بیشتر از یک سال پیش ویروس ناشناخته‌ای در چین شیوع پیدا کرد که بسیاری از مردم دنیا آن را یک بیماری محلی محدود می‌دانستند. اما ویروس کرونا در عرض سه ماه از غرب آسیا تا اروپا و آمریکای شمالی را تصاحب کرد و بسیاری از مردم بی‌گناه را صرفا به دلیل درگیری ریه‌هایشان با این ویروس ناشناخته به کام مرگ کشاند. شیوع جهانی ویروس کرونا بیشتر مشاغل دنیا را تحت تاثیر قرار داد و یکی از آن‌ها صنعت سینما بود. بی‌گمان سالن‌های سینما یکی از بزرگترین مکان‌هایی بودند که به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند و تعطیلی طولانی‌مدت آن‌ها ضررهای جبران ناپذیری به وضعیت اقتصادی‌شان وارد کرد. گزارش‌های مالی نشان می‌دهد سالن‌های سینما در بیشتر نقاط دنیا و به‌ویژه در ایالات متحده ماموریت غیرممکنی برای بازگشت به دوران رونق پیش از شیوع کرونا دارند. با این حال زندگی ادامه پیدا می‌کند.

به دلیل شیوع ویروس کرونا، تعداد قابل توجهی از فیلم‌های مورد انتظار سالی که گذشت فرصت اکران را پیدا نکردند. اما این شرایط وحشتناک هم باعث نشد که هنر هفتم به درخشش خود ادامه ندهد. در سالی که گذشت، فیلم‌های ترسناک قابل توجهی روی سرویس‌های استریم منتشر شدند که اگرچه کیفیت عناوین خیره‌کننده هر سال را نداشتند اما به هر حال عناوین محترمی به نظر می‌رسیدند.

با وجود تعطیلی سالن‌های سینما، سرویس‌های استریم و پایگاه‌های اینترنتی پخش آنلاین محتوای ویدیویی موفق شدند تعدادی از عناوین جذاب سال جاری را به آرشیو خود اضافه کنند. در این میان درخشش فیلم‌های ترسناک هم خودشان را نشان دادند. فیلم‌های ترسناک با داستان‌های ساده و هیجان‌انگیز یکی از بهترین گزینه‌هایی هستند که تماشاگران سینما برای سرگرم‌شدن به آن‌ها مراجعه می‌کنند.

کمتر کسی می‌تواند جذابیت فیلم‌های ترسناک را انکار کند. تفاوتی نمی‌کند درباره یک عروسک نفرین‌شده صحبت می‌کنیم یا قبرستانی پر از روح‌های سرگردان. احساس ترسیدن و هنر ترساندن همیشه مشتری‌های خاص خودش را دارد. در یک سال گذشته، سینما میزبان مجموعه‌ای ارزشمند از بهترین فیلم‌های ترسناک بود. فیلم‌هایی که از دنیای تکراری آثار پیشین فاصله گرفتند و تمرکزشان را بر روی درگیرکردن مخاطب قرار دادند.

در ادامه می‌توانید با بهترین فیلم‌های ترسناک سال آشنا شوید.

خانه او | His House

نمره منتقدان: ۱۰۰ از ۱۰۰

پس از تماشای «خانه او» با دوستان و آشنایان فیلم‌بازتان درباره بهترین فیلم ترسناک‌بودن این فیلم بحث‌های جالبی خواهید داشت. فیلمی که با خشونت حداقل، ترسی حداکثری را به تماشاگرش منتقل می‌کند و آهسته آهسته او را در باتلاق وحشتی روانشناختی فرو می‌رود. «خانه او» از آن فیلم‌های تخیلی ژانر ترسناک نیست که حتی در تاریکی شب هم مسخره به نظر می‌رسند. این فیلم به معنای واقعی کلمه تاثیرگذار و جنون‌آمیز است. بنابراین اگر از تماشای فیلم‌های ترسناک روانشناختی حس خوبی نمی‌گیرید شاید بهتر باشد که «خانه او» را تماشا نکنید.

خلاصه داستان: زوجی پناهنده پس از آن‌که فرصت پیدا می‌کنند تا از بحران و جنگ سودان جنوبی فرار کنند در انگلستان ساکن می‌شوند تا بالاخره طعم زندگی واقعی را بچشند. اما آرامش زندگی آن‌ها آهسته آهسته به هم می‌ریزد؛ چون به نظر می‌رسد خانه‌ای که آن‌ها در آن ساکن شده‌اند، توسط نیروهای اهریمنی تسخیر شده است.

خارق‌العاده | Extra Ordinary

نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰

فیلم «خارق‌العاده» یکی از آن فیلم‌های ترسناک تکرار و قدیمی نیست که آهسته آهسته تماشاگر خود را می‌ترسانند و سپس پایان وحشتناکی برای داستان مرموزشان رقم می‌زنند. این فیلم یک عنوان کمدی فانتزی است که با کمک کلیشه‌های اصلی ژانر ترس به یکی از آثار متفاوت در دنیای فیلم‌های ترسناک تبدیل می‌شود. بنابراین شاید بیشتر از آن که با تماشای فیلم «خارق‌العاده» از دنیای ارواح و مردگان احساس ترک کنید، از خنده روده‌بر شوید.

خلاصه داستان: زنی مهربان و آرام به نام رز در شهر کوچکی در ایرلند زندگی می‌کند. او تا مدتی پیش در حوزه امور ماورایی کار می‌کرده اما از آن‌جایی که تصور می‌کند پدرش به دلیل اشتباهات او جان خود را از دست داده تصمیم گرفته تا کار خودش را تغییر دهد. او حالا مربی آموزشگاه رانندگی است اما فردی که همسرش را از دست داده از او کمک می‌خواهد تا از شر روح مزاحم همسرش راحت شود. با این حال این پرونده هم مانند همه کارهای قبلی رز مرموز و وحشتناک به نظر می‌رسد.

یادگاری | Relic

نمره منتقدان: ۹۲ از ۱۰۰

دنیای ژانر ترس در سالیان اخیر تغییرات بسیاری را تجربه کرده و کارگردانان خلاق این حوزه این روزها صرفا به دنبال روایت یک داستان جن‌گیری یا مبارزه با ارواح خونخوار نیستند. در سال‌های اخیر، فیلم‌های ترسناک به عناوین روانشناختانه‌ای تبدیل شده‌اند که بیشتر از آن که به دنبال ترساندن تماشاگر خود باشند، به دنبال اذیت‌کردن و رنجاندن او هستند. ماموریتی که شاید در ابتدا ساده به نظر می‌آید چندان هم آسان نیست و همین هم باعث شده بسیاری از آثار این ژانر مدرن در رسیدن به اوج ناموفق باشند. درباره فیلم «یادگار» هم منتقدان اختلاف نظر شدیدی دارند. گروه عظیمی آن را یک فیلم ترسناک ساختارشکن می‌دانند و البته اقلیت اندکی درباره آن صفتی بیشتر از یک تقلید ناامیدکننده را به کار نمی‌گیرند.

خلاصه داستان: زنی به نام کی همراه با دخترش سم به دیدار مادرش ادنا می‌رود. ادنا پس از مرگ همسرش یعنی مادر کی به تنهایی زندگی می‌کند و از بیماری فراموشی هم رنج می‌برد. کی احساس خوبی از بازگشت به خانه پدری ندارد اما این بزرگترین مشکل او نیست. مشکل اساسی این است که ادنا ناپدید شده و این برای دخترش که هرگز رابطه خوبی با او نداشته ترکیب وحشتناکی از عذاب وجدان، ترس و کنجکاوی است.

مرد نامرئی | The Invisible Man

نمره منتقدان: ۹۲ از ۱۰۰

استودیوی یونیورسال در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت دنیای سینمایی فیلم‌های ترسناک خود را با بازسازی فیلم «مومیایی» گسترش دهد. اما استقبال نه‌چندان قابل قبول تماشاگران و نقدهای تقریبا منفی منتقدان باعث شد این استودیو درباره سیاست‌هایش تجدید نظر کند. فیلم «مرد نامرئی» می‌تواند بخشی از یک دنیای سینمایی باشد اما ارتباط خاصی با فیلم‌های قبل و بعد از خودش ندارد. به عبارت دیگر، دنیای سینمایی فیلم‌های ترسناک یونیورسال که پس از حدود نیم قرن بازسازی شده به فیلم‌های تک‌روایی وابسته شده تا تماشاگران را بیش از حد درگیر نکند. این فیلم به دلیل روایت دقیقی که از آزار و اذیت زنان در روابط نادرست داشت، به شدت مورد تحسین منتقدان قرار گرفت.

خلاصه داستان: سیسیلیا کاس زنی است که از رابطه خشن و وحشتناکی با همسرش آدرین گریفین رنج می‌برد. او که از این وضعیت خسته شده تصمیم می‌گیرد شوهرش را با دیازپام بی‌هوش کند و با همراهی خواهرش از خانه بگریزد. در ادامه شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که همه مدارک خودکشی آدرین را ثابت می‌کنند. بنابراین براساس وصیت‌نامه همسر فیزیکدان سیسیلیا، رقم ۵ میلیون دلار به حساب او واریز می‌شود. در شرایطی که سیسیلیا آماده می‌شود تا زندگی تازه‌ای را بدون همسر همیشه عصبانی‌اش آغاز کند، به نظر می‌رسد آدرین مانند مردی نامرئی به زندگی او سرک می‌کشد.

تاریک و شرور | The Dark and the Wicked

نمره منتقدان: ۹۱ از ۱۰۰

مانند بسیاری از فیلم‌های ترسناک دوران ما که با بودجه‌های اندکی ساخته می‌شوند، «تاریک و شرور» هم فیلمی از سینمای مستقل است که به جای تمرکز روی صحنه‌های پرهزینه تلاش کرده داستانی ترسناک ارائه دهد و البته که به هدف دشواری که تعیین کرده هم به خوبی دست پیدا می‌کند. منتقدان باور دارند تلاش‌های تحسین‌برانگیز «تاریک و شرور» برای متفاوت‌بودن با همه فیلم‌های سینمای ترسناک بخش مهمی از موفقیت فیلم را رقم زده است.

خلاصه داستان: پدری که فرزندانش سال‌ها پیش او را برای ساخت زندگی خودشان ترک کرده‌اند به کما می‌رود و به همین دلیل آن‌ها تصمیم می‌گیرند برای نگه‌داری از پدر به خانه بازگردند. اما فرزندان خانواده متوجه می‌شوند که مادرشان رفتارهای عجیبی از خودش بروز می‌دهد و اندکی مشکوک به نظر می‌رسد. آن‌ها متوجه می‌شوند که مادر عزیزشان باور کرده که شیطانی درون خانه پنهان شده و می‌خواهد پدر خانواده را به قتل برساند.

کلبه | The Lodge

نمره منتقدان: ۷۴ از ۱۰۰

اگر به تماشای تریلرهای روانشناختی با مضمون‌های مرموز و ترسناک علاقه دارید، فیلم «کلبه» یک انتخاب مناسب به نظر می‌رسد. این فیلم در ترساندن تماشاگرش به شدت موفق ظاهر می‌شود و برای نزدیک‌شدن به او سیاست‌های هوشمندانه‌ای را به کار می‌گیرد. با این حال «کلبه» در رسیدن به اوج داستان مشکلات ریز و درشت متعددی هم دارد که در نهایت در برابر روایت اصلی داستان ضعف بزرگی نیست.

خلاصه داستان: زنی به همراه دو فرزندش در کلبه‌ای دورافتاده زندگی می‌کند. سرمای استخوان‌سوز زمستان و برف و بورانی که به همراه آورده وسایل ارتباطی و سیستم گرمایشی کلبه او را نابود می‌کنند. در این میان وسایل شخصی آن‌ها نیز به بی‌دلیل‌ترین حالت ممکن ناپدید می‌شوند.

گرتل و هانسل | Gretel & Hansel

نمره منتقدان: ۶۵ از ۱۰۰

هانسل و گرتل نام داستانی است که برادران گریم سال‌ها پیش آن را براساس داستانی محلی از فرهنگ آلمان توسعه دادند و به روایتی هوشمندانه و جذاب تبدیل کردند. بنابراین طبیعی است که در طول سال‌هایی که چرخ‌های صنعت سینما در حال چرخش بوده، اقتباس‌های سینمایی و سریالی متعددی از این داستان محبوب ساخته شود. جدیدترین نمونه آن فیلم «گرتل و هانسل» است که تلاش می‌کند روایت تاثیرگذاری از زاویه ترسناک برادران گریم را نمایش دهد.

خلاصه داستان: هانسل و گرتل، خواهر و برادری هستند که با پدر و مادر فقیرشان زندگی می‌کنند. آن‌ها برای پیداکردن مواد غذایی، خوراکی و اقلام مورد نیاز خانه کوچکشان به جنگل تاریک و مرموزی می‌روند که به آخرین امید آن‌ها برای تغییر سبک زندگی‌شان تبدیل شده است. آن‌ها به شکل غم‌انگیزی و به صورت کاملا ناخواسته درگیر نقشه شیطانی جادوگر زنی می‌شوند که هدف بسیار وحشتناکی در رویاهایش می‌پروراند.

جادوگرها | The Witches

نمره منتقدان: ۴۷ از ۱۰۰

رابرت زمیکس یکی از بهترین کارگردانان هالیوود در سال‌های اخیر است که ظاهرا تصمیم گرفته از دوران اوج فاصله بگیرد و آهسته آهسته به سمت ساخت آثار ناامیدکننده و بی‌کیفیت حرکت کند. «جادوگران» که براساس کتابی به همین نام نوشته رولد دال ساخته شده عملا هیچ نشانی از فضا و موقعیت‌های کتاب ندارد و حتی در بسط و توسعه اتمسفر شخصی‌اش هم شکست‌خورده به نظر می‌رسد. شاید جالب باشد بدانید که نیکولاس روگ هم فیلمی براساس کتاب محبوب رولد دال ساخته که در سال ۱۹۹۰ اکران شد. منتقدان «جادوگران» محصول ۱۹۹۰ را از «جادوگران» محصول ۲۰۲۰ جذاب‌تر و خوش‌ساخت‌تر می‌دانند اما این فیلم یکی از معدود فیلم‌های ترسناک سالی که گذشت هم لقب می‌گیرد.

خلاصه داستان: در اواخر سال ۱۹۶۷ پسربچه‌ای که به تازگی پدر و مادرش را از دست داده برای زندگی در کنار مادربزرگش به روستای کوچکی در آلاباما می‌رود. اما پسرک با گروه عجیبی از جادوگران فریبنده مواجه می‌شود.