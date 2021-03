اسیدیته بدن به چه معناست؟ ۱۰ راه حل سریع

تخلیه جبران ناپذیر این ذخایر معدنی، بدن را همچنان در حالت اسیدی نگه میدارد و این زمانی برای افزایش خطر ابتلا به بیماری های عمده ای مانند سرطان است.

بیشتر غلات، محصولات لبنی، سویا، و گوشت خاصیت اسیدی دارند. قهوه، الکل، غذاهای پردازش شده، شکر تصفیه شده، جایگزین های شکر، و ... نیز اسیدی هستند. وقتی ما غذا می خوریم، مواد زائد اسیدی از طریق متابولیسم این غذاها تولید می شوند. این مواد زائد باید خنثی یا دفع شوند.

در اینجا ۲۰ نشانه اسیدی شدن بدن معرفی شده است:

افزایش خلط

سرفه مزمن

درد قفسه سینه

خستگی مزمن

مشکلات سینوس

پوکی استخوان

شرایط عصبی مانند آلزایمر، پارکینسون و زوال عقل

کاهش وضوح ذهنی

آسیب قلبی عروقی ناشی از پلاک اسیدی-افزایش خطر حمله قلبی و سکته مغزی

عفونت های مثانه و کلیه

کمبود ایمنی

مسائل پوست مانند اگزما، آکنه، بثورات و درماتیت

مشکلات معده از جمله نفخ، سوء هاضمه، ریفلاکس معده و گاز

عفونت های قارچی

افزایش وزن و چاقی

دیابت

آلرژی

سیاتیک و سفتی گردن

حفره ها و لثه های حساس

درد مفصلی و درد عضلات

۱۰ راه حل سریع

رژیم غذایی و سبک زندگی خود را برای کاهش میزان اسیدیته بدن تغییر دهید. در اینجا بهترین گام هایی که می توانید برای جلوگیری از اسیدیته بدن بردارید معرفی شده است:

هر روز مقادیر زیادی آب تصفیه شده بنوشید. این کار باعث رفع سریعتر سموم از بدن می شود.

غذاهای اسیدی را از رژیم تان اگر به طور کامل حذف نمی کنید، مصرف آنها را بسیار محدود کنید. مواد غذایی مانند نوشابه ها، پاپ کورن، لبنیات چرب، شیرینی، قهوه، سرکه سفید، شیرین کننده ها، گوشت، محصولات گندم و ... تولید اسید می کنند.

رژیم غذایی بر پایه گیاهی داشته باشید. مطالعه ای درJournal of the International Society of Sports Nutritionمنتشر شد که نشان داد مصرف مکملهای گیاهی موجب افزایش حالت قلیایی در بدن میشود. مصرف غذاهای مملو از میوه ها و سبزیجات راهکار خوبی برای خنثی کردن اسید است. سبزیجاتی مانند اسفناج، بروکلی و حبوبات یا میوه هایی مانند کشمش، موز و سیب گزینه های خوبی برای خنثی کردن اسیدیته بدن هستند.

آب سبزیجات نیز اسید بدن را خنثی می کند.

وضعیت عاطفی شما بر میزان اسیدیته بدن تاثیر می گذارد. خشم، ترس، استرس، باعث اسیدی شدن مایعات بدن می شود. با مدیتیشن و یوگا تنش را تا ممکن از خود دور کنید.

از غذاهای اصلاح شده ژنتیکی اجتناب کنید.

مصرف آجیل، دانه ها، لوبیا و حبوبات را فراموش نکنید.

نوشیدن آب لیمو می تواند به تعادل سطوح اسیدی بدن کمک کند.

به جای شیر لبنی، شیر نارگیل یا شیر بادام مصرف کنید.

عدد پ. هاش خون تان را به طور مرتب چک کنید.

منبع:livelovefruit