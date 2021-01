تفاوتی ندارد که کریستوفر نولان با مجموعه‌ای از دیدنی‌ترین فیلم‌های قرن بیست و یکم باشید یا جرج لوکاس که نامش با «جنگ ستارگان» پیوند خورده است؛ همیشه آثاری در کارنامه هنری شما وجود دارد که به اندازه لیاقتشان دیده نشده و به تاریخ پیوسته‌اند. این فراموشی و ناشناختگی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. گاهی فیلم‌های جذاب پیش از به‌شهرت‌رسیدن کارگردان‌ها از راه می‌رسند و شهرت آن‌ها هم به دیده‌شدن این فیلم‌های ناشناخته کمکی نمی‌کند. گاهی هم کارگردان‌های شناخته‌شده در میان پروژه‌های بزرگی که مدیریت می‌کنند به سراغ یک فیلم متفاوت می‌روند که در نهایت چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

به هر حال بسیاری از کارگردانان شناخته‌شده سینما آثاری دارند که به دلایل مختلفی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در ادامه با ناشناخته‌ترین فیلم‌های کارگردانان شناخته‌شده که باید تماشا کنید، آشنا می‌شوید.

استیون اسپیلبرگ

Catch Me If You Can | اگر می‌تونی منو بگیر

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

نمره تماشاگران: ۸.۱ از ۱۰

فرانک ویلیام ابگنیل جونیور یکی از مشاوران امنیتی آمریکا بود اما بیشتر شهرت او از جعل چک، کلاهبرداری و فرار از دست ماموران به دست آمده است. او در دهه شصت میلادی موفق شد با چک‌های جعلی به ارزش ۴ میلیون دلار آمریکا در ۲۶ کشور جهان فعالیت‌های تجاری داشته باشد. ابگنیل جونیور این جرایم را از ۱۶ سالگی آغاز کرد و تا ۱۸ سالگی بیش از ۲۵۰ پرواز انجام داد. فیلم «اگر می‌تونی منو بگیر» براساس زندگی واقعی او ساخته شده و بازیگران مشهوری مانند تام هنکس و لئوناردوی دی‌کاپریو در آن هنرنمایی می‌کنند. شاید جالب باشد بدانید که فرانک ویلیام ابگنیل جونیور در این فیلم حضور کوتاهی دارد.

خلاصه داستان: کارل هنراتی، مامور اف‌بی‌آی، همواره به دنبال دستگیری فرانک ویلیام ابگنیل جونیور است اما همیشه از او عقب می‌ماند. فرانک ویلیام از همیشه از هنراتی جلوتر است.

کریستوفر نولان

Insomnia | بی‌خوابی

نمره منتقدان: ۹۲ از ۱۰۰

نمره تماشاگران: ۷.۲ از ۱۰

یکی از ویژگی‌های جذاب کریستوفر نولان آن است که تقریبا در همه زیرژانرهای درام و اکشن فیلم ساخته و ثابت می‌کند شناخت درستی از سینما دارد. او در «بی‌خوابی» یک درام جنایی را روایت می‌کند که در سرزمینی سرد و تاریک در جریان است. داستان این فیلم در ایالت آلاسکا روایت می‌شود و می‌تواند لقب سردترین فیلم کریستوفر نولان را به خود اختصاص دهد. آل پاچینو و رابین ویلیامز فقید از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بازیگران این فیلم هستند. «بی‌خوابی» سومین فیلم بلند کریستوفر نولان است و در حقیقت آزمایشی برای ورود او به دنیای بزرگ هالیوود بود. استودیوی فیلم‌سازی برادران وارنر که موفقیت دو فیلم ابتدایی او یعنی «تعقیب» و «یادگاری» را تحسین می‌کرد با «بی‌خوابی» فرصت درخشش نولان در سطح و اندازه آثار هالیوودی را فراهم کرد. فرصتی که تا همین امروز هم برای نولان در جریان بوده و قرارداد طولانی او با استودیوی برادران وارنر هنوز هم اهمیت بسیار زیادی برای هر دو طرف دارد.

خلاصه داستان: یک افسر اداره آگاهی در منطقه بالای خط قطب شمال در تابستان که همیشه روز است به پیگرد قانونیِ یک قتل می پردازد. او جنازه برهنه دختر ۱۷ ساله‌ای را بررسی می‌کند که به دلیل عوامل محیطی سرزمین آلاسکار دچار بی‌خوابی شده است.

Following | تعقیب

نمره منتقدان: ۸۱ از ۱۰۰

نمره تماشاگران: ۷.۵ از ۱۰

نخستین فیلم کریستوفر نولان که در سال ۱۹۹۸ اکران شد و توانست ۴۰ برابر بودجه‌اش درآمد کسب کند و به همین دلیل هنوز هم موفق‌ترین فیلم نولان از نگاه اقتصادی است. «تعقیب» به‌عنوان یک درام دلهره‌آور مستقل تصاویری کاملا سیاه و سفید دارد. شاید جالب باشد بدانید به‌جز سکانس‌های آغازین فیلم، سایر سکانس‌ها با کمک یک دوربین دستی ضبط شده‌اند و به همین دلیل چندان حرفه‌ای به نظر نمی‌رسند. با این حال منتقدان باور دارند «تعقیب» فیلم به مراتب مهم‌تری از آثاری مانند «حیثیت» و «میان ستاره‌ای» به نظر می‌رسد. اما بیشتر تماشاگران با «تعقیب» ارتباط خوبی برقرار نمی‌کنند. به همین دلیل این فیلم با جریان اصلی ساخته‌های نولان متفاوت است.

خلاصه داستان: نویسنده‌ای برای پیداکردن شخصیت‌های داستانش شروع به تعقیب افراد در خیابان‌ها می‌کند. تعقیب کردن برای او به یک عادت تبدیل شده و او هر روز در خیابان‌ها افرادی را انتخاب می‌کند تا آن‌ها را دنبال کرده و رفتارهایشان را بررسی کند. با این حال او قانون مشخصی دارد که براساس آن وقتی متوجه شود فردی که انتخاب کرده چه شغلی دارد و کجا زندگی می‌کند، او را رها کرده و سراغ شخص دیگری می‌شود. اما روزی تصمیم می‌گیرد این قانون ساده اما کلیدی را فراموش کند.

بونگ جون هو

Memories of Murder | خاطرات قتل

نمره منتقدان: ۹۰ از ۱۰۰

نمره تماشاگران: ۸.۱ از ۱۰

اگرچه بونگ جون هو این روزها با فیلم «انگل» شناخته می‌شود اما سابقه سینمایی او سرشار از فیلم‌های محترم و ارزشمندی است که توانایی بی‌نظیر او در فیلم‌سازی را به تصویر می‌کشند. فیلم «خاطرات قتل» براساس قتل‌های سریالی واقعی دهه ۸۰ جامعه کره جنوبی ساخته شده و یک فیلم جنایی سیاسی اجتماعی است که نه تنها روایت بی‌نظیری را نمایش می‌دهد بلکه حرف‌ها و دغدغه‌های بسیار بزرگی هم دارد.

خلاصه داستان: دو کارآگاه پلیس محلی ماموریت پیدا می‌کنند تا نشانه‌های یک قتل فجیع را پیدا کنند اما تلاش آن‌ها نتیجه نمی‌دهد و قتل‌ها یکی پس از دیگری از راه می‌رسند. با این حال به نظر می‌رسد با اضافه‌شدن یک کارآگاه حرفه‌ای به فرایند بررسی اطلاعات، شرایط تغییر می‌کند.

کویینتین تارانتینو

سنگ‌های انباری | Reservoir Dogs

نمره منتقدان: ۹۰ از ۱۰۰

نمره تماشاگران: ۸.۳ از ۱۰

کویینتین تارانتینو با نخستین فیلم سینمایی‌اش ثابت کرد نه تنها شناخت خوبی از سینما دارد بلکه سلیقه بسیار متفاوتی با بیشتر همکارانش دارد. «سنگ‌های انباری» عنوانی خیره‌کننده و تاثیرگذار است که تارانتینو را مطرح کرد اما به مرور زیر سایه سنگین فیلم‌های خیره‌کننده او فراموش شد. این فیلم در سال ۱۹۹۲ اکران شد. داستان آن درباره شش سارق است.

خلاصه داستان: آقای سفید، آقای طلایی، آقای صورتی، آقای نارنجی، آقای آبی و آقای قهوه‌ای. آن‌ها از طرف خلافکاری به نام جو کپت و پسرش برای سرقت از یک جواهرفروشی استخدام می‌شوند. اما به نظر می‌رسد آقایان رنگارنگ با یک توطئه‌ی شوم مواجه هستند.

جرج لوکاس

THX 1138 | تی‌اچ‌اکس ۱۱۳۸

نمره منتقدان: ۷۵ از ۱۰۰

نمره تماشاگران: ۶.۷ از ۱۰

روانشناسی و کنترل روی روح و روان بشریت در آینده نزدیک ترسناک می‌شود؟ فیلم « تی‌اچ‌اکس ۱۱۳۸» ترسناک‌ترین پاسخ ممکن را برای این پرسش تدارک دیده و به یکی از مشمئزکننده‌ترین فیلم‌های همه دوران‌ها تبدیل می‌شود. جرج لوکاس که بیشتر به دلیل کارگردانی فیلم‌های «جنگ ستارگان» شناخته شده، وظیفه کارگردانی این فیلم را برعهده داشته اما متاسفانه این ساخته متفاوت او نه به اندازه آثار عامه‌پسند میان ستاره‌ای‌اش سرگرم‌کننده است و نه به اندازه آن‌ها ساده و فانتزی به نظر می‌رسد. «تی‌اچ‌اکس ۱۱۳۸» یک فیلم روانشناختی تکان‌دهنده است.

خلاصه داستان: مردی که به دلیل مصرف داروهای ضدجنسی و کنترل‌کننده احساسات به یک آدم انسان مکانیکی و بدون احساسات تبدیل شده که می‌تواند برای فرد دیگری خطرناک باشد.

ریچارد لینکلیتر

School of Rock | مدرسه راک

نمره منتقدان: ۹۱ از ۱۰۰

نمره تماشاگران: ۷.۱ از ۱۰

این فیلم برای هواداران موسیقی یک انتخاب بی‌نظیر است. با این حال اگر ارتباط خوبی با دنیای موسیقی برقرار نمی‌کنید هم این فیلم برای شما جذاب به نظر می‌رسد. . فیلم «مدرسه راک» یکی از تاثیرگذارترین فیلم‌های دوران خودش بود که هنوز هم هواداران بسیاری دارد. جک بلک، بازیگر شناخته‌شده آمریکایی که بیشتر به دلیل حضور در فیلم‌های کمدی شناخته می‌شود یکی از فراموش‌نشدنی‌ترین هنرنمایی‌های دوران حرفه‌ای‌اش را در این فیلم به نمایش گذاشته است. اما «مدرسه راک» در هر صورت یکی از آثار شناخته‌شده ریچارد لینکلیتر نیست.

خلاصه داستان: دوئی فین یک نوازنده گیتار در یک گروه موسیقی راک است اما ناگهان از گروه اخراج می‌شود. حالا دوئی مانده و مجموعه‌ای تمام‌نشدنی از هزینه‌های زندگی که راهی برای مدیریت آن‌ها وجود ندارد. دوست صمیمی او، با پیشنهاد کاری جذابی برای آموزگاری در یک مدرسه مواجه می‌شود. اگرچه دوست دوئی این پیشنهاد را رد می‌کند اما دوئی تصمیم می‌گیرد به جای او وارد این مدرسه شود. وقتی دوئی به عنوان معلم انتخاب می‌شود، تلاش می‌کند تا موسیقی راک را به شاگردانش بیاموزد

اسپایک لی

مرد نفوذی | Inside Man

نمره منتقدان: ۸۷ از ۱۰۰

نمره تماشاگران: ۷.۶ از ۱۰

وقتی نام اسپایک لی مطرح می‌شود، هیچکس نامی از فیلم «مرد نفوذی مطرح نمی‌کند. فیلمی که در سال ۲۰۰۶ اکران شد و تقریبا هیچ شباهتی با سایر آثار این کارگردان شناخته‌شده نداشت. در شرایطی که اسپایک لی را معمولا با عناوینی درباره فرهنگ و زندگی سیاه‌پوستان در آمریکا به یاد می‌آورند، او در این فیلم به سراغ سوژه متفاوتی رفت که کسی انتظار کارگردانی آن توسط آقای لی را نداشت. با این حال این فیلم با کارگردانی اسپایک لی و هنرنمایی دنزل واشنگتن شاید بهترین فیلمی باشد که درباره سرقت از بانک‌ها ساخته شده است.

خلاصه داستان: یک سارق شناخته‌شده، همیشه یک گام از پلیس‌ها جلوتر است. تلاش همیشگی پلیس‌ها و کارآگاه‌های مطرح برای دستگیری او که علاقه‌ی خاصی به دستبردزدن از بانک‌ها دارد، معمولا بی‌نتیجه باقی می‌ماند. وقتی او یکی بانک جدید را برای سرقت انتخاب می‌کند و در غارت آن موفق ظاهر می‌شود، رییس بانک تصمیم می‌گیرد به شکلی کاملا جدی پیگیر دستگیری دزد شعبه‌اش باشد.

ادگار رایت

بیبی راننده | Baby Driver

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

نمره تماشاگران: ۷.۶ از ۱۰

ادگار رایت کارگردان شناخته‌شده‌ای است که بسیاری از اهالی سینما او را با فیلم‌هایی مانند «پایان دنیا» و «اسکات پلگریم در برابر دنیا» به یاد می‌آورند در سال ۲۰۱۷ یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های کارنامه کاری‌اش را اکران کرد که هنوز هم آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. اگرچه این فیلم یکی از شگفتی‌های گیشه در سال ۲۰۱۷ بود اما منتقدان باور دارند «بیبی راننده» باید بیشتر تحسین می‌شد. فیلمی که شاید ناشناخته‌ باشد اما ارزش‌ تماشاکردن را دارد.

خلاصه داستان: پسری به نام بیبی عاشق دختری به نام دبورا می‌شود که شغل مشکوکی دارد. بیبی دوست دارد همیشه در کنار دبورا باشد اما مشکل اساسی آن است که دبورا شغل بیش از حد مشکوکی دارد. با این حال بیبی این چالش را می‌پذیرد و تصمیم می‌گیرد در کنار او کار کند. بنابراین وقتی بیبی به خودش می‌آید به این نتیجه می‌رسد برای مجموعه‌ای کار می‌کند که تنها به سرقت‌های بزرگ مشغول است. رییس دیوانه‌ی او، ممکن است بیبی را درگیر دردسرهای بزرگی کند.