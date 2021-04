اگرچه بخش عظیمی از پیشرفت و عظمت هنر سینما زمانی به دست آمد که موفق شد تخیل دور از واقعیت انسان را به تصویر بکشد اما واقعیت آن است که هنر هفتم همیشه به روایت واقعیت هم وفادار بوده است. به همین دلیل تعداد فیلم‌هایی که براساس داستان‌هایی واقعی ساخته شده‌اند، چندان هم کم نیست و در میان آن‌ها آثار ارزشمندی وجود دارند که فرصت تبدیل‌شدن به بهترین فیلم‌های تاریخ سینما را هم پیدا کرده‌اند. واقعیت آن است که نوشتن یک فیلم‌نامه جذاب و بی‌بدیل براساس یک داستان واقعی بسیار دشوارتر از نگارش یک داستان کاملا منحصربه‌فرد به نظر می‌رسد.

فیلم‌هایی که براساس داستان‌های واقعی ساخته می‌شوند، لزومی به پای‌بندی به اصل داستان نمی‌بینند و در بسیاری از موارد برای سینمایی‌ترشدن، نزدیکی بیشتر به تماشاگر و روایت همزمان چند داستان تحت تاثیر تغییرات متعددی قرار می‌گیرند. حوادث باورنکردنی، شخصیت‌های تاریخی، جنگ‌های خونین و اتفاقات حماسی از جمله سوژه‌هایی هستند که در فیلم‌هایی که براساس داستان‌های واقعی ساخته شده‌اند به تصویر کشیده می‌شوند.

در ادامه می‌توانید با بهترین فیلم‌هایی که براساس داستان‌های واقعی ساخته شده‌اند، آشنا شوید. با بخش دوم معرفی فیلم‌هایی که روایتی واقعی را به تصویر می‌کشند همراه با ایرنا زندگی باشید.

Catch Me If You Can |‌ اگه می‌تونی منو بگیر

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

فرانک ویلیام ابگنیل جونیور یکی از مشاوران امنیتی آمریکا بود اما بیشتر شهرت او از جعل چک، کلاهبرداری و فرار از دست ماموران به دست آمده است. او در دهه شصت میلادی موفق شد با چک‌های جعلی به ارزش ۴ میلیون دلار آمریکا در ۲۶ کشور جهان فعالیت‌های تجاری داشته باشد. ابگنیل جونیور این جرایم را از ۱۶ سالگی آغاز کرد و تا ۱۸ سالگی بیش از ۲۵۰ پرواز انجام داد. فیلم «اگر می‌تونی منو بگیر» براساس زندگی واقعی او ساخته شده و بازیگران مشهوری مانند تام هنکس و لئوناردوی دی‌کاپریو در آن هنرنمایی می‌کنند. شاید جالب باشد بدانید که فرانک ویلیام ابگنیل جونیور در این فیلم حضور کوتاهی دارد.

خلاصه داستان: کارل هنراتی، مامور اف‌بی‌آی، همواره به دنبال دستگیری فرانک ویلیام ابگنیل جونیور است اما همیشه از او عقب می‌ماند. فرانک ویلیام از همیشه از هنراتی جلوتر است.

The King | پادشاه

نمره منتقدان: ۸۴ از ۱۰۰

نتفلیکس در ساخت فیلم‌های تاریخی هم به دنبال گزینه‌هایی بوده تا تماشاگر را سرگرم کند. فیلم «پادشاه» بهترین فیلم تاریخی نتفلیکس است که با هنرنمایی بازیگر محبوب این روزهای سینما یعنی تیموتی شالامه ساخته شده است. با این حال منتقدان درباره این فیلم دیدگاه‌های گوناگونی دارند؛ عده‌ای تصور می‌کنند این فیلم تلاش زیادی برای یک روایت حماسی نمی‌کند و گروهی هم اعتقاد دارند با یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های تاریخی چند سال اخیر سینما روبرو هستیم. داستان این فیلم براساس وقایع واقعی زندگی شاه هنری پنجم ساخته شده است؛ یکی از مهم‌ترین پادشاه‌های تاریخ بریتانیا.

خلاصه داستان: شاه هنری پنجم جوان بعد از رسیدن به مقام پادشاهی انگلستان در قرن پانزدهم با یک بحران بزرگ روبرو می‌شود. گروهی در تلاش هستند تا او را فریب، خیانت و جنگ روبرو کنند.

A Beautiful Mind | یک ذهن زیبا

نمره منتقدان: ۷۲ از ۱۰۰

روانشناسی زندگی دانشمندان یک ایده بی‌نظیر است. ایده‌ای که ران هاوارد با بهره‌گیری از بازی بی‌نظیر راسل کرو به زیبایی توانسته آن را به پرده نقره‌ای منتقل کند و «یک ذهن زیبا» را به یکی از بهترین فیلم‌های قرن بیست و یکم تبدیل کرده و باید بدانید داستان فیلم براساس یک شخصیت واقعی توسعه پیدا کرده است. جان فوربز نش ریاضیدان نابغه و برجسته آمریکایی بود که در جوانی به اسکیزوفرنی مبتلا شد. اسکیزوفرنی یک بیماری روانی با منشا نامشخص و علایم متغیر است. عدم درک، عدم بیان واقعیت، اختلال در رفتار و گفتار، انزوا و توهم از جمله مهم‌ترین علام این بیماری است.

خلاصه داستان: جان نش ریاضی‌دانی است که در هر چیز روابط ریاضی را جستجو می‌کند؛ از تابش نور تا تیترهای گوناگون روزنامه‌ها. تاکید او بر تفکر ریاضیاتی باعث می‌شود در علم و دانشگاه پیشرفت کند اما در مسیر ارتباط با دیگران دچار مشکل شود.

Downfall | سقوط

نمره منتقدان: ۷۷ از ۱۰۰

با عنوانی تحسین‌برانگیز و تاثیرگذار مواجه هستیم که نشان می‌دهد بسیاری از مردم آلمان از گفتن حقیقت درباره پیشوای پیشین کشورشان امتناع نمی‌کنند. این فیلم در سال ۲۰۰۴ در آلمان اکران شد و شاید مشهورترین ساخته سینمای آلمان درباره تاریخ آلمان نازی باشد که حتی نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان هم شد. بسیاری از رسانه‌های مشهور دنیا فیلم «سقوط» را یکی از بهترین فیلم‌های تاریخی سینما می‌دانند. وقایع این فیلم براساس ساعات پایانی سقوط حکومت آلمان نازی شکل گرفته است و قابل استناد به نظر می‌رسد.

خلاصه داستان: روزهای آخر حکومت نازی‌ها از زبان منشی شخصی هیتلر، تراودل یونگه، روایت می‌شود. بنابراین آخرین ساعات حکومت آلمان نازی آهسته آهسته شکل می‌گیرد.

American Sniper | تک‌تیرانداز آمریکایی

نمره منتقدان: ۷۲ از ۱۰۰

کلینت ایستوود یکی از بهترین بازیگران و کارگردان‌های حال حاضر هالیوود است که از دهه ۱۹۵۰ در سینمای آمریکا فعالیت می‌کند. او که فردی جمهوری‌خواه و وطن‌پرست به نظر می‌رسد با ساخت فیلم «تک‌تیرانداز آمریکایی» تلاش کرده تا ادای دینی به وطن خویش داشته باشد و در عین حال از سیاست‌های جنگ‌طلبانه ایالات متحده آمریکا انتقاد کند. داستان این فیلم براساس کتاب خاطرات کریس کایل، کهنه‌سرباز آمریکایی حاضر در عراق، شکل گرفته است. بنابراین وقایعی که در فیلم «تک‌تیرانداز آمریکایی» به تصویر کشیده می‌شود، واقعی هستند. با این حال بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند بخش قابل توجهی از اتفاقاتی که در فیلم کلینت ایستوود به تصویر کشیده شده، اغراق‌شده به نظر می‌رسند و می‌توانند تحریف تاریخ هم باشند.

این فیلم در هشتاد و هفتمین دوره از جشنواره اسکار برای شش جایزه بهترین فیلم، بهترین تدوین فیلم، بهترین تدوین صدا، بهترین میکس صدا، بهترین فیلم‌نامه اقتباسی و بهترین بازیگر نقش اول مرد نامزد جایزه شد اما تنها موفق به دریافت جایزه بهترین تدوین صدا شد. «تک‌تیرانداز آمریکایی» با بودجه‌ای ۵۹ میلیون دلاری ساخته شد اما به فروش قابل توجه ۵۴۷ میلیون دلار دست پیدا کرد. عمده تماشاگران این فیلم آمریکایی‌های وطن‌پرست و کهنه‌سربازان آمریکایی و خانواده‌هایشان بودند.

خلاصه داستان: کریس کایل، بهترین تک‌تیرانداز تاریخ ارتش ایالات متحده آمریکا، زندگی سختی دارد. او در حالی که عاشقانه همسرش را دوست دارد باید در ماموریت‌های جنگی هم حضور داشته باشد و همین حضور بی‌وقفه و طولانی در میان آتش اعصاب و روان او را تحت تاثیر قرار داده است.