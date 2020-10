اگرچه به نظر می‌رسید با ظهور فناوری‌های جدید این انیمیشن‌های سه‌بعدی باشند که به جریان اصلی انیمیشن‌سازی تبدیل می‌شوند اما در نهایت هیچ دلیلی برای فراموش‌کردن انیمیشن‌های خمیری و ایست‌حرکتی وجود نداشت. به همین دلیل با وجود آغاز قرن بیست و یکم و از راه‌رسیدن استودیوهایی مانند پیکسار باز هم انیمیشن‌های خمیری و به‌ظاهر قدیمی در جذب مخاطب موفق بودند.

اما چه چیزی باعث شد انیمیشن‌های ساخته‌شده با خمیر که با تغییر آهسته سوژه‌ها و ثبت هزاران تصویر ساخته می‌شدند همچنان موفق باشند؟ این شخصیت‌پردازی و داستان‌سرایی خاص انیمیشن‌های خمیری بود که آن‌ها را ویژه نگه می‌داشت. در ادامه با تعدادی از بهترین انیمیشن‌های خمیری که تجربه متفاوتی از پویانمایی به همراه دارند، آشنا می‌شوید.

My Life as a Courgette (زندگی من به عنوان یک کدو)

نمره منتقدان: ۹۹ از ۱۰۰

این انیمیشن ۶۵ دقیقه‌ای فرانسوی-سوییسی با یک شخصیت‌پردازی بی‌نظیر و دوست‌داشتنی با سرعتی باورنکردنی به یکی از دلنشین‌ترین انیمیشن‌های خمیری کمتردیده‌شده سینما تبدیل می‌شود که درک داستان آن اندکی غم‌انگیز و دشوار به نظر می‌رسد. انیمیشن «زندگی من به عنوان یک کدو» مانند بیشتر انیمیشن‌های خمیری به صورت ایست‌حرکتی ساخته شده و با وجود طراحی ساده و سبکی که دارد، حرف‌ها و مفاهیم بسیاری را مطرح می‌کند. درگیری داستان انیمیشن «زندگی من به عنوان یک کدو» با مفاهیم زندگی مدرن و روانشناختی به حدی جذاب و دوست‌داشتنی است که خاطرات تماشای آن برای مدتی بسیار طولانی در ذهن هر بیننده‌ای باقی می‌ماند.

خلاصه داستان: پسربچه‌ای غمگین اما احساسی در کنار مادر بداخلاقش زندگی می‌کند. پسرک افسرده داستان ما به صورتی کاملا ناخودآگاه باعث مرگ مادرش می‌شود. او حالا باید ادامه زندگی‌اش را در یتیم‌خانه دنبال کند و این تغییر بزرگ دوستان بسیاری را به زندگی او وارد می‌کند.

Chicken Run (فرار مرغی)

نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰

استودیوی آردمن یکی از مهم‌ترین استودیوهای انیمیشن‌سازی در دوران معاصر بوده که همیشه اهمیت ویژه‌ای برای انیمیشن‌های خمیری و ایست‌حرکتی قائل شده است. به اعتقاد بسیاری از منتقدان، احتمالا «فرار مرغی» بهترین انیمیشن خمیری استودیوی آردمن باشد که با ترکیب یک داستان هیجان‌انگیز با شخصیت‌های دوست‌داشتنی به یک ترکیب بیش از حد موفق تبدیل می‌شود. اگر «فرار مرغی» را دوست داشتید، از همین حالا باید برای قسمت دوم این انیمیشن که در دست توسعه و ساخت قرار دارد، آماده شوید.

خلاصه داستان: در یک مرغداری، تعدادی مرغ در کنار یکدیگر مشغول تخمگذاری هستند. همه چیز آرام و دوست‌داشتنی به نظر می‌رسد تا اینکه صاحب مزرعه تصمیم می‌گیرد بجای فروش تخم مرغ از دستگاهی برای تولید نوعی کیک استفاده کند که برای تامین مواد اولیه آن به کشتار مرغ‌ها نیاز است. بنابراین مرغ‌ها تصمیم می‌گیرند از مزرعه فرار کنند و نقشه‌ای برای فرار از مزرعه آماده می‌کنند.

Kubo and the Two Strings (کوبو و دو تار)

نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰

واقعیت آن است که «کوبو و دو تار» بیشتر از آن که انیمیشنی سرگرم‌کننده و هیجان‌انگیز باشد، یک عنوان کاملا هنری و فلسفی به نظر می‌رسد که تماشاگران اصلی آن می‌توانند حتی افراد بزرگسال باشند. حماسه‌سرایی بی‌نقص و شخصیت‌پردازی دلنشین این انیمیشن ایست-حرکتی که با کمک خمیر درست شده با ثبت بیشتر از ۱۴۵هزار عکس به دست آمده و صداپیشگان شناخته‌شده‌ای مانند شارلیز ترون و متئو مک‌کانهی در آن حضور دارند. استودیوی لایکا، خالق انیمیشن «کوبو و دو تار» با الهام از سینمای کارگردانان شناخته‌شده ژاپنی یعنی آکیرا کوروساوا و هایائو میازاکی موفق شده یکی از بهترین انیمیشن‌های خمیری چند سال اخیر تاریخ سینما را بسازد.

خلاصه داستان: پسرکی به نام کوبو در ژاپن دوران باستان زندگی می‌کند. او در دهکده‌ای کوچک از مادر بیمارش مراقبت می‌کند اما ناگهان یک شبح ناشناخته برای زنده‌کردن یک طلسم قدیمی وارد زندگی او می‌شود. بنابراین زندگی کوبو برای همیشه تغییر می‌کند. او برای اینکه زنده بماند، باید زرهی جادویی را پیدا کند.

Mary and Max (مری و مکس)

نمره منتقدان: ۹۵ از ۱۰۰

معمولا وقتی صحبت از صنعت انیمیشن‌سازی می‌شود، بیشتر مردم از توانایی‌های دو کشور ژاپن و آمریکا در این دنیای بزرگ صحبت می‌کنند. بنابراین «مری و مکس» می‌تواند یک استثنای بزرگ در این لیست باشد. انیمیشنی ساخته کشور استرالیا که داستان آن براساس یک روایت واقعی ساخته شده و نه تنها یکی از بهترین انیمیشن‌های خمیری است بلکه داستان بیش از حد غم‌انگیز و تاثیرگذاری هم دارد.

خلاصه داستان: مری دختری ۸ ساله است که در حاشیه شهر ملبورن در استرالیا زندگی می‌کند. روزی مری به اداره پست می‌رود و به صورت اتفاقی آدرس یک نفر را انتخاب می‌کند تا نامه‌ای را برای او ارسال کند. نامه مری به دست مردی ۴۴ ساله در نیویورک می‌رسد که مکس نام دارد. مری و مکس بایکدیگر دوست می‌شوند و تصمیم می‌گیرند برای یکدیگر نامه ارسال ‌کنند. نامه‌نگاری‌های مری و مکس هجده سال طول می‌کشد.

Coraline (کورلاین)

نمره منتقدان: ۹۰ از ۱۰۰

انیمیشن «کورلاین» که در حقیقت براساس کتابی به همین نام ساخته شده، نخستین انیمیشن سینمایی استودیوی لایکا بود و هنوز هم موفق‌ترین انیمیشن این استودیو در دنیای گیشه است. این انیمیشن که با بودجه ۶۰ میلیون دلاری ساخته شده بود در نهایت بیشتر از ۱۲۴ میلیون دلار فروش جهانی کسب کرد. فضای خاص و متفاوت این انیمیشن آن را آهسته آهسته به نماد آثار استودیوی انیمیشن‌سازی لایکا تبدیل کرد.

خلاصه داستان: کورلاین جونز، دختری یازده ساله است که همراه پدر و مادرش زندگی آرام خود را رها می‌کنند تا به خانه دیگری در یک شهر جدید مهاجرت کنند. این خانه قدیمی، عجیب و دورافتاده است و کورلاین حس خوبی از آن ندارد. کورلاین که از دوستانش دور افتاده و احساس می‌کند خانواده‌اش او را جدی نمی‌گیرند ناگهان در شرایط عجیبی قرار می‌گیرد. او یک شب در کوچکی را در خانه‌شان پیدا می‌کند که از آن وارد دنیایی سحرآمیز و رنگارنگ می‌شود. او در این دنیای جدید پدر و مادری مهربان‌تر پیدا می‌کند و زندگی جدیدی را در برابر خودش می‌بیند اما متاسفانه همه افراد این دنیای جدید یک ویژگی خاص دارند؛ آن‌ها به جای چشم از دکمه دارند.

ParaNorman (پارانورمن)

نمره منتقدان: ۸۹ از ۱۰۰

یکی دیگر از آثار استودیوی لایکا که بدون هیچ شک و تردیدی باید در لیست بهترین انیمیشن‌های خمیری قرار بگیرد. انیمیشن «پارانورمن» کمدی‌های نوجوانانه‌پسند را با داستان‌های ترسناک ترکیب کرده و معجون عجیبی را خلق می‌کند که تنها یک وظیفه دارد؛ تحت تاثیر قراردادن تماشاگر. به همین دلیل است که «پارانورمن» بیشتر از آن‌که بهترین انیمیشن خمیری سینما باشد، چیزی شبیه به یک روایت بی‌نقص و تاثیرگذار ظاهر می‌شود.

خلاصه داستان: نورمن پسربچه‌ای آرام و ساکت است که توانایی بسیار عجیبی دارد. او می‌تواند با مردگان تعامل داشته باشد و با آن‌ها صحبت می‌کند. اما هیچکس این توانایی او را جدی نمی‌گیرد. نورمن از خانواده‌اش طرد شده و حتی دوستانش هم او را جدی نمی‌گیرند.

Missing Link (لینک گم‌شده)

نمره منتقدان: ۸۹ از ۱۰۰

بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند این انیمیشن باید برنده جایزه بهترین انیمیشن اسکار ۲۰۱۹ را از آن خود می‌کرد اما این اتفاق رخ نداد. با این حال «لینک گم‌شده» هنوز هم یکی از بهترین انیمیشن‌های خمیری چند سال اخیر سینما است. یک عنوان دوست‌داشتنی دیگر از استودیوی خلاق و متفاوت لایکا که مانند بیشتر انیمیشن‌های خمیری و ایست‌حرکتی تمرکزش را روی داستان‌سرایی و شخصیت‌پردازی قرار داده و به همین دلیل موفق‌ ظاهر می‌شود.

خلاصه داستان: لیونل فراست، محقق و دانشمندی است که درباره اسطوره‌ها و هیولاها مطالعه می‌کند. او تصمیم دارد به شمال غرب قاره آمریکا سفر کند تا وجود موجودی افسانه‌ای را بررسی کند. او عقیده دارد این موجود افسانه‌ای، از اجداد انسان‌ها است. اما در این سفر، آقای لینک هم همراه اوست. آقای لینک یک پاگنده است که رفتارهایی مانند انسان‌ها دارد.

The Boxtrolls (غول‌های جعبه‌ای)

نمره منتقدان: ۷۷ از ۱۰۰

استودیوی لایکا یکی از خلاق‌ترین استودیوهای انیمیشن‌سازی در سال‌های اخیر بوده که متاسفانه آن‌قدر که باید مورد توجه قرار نگرفته است. «غول‌های جعبه‌ای» سومین انیمیشن سینمایی آن‌ها بود که در سال ۲۰۱۴ اکران شد و موفق شد با بودجه‌ای ۶۰ میلیون دلاری بیشتر از ۱۰۶ میلیون دلار درآمد داشته باشد. این انیمیشن هنوز هم دومین ساخته پرفروش استودیوی لایکا لقب می‌گیرد که نامزد جایزه بهترین انیمیشن اسکار هم شده است. این انیمیشن خمیری با همکاری تعدادی از عوامل استودیوی انیمیشن‌سازی آردمن ساخته شده بود.

خلاصه داستان: ایگز پسرکی یتیم است که کاری به جز جمع‌آوری زباله‌ها و انتقال آن‌ها به خارج از شهر ندارد . شهر بزرگی که ایگز در آن زندگی و کارش را دنبال می‌کند، بیش از حد جادویی و ترسناک است و ماجراهای بسیاری در آن رخ می‌دهد. به همین دلیل خیلی هم عجیب نیست که روزی هیولایی از راه می‌رسد و صمیمی‌ترین دوستان ایگز را گروگان می‌گیرد.