گامبی وزیر داستان استثنایی یک زن

همه ما در زندگی سنگرهایی داریم که باید آنها را برای خود نگه داریم تا در مرز فروپاشی قرار نگیریم. سنگرهایی که اگر از دست بروند کنترل اوضاع نیز از دست می‌رود و آن جاست که می‌توان گفت به نقطه شکست می‌رسیم. شطرنج در زندگی بث، بازیگر اول سریال گامبی وزیر همین نقش را دارد. شطرنج سنگر اول و آخر او در زندگی است.

در روزهای کرونا و وضعیتی که مشخص نیست تا چه زمانی در خانه خواهیم ماند و چه زمانی باید سر کار حضور داشت دیدن مینی سریال‌ها خالی از لطف نیست.

چرا باید The Queen’s Gambit را دید؟

داستان سریال The Queen’s Gambit داستان بازی شرنج نیست داستان یک زن است، زنی که شطرنج برایش تبدیل به سنگر مقاومت و معنای زندگی شده است. در سال‌های گذشته و رشد جنبش‌های فمنیستی مسائل زنان برای ساخت فیلم و داستان‌ها مورد توجه کارگردانان و نویسندگان بوده است. اما در چند سال اخیر شاهد ساخت سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی با محوریت موضوع زنان بوده‌ایم.

سریال گامبی وزیر داستان ساده‌ای از تنهایی یک دختر کوچک، تا قهرمانی یک زن نابغه است. بث هارمون که آنا تیلور جوی نقش آن را بازی می‌کند، دختربچه ای است که در دهه ۶۰ میلادی بعد از خودکشی مادرش به یتیم خانه فرستاده می‌شود و از همان کودکی به علت این که در پرورشگاه به کودکان قرص‌های آرام‌بخش می‌دادند به آنها اعتیاد پیدا می‌کند و در بزرگسالی مصرف کننده می‌شود.

با این که در این سریال نشان داده می‌شود که کودکی برخاسته از یتیم‌خانه و شرایط زیسته‌ای که تقربیا محال است فردی در آن بتواند از طبقه خود خارج شود اما بث می‌تواند به عنوان یک استثنا زندگی‌اش تغییر دهد. اما آن چه آن را واقع‌بینانه می‌کند که هم زمان نشان می‌دهد این زن یک استثنا است و نمی‌توان آن را معیاری در نظر گرفت برای این که به این نتیجه رسید که هر فردی در جایگاه فرودست می‌تواند به مرتبه بث دست پیدا کند.

پربیننده‌ترین سریال نتفلیکس

نتفلیکس با انتشار آماری از استقبال فوق‌العاده بینندگانش از مینی سریال The Queen's Gambit خبر داد و اعلام کرد که این سریال رکوردشکنی کرده است. نتفلیکس اعلام کرد که بیش از ۶۲ میلیون مشترک این سرویس استریم سریال The Queen’s Gambit را در ۲۸ روز اول انتشار آن تماشا کرده‌اند تا رکورد پر بیننده‌ترین مینی سریال دارای فیلمنامه این شبکه را بشکند. نتفلیکس همچنین چند آمار جالب دیگر نیز به اشتراک گذاشت که سریال The Queen’s Gambit در فهرست ۱۰ برنامه پر بیننده نتفلیکس در ۹۲ کشور و همچنین رتبه اول در ۶۳ کشور قرار داشته است.

این شانس که بتواند پربیننده‌ترین سریال سال اخیر برای که باشد به دست نت‌فلیکس و اسکات فرانک رسید. در این سریال آنیا تیلور-جوی، بیل کمپ، موزز اینگرام، کریستین سایدل، ربکا روت، کلوئی پیرری، آکمنجی اندیفورنین، ماریل هلر، هری ملینگ، پاتریک کندی، جیکوب فورچون لوید، توماس برودی سنگستر و مارچین دوروچینسکی بازی می‌کنند.