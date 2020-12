سال میلادی‌ای که گذشت یکی از ناگوارترین سال‌های تاریخ بود. شیوع جهانی ویروس کرونا به‌عنوان یک ویروس مرگبار حس و حال روزهای تلخ شیوع بیماری‌های مهیبی مانند طاعون را زنده کرد و زندگی میلیاردها نفر از مردم دنیا را برای همیشه تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از شرکت‌های تجاری و خدماتی دنیا به دلیل بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا مجبور به اخراج نیروهای خود شدند و حمایت دولت‌ها از مردم شکل‌گیری موج جدید تورم را به همراه داشت. تا امروز بیشتر از یک میلیون و هفتصدهزار نفر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده‌اند.

سال ۲۰۲۱؛ سال متفاوت سینما

در بازار سینما هم همه چیز از چین آغاز شد. شیوع کرونا، تقریبا همه‌ی سینماها و پارک‌های سینمایی این کشور را در ماه ژانویه تعطیل کرد. تعدادی از استودیوهای سینمایی چین هم تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند. در کره جنوبی، درآمد سینماها با شیوع کرونا کاهش شدیدی را تجربه کرد. گروه BTS که یکی از مشهورترین گروه‌های موسیقی جهان است، برنامه‌ی کنسرت‌های خود در سئول را تعطیل کرد و اعضای این گروه از هواداران خود خواستند از حضور در رویدادهای تبلیغاتی کی‌پاپ (موسیقی پاپ کره جنوبی) امتناع کنند.

هالیوود اما بیشترین تاثیر را از ویروس کرونا گرفت. در سال‌های اخیر، چین به عنوان یکی از درحال‌رشدترین بازارهای سینمایی جهان سود بسیاری را برای استودیوهای هالیوودی به ارمغان آورده و امسال هم امید بسیاری از استودیوهای آمریکایی به چین بود. اما شیوع کرونا در این کشور همه معادلات را تغییر داد. باتوجه به اینکه به نظر می‌رسد سینماهای آمریکا و چین حداقل تا کشف واکشن کرونا تعطیلی گسترده‌ای را تجربه کنند، ضرری چند میلیارد دلاری در صنعت سینما شکل می‌گیرد که جبران اندکی غیرممکن به نظر می‌رسد.

اگر ویروس کرونا چند سال پیش شیوع پیدا می‌کرد، احتمالا بحران‌های اقتصادی آن برای سینما تاثیرات ویران‌کننده‌ای داشت. اما در دوران سرویس‌های استریم، شرایط قابل کنترل به نظر می‌رسد. استودیوهای سینمایی که شرایط را برای اکران فیلم‌هایشان غیرممکن می‌دانستند، تصمیم گرفتند بسیاری از عناوین خود را برای

انتشار در سرویس‌های استریم آماده کنند. سرویس‌های استریم یا VODها همان سرویس‌های پخش آنلاین فیلم و سریال هستند که آزادی عمل بیشتری به مخاطبان خود می‌دهند. بنابراین در دوران کرونا که بیشتر مردم به قرنطینه خانگی دعوت می‌شدند، سرویس‌های استریم موفق شدند میلیون‌ها کاربر جدید جذب کنند.

حالا و در آستانه آغاز سال ۲۰۲۱، صنعت سینما شرایط بسیار ویژه‌ای دارد. با وجود ارائه مجوز تزریق واکسن کرونا هنوز هم بیشتر مردم دنیا به این واکسن دسترسی ندارند و به همین دلیل زندگی هنوز به شرایط عادی بازنگشته است. بنابراین صنعت سینما هنوز هم به سرویس‌های استریم وابسته به نظر می‌رسد. شاید به همین دلیل استودیوی فیلمسازی برادران وارنر اعلام کرده که همه فیلم‌های این استودیو در سال ۲۰۲۱ همزمان با اکران تقریبا محدود در سرویس استریم انحصاری‌اش یعنی HBO Max هم منتشر می‌کند.

باوجود همه محدودیت‌ها، سینما به مسیر همیشگی‌اش ادامه می‌دهد و فیلم‌های مهمی در سال ۲۰۲۱ از راه می‌رسند که ارزش تماشاکردن دارند. در ادامه با موردانتظارترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱ آشنا می‌شوید. فیلم‌هایی که هر سلیقه و ژانری را پوشش می‌دهند.

Mortal Kombat | مورتال کامبت

تاریخ اکران: ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ یا ۲۶ دی ۱۳۹۹

مجموعه بازی‌های «مورتال کامبت» برای هواداران بازی‌های ویدیویی عناوینی مشهور و دوست‌داشتنی هستند. با این حال این مجموعه محبوب هم در طلسم اقتباس‌های ناامیدکننده از بازی‌های ویدیویی گرفتار شده و حداقل تا امروز که نتوانسته به یک فیلم سینمایی جذاب تبدیل شود. حالا همه چشم‌ها به فیلم «مورتال کامبت» دوخته شده که یکی از مهم‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱ هم لقب می‌گیرد. تهیه‌کنندگی این فیلم برعهده جیمز وان، کارگردان شناخته‌شده هالیوود، بوده و توسط سایمون مک‌کوید کارگردانی شده است.

Cinderella | سیندرلا

تاریخ اکران: ۵ فوریه ۲۰۲۱ یا ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

دیزنی در سال ۲۰۱۵ یک بازسازی لایو-اکشن از انیمیشن کلاسیک «سیندرلا» اکران کرد که اگرچه مورد توجه منتقدان قرار گرفت اما فیلمی نبود که تماشاگران انتظار آن را داشته باشند. آن فیلم که توسط کنت برانا کارگردانی شده بود، تفاوت‌های آشکاری با سایر بازسازی‌های دیزنی داشت و بیشتر شبیه به یک اقتباس سنتی از یک داستان کلاسیک بود. اما در سال ۲۰۲۱ فیلم جدیدی به‌نام «سیندرلا» از راه می‌رسد که تلاش می‌کند شباهت‌های بسیاری با سایر لایو-اکشن‌های دیزنی داشته باشد.

The King's man | کینگزمن

تاریخ اکران: ۲۶ فوریه ۲۰۲۱ یا ۸ اسفند ۱۳۹۹

مجموعه فیلم‌های «کینگزمن» در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از منتقدان و تماشاگران قرار گرفته‌اند. این فیلم‌های کمدی-جاسوسی اما به یک دگرگونی جدید نیاز داشتند که در سال ۲۰۲۱ از راه می‌رسد. در شرایطی که فیلم‌های قبلی مجموعه «کینگزمن» دنباله آثار قبلی بودند، فیلم «کینگزمن» یک پیش‌درآمد برای همه داستان‌های روایت‌شده است. این فیلم به روایت ریشه‌ای شکل‌گیری سازمان جاسوسی کینگزمن می‌پردازد. اگر فیلم‌های قبلی این مجموعه را تماشا نکرده‌اید، تا پایان سال شمسی فرصت خوبی برای شما وجود دارد.

Tom and Jerry | تام و جری

تاریخ اکران: ۵ مارس ۲۰۲۱ یا ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

دختری جوان به نام کایلا که در هتلی پرزرق‌وبرق در شهر نیویورک کار می‌کند، گربه‌ای کوچه‌ای به نام تام را استخدام می‌کند تا قبل از یک عروسی بسیار مهم از شر موشی موذی به نام جری که در آن هتل ساکن شده، خلاص شود. این لایو-اکشن یکی از بهترین اقتباس‌های سینمایی از انیمیشن‌های سریالی و کلاسیک «تام و جری» است که می‌تواند یکی از موردانتظارترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱ هم باشد. صداهای تام و جری در این انیمیشن از صداهای ضبط‌شده در نسخه‌های کلاسیک نشات گرفته است.

The Boss Baby: Family Business | بچه رییس: تجارت خانوادگی

تاریخ اکران: ۲۶ مارس ۲۰۲۱ یا ۶ فروردین ۱۴۰۰

قسمت نخست انیمیشن «بچه رییس» در سال ۲۰۱۷ اکران شد و نتوانست به یک موفقیت بزرگ در گیشه تبدیل شود. پس از آن استودیوی دریم‌ورکس تصمیم گرفت تمرکزش را روی ساخت سریال‌های انیمیشنی این شخصیت قرار دهد اما در سال ۲۰۲۱ شاهد بازگشت «بچه رییس» هستیم. دنباله این انیمیشن با نام «تجارت خانوادگی» از راه می‌رسد و ایده بسیاری جذابی را دنبال می‌کند؛ در قسمت دوم دو برابر متفاوت قسمت نخست به مردانی بالغ تبدیل شده‌اند که زندگی خودشان را شکل داده‌اند. ساخت موسیقی متن «بچه رییس: تجارت خانوادگی» برعهده هانس زیمر، موسیقی‌دان شناخته‌شده بوده است.

Fast & Furious 9 | سریع و خشن ۹

تاریخ اکران: ۲ آوریل ۲۰۲۱ یا ۱۳ فروردین ۱۴۰۰

مجموعه فیلم‌های سریع و خشن از سال ۲۰۰۱ وارد سینما شده‌اند و تا امروز به مسیر خود ادامه داده‌اند. قسمت نهم این مجموعه جذاب با نام «سریع و خشن ۹» در سال ۲۰۲۱ از راه می‌رسد. صحنه‌های اکشن این فرانچایز سینمایی که در بیست سال اخیر هواداران بسیاری برای آن به ارمغان آورده در «سریع و خشن ۹» به اوج خود می‌رسد. ون دیزل، جان سینا، دواین جانسون و شارلیز ترون از بازیگران شناخته‌شده این فیلم هستند. پل واکر، بازیگر فقید قسمت‌های ابتدایی این مجموعه سینمایی، به واسطه جمع‌آوری تصاویر آرشیوشده حضور کوتاهی در «سریع و خشن ۹» دارد.

No Time to Die | زمانی برای مردن نیست

تاریخ اکران: ۲ آوریل ۲۰۲۱ یا ۱۳ فروردین ۱۴۰۰

جدیدترین فیلم از فیلم‌های مجموعه جیمز باند که برای آخرین بار دنیل کریگ را در نقش این شخصیت قرار می‌دهد هم یکی دیگر از فیلم‌های مورد انتظار سال ۲۰۲۰ بود که در تاریخ مشخص‌شده اکران نشد. بنابراین هواداران جاسوس انگلیسی می‌توانند در روزهای آغازین بهار سال ۲۰۲۱ تماشاگر فیلم «زمانی برای مردن نیست» باشند. آنا دی آرماس، فیبی والربریج، جفری رایت و رامی ملک از شناخته‌شده‌ترین بازیگران این فیلم هستند.

Last Night in Soho | آخرین شب در سوهو

تاریخ اکران: ۲۳ آوریل ۲۰۲۱ یا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

ادگار رایت یکی از متفاوت‌ترین کارگردانان هالیوود در سال‌های اخیر لقب می‌گیرد که با هر فیلم ثابت کرده لیاقت توجه بیشتری دارد. او که سابقه کارگردانی فیلم‌هایی مانند «بچه راننده» و «اسکات پلگریم در برابر دنیا» را در کارنامه‌اش ثبت کرده در سال ۲۰۲۱ با یک فیلم ترسناک به سینما بازمی‌گردد. «آخرین شب در سوهو» فیلمی روانشناختی و ترسناک به کارگردانی ادگار رایت است هواداران حرفه‌ای سینما از مدت‌ها پیش منتظر آن هستند.

Spiral | مارپیچ

تاریخ اکران: ۲۱ می ۲۰۲۱ یا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

کریس راک و ساموئل لروی جکسون بازیگرانی هستند که بیشتر به‌دلیل هنرنمایی در آثار کمدی شناخته می‌شوند. اما آن‌ها در سال ۲۰۲۱ یک فیلم بسیار متفاوت را انتخاب کرده‌اند. «مارپیچ» یک درام دلهره‌آور است که قسمت نهم مجموعه‌ فیلم‌های ترسناک «اره» لقب می‌گیرد. منتقدان امیدوار هستند «مارپیچ» که ارتباط تنگاتنگی با داستان‌های قبلی فرانچایز «اره» ارتباط برقرار می‌کند، حداقل بهتر از عناوین قبلی این مجموعه باشد.

Infinite | بی‌نهایت

تاریخ اکران: ۲۸ می ۲۰۲۱ یا ۷ خرداد ۱۴۰۰

سال ۲۰۲۱ برای هواداران کارگردان‌های نسبتا نوظهور هالیوود سال بسیار مناسبی به نظر می‌رسد. آنتوان فوکوا یکی دیگر از کارگردان‌های شناخته‌شده هالیوود در سال‌های اخیر بوده که تا چند ماه دیگر با فیلم «بی‌نهایت» به سینماها بازمی‌گردد. فیلمنامه این فیلم که براساس کتاب «مقاله‌های تناسخ» نوشته اریک میکرانز توسعه پیدا کرده، می‌تواند یک درام علمی-تخیلی لقب بگیرد.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It | احضار: شیطان من را مجبور کرد

تاریخ اکران: ۴ ژوئن ۲۰۲۱ یا ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

این فیلم که در حقیقت دنباله فیلم «احضار ۲» لقب می‌گیرد، هشتمین فیلم دنیای سینمایی «احضار» است. داستان این فیلم توسط جیمز وان و دیوید لزلی جانسون نوشته شده و جیمز وان در کنار پیتر سفرن به‌عنوان تهیه‌کننده نیز در این پروژه همکاری دارد. وان که وظیفه کارگردانی دو فیلم نخست «احضار» را برعهده داشته به دلیل مشغله‌های متعدد از کارگردانی این فیلم صرف نظر کرد. اگر به فیلم‌های ترسناک علاقه دارید، فیلم «شیطان من را مجبور کرد» می‌تواند یکی از موردانتظارترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱ برای شما باشد.

Jurassic World: Dominion | دنیای ژوراسیک: قلمرو

تاریخ اکران: ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ یا ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

پس از موفقیت مجموعه فیلم‌های سینمایی «پارک ژوراسیک» که توسط استیون اسپیلبرگ آغاز شدند، تماشاگران سینما امیدوار بودند شرایط برای بازگشت دایناسورها به پرده نقره‌ای فراهم شود. در نهایت این اتفاق رخ داد و در سال ۲۰۱۵ «دنیای ژوراسیک» به سینما بازگشت. در سال ۲۰۱۸ دنباله این فیلم با نام «امپراطوری سقوط‌کرده» اکران شد. فیلم «قلمرو» که در سال ۲۰۲۱ اکران می‌شود، پایان این فرانچایز لقب می‌گیرد.

Top Gun: Maverick | بهترین اسلحه: ماوریک

تاریخ اکران: ۲ جولای ۲۰۲۱ یا ۱۱ تیر ۱۴۰۰

فیلم «بهترین اسلحه» در سال ۱۹۸۶ اکران شد و یکی از متفاوت‌ترین و بهترین فیلم‌های اکشن دهه ۸۰ بود. تام کروز ستاره اصلی این فیلم در شرایطی برای دنباله آن بازگشته که سی و چهار سال از نمایش فیلم نخست گذشته است. شاید جالب باشد بدانید که « بهترین اسلحه: ماوریک» در شرایطی فیلمبرداری شده که تام کروز به تنهایی وظیفه هنرنمایی در سکانس‌های پرواز هواپیما را برعهده گرفته و شخصا وظیفه پرواز با هواپیماهای جنگی را پذیرفته است! این فیلم هم یکی دیگر از عناوین مورد انتظار سال ۲۰۲۰ بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا با تاخیر اکران مواجه شد. تصاویری که از فیلم منتشر شده و همچنین ادعاهای بسیاری از عوامل آن ثابت می‌کند «ماوریک» یک فیلم اکشن معمولی نیست و بسیاری از صحنه‌های آن نفسگیر، واقعی و حیرت‌انگیز هستند.

Minions: The Rise of Gru | مینیون‌ها: ظهور گرو

تاریخ اکران: ۲ جولای ۲۰۲۱ یا ۱۱ تیر ۱۴۰۰

موفقیت تکرارنشدنی انیمیشن‌های «من نفرت‌انگیز» و «مینیون‌ها» استودیوی ایلومینیشن را قانع کرده تا به توسعه انیمیشن‌های سینمایی براساس شخصیت‌های محبوب این مجموعه‌ها ادامه دهد. انیمیشن «ظهور گرو» در سال ۲۰۲۱ از راه می‌رسد و بیشتر از هرچیزی شبیه به یک پیش‌درآمد برای همه انیمیشن‌های قبلی به نظر می‌رسد. داستان این فیلم تلاش می‌کند نگاه دقیق‌تری به آشنایی گرو با مینیون‌ها داشته باشد.

Uncharted | آنچارتد

تاریخ اکران: ۱۶ جولای ۲۰۲۱ یا ۲۵ تیر ۱۴۰۰

مجموعه بازی‌های ویدیویی «آنچارتد» برای هواداران کنسول‌های سونی نامی آشنا هستند. در همه سال‌هایی که بازی‌های «آنچارتد» قلب هواداران پلی استیشن را تسخیر می‌کردند، تلاش‌های بسیاری برای ساخت یک فیلم سینمایی مبتنی بر داستان این بازی‌های ویدیویی صورت می‌گرفت. اما بیشتر این تلاش‌ها به در بسته می‌خورد. با این حال سال ۲۰۲۱ قرار است پایان این کابوس تاریخی باشد. فیلم «آنچارتد» با هنرنمایی تام هالند، مارک والبرگ و آنتونیو باندراس یکی از موردانتظارترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱ است.

Old | قدیمی

تاریخ اکران: ۲۳ جولای ۲۰۲۱ یا ۱ مرداد ۱۴۰۰

این فیلم براساس رمان «قلعه شن» نوشته پیر اسکار لوی و فردریک پیترز ساخته شده و ام نایت شیامالان وظیفه کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی این فیلم را برعهده دارد. ام نایت شیامالان یکی از بهترین کارگردانان آثار هیجان‌انگیز، علمی تخیلی و ترسناک در هالیوود است که در سال ۲۰۲۱ با فیلم «قدیمی» به سینما بازمی‌گردد. «قدیمی» در شرایطی مشابه با سایر آثار ام نایت شیامالان عنوانی هیجان‌انگیز و متفاوت است که برای تماشای آن باید حداقل تا پایان تابستان سال ۲۰۲۱ صبر کنید.

Mission: Impossible 7 | ماموریت غیرممکن ۷

تاریخ اکران: ۲۳ جولای ۲۰۲۱ یا ۱ مرداد ۱۴۰۰

اگر از طرفداران فیلم‌های اکشن و جاسوسی هستید، حداقل یک بار نام مجموعه فیلم‌های «ماموریت غیرممکن» را شنیده‌اید. این مجموعه با درخشش تام کروز در نقش ایتن هانت در سال ۲۰۲۱ به ایستگاه هفتم می‌رسد. بنابراین «مامور غیرممکن ۷» یکی از موردانتظارترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱ لقب می‌گیرد. علاوه‌ بر تام کروز، بازیگرانی همچون ربکا فرگوسن، وینگ ریمز، سایمون پگ و ونسا کربی هم در این فیلم هنرنمایی می‌کنند.

Jungle Cruise | سفر جنگلی

تاریخ اکران: ۳۰ جولای ۲۰۲۱ یا ۸ مرداد ۱۴۰۰

اگر دیزنی قدرتمندترین استودیوی سینمایی حال حاضر دنیا نباشد، بدون هیچ و شک تردیدی تاثیرگذارترین استودیوی هنر هفتم لقب می‌گیرد. به همین دلیل آن‌ها قدرت خاصی در ایده‌پردازی دارند. ایده اصلی فیلم «سفر جنگلی» از بخشی از پارک‌های تفریحی دیزنی گرفته شده و یک داستان فانتری و هیجان‌انگیز را روایت می‌کند. این فیلم هم قرار بود در تابستان ۲۰۲۰ اکران شود اما تا یک سال تاخیر خورد و به همین دلیل برای تماشای آن باید حداقل تا تابستان سال ۱۴۰۰ صبر کنید.

Deep Water | ژرف آب

تاریخ اکران: ۱۳ آگوست ۲۰۲۱ یا ۲۲ مرداد ۱۴۰۰

اثری عاشقانه به کارگردانی آدریان لین که با اقتباس از رمانی به همین نام نوشته پاتریشا های‌اسمیت ساخته شده است. بن افلک و آنا دی آرماس از بازیگران اصلی آن هستند. آن‌چه «ژرف آب» را به یکی از موردانتظارترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱ تبدیل می‌کند، متفاوت‌بودن داستان عاشقانه آن است. در این فیلم داستان زوجی که دیگر علاقه‌ای به یکدیگر ندارند، روایت می‌شود. آن‌ها برعلیه یکدیگر وارد درگیری می‌شوند.

Dune | تل‌ماسه

تاریخ اکران: ۱ اکتبر ۲۰۲۱ یا ۹ مهر ۱۴۰۰

این فیلم علمی-تخیلی و حماسی توسط دنی ویلنوو ساخته شده و بدون هیچ شک و تردیدی یکی از موردانتظارترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱ است. «تل‌ماسه» برای نخستین بار توسط دیوید لینچ و در سال ۱۹۸۶ به یک روایت سینمایی تبدیل شد اما در رسیدن به اهدافی که دنبال می‌کرد، موفق نبود. این فیلم هم در شرایطی مشابه با نسخه کلاسیک با اقتباس از رمانی به همین نام نوشته فرانک هربرت ساخته شده و ابتدا قرار بود در سال ۲۰۲۰ اکران شود که مانند بسیاری از فیلم‌های بدشانس این سال با تاخیر به سالن‌های سینما می‌رسد. هانس زیمر، ترانه‌سرای شناخته‌شده فیلم‌های هالیوودی، برای ساخت موسیقی متن «تل‌ماسه» پیشنهاد همکاری با کریستوفر نولان را رد کرد.

Halloween Kills | هالووین می‌کشد

تاریخ اکران: ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ یا ۲۳ مهر ۱۴۰۰

مجموعه فیلم‌های «هالووین» ابتدا در سال ۱۹۷۸ و با فیلمی به همین نام وارد دنیای سینما شد. فیلم نخست این مجموعه به‌شدت مورد توجه قرار گرفت و خیلی سریع موفق شد به یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک تاریخ تبدیل شود. در سال ۲۰۰۷ بازسازی این فیلم به کارگردانی راب زامبی ساخته شد و در سال ۲۰۰۹ دنباله آن از راه رسید اما هیچکدام به اندازه نسخه کلاسیکی که توسط دیوید گوردون گرین کارگردانی شده بود، جذاب نبودند. اما دیوید گوردون گردین در سال ۲۰۱۸ تصمیم گرفت دنباله مستقیمی برای فیلم «هالووین» بسازد که باز هم مورد توجه قرار گرفت. فیلم «هالووین می‌کشد» سومین فیلم از فرانچایز اصلی این مجموعه لقب می‌گیرد.

پی‌نوشت: آثار دیگری هم در سال ۲۰۲۱ اکران می‌شوند که به دلیل عدم اطلاعات کافی درباره تاریخ اکران و وضعیت تولید آن‌ها از اشاره به نام آن‌ها صرف نظر شده است.