وقتی از کنار یک زندان عبور می‌کنید، احتمالا بیشتر از هر چیزی سریال «فرار زندان» را به یاد می‌آورید. سریالی که در اواخر دهه هشتاد محبوبیت بسیار زیادی میان تماشاگران ایرانی پیدا کرد. نه تنها در ایران، بلکه در سراسر دنیا تماشاگرانی که از سریال «فرار از زندان» لذت برده بودند پس از تماشای این سریال به تماشای فیلم‌هایی که درباره فرار از زندان ساخته شده‌اند هم علاقه پیدا کردند. واقعیت این است که این فیلم‌ها ترکیب بی‌نظیری از چند ژانر سینما هستند و از سال‌ها پیش از سریال «فرار از زندان» هم جایگاه ویژه‌ای در سینما داشتند.

در فیلم‌هایی که درباره فرار از زندان ساخته شده می‌توانید یک داستان جنایی را با مضمون کارآگاهی و البته درون‌مایه اکشن تماشا کنید. همه این ویژگی‌های مثبت در کنار هیجان فرار شخصیت‌های اصلی از زندان باعث می‌شود سخت یک فیلم ناامیدکننده درباره فرار از زندان واقعا دشوار باشد. با این حال پیداکردن عناوین ارزشمند هم در این میان کار آسان نیست.

در ادامه تعدادی از بهترین فیلم‌هایی که درباره فرار از زندان ساخته شده‌اند را بررسی می‌کنیم.

The Magdalene Sisters (خواهران مگدالن)

نمره منتقدان: ۹۱ از ۱۰۰

فیلم «خواهران مگدالن» اساسا یک عنوان درباره فرار از زندان نیست اما به همان میزان هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد؛ سه دختر نوجوان که هر کدام به دلایل مختلفی به صومعه مگدالن فرستاده شده‌اند، با مکانی مواجه می‌شوند که بیشتر شبیه به زندانی برای دختران و زنان است. در این صومعه رفتارهای بسیار بدی با دختران می‌شود و کار اجباری بخش مهمی از برنامه روزانه است. اما این سه خواهر دلیلی برای ماندن در صومعه ندارند. بنابراین تصمیم می‌گیرند با یک نقشه درست به فرار فکر کنند.

(رستگاری در شاوشنک) The Shawshank Redemption

نمره منتقدان: ۹۰ از ۱۰۰

استفن کینگ نویسنده‌ی مشهوری است که رمان‌های ترسناکش منبع اقتباس بسیاری از فیلم‌های سینمایی هم لقب می‌گیرد. اما داستان کوتاه «ریتا هیورس: رستگاری در شاوشنک» که توسط کینگ نوشته شده، یکی از آثار کم‌ترشناخته‌شده‌ی اوست که به یکی از فیلم‌های مشهور تاریخ سینما تبدیل شد. این فیلم در سال ۱۹۹۴ به سالن‌های سینما راه پیدا کرد اما در بلیت‌فروشی شکست خورد. بعدها استقبال از فیلم به حدی زیاد شد که همه رکوردهای فروش نسخه‌های فیزیکی فیلم‌ها توسط «رستگاری در شاوشنک» شکسته شد. داستان فیلم در ابتدا جذابیت ویژه‌ای ندارد؛ مردی به اتهام قتل همسرش راهی زندان می‌شود اما ادعا می‌کند که بی‌گناه است. بنابراین تلاش می‌کند تا از زندان فرار کند.

Get The Gringo (گرینگو را بگیر)

نمره منتقدان: ۸۲ از ۱۰۰

مل گیبسون بیشتر با هنرنمایی در فیلم «شجاع دل» در ذهن هواداران سینما به یاد مانده اما او فیلم‌های ارزشمندی در سینما دارد. فیلم «گرینگو را بگیر» یکی از همین عناوین کم‌تردیده‌شده مل گیبسون است که می‌تواند لیست بهترین فیلم‌هایی که درباره فرار از زندان ساخته شده‌اند را درخشان‌تر کند. داستان فیلم «گرینگو را بگیر» تازه و متفاوت به نظر می‌رسد؛ یک سارق حرفه‌ای پس از دستگیری به زندانی دورافتاده و تهوع‌آور تبدیل می‌شود. او که با شرایط زندان زیاد هم آشنا نیست با پسربچه‌ای ۹ ساله آشنا می‌شود که رویای مشترکی با مجرم داستان ما دارد.

Papillon (پاپیون)

نمره منتقدان: ۸۱ از ۱۰۰

فیلم «پاپیون» با هنرنمایی تکرارنشدنی داستین هافمن و استیو مک‌کویین یکی از فیلم‌های کلاسیک تاریخ سینما است که با موسیقی به‌یادماندنی و فراموش‌نشدنی‌اش برای همیشه به یادگار می‌ماند. این فیلم می‌تواند ثابت کند چگونه کوچک‌ترین امیدها به رویاهای بزرگ و دست‌نیافتنی منتهی می‌شوند و روایت دوست‌داشتنی فیلم به باورپذیری آن کمک می‌کند. داستان فیلم «پاپیون» درباره مردی به نام آنری شارپر است که با حکم حبس به زندانی در گویان (در آمریکای جنوبی) منتقل می‌شود. او خودش را بی‌گناه می‌داند و دائما در تلاش است تا از زندان فرار کند. این فیلم در سال ۲۰۱۷ با حضور بازیگرانی مانند چارلی هانام و رامی مالک بازسازی شد.

Escape from Pretoria (فرار از پروتوریا)

نمره منتقدان: ۶۹ از ۱۰۰

این فیلم محصول سال ۲۰۲۰ یکی از عناوین تازه دنیای سینما است که با نهایت کیفیت منتشر شده و البته جدیدترین فیلم فرار از زندان این لیست لقب می‌گیرد. داستان فیلم «فرار از پروتوریا» با هنرمایی دنیل رادکلیف (بازیگر نقش هری پاتر) که براساس کتابی با وقایع واقعی مرتبط با فیلم ساخته شده درباره دو شهروند سفیدپوست آفریقای جنوبی است که به دلیل مبارزه با حکومت آپارتاید این کشور راهی زندان می‌شوند اما پس از ورود به زندان پروتوریا سریعا به دنبال راهی برای فرار می‌گردند.

Shot Caller (شات کالر)

نمره منتقدان: ۶۸ از ۱۰۰

فیلم «شات کالر» در لیست بهترین فیلم‌هایی که درباره زندان ساخته شده‌اند قرار دارد اما به اندازه لیاقتی که دارد، دیده نشده است. این فیلم داستان جنایتکاری را به تصویر می‌کشد که اخیرا از زندان آزاد شده اما مجبور می‌شود دوباره به گروه خلافکارانی که در گذشته با آن‌ها در ارتباط بوده همکاری کند. در این میان خانواده او هم وارد داستان جنایت‌های بی‌پایانش می‌شوند

Escape to Victory (فرار به سوی پیروزی)

نمره منتقدان: ۶۳ از ۱۰۰

فرار از زندان به تنهایی خاطره‌انگیز به نظر می‌رسد اما تصور کنید این رویای دست‌نیافتنی با جادویی به نام فوتبال هم ترکیب شود. «فرار به سوی پیروزی» در سال ۱۹۸۱ و با حضور بازیگران شناخته‌شده‌ای مانند سیلوستر استالونه و مایکل کین ساخته شد. اما سورپرایز بزرگ فیلم، اسطوره فوتبال دنیا یعنی پله است. داستان فیلم «فرار به سوی پیروزی» در دوران جنگ جهانی روایت می‌شود. جایی که جان کالبی، کاپیتان تیم وستهم یونایتد (باشگاهی که همین حالا هم در لیگ برتر انگلیس حضور دارد) در کنار تعدادی از دوستان فوتبالیستش توسط ارتش نازی‌ها اسیر می‌شود. کالبی ماموریت پیدا می‌کند تا یک تیم فوتبال از اسیران متفقین را برای رویارویی با یک تیم آلمانی آماده کند. اما او و دوستانش این دیدار دوستانه را به چشم فرصتی برای فرار از زندان نازی‌ها می‌دانند.

Unbroken (شکست‌ناپذیر)

نمره منتقدان: ۵۹ از ۱۰۰

فیلم «شکست‌ناپذیر» براساس رمانی به همین نام در سال ۲۰۱۴ ساخته شده و شاید بد نباشد که بدانید دومین فیلم کارنامه کارگردانی آنجلینا جولی است که نامزد سه جایزه اسکار هم شد. در سال ۲۰۱۸ دنباله این فیلم به نام «شکست‌ناپذیر: مسیری برای رستگاری» توسط کارگردان دیگری ساخته شد که البته به اندازه فیلم نخست موفق نبود. این فیلم داستان سقوط خود یک هواپیمای جنگی در جنگ جهانی دوم را روایت می‌کند. وقتی لوییس زامپرینی به همراه دو نفر از همراهانش از این سقوط نجات پیدا می‌کنند و ۴۷ روز طاقت‌فرسا را تحمل می‌کنند در نهایت توسط ارتش ژاپن دستگیر می‌شوند. اما انتقال به زندان چیزی نیست که بتواند مانع آن‌ها باشد.

The Next Three Days (سه روز آینده)

نمره منتقدان: ۵۲ از ۱۰۰

لارا برنان به شکلی کاملا تصادفی در یک صحنه قتل حاضر می‌شود. قاتل پس از انجام قتل، فرار می‌کند. لارا که حسابی ترسیده در یک حرکت کاملا احساسی برخی از جزییات صحنه‌ی قتل را به هم می‌ریزد. حالا که همه‎ی شواهد موجود بر علیه اوست، پلیس به راحتی لارا دستگیر می‌کند. با این حال لارا واقعا بی‌گناه است. همسرش از این حادثه بی‌نهایت خشمگین می‌‍شود و تصمیم می‌گیرد به هر شکلی که شده لارا فراری دهد. او با تهیه‌ی پاسپورت جعلی برای خودش، لارا و فرزندشان نقشه‌ای را آماده می‌کند تا با فراری‌دادن همسرش، زندگی جدیدی را در کشور تازه‌ای آغاز کند.