با یادگیری این ۷ نکته، در خانه همه‌ فن حریف باشید

برخی از کارهایی که فکر می‌کنیم تخصصی است را می‌توانیم خودمان در خانه انجام دهیم و هزینه‌های اضافی را فاکتور بگیریم. از طرف دیگر برخی از این نکات در لحظه به کار شما می‌آیند. یعنی هنگامی که فر دود می‌کند، شاید تنها چند دقیقه برای جلوگیری از خسارت‌ بیشتر فرصت داشته باشید. پس برای پروش مهارت‌های مدیرت خانه این مطلب را با «ایرنا زندگی» همراه باشید.

۱. درِ سرویس بهداشتی باز نمی‌شود: استرس نداشته باشید و جیغ نکشید

فقل شدن در، روی هر کسی شاید وحشتناک و استرس‌آور باشد بخصوص برای کودکان. شما با یادگیری این مهارت به خود و دیگران می‌توانید کمک کنید. یک کارت را بین زبانه و قفل چهارچوب در بکشید و زبانه را به داخل در هول دهید تا در باز شود.

۲. نترسید: وقتی فر شروع به دود کردن می‌کند

وقتی موادغذایی روی سطح داخلی فر، می‌ریزد بعد از داغ شدن شروع به سوختن و دود کردن می‌کند. معمولا وقتی کیک در فر باشد و موادی حاوی جوش‌شیرین در فر بریزد این اتفاق میفتد. نیازی نیست بترسید. اول فر را خاموش کنید و در و پنجره‌ها را باز بگذارید تا دود به بیرون برود سپس منتظر شوید تا فر خنک شود تا بتواید آن ضایعه را پاک کنید.

۳. چکه کردن قطرات از شیر آب: آستین‌ها را بالا بزنید

وقتی شیر آب چکه می‌کند دلیل بی‌خوابی‌های شبانه و تیک‌های عصبی در سکوت می‌شود. پس بهتر است هر چه سریع‌تر این معضل حل شود. کافی است آستین‌ها را بالا بزنید، با یک آچار فرانسه وارد صحنه شوید و واشر را عوض کنید. اول شیر زیر ظرف‌شویی یا فلکه‌ی اصلی آب را ببندید. حالا قطعه‌ی گلویی را با آچار باز کنید و واشر آن را عوض کنید به همین سادگی. اغلب شیرهای آب واشرهای هم سایز دارند؛اما برای اطمینان می‌توانید واشر قبلی را با خود برده و یک جدید مانند همان بخرید.

۴. کنتور پرید: وقتی برق‌ها یکدفعه قطع می‌شوند

گاهی اوقات قطعی برق خانه، به اداره برق ربطی ندارد؛ وقتی همه‌ی همسایه‌های شما برق دارند ولی شما نه، مشکل از کنتور است. یک چراغ‌قوه بردارید و به سمت کنتور بروید. یک جعبه‌ی فیوز می‌بینید که یک طرف سوییچ ON و طرف دیگر OFF است. سوییچ را به سمت ON بگذارید.

۵. لزج مانند: وقتی چند تخم‌مرغ باهم روی زمین میفتند

شکستن تخم‌مرغ‌ روی زمین علاوه بر خراب کردن حالمان، خطرناک نیز است. به این دلیل که اگر به موقع آن را جمع نکنیم شاید کسی پایش روی آن برود و لیز بخورد. بهترین راه برای تمیز کردن این اتفاق ناخوشایند این روش است، روی آن را کمی نمک بزنید سپس چند دقیقه صبر کنید تا تخم‌مرغ‌ها جمع شوند. حالا به راحتی می‌توانید با قاشق آنها را از زمین بردارید و آنجا را تمیز کنید.

۶. وقتی غذایی که روی گاز یا ماکروویو آتش می‌گیرد آرام باشید

وقتی غذایی روی گاز یا ماکروویو آتش می‌گیرد اولین قدم خاموش کردن منبع آتش است. یعنی گاز یا ماکروویو را خاموش کنید. وقتی برای سهل‌انگاری وجود ندارد و فورا باید یک حوله را یا آب سرد خیس کنید و روی طرف آتش گرفته بیندازید. سپس با یک دستگیره آن را بردارید و زیر شیر آب سرد بگذارید.

۷. سوسک، مارمولک یا مورچه: از شر حشرات موذی خلاص شو

بعد از یک مسافرت ۳ روزه که باز می‌گردیم میبینیم خانه و حیاط‌ محل سکونت بسیاری از حشرات موذی شده است. مخصوصا در فصل تابستان که زمین گرم‌تر شده و سوسک‌ها به سمت مکان‌های خنک‌تر حرکت می‌کنند مانند خانه‌ها. نیازی نیست به شرکت‌های سم‌پاشی زنگ بزنید تا با سم‌های خطرناک مانند دِ.دِ.تِ این کار را انجام دهند. اول همه جا را جارو برقی بکشید و با دستگاه بخارشور، گوشه و کنار و کابینت‌ها را خشک‌شویی کنید. سپس با اسپری، سرکه، نمک و جوش شیرین را به تمام گوشه و کنار خانه اسپری کنید.

منبع: د هلثی