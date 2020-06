کنسرت‌ها، گالری‌ها، سینماها در شرایط کرونا راهکارهایی هرچند کم کیفیت اما جایگزین حضور فیزیکی مردم در سالن‌ها پیدا کرده‌اند.

اما اهالی تئاتر هنوز با مشکلات بسیاری از جمله گرفتن مجوز برای اجرای آنلاین روبه‌رو هستند. در این روزها که درب تماشاخانه‌ها بسته است بد نیست با مرور اجراهایی که در زمان خود سروصدا به پا کرد از دنیای نمایش دور نماند.

هم‌هوایی

تئاتر هم‌هوایی را افسانه ماهیان اجرا کرد. تیمی زنانه، متشکل از نویسنده، کارگردان و بازیگران به سراغ سه شخصیت رفته‌اند که بخش‌هایی از زندگی شخصی و اجتماعی شان را برایمان مرور می‌کنند. در قالب مونولوگ از عشق، خوشی، ترس، یاس و مرگ سخن می‌گویند.

زنانی که در نگاه نخست وجه اشتراکی ندارند، اما سرنوشت تراژیکشان آنان را بهم پیوند می‌زند. «هم هوایی» جدا از آن که قصه سه زن است، قصه نسل‌هایی است که در کوران تحولات اجتماعی قرار می‌گیرند و گاه از شتاب زمانه عقب می‌افتند.

کالیگولا

همایون غنی‌زاده کار خود را با کارگردانی نمایش «‌در انتظار گودو» آغاز کرد، اما با اجرای نمایش «ددالوس و ایکاروس» میان علاقه‌مندان تئاتر شناخته شد.

از میان نمایش‌های همایون غنی‌زاده دو نمایش «می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد» و «کالیگولا» با استقبال مخاطبان تئاتر مواجه شدند. «کالیگولا» نمایش دیگری از این کارگردان بود که براساس نمایشنامه آلبرکامو در سال ۱۳۸۹طراحی و اجرا شد.

اجرای تئاتر کالیگولا با تغییرات بسیاری در متن و شکل اجرا همراه بود. رامبد جوان، صابر ابر و هنگامه قاضیانی بازیگران این نمایش بودند.

با اینکه این کار یکی از پرفروش‌ترین اجراهای تئاتر کشور بوده است اما منتقدان بسیاری داشته است تا آن جا که منتقدانش آن را سوءتفاهمی نسبت به تئاتر دانسته‌اند.

بالاخره این زندگی مال کیه؟

نمایشنامه بالاخره این زندگی مال کیه (با نام اصلی Whose life is it anyway) اثر معروف برایان کلارک، نویسنده انگلیسی است که به کارگردانی اشکان خیل‌نژاد در سال ۹۳ در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت.

داستان نمایش درباره فردی به نام کِن هَریسن است که به دنبال یک سانحه رانندگی برای همیشه فلج می‌شود. در ادامه وقتی می‌فهمد درمانی برای وضعیتش وجود ندارد تصمیم می‌گیرد به زندگی نباتی خود در بیمارستان پایان دهد.

از بازیگران حاضر در این نمایش می‌توان نوید محمدزاده، آزاده صمدی، الهه شه‌پرست و محمدهادی عطایی را نام برد. ندا گلرنگی، هومن کیایی، مینا کریمی‌جبلی، کیوان ساکت‌اُف، حمید رحیمی، شهاب‌الدین حسین‌پور، سینا بالاهنگ و محمد اشکان‌فر دیگر بازیگرانی‌اند که در این نمایش حضور دارند.

این نمایش بازخورد مثبت منتقدین و تماشاچیان را به همراه داشت و استقبال خوبی از آن شد.

زمستان ۶۶

نمایش «زمستان ۶۶» نخستین نمایشنامه‌ای بود که محمد یعقوبی با آن شناخته شد. او این نمایش را با بازی پانته‌آ بهرام، ریما رامین‌فر، هومن برق‌نورد، رحیم نوروزی و محمدرضا حسین‌زاده در سالن چارسو اجرا کرد و بعد از گذشت پنج سال، یعقوبی مجددا این نمایش را با حضور بازیگرانی همچون علی سرابی، آیدا کیخانی، باران کوثری در همان سالن اجرا کرد.

ناهید زنی است که در آستانه موشک‌باران تهران تصمیم به جدایی از همسرش گرفته است؛ نقشی که پیچیدگی‌های بیشتر زنان کارهای یعقوبی را دارد و ان را آیدا کیخایی که با ناهید غریبه نیست چون در اجرای تلویزیونی همین این نقش را بازی کرده و یک‌بار هم آن را نمایشنامه‌خوانی کرده است بازی می کند.