دنیای کمیک بوک‌ها یا همان کتاب‌های مصور نه تنها هر روز بزرگتر از قبل می‌شود بلکه هواداران بیشتری هم پیدا می‌کند. ساخت فیلم‌های سینمایی براساس ابرقهرمانان دوست‌داشتنی این کتاب‌ها به مهم‌ترین جریان فعلی سینمای تجاری در سراسر جهان تبدیل شده و هر سال تماشاگران بسیاری برای تماشای فیلم‌هایی مانند «انتقام‌جویان: پایان بازی» به سالن‌های سینما هجوم می‌آورند. دو بازیگر اصلی این رقابت آتشین مارول و دی‌سی هستند. دو انتشارات کتاب‌های مصور که برای ساخت فیلم‌های سینمایی براساس شخصیت‌های محبوبشان با استودیوهای سینمایی مشهور همکاری می‌کنند. مارول با مجموعه دیزنی کار می‌کند و دی‌سی شریکی بهتر از استودیوی برادران وارنر پیدا نکرده است. اگرچه مارول چند سالی زودتر از رقیب به توسعه یک دنیای سینمایی با فیلم‌ها و شخصیت‌های مرتبط اقدام کرد اما دی‌سی هم تصمیم گرفت با تکرار سیاست موفقیت‌آمیز رقیب اصلی‌اش سهم بیشتری از سینما داشته باشد.

وقتی در سال ۲۰۰۸ استودیوی مارول تصمیم گرفت تا کتاب‌های مصور و کمیک‌ بوک‌های انتشارات مارول را به فیلم‌های سینمایی سازمان‌یافته تبدیل کند، هیچکس تصور نمی‌کرد همکاری آن‌ها با دیزنی اقتصاد سینما را برای همیشه تغییر دهد. فیلم‌های دنیای سینمایی مارول انقلاب بزرگی در صنعت سینما بودند و بسیاری از رکوردهای مالی را جابه‌جا کردند. در دوازده سال گذشته، بیست و سه فیلم سینمایی براساس کمیک بوک‌های مارول ساخته شد و درآمدی بیشتر از بیست و دو میلیارد و ششصد میلیون دلار را به همراه داشت. این ارقام نجومی با هدف سرگرم‌کردن هواداران سینما و مارول ساخته شده و برنامه‌ریزی دقیقی پشت آن وجود دارد.

شاید انکار این حقیقت جذاب که فیلم‌های ابرقهرمانی مهم‌ترین آثار چند سال اخیر سینما بوده‌اند اندکی دشوار باشد. فیلم‌های ابرقهرمانی با آغاز دنیای سینمایی مارول در سال ۲۰۰۸ به بخش مهمی از سینما تبدیل شده‌اند و حالا هر سال آثار متعددی در این ژانر ساخته می‌شوند تا در سالن‌های سینما اکران شوند. البته که مسیر و سیاست کلی استودیوهای سینمایی پس از شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ تغییر می‌کند اما باز هم باید منتظر تماشای آثار دلنشین ژانر ابرقهرمانی باشید.

مارول مدتی پیش تصمیم گرفت تا دنیای سینمایی شخصیت‌های ابرقهرمانی‌اش را بزرگتر کند و سریال‌های تلویزیونی جذابی را معرفی کرد. بنابراین دنیای سینمایی مارول حالا یک شعبه تلویزیونی هم دارد که محصولات آن عمدتا از سوی سرویس استریم دیزنی پلاس منتشر می‌شود. اما قرارگرفتن تمرکز استودیوی سینمایی مارول روی مجموعه‌های داستانی هم باعث نشده که کوین فیگ، تهیه‌کننده شناخته‌شده فیلم‌های مارول، ساخت فیلم‌های سینمایی را فراموش کند. مارول در سال‌های آینده با مجموعه عظیمی از فیلم‌ها و سریال‌های ابرقهرمانی در مرکز این ژانر قرار می‌گیرد.

در ادامه می‌توانید با سریال‌ها و فیلم‌های دنیای سینمایی مارول که در آینده نزدیک منتشر می‌شوند، آشنا شوید. آثاری که محدود به ژانر خاصی نیستند و البته اهدافی فراتر از سرگرم‌کردن مخاطبشان را دنبال می‌کنند.

فیلم‌های سینمایی دنیای مارول

Black Widow‌ | بیوه سیاه

تاریخ اکران: ۷ می ۲۰۲۱ مصادف با ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

از زمانی که دنیای سینمایی مارول آغاز شده هواداران کمیک بوک‌های استن لی و همکارانش در انتظار تماشای فیلم اختصاصی شخصیت بیوه سیاه با هنرنمایی اسکارلت جوهانسن هستند و حالا به نظر می‌رسد که نوبت به این فیلم جذاب هم رسیده است. فیلمی که باید در سال ۲۰۲۰ اکران می‌شد اما تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا فرصت اکرانش را از دست داد و حالا قرار است در بهار ۲۰۲۱ اکران شود. از آن‌جایی که این فیلم سال‌ها پس از تاریخی که از اکران انتظار می‌رفت به سالن‌های سینما راه پیدا می‌کند، باید بدانید که داستان آن در حقیقت شرایطی برای ورود بیوه‌های سیاه به دنیای سینمایی مارول را روایت می‌کند.

وقایع فیلم «بیوه سیاه» در جریان اتفاق‌های میان فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» و «انتقام‌جویان: جنگ بی‌نهایت» روایت می‌شود. در این فیلم تماشا می‌کنید که چگونه یلنا بلووا جانشین ناتاشا رومانف می‌شود.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | شانگ-چی و افسانه ده حلقه

تاریخ اکران: ۹ ژوئیه ۲۰۲۱ مصادف با ۱۸ تیر ۱۴۰۰

شاید جالب باشد بدانید که این فیلم یکی از نخستین فیلم‌های هالیوودی بود که فرایند تولید آن تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت. پس از آن‌که دولت استرالیا محدودیت‌هایی در ورود و خروج مشخص کرد، عوامل فیلم « شانگ-چی و افسانه ده حلقه» تصمیم گرفتند تولید فیلم را به سان‌فرانسیسکو در ایالات متحده منتقل کنند. اطلاعات زیادی درباره داستان این فیلم وجود ندارد اما به نظر می‌رسد مبارزاتی به سبک فنون رزمی شرقی بخش مهمی از صحنه‌های اکشن فیلم «شانگ-چی و افسانه ده حلقه» را به خود اختصاص داده باشند.

Eternals | جاودانه‌ها

تاریخ اکران: ۵ نوامبر ۲۰۲۱ مصادف با ۱۴ آبان ۱۴۰۰

وقتی فیلم «نگهبانان کهکشان» در سال ۲۰۱۴ اکران شد و به عنوانی محبوب و دوست‌داشتنی بدل گشت، استودیوی سینمایی مارول تصمیم گرفت آثار بیشتری از شخصیت‌های کمترشناخته‌شده خود بسازد و به همین دلیل فیلم «جاودانه‌ها» می‌تواند ادامه این سیاست را به خوبی روشن کرده باشد. این فیلم احتمالا یکی از پر ستاره‌ترین فیلم‌های دنیای سینمایی مارول باشد و به ‌نظر می‌رسد که اتفاقات آن قرار است در چند بازه زمانی مختلف روایت شود. «جاودانه‌ها» داستان یک گروه ابرقهرمانی جدید در دنیای سینمایی مارول را بازتعریف می‌کند که از گروهی از بیگانگان باستانی تشکیل شده که هزاران سال به ‌طور مخفیانه روی کره زمین به زندگی خود ادامه داده‌اند.

اما به‌دنبال وقایع فیلم «پایان بازی» یک فاجعه غیر منتظره این بیگانگان اساطیری را مجبور می‌کند تا از سایه خارج شوند و با دشمنان باستانی خود مبارزه کنند. استودیوی مارول وعده داده که «جاودانه‌ها» یکی از متفاوت‌ترین عناوین دنیای سینمایی مارول باشد. این فیلم هم قرار بود در سال ۲۰۲۰ اکران شود اما حضور آن روی پرده‌های سینما برای یک سال به تعویق افتاد که دلیل اصلی آن شیوع ویروس کرونا از چین بود.

Spider-Man: No Way Home‌ | مرد عنکبوتی: راهی به سوی خانه نیست

تاریخ اکران: ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ مصادف با ۲۶ آذر ۱۴۰۰

حضور مرد عنکبوتی در دنیای سینمایی مارول غیرممکن به نظر می‌رسید. چون استودیوی دیزنی (مالک اصلی استودیوی مارول و تولیدکننده فیلم‌های دنیای سینمایی آن) حق پخش این شخصیت و چند شخصیت دیگر از دنیای کتاب‌های مصور مارول را در اختیار نداشت، آن‌ها نمی‌توانستند او را نمایش دهند. اما مذاکرات با استودیوی سونی (مالک شخصیت اسپایدرمن و شخصیت‌های مرتبط با آن) موفقیت‌آمیز بود و به همین دلیل «بازگشت به خانه» مقدمه بازگشت مرد عنکبوتی به سینما شد.

فیلم «راهی به سوی خانه نیست» در حقیقت سومین فیلم اختصاصی شخصیت مرد عنکبوتی در دنیای سینمایی مارول است. این شخصیت محبوب که نخستین بار با سه‌گانه «مرد عنکبوتی» سم ریمی وارد سینما شد افت و خیز بسیاری در دنیای هنر هفتم داشته و حالا بیش از حد خوش‌شانس است که فرصت آن را پیدا کرده تا به سومین فیلم اختصاصی‌اش در سینمای مارول دست پیدا کند. بعد از دو فیلم «بازگشت به خانه» و «دور از خانه» فیلم «راهی به سوی خانه» سومین هنرنمایی تام هالند در فیلم‌های اختصاصی مرد عنکبوتی هم لقب می‌گیرد.

تولید این فیلم در شرایطی دنبال شد که به نظر می‌رسید مارول و سونی به دلیل اختلافاتی که پیدا کرده‌اند، فیلم «راهی به سوی خانه نیست» را تولید نمی‌کنند اما این اتفاق رخ نداد و دو کمپانی به توافق دست پیدا کردند. نکته جالب درباره این فیلم آن است که توبی مگوایر و اندرو گارفیلد، دو بازیگر قبلی شخصیت مرد عنکبوتی، در این فیلم در نقش مرد عنکبوتی حضور پیدا می‌کنند. هم‌چنین کریستین دانست و اما استون هم احتمالا در «راهی به سوی خانه نیست» حضور دارند.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness | دکتر استرنج در قلمروهای بی‌پایان دیوانگی

تاریخ اکران: ۲۵ مارس ۲۰۲۲ مصادف با ۵ فروردین ۱۴۰۱

یکی از پرحاشیه‌ترین فیلم‌های دنیای سینمایی مارول که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری برای رسیدن به مرحله تولید داشته بدون هیچ شک و تردیدی فیلم « دکتر استرنج در قلمروهای بی‌پایان دیوانگی» لقب می‌گیرد. اثری که استودیوی مارول بارها در انتخاب کارگردان به اختلاف خورد و در نهایت فرایند تولید و تاریخ اکران آن را هم تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا تغییر داد. شایعات نشان می‌دهد که فیلم « دکتر استرنج در قلمروهای بی‌پایان دیوانگی» به‌عنوان دنباله‌ای بر فیلم محبوب «دکتر استرنج» به نخستین فیلم ترسناک دنیای سینمایی مارول تبدیل می‌شود.

این فیلم یکی از کلیدی‌ترین فیلم‌های دنیای سینمایی مارول است. چراکه به نظر می‌رسد « دکتر استرنج در قلمروهای بی‌پایان دیوانگی» ارتباط بسیار زیادی با دو سریال تلویزیونی مارول یعنی «وانداویژن» و «لوکی» داشته باشد. شایعاتی به گوش می‌رسید که ریچل مک‌آدامز که حضور پررنگی در فیلم نخست داشت احتمالا در این فیلم غایب باشد اما کوین فیگ با رد این شایعه حضور این بازیگر محبوب را در فیلم «دکتر استرنج در قلمروهای بی‌پایان دیوانگی» تایید کرد.

سریال‌های تلویزیونی دنیای مارول

Marvel Studios Legends | اساطیر مارول

تاریخ انتشار: ۸ ژانویه ۲۰۲۱ مصادف با ۱۹ دی ۱۳۹۹ (منتشر شده است)

این سریال به‌عنوان نخستین سریال تلویزیونی دنیای مارول عنوان چندان پیچیده‌ای نیست. «اساطیر مارول» که در شش اپیزود منتشر شده در نهایت مجموعه‌ای از بهترین و مهم‌ترین لحظات یک ابرقهرمان در دنیای سینمایی مارول را به تصویر می‌کشد و عنوان داستان‌محوری نیست. به همین دلیل این سریال در هر اپیزود تمرکز ویژه‌ای روی معرفی داستان‌های حاشیه‌ای یکی از شخصیت‌های دنیای سینمایی مارول دارد و زوایای پنهانی از زندگی او را روایت می‌کند. برای مثال، دو اپیزود ابتدایی سریال «اساطیر مارول» روی دو شخصیت شناخته‌شده‌ای که مدتی پیش سریال اختصاصی آن‌ها هم ساخته شد، قرار دارد؛ واندا ماکسیموف و ویژن.

Wandavision‌ | وانداویژن

تاریخ انتشار: ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ مصادف با ۲۶ دی ۱۳۹۹ (منتشر شده است)

سریال «وانداویژن» به عنوان نخستین سریال دنیای مارول در سرویس استریم دیزنی پلاس مدتی پیش منتشر شد و یکی از محبوب‌ترین سریال‌های چند ماه اخیر لقب گرفت. آمار جستجوی کاربران در فضای مجازی نشان می‌دهد که این سریال برای مدتی محبوب‌ترین سریال سال هم بوده و دلیل آن را باید در اهمیت داستانی آن جستجو کرد. جایی که سریال «وانداویژن» برای روایت داستان‌های فرعی در روزهای پس از اتفاقات فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» وارد عمل می‌شود. این سریال که شباهت‌های جالبی با سریال‌های سیتکام (کمدی موقعیت) قدیمی شبکه‌های تلویزیونی آمریکا دارد، ارتباط مستقیمی با فیلم «دکتر استرنج در قلمروهای بی‌پایان جنون» برقرار می‌کند.

این سریال با ۹ اپیزود در شرایطی منتشر شد که به دلیل انتشار در نخستین روزهای سال ۲۰۲۱ لقب «تنها سال بدون هیچ اثری از دنیای سینمایی مارول» را به سال ۲۰۲۰ تقدیم کرد. سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا سال مهیبی برای صنعت سینما بود و استودیوی مارول هم به دلیل تعطیلی سینماها از اکران آثارش جلوگیری کرد تا این سال به نخستین سال از سال ۲۰۰۸ تبدیل شود که میزبان هیچ فیلمی از دنیای سینمایی مارول نیست.

The Falcon and the Winter Soldier | فالکون و سرباز زمستان

تاریخ انتشار: ۱۹ مارس ۲۰۲۱ مصادف با ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ (منتشر شده است)

فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» مهم‌ترین فیلم سینمایی دنیای سینمایی مارول از ابتدا تا امروز بوده و به همین دلیل طبیعی است که تمرکز این دنیای سینمایی روی به تصویرکشیدن حوادث پس از آن قرار گرفته باشد. سریال «فالکون و سرباز زمستان» جدیدترین سریال دنیای مارول است که چند روز پیش منتشر شد و داستانی در دنیای پس از «پایان بازی» را به تصویر می‌کشد. به همین دلیل عنوانی موردانتظار و جذاب به نظر می‌رسد. از آن‌جایی که صحنه‌های این سریال در نقاط گوناگون جهان تصویربردای شده، بسیاری از منتقدان باور دارند که این تصمیم مارول به معنای آن است که باید انتظارات بسیار بالایی از سریال‌های مارول داشته باشید. چراکه بودجه بسیار عظیمی برای این سریال در نظر گرفته شده است.

این سریال اکشن و جذاب که اطلاعات جانبی جذابی از اتفاقات دنیای سینمایی مارول در اختیار تماشاگران قرار می‌دهد با بودجه هنگفت ۱۵۰ میلیون دلار ساخته شده و عنوانی پرهزینه و جذاب به نظر می‌رسد.

Loki | لوکی

تاریخ انتشار: ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ مصادف با ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

سومین سریالی که مارول برای تکمیل روایت‌های دنیای سینمایی‌اش در نظر گرفته «لوکی» نام دارد. سریالی که به نظر می‌رسد دلیلی برای ساختن آن وجود ندارد اما اگر از هواداران جدی مارول و فیلم‌هایش باشید، می‌دانید که شخصیت لوکی نقش مهمی در دنیای سینمایی مارول دارد. وقایع این سریال هم در روزهای پس از وقایع فیلم «پایان بازی» در جریان است اما در یک دنیای موازی روایت می‌شود. به نظر می‌رسد که این سریال هم ارتباطات جذابی با فیلم «دکتر استرنج در قلمروهای بی‌پایان جنون» داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سریال «لوکی» باید اندکی صبر کنید.

What If? | چه می‌شود اگر؟

تاریخ انتشار: تابستان ۲۰۲۱

سریال «چه می‌شود اگر» به‌عنوان چهارمین سریال دنیای سینمایی مارول و سومین مجموعه داستانی که روی دیزنی پلاس منتشر می‌شود، یک سریال انیمیشنی است که اطلاعات زیادی از آن وجود ندارد. اما واضح است که داستان این سریال هم در یک دنیای موازی روایت می‌شود. ساخت دو فصل سریال «چه می‌شود اگر» تایید شده و هر فصل قرار است در ۱۰ اپیزود تولید شود. در شرایطی مشابه با سریال «اساطیر مارول» در این سریال هم قرار است هر اپیزود داستان ویژه خودش را داشته باشد.

پی‌نوشت: سریال‌های دیگری هم توسط مارول در دست توسعه است که چون اطلاعات قابل قبولی از آن‌ها وجود ندارد به معرفی آن‌ها پرداخته نشده است. سریال‌های «کماندار»، «خانم مارول»، «هالک زن»، «شوالیه ماه» و «تهاجم مخفی» در کنار «من گروت هستم» از جمله سریال‌های دنیای مارول هستند که هنوز در مرحله پیش تولید و تولید هستند و به همین دلیل اطلاعات زیادی درباره آن‌ها وجود ندارد.