شاید وقتی مرده‌ها برای خوردن انسان‌ها دوباره زنده می‌شوند، تهوع‌آور و ترسناک به نظر برسند. به همین دلیل بسیاری از تماشاگران فیلم‌های سینمایی تماشای فیلم‌های زامبی‌محور را دوست ندارند. اما واقعیت آن است که فیلم‌های سینمایی جذابی هم وجود دارند که چندش‌آورترین زامبی‌ها را به دلایلی برای خندیدن و سرگرم‌شدن تبدیل می‌کنند. در ادامه می‌توانید با تعدادی از متفاوت‌ترین فیلم‌های زامبی‌محور آشنا شوید که نگاه شما به این موجودات خونین را برای همیشه تغییر می‌دهند.

قطاری به سمت بوسان | Train To Busan

نمره منتقدان: ۹۳ از ۱۰۰

ویروس مرگباری در کره جنوبی شیوع پیدا کرده که همه مردم را به زامبی‌ها تبدیل می‌کند. اما یک اقلیت در حال حرکت، هنوز به این بیماری مبتلا نشده‌اند؛ تعدادی از مسافران قطار سئول به بوسان در قطار هستند. آن‌ها تصور می‌کنند شانس بیشتری برای زنده‌ماندن دارند اما موانعی بزرگی در راه وجود دارد. به نظر نمی‌رسد کره جنوبی توانایی ساخت یک فیلم موفق در عناوین زامبی‌محور را داشته باشد اما «قطاری به سمت بوسان» این فرضیه را زیر سوال می‌برد. به اعتقاد بسیاری از منتقدان، این فیلم شاید بهترین ساخته‌ای باشد که درباره زامبی‌ها وجود دارد. «قطاری به سمت بوسان» می‌تواند نگاه هر تماشاگری به سینمای کره و فیلم‌های زامبی‌محور را برای همیشه تغییر دهد و یک سرگرمی بی‌بدیل باشد.

دنباله این فیلم مدتی پیش و در دوران شیوع ویروس کرونا اکران شد اما حتی شرایط آخرالزمانی روزگار ما در روزهایی که این فیلم فرصت اکران پیدا کرد هم به آن کمک نکرد تا عنوانی موفق ظاهر شود. بنابراین کاملا زیر سایه فیلم اول قرار می‌گیرد. با این حال باید همین حالا برای تماشای «قطاری به سمت بوسان» وارد عمل شوید. این فیلم به‌عنوان یک اکشن درجه یک کره‌ای مزه واقعی خون زامبی‌ها را به زیر دندان‌های شما منتقل می‌کند.

سرزمین زامبی‌ها | Zombieland

نمره منتقدان: ۹۰ از ۱۰۰

دانشجویی خجالتی متوجه می‌شود که مردم شهر در حال تبدیل شدن به زامبی هستند. او از شهر فرار می‌کند. هدف او این است که دوباره به جمع خانواده‌اش بازگردد و امیدوار است که آن‌ها زنده باشند. او در مسیر بازگشت به خانه با مردی روبرو می‌شود که می‌خواهد در کنار دو خواهرش برای زنده‌ماندن در این دنیای خون‌آلود، تلاش کند. این فیلم در سال ۲۰۰۹ اکران شد اما در سال ۲۰۱۹ دنباله‌ای برای آن ساخته شد. اگرچه حال و هوای این دو فیلم بیشتر کمدی و خنده‌دار است اما منتقدان فیلم‌های «سرزمین زامبی‌ها» را به دلیل دوگانه‌ی جذابی که میان ترس و کمدی ایجاد می‌کنند، تحسین کرده‌اند.

بنابراین فیلم‌های «سرزمین زامبی‌ها» بیشتر از این که ترسناک باشند، خنده‌دار و سرگرم‌کننده هستند.

کارگو | Cargo

نمره منتقدان: ۸۸ از ۱۰۰

پس از شیوع یک بیماری وحشتناک و کشنده در استرالیا، پدری تصمیم می‌گیرد تنها دخترش را به دوش بکشد تا او را نجات دهد. این پدر تنها در شرایطی به نجات دخترکش امیدوار است که متوجه می‌شود خودش به این بیماری خونین آلوده شده و احتمالا به زودی جانش را از دست می‌دهد. به اعتقاد بسیاری از منتقدان، «کارگو» یکی از احساسی‌ترین و انسانی‌ترین فیلم‌هایی است که درباره‌ی موجودات وحشتناکی مانند زامبی‌ها ساخته شده است. این فیلم با تکیه بر درام پیچیده‌ای که دارد، گاهی تماشاگرش را وحشت‌زده هم می‌کند.

بنابراین اگر تصور می‌کنید فیلم‌های زامبی‌محور فقط داستان‌هایی ترسناک و تهوع‌آور را به دوش می‌کشند شاید بهتر باشد این فیلم را تماشا کنید. فیلمی که یکی از انسانی‌ترین زاویه‌های زندگی در یک آخرالزمان زامبی‌زده را به تماشاگرش تقدیم می‌کند.

لغزش | Slither

نمره منتقدان: ۸۶ از ۱۰۰

جیمز کارگردانی است که این روزها به ساخت فیلم‌های دنیای سینمایی مارول و نمونه مشابه آن در میان داستان‌های مصور دی‌سی شهرت دارد اما او سال‌ها پیش کارش را با ساخت فیلم‌های ترسناک مستقل با بودجه کم آغاز کرد. یکی از آن فیلم‌ها، فیلم «لغزش» بود که در سال ۲۰۰۶ اکران شد و به شدت مورد توجه قرار گرفت. این فیلم به دلیل سبک خاص روایتی که دارد و البته داستان بسیار متفاوتی که ارائه می‌کند خیلی سریع محبوب شد اما گروهی از منتقدان باور دارند که یک تقلید آشکار است. آن‌ها تصور می‌کنند «لغزش» از فیلم «شب عجایب» تقلید بسیاری کرده و عملا بخش عظیمی از داستانش را مدیون این فیلم است. با این حال تماشای این فیلم را دریغ نکنید.

دختری با همه‌ی موهبت‌ها | The Girl with All the Gifts

نمره منتقدان: ۸۵ از ۱۰۰

در روزگاری که تقریبا هیچ نشانی از تمدن و زندگی به چهره‌ی جهان هستی نمانده است، بیشتر آدم‌ها به زامبی‌های گشنه به خون یکدیگر تبدیل شده‌اند. در این فضای ناامیدکننده اما پزشکی پیدا می‌شود که برای ساخت واکسن بیماری زامبی‌ها بسیار مصمم است. او به همراه یک معلم و دو سرباز، همراه دختری استثنایی می‌شوند. آن‌ها تصمیم دارند دنیا را نجات دهند. فیلم «دختری با همه‌ی موهبت‌ها» اگرچه در میان فیلم‌های زامبی قرار می‌گیرد اما به دلیل درام قدرتمندی که دارد، شاید برای بسیاری از تماشاگران خسته‌کننده باشد. با این حال منتقدان به دلیل تمرکز فیلم بر روی نگاه فلسفی به دنیای آخرالزمانی انسان‌ها، فیلم را تحسین کرده‌اند.

بنابراین اگر از تماشای فیلم‌های تکراری دنیای زامبی‌ها خسته شده‌اید، این فیلم را از دست ندهید. این عنوان جذاب زاویه‌ای انسانی و کمتردیده‌شده از هویت آخرالزمانی فیلم‌های زامبی‌محور را به تماشاگرش نشان می‌دهد که نه‌تنها سرگرم‌کننده و متفاوت به نظر می‌رسد بلکه واقعا آموزنده و تفکربرانگیز است.

برف مرده | Dead Snow

نمره منتقدان: ۶۹ از ۱۰۰

گروهی از دانشجویان رشته پزشکی برای تعطیلاتی که میان ترم‌هایشان دارند، راهی یک پیست اسکی می‌شوند. اما این پیست اسکی یک مشکل بسیار بزرگ دارد. بسیاری از افسرها و سربازان دوران آلمان نازی، به شکل زامبی‌های وحشتناک به این پیست حمله کرده‌اند. حالا پزشک‌های آینده نمی‌دانند که چگونه می‌توانند این زامبی‌های نژادپرست را تنها بگذارند و از پیست فرار کنند. معمولا عادت نداریم فیلم‌های زامبی را خارج از سینمای آمریکا تماشا کنیم. اما «برف مرده» ساخته‌ی سینمای نروژ است.

دنباله‌ای هم برای این محصول سال ۲۰۰۹ در سال ۲۰۱۴ اکران شد که به مراتب از فیلم نخست ضعیف‌تر است اما به هر حال ارزش تماشاکردن دارد.

کتاب الی | The Book of Eli

نمره منتقدان: ۴۷ از ۱۰۰

این فیلم با هنرنمایی دنزل واشنگتن و در سال ۲۰۱۰ اکران شد. تمدن انسانی به معنای امروزی و مدرنی که داشت، نابود شده است. انسان‌ها اگر زنده باشند، پراکنده شده‌اند. در این میان، گروه‌های بسیاری از راهزن‌ها شکل گرفته و هیچکس امنیت ندارد. با این حال مردی به نام الی کتابی را در اختیار دارد که می‌تواند بشریت را نجات دهد. با این حال الی مسیر دشواری برای رساندن کتاب به افراد قابل اطمینان دارد؛ مسیری سرشار از راهزنان، انسان‌های مهربان اما غیرقابل اعتماد و البته حوادث غیرقابل پیش‌بینی. اما الی امیدوار است.