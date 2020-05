فیلم‌های حماسی زیادی در تاریخ سینما وجود ندارند. ما با آثاری مواجه هستیم که با فیلم‌نامه‌های تاثیرگذار، موسیقی‌های هیجان‌انگیز و سکانس‌های نفس‌گیر به استقبال تماشاگرانشان می‌آیند. شاید به همین دلیل هم ساخت فیلم‌های حماسی دشوار و طاقت‌فرسا به نظر می‌رسد و کارگردانان زیادی به سراغ آن نمی‌روند. مهم‌ترین ویژگی فیلم‌های حماسی این است که هرگز وجهه انسانی داستانشان را فراموش نمی‌کنند و برای منقلب‌کردن احساسات تماشاگرشان، تصمیم‌های درستی می‌گیرند.

بیشتر فیلم‌های حماسی در دو گروه متفاوت تاریخی و فانتزی قرار می‌گیرند. فیلم‌های حماسی فانتزی معمولا داستان‌های علمی تخیلی و شخصیت‌های نمادینی دارند که داستان تازه‌ای را روایت می‌کنند. فیلم‌های حماسی تاریخی اما معمولا براساس رویدادهای تاریخی ساخته می‌شوند و اگر هم منبع داستانی آن‌ها واقعی نباشد، ارتباط تنگاتنگی با واقعیت دارد. جنگ‌ها و مبارزات بزرگ هم درون فیلم‌های حماسی جایگاه ویژه‌ای دارند. بنابراین فیلم‌های حماسی یک ترکیب هیجان‌انگیز از ژانرهای علمی تخیلی، اکشن و درام هستند.

در ادامه می‌توانید با بهترین فیلم‌های حماسی تاریخ سینما که باید تماشا کنید، آشنا شوید.

Braveheart (شجاع‌دل)

نمره منتقدان: ۷۷ از ۱۰۰

مل گیبسون بیشتر به دلیل هنرنمایی‌اش در فیلم‌های اکشن شناخته می‌شود اما واقعیت این است که بیشتر موفقیت‌های او از فیلم «شجاع‌دل» آغاز شد. این فیلم در سال ۱۹۹۵ با همکاری دو استودیوی مشهور سینمای آمریکا یعنی پارامونت و فاکس قرن بیستم به سالن‌های سینما راه پیدا کرد و با بودجه ۷۰ میلیون دلاری‌اش (که آن روزها رقمی قابل توجه برای یک فیلم سینمایی بود) موفق شد بیشتر از ۲۱۰ میلیون دلار فروش داشته باشد. فیلم «شجاع‌دل» نامزد ۱۰ جایزه اسکار شد و در نهایت ۵ جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد.

خلاصه داستان: ویلیام والاس، یکی از شوالیه‌های اسکاتلندی در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم میلادی بود که نقش بسیار مهمی در جنگ‌های استقلال‌طلبانه اسکاتلندی‌ها داشت. در آن روزها به دلیل درگیری میان انگلیسی‌ها و اسکاتلندی‌ها، مردم دو کشور نفرت عمیقی نسبت به یکدیگر پیدا کرده بودند. با این حال ویلیام به دلیل هوش سرشاری که در درگیری‌های جنگی داشت، موفقیت‌های بزرگی برای ارتش اسکاتلند به دست آورد.

Gladiator (گلادیاتور)

نمره منتقدان: ۷۷ از ۱۰۰

این فیلم ریدلی اسکات، کارگردان مشهور انگلیسی، می‌تواند یکی از بهترین ساخته‌های او باشد. فیلم «گلادیاتور» با درخشش راسل کرو و واکین فینیکس (که این روزها با فیلم جوکر شناخته‌شده می‌شود) از موسیقی متن هانس زیمر، یکی از آهنگسازان شهیر هالیوود، بهره می‌برد. این فیلم در سال ۲۰۰۰ با بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری بیشتر از ۴۵۷ میلیون دلار فروش داشت. ارزشمندترین ساخته ریدلی اسکات از نگاه منتقدان و تماشاگران، نامزد ۱۲ جایزه اسکار و برنده ۵ جایزه این مراسم شد.

خلاصه داستان: ارتش روم به رهبری ژنرال ماکسیموس آخرین ارتش بربرها را شکست می‌دهند و روم را از ویرانی نجات می‌دهند. پس از آن، امپراتور مارکوس آئورلیوس که در بستر مرگ افتاده بدون توجه به پسرش کومودوس از ماکسیموس درخواست می‌کند تا یک جمهوری مستقل برای حکومت بر روم تشکیل دهد. اما پسر آئورلیوس یعنی کومودوس با قتل پدرش دستور مرگ ماکسیموس را صادر می‌کند. ماکسیموس از مرگ فرار می‌کند و تصمیم می‌گیرد به یک گلادیاتور تبدیل شود.

Avatar (آواتار)

نمره منتقدان: ۸۲ از ۱۰۰

فیلم «آواتار» بیشتر از هر چیزی به دلیل فروش بسیار بالا در گیشه‌های جهانی شناخته می‌شود. این فیلم تا پیش از اکران فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما بود و حالا هم جایگاه دوم این جدول را در اختیار دارد و یکی از معدود عناوین سینما لقب می‌گیرد که فروش جهانی آن از دو میلیارد دلار عبور کرده است. جیمز کامرون به عنوان نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان فیلم «آواتار» سال‌ها مشغول تولید و فیلم‌برداری این فیلم در کشور نیوزیلند و خلیج مکزیک بود. با موفقیت «آواتار» او اعلام کرد برنامه دقیقی برای ساخت دنباله‌های آن دارد. فیلم‌های بعدی «آواتار» به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۳، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۷ اکران می‌شوند.

خلاصه داستان: در سال ۲۱۵۴ شرکت‌های آمریکایی برای اکتشاف یک قمر جدید آماده می‌شوند. این قمر با نام پاندورا که ابعادی نزدیک به سیاره زمین دارد، به دور یک سیاره غول‌پیکر می‌گردد. پاندورا منابع ارزشمندی دارد که زمینی‌ها به شدت به آن نیاز دارند. هوای پاندورا برای انسان‌ها قابل تنفس نیست و همین هم باعث می‌شود آن‌ها برای کشف این قمر نیازمند اختراع موجوداتی شبیه به ساکنان پاندورا باشند. بنابراین آمریکایی‌ها موجوداتی به نام آواتار را اختراع می‌کنند.

Ben-Hur (بن هور)

نمره منتقدان: ۸۶ از ۱۰۰

سینمای کلاسیک آمریکا سهم بزرگی در میان بهترین فیلم‌های حماسی تاریخ سینما دارد. فیلم «بن هور» در سال ۱۹۵۹ و به کارگردانی ویلیام وایلر ساخته شد. وایلر یک کارگردان آمریکایی-آلمانی بود که نقش مهمی در دوران طلایی هالیوود داشت و بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند فیلم «بن هور» او یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تاریخ سینمای کلاسیک آمریکا لقب می‌گیرد. برای ساخت اماکن تاریخی درون این فیلم، بیشتر از ۳۰۰ دکور و ۱۵ هزار طرح آماده شد و ۴۹۶ شخصیت با دیالوگ و صد هزار سیاهی لشکر برای هنرنمایی در فیلم استخدام شدند. استودیوی مترو گلدن مایر برای ساخت این فیلم ۱۵ میلیون دلار هزینه کرد و با فروش ۹۰ میلیون دلاری موفق شد «بن هور» را به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما تبدیل کند.

خلاصه داستان: شاهزاده‌ای یهودی به نام جودا بن ‌هور به جرم سوقصد به جان فرمانده سزار، دستگیر و به بردگی گرفته می‌شود. او با ناجوانمردی و خیانت دوستش به سیاهچال تبعید می‌شود. بن هور این فرصت را پیدا می‌کند تا از زندان آزاد شود اما خانواده او هنوز دربند هستند. او برای انتقام و البته تلاش برای آزادی خانواده‌اش دوباره به میدان بازمی‌گردد.

Gone with the Wind (بر باد رفته)

نمره منتقدان: ۹۱ از ۱۰۰

با احتساب نرخ تورم در طول تاریخ سینما، فیلم «بر باد رفته» پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما لقب می‌گیرد. اما با فروش باورنکردنی ۱۹۸ میلیون دلاری در سال ۱۹۳۹ که در سال ۲۰۱۴ بیشتر از ۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار ارزش داشت، این فیلم صرفا پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما نیست و می‌تواند یکی از پرافتخارترین فیلم‌های سینما هم لقب بگیرد. فیلم «بر باد رفته» در ۱۶ جایزه اسکار نامزد شد و در نهایت ۱۰ جایزه را از آن خود کرد. بسیاری از منتقدان سینما اعتقاد دارند ساخته ارزشمند ویکتور فلمینگ می‌تواند حماسی‌ترین روایت عاشقانه تاریخ سینما باشد که هنوز هیچ عنوانی شبیه به آن دیده نشده است.

خلاصه داستان: اسکارلت متوجه می‌شود اشلی پسر همسایه تصمیم گرفته با دخترخاله‌اش ازدواج کند. او که تصور می‌کرد اشلی به او علاقه‌مند است، به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد. اما اشلی تاکید می‌کند که می‌خواهد با دخترخاله‌اش ازدواج کند. رت باتلر، پسری خوش‌پوش اما ماجراجو و پرحاشیه این حرکات شجاعانه اسکارلت را می‌بیند و به او دل می‌بندد.

Saving Private Ryan (نجات سرباز رایان)

نمره منتقدان: ۹۳ از ۱۰۰

به اعتقاد بسیاری از منتقدان سینما فیلم «نجات سرباز رایان» نه تنها یکی از بهترین فیلم‌های تاریخی سینما است بلکه یکی از بهترین فیلم‌های جنگی سینما هم لقب می‌گیرد و یک عنوان حماسی تمام‌عیار است. اگرچه داستان فیلم واقعی نیست اما نویسنده فیلم‌نامه آن با اقتباسی از داستان واقعی چهار برادری که در جنگ جهانی دوم کشته شده‌اند، داستان اصلی فیلم را نوشت. این فیلم به کارگردانی استیون اسپیلبرگ، پرفروش‌ترین فیلم سال ۱۹۹۸ شد و برنده پنج جایزه اسکار هم لقب گرفت. سی دقیقه ابتدایی فیلم «نجات سرباز رایان» از مشهورترین صحنه‌های تاریخ سینما است.

خلاصه داستان: کاپیتان جان میلر به همراه هفت سرباز دیگر ماموریت دارند تا سربازی به نام جیمز فرانسیس رایان را پیدا کنند و او را به خانه‌اش بازگردانند. جیمز سه برادر دیگر داشت که همه آن‌ها در جنگ کشته شده‌اند و براساس دستور فرمانده کل ارتش این اجازه را دارد تا به خانه بازگردد. آیا او زنده به خانه بازمی‌گردد؟

Seven Samurai (هفت سامورایی)

نمره منتقدان: ۱۰۰ از ۱۰۰

«هفت سامورایی» با اختلاف شناخته‌شده‌ترین فیلم تاریخ سینمای ژاپن است که تاثیر بسیاری روی سینمای سایر کشورهای جهان به‌ویژه سینمای ایالات متحده داشت. روایت حماسی و انسانی «هفت سامورایی» آن را به یکی از بهترین فیلم‌های حماسی تاریخ سینما تبدیل می‌کند. نوشتن فیلم‌نامه این فیلم حدود شش هفته زمان نیاز داشت. در این دوران، نویسندگان فیلم‌نامه «هفت سامورایی» در انزوا قرار گرفتند. پیش تولید فیلم سه ماه طول کشید و فیلم‌برداری آن هم که برای ۱۴۸ روز پیش‌بینی شده بود در نهایت حدود یک سال زمان برد. «هفت سامورایی» داستانی حماسی را روایت می‌کند که شاید مضامین سیاسی، اجتماعی و فلسفی آن پررنگ‌تر از داستان اصلی آن باشند.

خلاصه داستان: اهالی یک روستا به دلیل حمله‌های تمام‌نشدنی راهزن‌ها، بخش عظیمی از درآمد خود را از دست داده‌اند و زندگی خوبی ندارند. تنها راه آن‌ها پیدا کردن چند سامورایی برای محافظت از روستا در مقابل غارت راهزنان است. چند نفر از اهالی روستا به شهر می‌روند تا سامورایی‌های شجاع را پیدا کنند. آن‌ها در نهایت با یک سامورایی شریف به نام کامبئی شیمادا به توافق می‌رسند.