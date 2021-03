برای آدم‌هایی که به صورت ثابت از تماشای سریال‌های تلویزیونی لذت نمی‌برند، بهانه «نداشتن وقت» یکی از بهترین بهانه‌ها برای تماشانکردن سریال است. اما تعطیلات نوروز فرصت خوبی برای تماشای سریال‌های خارجی به نظر می‌رسد. سریال‌هایی که روایت و فضاسازی‌های خاصی دارند و تماشای آن‌ها هیجان‌انگیز است. اما تعطیلات نوروز فرصت خوبی برای تماشاکردن سریال‌ها فراهم می‌کند. سریال‌هایی که قسمت‌های زیادی ندارند و زمان زیادی هم از تماشاگر خود طلب نمی‌کنند.

در ادامه با بهترین سریال‌های خارجی که می‌توانید در تعطیلات نوروز تماشا کنید، آشنا می‌شوید. این سریال‌ها زمان زیادی نیاز ندارند و تعداد قسمت‌هایشان هم از انگشتان دست فراتر نمی‌رود.

The Queen’s Gambit | گامبی وزیر

نمره منتقدان: ۱۰۰ از ۱۰۰

والتر تویس، رمان‌نویس آمریکایی، در سال ۱۹۸۳ کتابی منتشر کرد که حالا می‌توانید بهترین اقتباس تلویزیونی ممکن از آن را تماشا کنید. این مینی سریال که مدتی پیش از سرویس استریم نتفلیکس منتشر شد تنها ۷ اپیزود دارد که تماشای متوالی آن‌ها کمتر از هفت ساعت زمان می‌خواهد. بنابراین انتخابی مناسب برای تعطیلات نوروز است. «گامبی وزیر» یک روایت بی‌بدیل و باورنکردنی از شطرنج ارائه می‌دهد. اگر تصور می‌کنید شطرنج در بهترین حالت ورزشی است که هیجانش را حذف مهره‌های سیاه و سفید خلاصه می‌کند، احتمالا «گامبی وزیر» نگاه شما به این ورزش را برای همیشه تغییر می‌دهد.

خلاصه داستان: بث هارمون در یک یتیم‌خانه زندگی می‌کند. او که پدر و مادرش را از دست داده رویاهای بزرگی در سرش دارد اما مشکل اساسی این است که شرایط حتی شبیه به آن‌چه او برای رسیدن به حداقل‌ها نیاز دارد هم نیست. بث در عین حال که درگیری‌های عاطفی و روانی بسیاری دارد به داروهای آرامش‌بخش و نوشیدنی‌های الکی هم اعتیاد پیدا می‌کند. اما استعدادی درون بث می‌درخشد که تنها روی صفحات شطرنجی و مهره‌های سیاه و سفید خودش را نشان می‌دهد.

Watchmen | واچمن

نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰

سریال «واچمن» با نگاه منتقدانه به سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و بهره‌گیری از دنیای داستان‌های مصور ابرقهرمانی، به یک سریال محبوب میان منتقدان و تماشاگران تبدیل شد. این سریال که براساس داستان‌های مصور انتشارات DC (ناشر کتاب شخصیت‌هایی مانند بتمن و سوپرمن) ساخته شده، یکی از بهترین سریال‌هایی بود که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. در ابتدا قرار نبود «واچمن» به سریال محدود تبدیل شود.

سریال محدود به سریالی گفته می‌شود که در یک فصل داستانش را به شکل کامل روایت می‌کند. بنابراین با سریال‌های درام که فیلم‌نامه‌ای نامحدود برای چندین فصل دارند، متفاوت است. اما سریال محدود با مینی سریال هم تفاوت‌هایی دارد. مینی سریال‌ها یا سریال‌های کوتاه معمولا اپیزودهای کم‌تری دارند و در پایان یک فصل، به پایان داستان می‌رسند. اما سریال‌های محدود می‌توانند طرح اصلی داستان را برای چند فصل دیگر ادامه دهند.

با این حال هنوز هیچ خبری مبتنی بر احتمال بازگشت سریال «واچمن» برای فصل دوم مطرح نشده است. این سریال که با نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی ویکتور لیندلوف (خالق سریال «گم‌شده‌ها») ساخته شده به شدت مورد توجه منتقدان قرار گرفت و در نهایت موفق شد یازده جایزه امی را تصاحب کند. برای تماشای این سریال در یک روز به اندکی تمرکز زیاد نیاز دارید و به همین دلیل می‌تواند یکی از بهترین سریال‌های خارجی برای تماشاکردن در تعطیلات نوروز باشد.

خلاصه داستان: مجموعه‌ای از کارآگاه‌ها که به شکل مخفیانه فعالیت می‌کردند، دیگر نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین مجبو می‌شوند به شکل مخفیانه به فعالیت خود ادامه دهند. اما این فعالیت نمی‌تواند حتی شبیه به روزهای سابق این کارآگاه‌ها باشد.

Unbelievable | باورنکردنی

نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰

این سریال براساس یک پرونده کاملا واقعی ساخته شده و گزارش کامل آن موفق شده معروف‌ترین جایزه حوزه روزنامه‌نگاری یعنی پولیتزر را برنده شود. یک روایت واقعی، باورنکردنی و خونین که از زوایای گوناگون قابل بررسی است و کامل‌شدن همه تکه‌های این پازل جادویی به بی‌نظیربودن آن کمک می‌کند.

روایت‌های تجاوز بیشتر از روایت‌های قتل می‌توانند جنبه روانشناختی این پدیده ناهمگون اجتماعی را به تصویر بکشند و خالقان سریال هم متوجه اهمیت و ضرورت این حقیقت تاریخی شده‌اند. بنابراین در مسیر داستان و فیلم‌نامه سریال «باورنکردنی» که کاملا براساس رویدادهای واقعی ساخته شده، همراه تیم کارآگاهان می‌شویم تا قربانیان یک متجاوز سریالی را بشناسیم. سریال «باورنکردنی» به دلیل تعداد اندک قسمت‌ها و زمان کوتاهی که از تماشاگرش طلب می‌کند به یک انتخاب مناسب برای تماشا در تعطیلات نوروز تبدیل شده است.

خلاصه داستان: تلاش‌های یک تیم کارآگاهی برای پیداکردن یک متجاوز سریالی با جدیت دنبال می‌شود. متجاوزی که قربانیان بسیاری را به دام خود کشیده و هنوز هم آزادانه در جامعه حضور دارد و می‌تواند هر لحظه خطر جدیدی خلق کند.

When They See Us | وقتی ما را می‌بینند

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

این مینی سریال در چهار قسمت به توضیح داستان دستگیری و محکومیت پنج نوجوانی می‌پردازد که در حقیقت مجرم‌های واقعی نیستند و کاملا بی‌گناه هستند. این سریال براساس یک داستان کاملا واقعی ساخته شده است. با این حال برای حفظ حس و حال سینمایی و تحت تاثیر قراردادن مخاطب، تغییراتی در داستان آن ایجاد شده تا تماشاگران بیشتری را به خود جذب کند. اگر به تماشای تراژدی‌های شکل‌گرفته زیر سایه نژادپرستی علاقه دارید، سریال « وقتی ما را می‌بینند» یک انتخاب ایده‌آل برای تعطیلات نوروز است.

خلاصه داستان: پرونده جاگر سنترال پارک نیویورک با حمله و تجاوز به تریشا میلی زن ۲۸ ساله سفیدپوست آمریکایی گشوده می‌شود. ۵ نوجوان سیاه‌پوست به اتهام تجاوز جنسی و حمله به یک زن در سال ۱۹۸۹ در سنترال پارک شهر نیویورک بازداشت و محاکمه می‌شوند.

Chernobyl | چرنوبیل

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

یکی از بزرگترین فجایع هسته‌ای تاریخ در ۲۶ آوریل سال ۱۹۸۶ و در نیروگاه چرنوبیل در شمال اوکراین اتفاق افتاد. اشتباه مسئولان شوروی و انکار فاجعه‌ای که در حال رخ‌دادن بود، باعث شد این حادثه‌ی تاریخی جان هزاران انسان بی‌گناه و حیوانات بومی منطقه را بگیرد. با این انفجار بزرگ، مواد رادیواکتیو سرطان‌زا و بسیار خطرناک تا شعاع ۲۰۰هزارکیلومتری محل حادثه پخش شدند که علاوه بر روسیه، بخش‌هایی از اوکراین و شرق اروپا را نیز آلوده کرد. فاجعه‌ای که هنوز هم عوارض آن دیده می‌شود.

سریال «چرنوبیل» این ماجرا از زاویه‌های گوناگون بررسی می‌کند و با استفاده از مهارت‌های سینمایی هیجان و جذابیت بیشتری به آن می‌دهد. تعداد کم قسمت‌ها و داستان جذاب باعث شده این سریال یکی از بهترین انتخاب‌ها برای تماشا در تعطیلات نوروز باشد.

خلاصه داستان: یک انفجار در نیروگاه اتمی چرنوبیل باعث می‌شود مواد رادیو اکتیو بسیار خطرناک منتشر شوند. اما مسئولان حکومت شوروی باید این فاجعه اتمی را بدون کمک‌گرفتن از دیگر کشورها و تنها با پشتوانه و امکانات موجود مدیریت کنند. اتفاقی که قطعا غیرممکن است.

The Act | تظاهر

نمره منتقدان: ۸۹ از ۱۰۰

سریال «تظاهر» به‌عنوان یک سریال محدود ساخته شده و قرار است در هر فصل، داستان متفاوتی را به نمایش بگذارد. بنابراین داستان سریال در فصل نخست، به تنهایی یک مینی سریال لقب می‌گیرد. به صورت کلی، هدف سریال آن است تا داستان‌های واقعی و باورنکردنی و البته تاسف‌آور از زندگی افرادی را نشان دهد که برای تظاهر به آن‌چه نیستند، هر کاری انجام می‌دهند. این تظاهر که ریشه در باورها، عقاید، خرافات یا ریشه‌های کودکی دارد، گاهی آن‌قدر پیشروی می‌کند که زندگی افراد را برای همیشه تحت تاثیر قرار می‌دهد.

فصل نخست این سریال تنها ۸ اپیزود دارد و از شبکه هولو پخش شد. داستان این سریال، براساس یک حادثه‌ی واقعی و بسیار جنجالی ساخته شده است. این سریال در حقیقت یک درام روانشناختی است که دو شخصیت اصلی‌اش را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. دو شخصیت با باورها، عقاید و سبک‌های زندگی بسیار متفاوت که همه عشق و محبتی که نسبت به یکدیگر دارند را به سپری برای مخفی‌کردن احساسات جهنمی‌شان تبدیل کرده‌اند.

خلاصه داستان: دی دی بلانچارد مادری مذهبی است که به شدت از تنها دخترش مراقبت می‌کند. او به دخترش یعنی جیپسی رز القا کرده که بیمار است و مشکلات جسمی و فیزیکی بسیاری دارد. جیپسی با این که هیچ مشکلی ندارد اما باید روی ویلچر بنشیند و همیشه با عینک ته‌استکانی دیده می‌شود. موهای جیپسی بدون هیچ مشکلی رشد می‌کنند اما مادرش او را مجبور می‌کند تا هر از گاهی آن‌ها را کاملا بتراشد و در شرایطی که او می‌تواند به راحتی غذا بخورد همیشه از وجود یک لوله برای تغذیه رنج می‌برد.

مادر جیپسی تاکید دارد که یگانه دخترش بیماری‌های گوناگونی دارد و همیشه باید تحت مراقبت باشد. به همین دلیل هم جیپسی همیشه همراه مادرش است و حق تنهایی بیرون‌رفتن را ندارد. با وجود اعتراف پزشکان به سلامتی کامل جیپسی، دی دی بلانچارد به مصرف داروهای سنگین توسط دخترش تاکید می‌کند و اجازه نمی‌دهد هر غذایی را مصرف کند. با وجود همه این فشارهای احساسی و بی‌دلیل باز هم جیپسی به آینده امیدوار است و خودش را دختری قوی و متمایز نشان می‌دهد که موفق شده در برابر همه مشکلات زندگی ایستادگی کند.

Catch-22 | تبصره ۲۲

نمره منتقدان: ۸۴ از ۱۰۰

سریال «تبصره ۲۲» براساس رمانی به همین نام ساخته شده و یک سریال اقتباسی لقب می‌گیرد. شاید جالب باشد که بدانید جرج کلونی یکی از بازیگران اصلی سریال و البته از تهیه‌کنندگان آن است. کلونی حتی ۴ اپیزود سریال را کارگردانی هم کرده تا «تبصره ۲۲» را وارد لیست آثاری که تولید کرده هم وارد کند. اما داستان سریال، آن‌قدر جذاب است که شاید به سختی بتوان از تماشای آن منصرف شد. برای تماشای این سریال تنها به یک بعدازظهر میان روزهای طولانی تعطیلات نوروز نیاز دارید.

خلاصه داستان: او یوسارین، یکی از خلبان‌های نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم است. او دائما به دنبال مسیری می‌گردد تا جنگ را ترک کند. اما یوسارین مسیر دشواری در پیش دارد. تنها راهی که یک نظامی می‌تواند جنگ را ترک کند (به جز آن که کشته شود)، آن است که ثابت کند دیوانه است. براساس این تبصره که به تبصره ۲۲ مشهور است، تنها دیوانگی می‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای خروج یک نظامی از جنگ باشد.

مشکل اصلی این است که هیچ دیوانه‌ای اصلا درک نمی‌کند که چرا باید این جنگ را ترک کند و اگر چنین درخواستی را مطرح کند، ثابت می‌کند که اصلا دیوانه نیست! بنابراین تبصره ۲۲ بیشتر شبیه یک شوخی با قوانین است. شوخی‌ای که البته برای یوسارین اصلا خنده‌دار نیست.

Love, Death & Robots | عشق، مرگ و روبات‌ها

نمره منتقدان: ۷۹ از ۱۰۰

اگر هم‌زمان از انیمیشن‌ها لذت می‌برید و به سریال‌های طولانی علاقه‌ای ندارید، این سریال جذاب را تماشا کنید. داستان و حتی فضای هر قسمت این سریال با دیگری کاملا متفاوت است. بنابراین در پایان هرکدام از ۱۸ قسمت آن، با یک تجربه متفاوت روبرو شده‌اید. البته داستان همه قسمت‌های سریال یک موضوع ثابت دارد؛ انسان‌ها، روبات‌ها و آخرالزمان. نکته مهم آن که بیشتر قسمت‌های این سریال زمان خیلی کوتاهی دارند. بنابراین سریال «عشق، مرگ و روبات‌ها» یک انتخاب بی‌نظیر برای تعطیلات نوروز است.

خلاصه داستان: روایت هر قسمت از سریال با قسمت بعدی متفاوت است.

Modern Love | عشق مدرن

نمره منتقدان: ۷۵ از ۱۰۰

هر قسمت این سریال براساس داستان‌های ستون هفتگی روزنامه نیویورک تایمز ساخته شده و یکی از متفاوت‌ترین سریال‌های تلویزیونی چند سال اخیر لقب می‌گیرد. از آن‌جایی که در هر قسمت، یک داستان عاشقانه روایت می‌شود، فضا و اتمسفر و البته شخصیت‌های هر قسمت با قسمت‌های دیگر کاملا متمایز و متفاوت است. بیشتر قسمت‌های این سریال، زمانی بیشتر از ۳۰ دقیقه ندارند و به همین دلیل یک گزینه ایده‌آل برای تماشا در تعطیلات نوروزی هستند. جذابیت فضا و شخصیت‌های «عشق مدرن» می‌تواند تا مدت‌ها ذهن شما را سرگرم کند.

خلاصه داستان: روایت هر قسمت از سریال با قسمت بعدی متفاوت است.