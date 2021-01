اگر از هواداران جدی سینما باشید، نام کوئنتین تارانتینو را شنیده‌اید و بهترین آثار او را تماشا کرده‌اید. به اعتقاد بسیاری از منتقدان تارانتینو یکی از بهترین و متفاوت‌ترین کارگردانان تاریخ سینما است که سبک و ادبیات خاصی در فیلم‌هایش نمایش می‌دهد. خشونت منحصربه‌فرد، دیالوگ‌های خاص و فیلم‌برداری‌های متفاوت از مهم‌ترین ویژگی‌های فیلم‌سازی تارانتینو هستند که او را به یکی از متفاوت‌ترین کارگردانان سینما تبدیل می‌کنند.

بیوگرافی کوئنتین تارانتینو

کوئنتین جروم تارانتینو در تاریخ ۲۷ مارس ۱۹۶۳ در شهر نکسویل در ایالت تنسی آمریکا به دنیا آمد. پدر او بازیگر و نوازنده موسیقی، تونی تارانتینو است و مادرش، کانی مک‌هیو، هم به شغل پرستاری مشغول بود. کوئنتین یک برادر ناتنی کوچک‌تر از خودش به نام ران هم دارد اما شاید جالب باشد بدانید که پدر و مادر او پیش از تولد کوئنتین از هم جدا شدند و به همین دلیل او توسط مادرش بزرگ شد. تارانتینو در نوجوانی و به همراه مادرش به لس آنجلس مهاجرت کرد و از همان زمان وارد کلاس‌های بازیگری شد تا توانایی‌هایش در هنر هفتم را به چالش بکشد.

او برای تمرکز روی صنعت سینما تصمیم گرفت تا تحصیلات را رها کند. کوئنتین تارانتیو به شکل عجیبی عاشق فیلم‌نامه‌نویسی بود و در همان ابتدای کار تلاش کرد تا آثار متعددی را بنویسد. اگرچه فیلم‌نامه‌های ابتدایی او فرصت تبدیل‌شدن به فیلم‌های سینمایی را پیدا نکردند اما او در نهایت موفق شد با بودجه اندکی داشت که فیلم‌های آماتوری بسازد که در حقیقت نخستین آثار کارنامه کاری او لقب می‌گیرند. نام تارانتینو با نگارش فیلم‌نامه «عشق حقیقی» که توسط تونی اسکات ساخته شد، در هالیوود مطرح شد.

کوئنتین تارانتینو در نهایت موفق شد فیلم «سگ‌های انباری» را با کمک پولی که چندین سال پس انداز کرده بود، بسازد. این فیلم در سال ۱۹۹۲ در جشنواره‌های سینمایی دیده شد و شرایط را برای ساخت فیلم «داستان عامه‌پسند» فراهم کرد. یک سال بعد، کوئنتین تارانتینو این فیلم را ساخت و نامش را برای همیشه در تاریخ سینما جاودانه کرد. در ادامه می‌توانید با همه فیلم‌های کارنامه کارگردانی کوئنتین تارانتینو آشنا شوید:

سال ۱۹۹۲: سگ‌های انباری

سال ۱۹۹۳: داستان عامه‌پسند

سال ۱۹۹۵: چهار اتاق

سال ۱۹۹۷: جکی براون

سال ۲۰۰۳: بیل را بکش قسمت اول

سال ۲۰۰۴: بیل را بکش قسمت دوم

سال ۲۰۰۷: ضد مرگ

سال ۲۰۰۹: حرامزاده‌های لعنتی

سال ۲۰۱۲: جنگوی آزادشده

سال ۲۰۱۵: هشت نفرت‌انگیز

سال ۲۰۱۹: روزی روزگاری در هالیوود

اگر فیلم‌های کوئنتین تارانتینو را تماشا کرده‌اید و به سبک فیلم‌سازی او علاقه‌مند هستید، در ادامه می‌توانید با لیست کامل محبوب‌ترین فیلم‌های این کارگردان متفاوت آشنا شوید. تارانتینو بارها تایید کرده که فیلم‌های محبوب او به مسیر کلی فیلم‌سازی‌اش جهت داده‌اند و بخش مهمی از زندگی او هستند.

Jaws | آرواره‌ها

نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰

شاید قرارگرفتن یکی از تجاری‌ترین ساخته‌های استیون اسپیلبرگ در لیست محبوب‌ترین فیلم‌های کوئنتین تارانتینو اندکی عجیب به نظر برسد. قضیه زمانی جالب‌تر می‌شود که به‌عنوان یک تماشاگر مدرن به تماشای «آرواره‌ها» بنشینید و از قدیمی‌بودن و مضحک‌بودن آن احساس بدی به دست آورید! اما باید پذیرفت که «آرواره‌ها» به‌عنوان یک فیلم سینمایی اکشن که در سال ۱۹۷۵ اکران شده بیش از حد خلاق و خیره‌کننده است. این فیلم نام استیون اسپیلبرگ را به‌عنوان یک کارگردان توانمند مطرح کرد و مسیر او برای تبدیل‌شدن به کارگردانی تاثیرگذار و صاحب‌سبک را گشود.

شاید جالب باشد بدانید که «آرواره‌ها» به پرفروش‌ترین سال ۱۹۷۵ تبدیل شد و تا سال ۱۹۷۷ هم پرفروش‌ترین فیلم در سراسر دنیا بود. این فیلم باعث شکل‌گیری زیرژانر جدیدی در دنیای فیلم‌های اکشن شد که از آن با عنوان کوسه‌ای یاد می‌شود. «آرواره‌ها» براساس رمانی به همین نام نوشته پیتر بنچلی ساخته شد.

خلاصه داستان: یک افسر نیروی دریایی و هم‌رزم‌هایش در سواحل آمریکا از مردم مراقبت می‌کنند تا شکار کوسه‌های دردنده و خون‌خوار نشوند.

Apocalypse Now | اینک آخرالزمان

نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰

فرانسیس فورد کاپولا کارگردانی است که بسیاری از هواداران سینما نام او را با سه‌گانه «پدرخوانده» به یاد می‌آورند. اما یکی از بهترین فیلم‌های او که کوئنتین تارانتینو هم علاقه خاصی به آن دارد، «اینک آخرالزمان» است. فیلمی که یکی از متفاوت‌ترین و تحسین‌برانگیزترین هنرنمایی‌های مارلون براندو را هم درون خودش جای داده و شاید بهترین هنرنمایی او هم باشد. این فیلم نامزد هشت جایزه اسکار شد و در نهایت ۲ جایزه را تصاحب کرد و جایزه نخل طلا جشنواره کن ۱۹۷۹ را هم به خانه برد.

خلاصه داستان: سروان ویلارد در دوران جنگ ویتنام این دستور را دریافت می‌کند که باید سرهنگ نیروهای ویژه، والتر کورتز، که به همراه افرادش در جنگل‌های کامبوج پناه گرفته را پیدا کرده و به قتل برساند. والتر کورتز به رهبری شایسته و دوست‌داشتنی تبدیل شده که همه نیروهایش او را به اندازه پروردگارشان می‌پرستند.

The Good, the Bad, and the Ugly | خوب، بد، زشت

نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰

هواداران فیلم‌های وسترن شناخت خوبی از سه‌گانه «دلار» دارند. این فیلم‌ها به سه‌گانه «مرد بی‌نام هم مشهور» هستند. فیلم‌های «به خاطر یک مشت دلار»، «به خاطر چند دلار بیشتر» و «خوب، بد، زشت» توسط سرجیو لئونه، کارگردان مشهور سینمای ایتالیا ساخته شدند. این سه‌گانه مشهور، بخشی از تاریخ سینمای وسترن است و در ژانر فیلم‌های وسترن اسپاگتی قرار می‌گیرد. فیلم‌های وسترن اسپاگتی به فیلم‌های وسترنی گفته می‌شود که توسط عوامل ایتالیایی ساخته می‌شوند و معمولا ویژگی‌های خاصی دارند.

فیلم «خوب، بد، زشت» در حقیقت سومین و آخرین فیلم سه‌گانه «دلار» است که در سال ۱۹۶۶ اکران شد. صحنه‌های پایانی این فیلم که به تیراندازی شخصیت‌های اصلی منتهی می‌شود، یکی از به‌یادماندنی‌ترین صحنه‌های تاریخ سینما لقب می‌گیرد. این فیلم یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های کوئنتین تارانتینو هم بوده که می‌توان تاثیرگذاری آن روی آثار او را درک کرد.

Taxi Driver | راننده تاکسی

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

رابرت دنیرو یکی از بهترین بازیگران سینمای معاصر آمریکا است که هم‌گام با فیلم‌های ارزشمند مارتین اسکورسیزی موفق شد دستاوردهای بزرگی کسب کند. فیلم هم «راننده تاکسی» احتمالا بزرگترین، مهم‌ترین و بهترین بازیگری رابرت دنیرو باشد که پس از سال‌ها هنوز هم در ذهن هواداران سینما باقی مانده و قرار نیست تکراری شود. «راننده تاکسی» به عنوان یک فیلم تاثیرگذار در سینمای آمریکا یکی از فیلم‌های محبوب کوئنتین تارانتینو هم لقب می‌گیرد. این فیلم که در سال ۱۹۷۶ اکران شده جایزه نخل طلای جشنواره کن را هم تصاحب کرده است.

در نظرسنجی‌ای که در سال ۲۰۱۹ توسط ایندی‌وایر انجام شد، جایزه نخل طلایی کن که به «راننده تاکسی» تقدیم شده بود به‌عنوان بهترین جایزه تاریخ این جشنواره انتخاب شد. از مشهورترین سکانس‌های این فیلم که ماهیت و داستان اصلی «راننده تاکسی» را نشان می‌دهد، حرف‌زدن‌های شخصیت بیکل با هنرنمایی مارتین اسکورسیزی است.

خلاصه داستان: تراویس بیکل، راننده تاکسی در نیویورک، مردی تنها اما سرشار از افکار تمام‌نشدنی است. او که از مشکل بی‌خوابی رنج می‌برد، شغل تاکسی‌رانی در نیویورک را انتخاب کرده تا حداقل در ساعاتی که بیدار است هم کاری برای انجام‌دادن داشته باشد. اما تراویس در همین دوران متوجه می‌شود که فساد سازمان‌یافته‌ای در خیابان‌های نیویورک وجود دارد.

Carrie | کری

نمره منتقدان: ۹۵ از ۱۰۰

اگرچه برایان دی‌پالما با کارگردانی فیلم «ماموریت غیرممکن» شناخته می‌شود اما آثار محترم، تاثیرگذار و مهمی در کارنامه کاری او وجود دارند که «کری» یکی از آن‌ها لقب می‌گیرد. او این فیلم را براساس کتابی به همین نام نوشته استفن کینگ ساخت و با بودجه اندکی که در اختیار داشت در نهایت موفق شد عنوانی پرفروش و محبوب به هواداران ژانر ترس تقدیم کند. اگرچه بسیاری از منتقدان باور دارند «کری» بهترین فیلمی است که براساس کتاب‌های استفن کینگ ساخته شده اما برایان دی‌پالما این فیلم را حتی یک عنوان ترسناک هم نمی‌داند.

خلاصه داستان: کری دختربچه‌ای خجالتی و آرام است. او همیشه در مدرسه آزار می‌بیند و همکلاسی‌هایش او را اذیت می‌کنند. کری که معمولا واکنش خاصی به رفتار آن‌ها ندارد، متوجه می‌شود که قدرت‌های بسیار خاصی دارد و به همین دلیل تصمیم می‌گیرد که از همکلاسی‌هایش انتقام بگیرد.

The Great Escape | فرار بزرگ

نمره منتقدان: ۹۴ از ۱۰۰

از نام و طرح کلی داستان فیلم «فرار بزرگ» به نظر می‌رسد که با عنوانی خسته‌کننده و تکراری مواجه هستید که حتی ارزش تماشاکردن هم ندارد. اما کافی است به تماشای این فیلم بنشینید تا متوجه شوید چرا کوئنتین تارانتینو آن را یکی از بهترین فیلم‌هایی که در طول عمرش دیده، می‌داند. «فرار بزرگ» براساس رمانی به همین نام نوشته پائول بریکهیل ساخته شده‌ و به اعتقاد بسیاری از منتقدان روی بسیاری از آثار پس از خودش تاثیرگذار بود.

خلاصه داستان: در خلال جنگ جهانی دوم اسیرهای جنگی نقشه‌ای برای فرار از زندان نازی‌ها می‌کشند. آن‌ها تونلی حفر می‌کنند و تلاش‌های بی‌پایانشان برای فرار از زندان را آغاز می‌کنند.