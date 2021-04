فیلم‌های ترسناک روی مرز باریکی از خلاقیت و تکرار مکررات حرکت می‌کنند. به همین دلیل فیلم‌های ترسناک اگر به آثاری شناخته‌شده و محبوب تبدیل نشوند در مسیر تبدیل‌شدن به عناوینی خسته‌کننده و بی‌فایده گام برمی‌دارند. معمولا حد وسطی برای فیلم‌های ترسناک وجود ندارد. به همین دلیل پیداکردن فیلم‌های ترسنامی که به اندازه لیاقتشان دیده نشده‌اند هم دشوار به نظر می‌رسد. اما واقعیت این است که آثاری در ژانر ترس وجود دارند که با وجود همه جذابیت‌هایی که دارند چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

در ادامه به معرفی بهترین فیلم‌های ترسناک که به اندازه لیاقتشان دیده نشده‌اند، می‌پردازیم.

Carrie | کری

نمره منتقدان: ۹۵ از ۱۰۰

اگرچه برایان دی‌پالما با کارگردانی فیلم «ماموریت غیرممکن» شناخته می‌شود اما آثار محترم، تاثیرگذار و مهمی در کارنامه کاری او وجود دارند که «کری» یکی از آن‌ها لقب می‌گیرد. او این فیلم را براساس کتابی به همین نام نوشته استفن کینگ ساخت و با بودجه اندکی که در اختیار داشت در نهایت موفق شد عنوانی پرفروش و محبوب به هواداران ژانر ترس تقدیم کند. اگرچه بسیاری از منتقدان باور دارند «کری» بهترین فیلمی است که براساس کتاب‌های استفن کینگ ساخته شده اما برایان دی‌پالما این فیلم را حتی یک عنوان ترسناک هم نمی‌داند.

با گذشت سال‌ها از اکران فیلم «کری» عناوینی که کیفیت بسیار پایین‌تری از این فیلم وحشتناک و خیره‌کننده دارند، بیشتر از ساخته برایان دی‌پالما مورد توجه قرار گرفته‌اند. بنابراین اگر به تماشای یک فیلم سینمایی ترسناک خیره‌کننده و خارق‌العاده نیاز دارید که آثار مشابهی شبیه آن وجود ندارند، بهتر است که همین حالا به تماشای «کری» بنشینید.

خلاصه داستان: کری دختربچه‌ای خجالتی و آرام است. او همیشه در مدرسه آزار می‌بیند و همکلاسی‌هایش او را اذیت می‌کنند. کری که معمولا واکنش خاصی به رفتار آن‌ها ندارد، متوجه می‌شود که قدرت‌های بسیار خاصی دارد و به همین دلیل تصمیم می‌گیرد که از همکلاسی‌هایش انتقام بگیرد.

تاریک و شرور | The Dark and the Wicked

نمره منتقدان: ۹۱ از ۱۰۰

مانند بسیاری از فیلم‌های ترسناک دوران ما که با بودجه‌های اندکی ساخته می‌شوند، «تاریک و شرور» هم فیلمی از سینمای مستقل است که به جای تمرکز روی صحنه‌های پرهزینه تلاش کرده داستانی ترسناک ارائه دهد و البته که به هدف دشواری که تعیین کرده هم به خوبی دست پیدا می‌کند. منتقدان باور دارند تلاش‌های تحسین‌برانگیز «تاریک و شرور» برای متفاوت‌بودن با همه فیلم‌های سینمای ترسناک بخش مهمی از موفقیت فیلم را رقم زده است. به همین دلیل «تاریک و شرور» برخلاف بسیاری از فیلم‌های پرهزینه ژانر ترسناک چندان فرصت تبلیغات نداشته اما هنوز هم یکی از بهترین‌ها لقب می‌گیرد.

خلاصه داستان: پدری که فرزندانش سال‌ها پیش او را برای ساخت زندگی خودشان ترک کرده‌اند به کما می‌رود و به همین دلیل آن‌ها تصمیم می‌گیرند برای نگه‌داری از پدر به خانه بازگردند. اما فرزندان خانواده متوجه می‌شوند که مادرشان رفتارهای عجیبی از خودش بروز می‌دهد و اندکی مشکوک به نظر می‌رسد. آن‌ها متوجه می‌شوند که مادر عزیزشان باور کرده که شیطانی درون خانه پنهان شده و می‌خواهد پدر خانواده را به قتل برساند.

The Lighthouse | فانوس دریایی

نمره منتقدان: ۹۰ از ۱۰۰

زندگی و کارکردن در فانوس‌های دریایی، شبیه به نقاشی‌ها نیست. برای پی‌بردن به این حقیقت ترسناک کافی است فیلم «فانوس دریایی» را تماشا کنید. یک درام ترسناک که از روانشناسی در سینما کمک می‌گیرد تا تماشاگرش را هم‌گام با شخصیت‌هایش دچار پریشانی کند. داستان مهیب فیلم با تصاویر سیاه و سفیدی که دارد، ممکن است هرگز از ذهن مخاطب‌هایش پاک نشود. این فیلم به شما ثابت می‌کند جوش و خروش امواج دریا از آن‌چه در روشنایی روز یا آرامش شب وجود دارد، واقعا ترسناک‌تر است.

«فانوس دریایی» روایتگر به‌جنون‌رسیدن در طبیعت را در بالاترین سطح ممکن دنبال می‌کند. از آن‌جایی که این فیلم شبیه سایر آثار شناخته‌شده ژانر ترسناک و حتی ترسناک روانشناختی نیست، چندان هم مورد توجه تماشاگران قرار نگرفته است.

خلاصه داستان: دو مامور یک فانوس دریایی در دهه ۱۸۹۰ وظیفه روشن‌نگه‌داشتن و مدیریت یک فانوس دریایی دورافتاده را برعهده دارند. امواج خروشان دریا در روزهای سیاه و خسته‌کننده آن‌ها را به موجوداتی افسرده و ناراحت تبدیل کرده است.

Contagion | شیوع

نمره منتقدان: ۸۶ از ۱۰۰

احتمالا از شباهت‌های باورنکردنی ویروس سارس و ویروس کرونا اطلاع دارید. فیلم «شیوع» با الهام از حوادثی که پیرامون همه‌گیری ویروس سارس ایجاد شد، ساخته شده است. باتوجه به این که فیلم براساس شواهد موجود از بیماری سارس ساخته شده، شباهت آن با روش‌های درمانی بیماری کرونا هم چندان عجیب نیست. اما نکته‌ی باعث جنجالی‌شدن فیلم است، انتقال ویروس از شرق آسیا به سایر نقاط جهان بود. فیلم «شیوع» در سال ۲۰۱۱ ساخته شد و به‌عنوان یک تریلر ترسناک آخرالزمانی چندان مورد توجه قرار نگرفت.

خلاصه داستان: زنی به نام بت ایموف پس از پایان سفری کاری‌اش از هنگ کنگ به شیکاگو بازمی‌گردد. او هنوز نمی‌داند که بیماری بسیار وحشتناکی را به سرزمینش منتقل کرده است. یک روز بعد، همسر جدید او متوجه می‌شود که بت اصلا شرایط مطلوبی ندارد. او تصمیم می‌گیرد بت را به بیمارستان منتقل کند. پس از آن که بت جان خودش را از دست می‌دهد، همسرش به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود پسر همسر تازه درگذشته‌اش هم مرده است. او پی می‌برد که ناقل ویروس بسیار مرگباری است.

I Saw the Devil | من شیطان را دیدم

نمره منتقدان: ۸۱ از ۱۰۰

این فیلم ترسناک یکی از متفاوت‌ترین آثاری است که می‌توانید در میان فیلم‌های درباره قاتل‌های سریال تماشا کنید. چون فیلم «من شیطان را دیدم» یک تریلر روانشناختی متفاوت و خیره‌کننده است که به شکل خون‌آلودی جذاب به نظر می‌رسد. داستان، شخصیت‌پردازی‌ها، روایت و مسیر فیلم‌نامه «من شیطان را دیدم» می‌تواند هر تماشاگری را برای مدت بسیار طولانی تحت تاثیر خود قرار دهد. فیلم «من شیطان را دیدم» ثابت می‌کند که مقتول و قربانی‌های پیرامون آن، به اندازه خود قتل خطرناک هستند.

اگرچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد فیلم‌هایی مانند «من شیطان را دیدم» به‌حدی در سینمای کره جنوبی تکرار شده باشند که تماشای این فیلم هم ناراحت‌کننده باشد اما بهتر است پس از تماشای این فیلم، به خسته‌کننده‌بودن آن فکر کنید. این فیلم به دلیل حجم بالای فیلم‌هایی شبیه به آن که در سینمای کره ساخته می‌شوند، چندان مورد توجه تماشاگران قرار نگرفت و به همین دلیل می‌تواند در لیست بهترین فیلم‌های ترسناک که مورد توجه قرار نگرفته‌اند، قرار بگیرد.

خلاصه داستان: وقتی همسر حامله یک افسر امنیتی به شکل فجیعی کشته می‌شود، او تصمیم می‌گیرد به تنهایی وارد عمل شده و انتقام خونینی از قاتلان همسر دوست‌داشتنی‌اش بگیرد.

Wind Chill | کولاک

نمره منتقدان: ۴۶ از ۱۰۰

امیلی بلانت بازیگری انگلیسی است که هرگز نتوانسته علاقه‌اش به هنرنمایی در فیلم‌های معمایی و ترسناک را پنهان کند. اگرچه «کولاک» در میان بهترین فیلم‌هایی معمایی او قرار نمی‌گیرد، اما یکی از فیلم‌های جذابی است که در فضای سرد زمستان تصویربرداری شده و البته که چندان هم مورد توجه تماشاگران قرار نگرفته است. «کولاک» فیلم ناامیدکننده‌ای نیست اما به‌عنوان یک فیلم ترسناک اندکی سخت‌پسند به نظر می‌رسد.

خلاصه داستان: دو دانشجوی دانشگاهی در پنسیلوانیا در راه بازگشت به خانه، با یکدیگر همسفر می‌شوند. اما خودروی آن‌ها وضعیت مطلوبی ندارد. بنابراین در جاده‌ای دورافتاده خاموش می‌شود. حالا این دو دانشجو در میان سرمای استخوان‌سوز برف‌های پیرامونشان باید به دنبال فرار باشند.

Brightburn | سوزاننده نور

نمره منتقدان: ۵۷ از ۱۰۰

معمولا فیلم‌های ترسناک در دنیایی درام یا علمی تخیلی رخ می‌دهند اما فیلم «سوزاننده نور» در ژانر ابرقهرمانی قرار می‌گیرد. به همین دلیل این فیلم یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های ترسناک است که می‌توانید تماشا کنید. اگرچه سوزاننده نور مورد توجه تماشاگران و منتقدان هم قرار گرفته اما واقعیت آن است که این فیلم لیاقت بیشتری داشت.

توری و کایل، زوجی هستند که سال‌های سال در انتظار بچه‌دارشدن بوده‌اند. آن‌ها در نهایت موفق می‌شوند حضانت نوزادی دوست‌داشتنی را برعهده بگیرند. در ابتدا به نظر می‌رسد پسرک باهوش و جذاب توری و کایل، آینده روشنی دارد. اما زمانی که او بزرگتر می‌شود، از نیروهای شیطانی‌اش رونمایی می‌کند.