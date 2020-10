وقتی گوشی شما گم می‌شود، فقط زیان مالی نیست که نگران‌کننده به نظر می‌رسد. حجم عجیبی از اطلاعات ضروری و کلیدی وجود دارند که حالا در دسترس نیستند. آیا این اطلاعات برای همیشه گم شده‌اند؟ احتمال این اتفاق وجود دارد اما می‌تواند مانع آن شوید. تنها کافی است تعدادی از بهترین اپلیکیشن‌ها و نرم افزارهایی که به شما کمک می‌کنند تا تلفن هوشمند اندرویدی‌تان را پس از گم‌شدن پیدا کنید را همین حالا نصب کنید.

بنابراین همین حالا نسبت به نصب اپلیکیشن‌هایی که در ادامه معرفی می‌شوند، اقدام کنید. این نرم افزارها به شما کمک می‌کنند در صورتی که گوشی اندرویدی شما دزدیده شد یا آن را گم کردید، به سرعت وارد عمل شوید و گوشی خود را پیدا کنید یا اطلاعات آن را بازیابی کنید.

Find My Device by Google

احتمالا این اپلیکیشن که توسط گوگل توسعه پیدا کرده، مهم‌ترین اپلیکیشنی باشد که به شما کمک می‌کند تا گوشی اندرویدی گم شده خود را پیدا کنید. مهم‌ترین ویژگی Find My Device by Google بدون هیچ شک و تردیدی آن است که همه امکانات ضروری و مورد نیاز شما را به صورت رایگان تدارک دیده تا نیاز به سایر اپلیکیشن‌های مشابه را به حداقل برساند. برای یک تلفن هوشمند اندرویدی، کمتر اپلیکیشنی می‌تواند به اندازه اپلیکیشن اختصاصی گوگل یعنی Find My Device by Google کاربردی باشد.

این اپلیکیشن به شما کمک می‌کند تا محلی که تلفن مفقودشده شما قرار دارد را پیدا کنید. اگر تلفن شما ربوده شده یا گم شده باشد، اپلیکیشن Find My Device by Google محل دقیق آن را روی نقشه به شما نشان می‌دهد. اگر گوشی اندرویدی‌تان را در خانه، محل کار یا دانشگاه گم کرده‌اید، اپلیکیشن رسمی گوگل صدای زنگ گوشی را ساطع پیدا می‌کند تا آن را پیدا کنید. فراموش نکنید که وقتی تلفن هوشمندتان را گم کرده‌اید، اپلیکیشن کاربردی گوگل به شما اجازه می‌دهد تا پیامی را روی صفحه نمایش گوشی نمایش دهید تا هر کسی که آن را پیدا کرد به شما اطلاع دهد. اگر هم امیدی به پیداکردن تلفن اندرویدی خود ندارید، این اپلیکیشن به شما اجازه می‌دهد به صورت کاملا رایگان همه اطلاعات روی تلفن هوشمند خود را برای همیشه پاک کنید.

Family Locator by Life360

شاید این اپلیکیشن به اندازه رقیب رقیب گوگلی‌اش ساده و بی‌آلایش نباشد اما بدون هیچ شک و تردیدی از آن کاربردی‌تر است. با کمک اپلیکیشن Family Locator by Life360 می‌توانید محل قرارگیر تلفن هوشمند همه اعضای خانواده‌تان را بررسی کنید. این اپلیکیشن برای والدینی که نگران فرزندان خود هستند، جذاب‌تر به نظر می‌رسد. اما مشکل اساسی آن است که این نرم افزار ویژگی‌های اصلی اپلیکیشن گوگل را ندارد. به عبارت دیگر با کمک برنامه Family Locator by Life360 نمی‌توانید اطلاعات گوشی اندرویدی خود را پاک کنید یا خبری از منع دسترسی دیگران به تلفن هوشمند شما نیست.

به صورت کلی، اپلیکیشن Family Locator by Life360 برای خانواده‌هایی طراحی شده که نگران فرزندان خود هستند. این نرم افزار محل حضور هر کدام از تلفن هوشمندهایی که به سیستم داخلی آن مجهز شده‌اند را نمایش می‌دهد. اگر نیاز باشد، کاربران می‌توانند اطلاعات تلفن هوشمند گم‌شده خود را بازیابی کنند.

Cerberus

اگر واقعا نگران ربودن یا گم‌شدن تلفن هوشمند خود هستید، شاید حاضر باشید اپلیکیشن Cerberus را روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید. یک نرم افزار همه‌فن حریف و تمام‌عیار که از همه رقبای احتمالی‌اش قوی‌تر است. با کمک این برنامه می‌توانید گوشی اندرویدی خود را از راه دور قفل کنید یا اطلاعات آن را برای همیشه حذف کرده و حتی فایل‌هایی که روی گوشی دارید را بازیابی کنید. این اپلیکیشن به شما اجازه می‌دهد در صورت گم‌کردن تلفن هوشمندتان، گزینه هشدار را فعال کنید تا با زنگ‌خوردن تلفن هوشمندتان شانس بیشتری برای پیدا کردن آن داشته باشید.

اما همه چیز به این جا ختم نمی‌شود. اپلیکیشن Cerberus امکانات بیشتری هم تدارک دیده که برگ برنده آن هستند. این نرم افزار به شما اجازه می‌دهد اگر تلفن هوشمند خود را گم کردید، دسترسی به میکروفون یا دوربین را فعال کنید تا برنامه به صورت خودکار صدای فردی که گوشی اندرویدی شما را پیدا کرده یا ربوده ضبط شود و حتی عکس‌هایی از او ثبت می‌شود که می‌تواند کمک بسیار بزرگی برای شما باشد. ویژگی دیگر این نرم افزار غول‌پیکر آن است که می‌توانید نشان آن روی تلفن هوشمند خود را پنهان کنید تا هیچکس متوجه نشود آن را نصب کرده‌اید. با وجود همه این مزایا، اپلیکیشن Cerberus دو ایراد بزرگ هم دارد.

نخست آن‌که به دلیل قوانین جدید فروشگاه پلی استور گوگل که دسترسی به اطلاعات کاربران را مشروط کرده، این اپلیکیشن از این فروشگاه آنلاین حذف شده است. بنابراین برای بارگیری و نصب آن باید به سایت رسمی این اپلیکیشن مراجعه کنید. اما ایراد دوم اپلیکیشن Cerberus که شاید آن را پس از مدتی بی‌فایده نشان دهد، پولی‌بودن آن است. این نرم افزار تنها برای مدتی کوتاه به‌صورت رایگان کار می‌کند و پس از آن برای ادامه فعالیت خود روی تلفن هوشمند شما به پرداخت حق اشتراک نیاز دارد. در چنین شرایطی شاید لازم باشد به نرم افزار رایگان گوگل یعنی Find My Device by Google بازگردید.