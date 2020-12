۱۰ برنامه آیفون با بیشترین میزان دانلود در سال گذشته

برنامه‌ای که در ایالات‌متحده بیشترین دانلود را به خود اختصاص داد zoom cloud meeting بوده است که برنامه‌ای برای تماس تصویری گروهی و برگزاری جلسات آنلاین است. به لطف بیماری همه‌گیر کرونا مدل استفاده از نرم‌افزارها تغییر کرده است و نمودار برنامه‌های دانلود شده در سال ۲۰۲۰ هیچ شباهتی به سال‌های قبل ندارد. برنامه زوم درحالی‌که در سال گذشته حتی نتوانست جزء ۲۰ برنامه رایگان با دانلود بالا باشد، امسال در صدر این لیست قرار دارد. البته ادامه این لیست هم قابل‌توجه است. برنامه تیک تاک در رتبه دوم و یک برنامه جدید به نام دیزنی پلاس هم در رتبه سوم این لیست قرار داد. این نشان می‌دهد که تمام چیزی که مردم در سال گذشته به دنبال آن بوده‌اند ارتباط با دوستان و استفاده از محتوای سرگرم‌کننده بوده است. شرکت اپل تعداد دانلود برنامه‌های پر دانلود خود را به اشتراک نمی‌گذارد و این فهرست از میزان امتیازدهی به این برنامه‌ها تهیه‌شده است.

۱- ZOOM Cloud Meetings

۲- TikTok

۳- Disney+

۴- YouTube

۵- Instagram

۶- Facebook

۷- Snapchat

۸- Messenger

۹- Gmail

۱۰- Cash App

بیشترین دانلودها در گروه برنامه‌های پولی ، برنامه ویرایش عکس TouchRetouch ، برنامه طراحی Procreate Pocket و برنامه هواشناسی Dark Sky بود. بیشترین دانلود بازهای رایگان به دو بازی Among Us و Call of Dutyمربوط بود.

پردرآمدترین بازی‌ها Minecraft و یک بازی شبیه‌سازی‌شده دوران کرونا به نام Plague, Inc بودند. در بین نرم‌افزارهای رایگان هم برنامه زوم رکورد شکست.

محبوبیت زوم به لطف همه‌گیری کرونا و نیاز به دورکاری چندان تعجبی ندارد. در دوماهۀ اول سال ۲۰۲۰ یعنی ابتدای شروع همه‌گیری تعداد کاربران زوم نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشت. این رشد در ماه آوریل به ۳۰۰ میلیون کاربر در روز رسید درحالی‌که زوم اخیراً آماری از شرکت‌کنندگانش ارائه نکرده است اما تعداد کاربران و البته درآمدش روزبه‌روز در حال بالا رفتن است.

باقی لیست برنامه‌های رایگان آیفون که بیشترین میزان دانلود را داشته‌اند آشنا به نظر می‌رسد: فیس‌بوک، اینستاگرام، دانلودهای مربوط به پیام‌رسان‌ها، یوتیوب، اسنپ چت و جی میل نیز مانند سال‌های قبل جزء پردانلودترین برنامه‌ها بودند. بااین‌همه نتفلیکس نشان افتخار ۲۰۱۹ را به برنامۀ پرداخت پول Cash داد. سال گذشته رقیب برنامه Cashیعنی Venmoدر لیست ۲۰ برنامه اول قرار گرفت.

منبع: Mashable