اما با کارگردانی فیلم «برو بیرون» به یکی از کارگردانان نوظهور ژانر فیلم‌های ترسناک روانشناختی تبدیل شد و «ما» دومین فیلم او لقب می‌گیرد که شاید برای تماشاگران به اندازه فیلم اول او جذاب نباشد اما منتقدان همچنان خلاقیت جردن پیل را تحسین می‌کنند. این فیلم در لیست بهترین فیلم‌های ترسناک دهه ۲۰۱۰ میلادی که باید تماشا کنید، قرار می‌گیرد.

خلاصه داستان: آدلاید که مادر دو فرزند است، به همراه همسرش به جزیره‌ای بازمی‌گردد که در آن بزرگ شده بود. او خاطرات خوبی در جزیره نداشته و دوست ندارد دوباره با شرایطی غیرقابل تحمل مواجه شود. اما سرنوشت همیشه آن گونه که ما دوست داریم، پیشروی نمی‌کند. آدلاید با افرادی بیگانه مواجه می‌شود که آهسته آهسته خاطرات تلخ گذشته را برای او زنده می‌کنند. اما این پایان کار نیست. آدلاید و خانواده‌اش باید تلاش کنند تا در جزیره زنده بمانند.

1922 | ۱۹۲۲

نمره منتقدان: ۹۱ از ۱۰۰

فیلم «۱۹۲۲» از نظر سینمایی می‌تواند بهترین و ارزشمندترین ساخته نتلفیکس باشد. این فیلم براساس کتابی به همین نام نوشته استفن کینگ، رمان‌نویس مشهور عناوین ترسناک ساخته شده یکی از جذاب‌ترین و متفاوت‌ترین فیلم‌های ترسناک چند سال اخیر است که در لیست بهترین فیلم‌های ترسناک دهه ۲۰۱۰ میلادی هم قرار می‌گیرد. فیلم «۱۹۲۲» گریبان مخاطب را حتی برای لحظه‌ای رها نمی‌کند. با سکانس‌های ترسناک و فراموش‌نشدنی این فیلم، روبه‌روشدن این فیلم با تماشاگرانش را به دشوارترین سطح ممکن می‌رساند. این فیلم یکی از نمادین‌ترین آثاری است که براساس کتاب‌های استفن کینگ ساخته شده‌اند.

خلاصه داستان: ویلفرد جیمز، یک مزرعه‌دار است. این کشاورز برخلاف دیدگاه‌های همسرش، علاقه‌ای به فروش زمین کشاورزی‌اش ندارد و می‌خواهد هم‌چنان در روستا زندگی کند. ویلفرد که شدیدا به زمین کشاورزی‌اش وابسته است، متوجه می‌شود همسرش تصمیم گرفته از او طلاق بگیرد چراکه از زندگی در روستا خسته شده است. ویلفرد تصمیم‌های ترسناکی برای جلوگیری از جدایی همسرش می‌گیرد که ممکن است خونین‌تر از هر اتفاقی باشد.

The Lighthouse | فانوس دریایی

نمره منتقدان: ۹۰ از ۱۰۰

زندگی و کارکردن در فانوس‌های دریایی، شبیه به نقاشی‌ها نیست. برای پی‌بردن به این حقیقت ترسناک کافی است فیلم «فانوس دریایی» را تماشا کنید. یک درام ترسناک که از روانشناسی در سینما کمک می‌گیرد تا تماشاگرش را هم‌گام با شخصیت‌هایش دچار پریشانی کند. داستان مهیب فیلم با تصاویر سیاه و سفیدی که دارد، ممکن است هرگز از ذهن مخاطب‌هایش پاک نشود. این فیلم به شما ثابت می‌کند جوش و خروش امواج دریا از آن‌چه در روشنایی روز یا آرامش شب وجود دارد، واقعا ترسناک‌تر است.

«فانوس دریایی» روایتگر به‌جنون‌رسیدن در طبیعت را در بالاترین سطح ممکن دنبال می‌کند. از آن‌جایی که این فیلم شبیه سایر آثار شناخته‌شده ژانر ترسناک و حتی ترسناک روانشناختی نیست، چندان هم مورد توجه تماشاگران قرار نگرفته اما یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک دهه ۲۰۱۰ میلادی است که تماشای آن تجربه‌ای بی‌نظیر به نظر می‌رسد.

خلاصه داستان: دو مامور یک فانوس دریایی در دهه ۱۸۹۰ وظیفه روشن‌نگه‌داشتن و مدیریت یک فانوس دریایی دورافتاده را برعهده دارند. امواج خروشان دریا در روزهای سیاه و خسته‌کننده آن‌ها را به موجوداتی افسرده و ناراحت تبدیل کرده است.

It Comes at Night | شبانه می‌آید

نمره منتقدان: ۸۷ از ۱۰۰

یکی از فیلم‌های ترسناک روانشناختی که با تمرکز روی یک داستان آخرالزمانی، عجله‌ای هم برای روایت داستانش ندارد. «شبانه می‌آید» یکی از آن عناوین نادری است که نه تنها منتقدان را در برابر تماشاگران قرار می‌دهد بلکه تماشاگران را هم به دو گروه کاملا متفاوت تقسیم می‌کند. گروه نخست، آن‌هایی هستند که تقریبا هیچ ارتباطی با فیلم برقرار نکرده‌اند و انتقاد شدیدی به خسته‌کننده‌بودن آن دارند. اما گروه دوم از هواداران جدی فیلم هستند و آن را یکی از بهترین فیلم‌های ترسناکِ آخرالزمانی دهه ۲۰۱۰ میلادی می‌دانند.

خلاصه داستان: دو خانواده در شرایطی آخرالزمانی زندگی می‌کنند. دنیا به پایان خود نزدیک شده و هیچ چیز ثبات لازم را ندارد. آن‌ها درون یک خانه پنهان شده‌اند تا از این روزگار وحشتناک در امان باشند اما مشکل اصلی درون خانه است. به نظر نمی‌رسد راه فراری وجود داشته باشد.

Midsommar | میدسومار

نمره منتقدان: ۸۳ از ۱۰۰

در دهه ۲۰۱۰ میلادی فیلم‌هایی در سینمای جهان مطرح شدند که با وجود ترسناک‌بودن به شکل جذابی هم روانشناختی به نظر می‌رسیدند. این فیلم‌ها که بعدها به فیلم‌های ترسناک روانشناختی لقب گرفتند، بخش مهمی از سینمای ترس در دهه ۲۰۱۰ میلادی را شامل می‌شدند. فراموش نکنید که فیلم‌های ترسناک معمولا جهانی تاریک، وحشتناک و ترس‌برانگیز دارند. اما «میدسومار» در روز روشن و زیر امواج قدرتمند خورشید داستانش را روایت می‌کند. شاید همین کافی باشد تا بدانیم با فیلم ترسناک متفاوتی مواجه هستیم.

خلاصه داستان: زنی به همراه همسرش راهی سوئد می‌شود تا از تعطیلات لذت ببرد. اما همسایه‌های آن‌ها در محلی که اقامت دارند، افرادی عادی نیستند. هیچ مسئله‌ی فرازمینی‌ای وجود ندارد. متاسفانه گرایش‌ها و باورهای افراد پیرامون این زوج صمیمی، کمی بیش از حد وحشتناک است.

High Life | زندگی والا

نمره منتقدان: ۸۲ از ۱۰۰

فارغ از اینکه «زندگی والا» فیلم محترمی به نظر می‌رسد، داستان‌سرایی و روایت آن هم بیش از حد شگفت انگیز است. ذهنیت فیلم درباره مرگ و زندگی شکل گرفته اما برای تعریف دیدگاهش از آن هم عجله‌ای هم ندارد. «زندگی والا» یک فیلم علمی تخیلی-ترسناک معمولی نیست و بیشتر روی جنبه روانی داستانش تاکید دارد. به همین دلیل باید با انتظارات کاملا متفاوتی به تماشای آن بنشینید. با این حال می‌توان این فیلم را هم در لیست بهترین فیلم‌های ترسناک دهه ۲۰۱۰ میلادی قرار داد.

خلاصه داستان: تبهکاری که باید کشته شود با یک مجازات عجیب روبرو است؛ او باید به علم خدمت کند اما این اتفاق دردآورد و باورنکردنی به نظر می‌رسد. او مانند موش‌های آزمایشگاهی راهی سفر فضایی می‌شود تا تجربه زندگی انسان در فضای بی‌پایان را تجربه کند و به شکل کاملا مکانیستی صاحب یک فرزند می‌شود که چون در فضا به دنیا آمده، نگاهی کاملا متفاوت به زندگی دارد. اما تجربه زندگی در فضا، کمی تاریک است. به ویژه برای آن‌هایی که در آن به دنیا آمده باشند.

I Saw the Devil | من شیطان را دیدم

نمره منتقدان: ۸۱ از ۱۰۰

این فیلم ترسناک یکی از متفاوت‌ترین آثاری است که می‌توانید در میان فیلم‌های درباره قاتل‌های سریال تماشا کنید. چون فیلم «من شیطان را دیدم» یک تریلر روانشناختی متفاوت و خیره‌کننده است که به شکل خون‌آلودی جذاب به نظر می‌رسد. داستان، شخصیت‌پردازی‌ها، روایت و مسیر فیلم‌نامه «من شیطان را دیدم» می‌تواند هر تماشاگری را برای مدت بسیار طولانی تحت تاثیر خود قرار دهد. فیلم «من شیطان را دیدم» ثابت می‌کند که مقتول و قربانی‌های پیرامون آن، به اندازه خود قتل خطرناک هستند. اگرچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد فیلم‌هایی مانند «من شیطان را دیدم» به‌حدی در سینمای کره جنوبی تکرار شده باشند که تماشای این فیلم هم ناراحت‌کننده باشد اما بهتر است پس از تماشای این فیلم، به خسته‌کننده‌بودن آن فکر کنید.

این فیلم به دلیل حجم بالای فیلم‌هایی شبیه به آن که در سینمای کره ساخته می‌شوند، چندان مورد توجه تماشاگران قرار نگرفت و به همین دلیل می‌تواند در لیست بهترین فیلم‌های ترسناک که مورد توجه قرار نگرفته‌اند هم قرار بگیرد اما بدون هیچ شک و تردیدی یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک دهه ۲۰۱۰ میلادی است که باید تماشا کنید.

خلاصه داستان: وقتی همسر حامله یک افسر امنیتی به شکل فجیعی کشته می‌شود، او تصمیم می‌گیرد به تنهایی وارد عمل شده و انتقام خونینی از قاتلان همسر دوست‌داشتنی‌اش بگیرد.