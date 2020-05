وقتی در سال ۱۹۹۷ یک بازاریاب به نام مارک راندولف تصمیم گرفت برای ارسال و به اشتراک‌گذاری دی‌وی‌دی‌ها و نسخه‌های فیزیکی فیلم‌های سینمایی یک شرکت خصوصی را تاسیس کند، تصور نمی‌کرد کمتر از سی سال بعد مجموعه محلی او به یکی از غول‌های سرگرمی دنیا تبدیل شود. شرکت آقای راندولف با ۳۰ کارمند و کمتر از ۱۰۰۰ عنوان سینمایی فعالیت خود را در منطقه سانتاکروز ایالت کالیفرنیا آغاز کرد. ده سال بعد، نتفلیکس یک میلیارد بار عناوین سینمایی را به مردم فروخته بود.

با آغاز دهه ۲۰۱۰ میلادی، نتفلیکس با میلیون‌ها کاربر در کانادا و ایالات متحده و سایر نقاط دنیا، به یک سرویس پخش آنلاین عناوین سینمایی و سریالی تبدیل شد. آن‌ها تصمیم گرفتند تجارت خود را گسترش دهند و صرفا به بازپخش عناوین سایر استودیوهای سینمایی مشغول نباشند. بنابراین استودیوهای خود را تاسیس کردند تا عناوین انحصاری این سرویس استریم ساخته شود. نتفلیکس حالا چندین سال است که به پخش فیلم‌ها و سریال‌های انحصاری خود می‌پردازد.

در ادامه می‌توانید با تعدادی از جذاب‌ترین سریال‌های نتفلیکس که باید تماشا کنید، آشنا شوید.

Stranger Things (چیزهای عجیب)

نمره منتقدان: ۹۳ از ۱۰۰

وقتی پخش سریال «چیزهای عجیب» در سال ۲۰۱۶ آغاز شد، تقریبا هیچکدام از عوامل سریال تصور نمی‌کردند راه صدساله را در یک شب طی کنند اما سریال آن‌ها به یکی از جذاب‌ترین و پرتماشاگرترین سریال‌های سرویس استریم نتفلیکس تبدیل شد. «چیزهای عجیب» تحت تاثیر فیلم‌های ترسناک و علمی تخیلی دهه ۸۰ میلادی ساخته شده است. بنابراین فضای سریال هم در آن روزها می‌گذرد و داستان کلاسیکی دارد. منتقدان اعتقاد دارند فضاسازی، موسیقی متن و بازیگران «چیزهای عجیب» دلیل اصلی جذابیت آن هستند.

خلاصه داستان: در دهه ۸۰ میلادی و در شهری در ایالت ایندیانا در آمریکا، پسربچه‌ای ناگهان ناپدید می‌شود. خانواده و دوستان او که نگران او هستند، به دنبال او می‌گردند. اما دخترکی وارد ماجرا می‌شود که همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرایط وقتی پیچیده‌تر می‌شود که هیولا هم وارد داستان می‌شوند!

When They See Us (وقتی آن‌ها ما را می‌بینند)

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

همه‌ی ما اخبار پیرامون آزار و اذیت سیاه‌‎پوستان در آمریکا را شنیده‌ایم. جنجال‌های بزرگی که معمولا پلیس آمریکا بخشی از آن است. شاید فیلم «مسیر سبز» با هنرنمایی تام هنکس را هم دیده باشید. تام هنکس یکی از ستاره‌های اصلی آن فیلم بود اما داستان فیلم درباره زندانی‌ای بود که ادعا می‌کرد به اشتباه راهی زندان شده است. سریال «وقتی ما را می‌بینند» یکی از عناوین ساخته‌شده توسط نتفلیکس است که تنها ۴ اپیزود دارد و براساس حوادث واقعی ساخته شده است. حوادثی که به نظر می‌رسد استفن کینگ، نویسنده کتاب «مسیر سبز» هم از آن‌ الهام گرفته بود. در واقع کتاب استفتن کینگ بود که بعدها به فیلم مشهور آن تبدیل شد.

خلاصه داستان: یک پرونده جناییِ واقعی در سال ۱۹۸۹ که مشهور به «پارکِ مرکزیِ دوچرخه سواری» است، به زنی اختصاص پیدا کرده که به شکلی وحشتناکی مورد تجاوز قرار گرفته است. متاسفانه عاملان این تجاوز وحشتناک هرگز پیدا نشده‌اند. اما دادگاه او که دوست ندارد پرونده را رها کند، تصمیم می‌گیرد چند نوجوان سیاه‌پوست را به عنوان عاملان این جنایت سیاه معرفی کند. نوجوانانی که بی‌گناه هستند.

Money Heist (سرقت پول)

نمره منتقدان: ۹۱ از ۱۰۰

سریال La casa de papel یا همان Money Heist یک عنوان اسپانیایی بود که براساس زمان پخش چهار فصل دارد. فصل اول و دوم آن توسط یک شبکه اسپانیایی پخش شد و به حدی از محبوبیت رسید که سرویس استریم نتفلیکس حق پخش و تولید آن را خریداری کرد. فصل سوم در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و فصل چهارم هم مدتی پیش به هواداران عرضه شد. با این حال هواداران پرشمار سریال «سرقت پول» اعتقاد دارند فصل چهارم از مسیر اصلی داستان فاصله زیادی گرفته است.

خلاصه داستان: شخصی به نام پروفسور همراه با ۸ نفر برای سرقت از کارخانه چاپ اسکناس وارد عمل می‌شوند. این ۸ نفر برای اینکه هویتشان حتی برای همدیگر هم ناشناس بماند، اسم شهرهای مختلف را برای خودشان انتخاب می‌کنند. آن‌ها پس از چند ماه تمرین موفق می‌شوند در همان ابتدای شروع سرقت وارد ساختمان اصلی کارخانه چاپ اسکناس شوند و ۶۷ نفر را گروگان می‌گیرند. اما هدف آن‌ها فقط پول‌های موجود در کارخانه نیست و به دنبال پول‌های چاپی هم هستند.

You (تو)

نمره منتقدان: ۹۰ از ۱۰۰

این سریال که براساس کتابی پرفروش به همین نام ساخته شده یکی از ماجراجویانه‌ترین روایت‌های عاشقانه‌ای است که می‌توانید تماشا کنید. لحن مدرن و متفاوت سریال «تو» به شما کمک می‌کند با سرعت نسبتا بالای روایت داستان آن کنار بیایید. با این حال اگر از آن دسته از تماشاگرانی هستید که تماشای سریال‌هایی که داستان هیجان‌انگیز اما غیرمنطقی را دوست ندارند، بهتر است سریال «تو» را تماشا نکنید. فصل اول این سریال توسط شبکه لایف تایم و فصل دوم آن توسط نتفلیکس منتشر شده است.

خلاصه داستان: مردی جوان به نام جو گولدبرگ مدیریت یک کتاب فروشی را برعهده دارد. او با یکی از مشتریانش یعنی گوئینویر بک آشنا می‌شود. جو تلاش می‌کند تا با تصمیم‌های خطرناک به گوئینویر نزدیک شود و یک رابطه عاشقانه جدی را آغاز کند. او آهسته آهسته به خانم بک وابسته می‌شود اما این وابستگی دردناک به نظر می‌رسد.

The Witcher (ویچر)

نمره منتقدان: ۶۷ از ۱۰۰

ساخت عناوین فانتزی حماسی یک سیاست تاثیرگذار در جذب مخاطب است. شبکه HBO با سریال مشهور «بازی تاج و تخت» برای چندین سال تماشاگران ثابتی جذب کرد و همین هم باعث شد نتفلیکس برای ساخت یک عنوان انحصاری ترغیب شود. سریال «ویچر» که براساس کتاب‌هایی فانتزی به همین نام نوشته آندره ساپکوفسکی ساخته شد، قبل‌تر به بازی‌های ویدیویی خود مشهور بود. نتفلیکس فصل نخست سریال «ویچر» را در سال ۲۰۱۹ منتشر کرد و هنری کویل مهم‌ترین بازیگر آن است.

خلاصه داستان: گرالت ریویا یک شکارچی هیولا است. او به تنهایی در تقلا است تا جایگاه خود را در دنیایی پیدا کند که در آن انسان‌ها از هیولاها خبیث‌تر هستند. او با یک جادوگر قدرتمند و یک پرنسس جوان آشنا می‌شود. آن‌ها باید در کنار یکدیگر این دنیای ترسناک را تحمل کنند.

Dark (تاریک)

نمره منتقدان: ۹۴ از ۱۰۰

بیشتر ما سریال‌های تلویزیونی را ساخته کشورهای انگلیسی‌زبان می‌دانیم. اما سریال «تاریک» نخستین سرمایه‌گذاری سرویس استریم نتفلیکس روی سریال‌های آلمانی‌زبان بود. فصل اول «تاریک» در سال ۲۰۱۷ منتشر شد و به سرعت محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرد. اما کیفیت بالای ساخت سریال و داستان پیچیده آن چیزی نبود که به سادگی فصل دوم سریال را آغاز کند. بنابراین فصل دوم با فاصله‌ای دوساله در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. نتفلیکس سریال را برای سومین فصل که احتمالا فصل پایانی آن باشد هم تمدید کرده و به‌زودی منتشر می‌شود. در یک نظرسنجی جدید که اخیرا میان تماشاگران آثار نتفلیکس برگزار شده، سریال «تاریک» محبوب‌ترین ساخته نتفلیکس لقب گرفت.

خلاصه داستان: در شهر ویندن، شهر کوچکی مجاور یک نیروگاه هسته‌ای و در ژوئن سال ۲۰۱۹، مایکل کانوالد خودکشی می‌کند. اما مادرش قبل از اینکه دیگران متوجه آن شوند، نامه خودکشی او را پنهان می‌کند. در تاریخ ۴ نوامبر، پسر نوجوان مایکل ، جوناس، پس از ماه‌ها معالجه در یک مرکز روانپزشکی، به مدرسه برمی گردد. اما همه چیز در مدرسه تغییر کرده است.

Black Mirror (آینه سیاه)

نمره منتقدان: ۸۳ از ۱۰۰

این سریال رازآلود در ژانر علمی تخیلی قرار می‌گیرد اما یکی از متفاوت‌ترین سریال‌های ترسناک دنیا است. «آینه سیاه» ابتدا توسط شبکه‌های انگلیسی پخش می‌شد اما موفقیت آن باعث شد نتفلیکس حق پخش آن را خریداری کند و با عوامل آن برای ساخت فصل‌های سوم، چهارم و پنجم به توافق رسید. هر اپیزود از سریال «آینه سیاه» یک داستان مستقل و متفاوت با اپیزودهای دیگر دارد. بنابراین با تماشای هر اپیزود آن، داستان آن را به شکل کامل تماشا می‌کنید. نتفلیکس در سال ۲۰۱۸ یک هم از داستان‌های مشابه با این سایر داستان‌های این سریال منتشر کرد. به عبارت دیگر، تا امروز ۵ فصل، یک اپیزود ویژه و یک فیلم تلویزیونی از این سریال منتشر شده است. عوامل سریال اخیرا اعلام کرده‌اند این روزها دنیا به اندازه کافی ترسناک است و دیگر نیازی نیست فصل ششم سریال «آینه سیاه» ساخته شود!

خلاصه داستان: تکنولوژی و فناوری‌های مدرن چه تاثیری بر زندگی انسان امروز و فردا دارند؟ هر اپیزود سریال با داستان‌هایی متفاوت و جداگانه، تاثیرات پیشرفت فناوری روی زندگی انسان‌ها را نشان می‌دهد.

Kingdom (امپراطوری)

نمره منتقدان: ۹۳ از ۱۰۰

سریال‌های کره‌ای به همان میزان که داستان‌های تاریخی و جالبی دارند، تلاش زیادی می‌کنند تا واقع‌گرایانه باشند. اما سریال «امپراطوری» با عبور از همه این خط قرمزهای نمادین به عنوان مدرنی تبدیل شده است. این سریال با ترکیب موضوعات سیاسی اجتماعی و تاریخ با حمله زامبی‌ها و مردگان متحرک، یکی از مدرن‌ترین سریال‌های چند سال اخیر لقب می‌گیرد که البته با سرمایه‌گذاری نتفلیکس ساخته شده است. اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسید این سریال در فصل نخست به پایان رسیده اما نتفلیکس مدتی پیش فصل دوم آن را هم منتشر کرد.

خلاصه داستان: مردم کشور کره‌جنوبی از شدت فقر و قحطی، به خوردن گوشت یکدیگر مجبور شده‌اند و حکومت هم تنها برای حفظ جایگاه خود تلاش می‌کند. در این میان، پادشاه کشور با روش‌هایی نامعلوم، پس از مرگ دوباره زنده شده و حالا مانند یک زامبی یا مرده متحرک زندگی می‌کند. اما مردم کشور خبری از این حادثه ندارند. تنها تعدادی از افراد دربار در جریان این اتفاق عجیب هستند.

House of Cards (خانه پوشالی)

نمره منتقدان: ۷۷ از ۱۰۰

این درام سیاسی نخستین بار در سال ۲۰۱۳ و با سرمایه‌گذاری نتفلیکس پخش شد. فصل نخست این سریال، هواداران بسیاری پیدا کرد و پخش آن تا سال ۲۰۱۷ به طور مرتب ادامه یافت. اما پس از حواشی رسوایی جنسی کوین اسپیسی، بازیگر نقش اصلی سریال، «خانه پوشالی» تا مرز تعطیلی هم رفت. با این حال تهیه‌کنندگان سریال تصمیم گرفتند با انتشار فصل ششم، پایان «خانه پوشالی» را مشخص کنند. در فصل ششم، کوین اسپیسی از سریال حذف شد و این اتفاق باعث شد داستان به شکلی ناگهانی افت کند. پیش از سریالی که نتفلیکس تولید آن را برعهده گرفت، یک سریالی انگلیسی به همین نام ساخته شده بود اما منشا اصلی داستان هر دو سریال رمان «خانه پوشالی» است. کتابی که نویسنده‌ی آن، عضو حزب محافظه‌کاران بریتانیا بود.

خلاصه داستان: سیاستمداری در سیستم سیاسی ایالات متحده آمریکا در تلاش است تا پیشرفت کند. فرانک آندروود تنها یک هدف دارد و آن نشستن بر روی صندلی ریاست جمهوری آمریکا است. آندروود همه تلاشش را می‌کند و از هر راه و سیاستی استفاده می‌کند تا رییس جمهور آمریکا شود.

Ozark (اوزارک)

نمره منتقدان: ۹۰ از ۱۰۰

منتقدان باور دارند سریال «اوزارک» در حقیقت همان سریال Breaking Bad یا «افسارگسیخته» است که توسط نتفلیکس منتشر شده و تغییرات بسیاری در داستان آن ایجاد شده است. این الگوبرداری دقیق که بدون هیچ شکستی ادامه پیدا کرده تاکنون برای سه فصل و ۳۰ اپیزود منتشر شده و یکی از بهترین سریال‌های ساخته نتفلکیس لقب می‌گیرد. اگر به سریال‌های جنایی که درام قدرتمندی هم دارند علاقه‌مند هستید، سریال «اوزارک» یکی از بهترین گزینه‌های شما است.

خلاصه داستان: یک برنامه‌ریز مالی به نام مارتی بیرد پس از برخورد با بحرانی بزرگ در برنامه پول‌شویی یک کارتل مواد مخدر مکزیک به سرعت خانواده‌اش را از حومه شیکاگو به محلی برای تفریحات تابستانی در اوزارکس در ایالت میزوری منتقل می‌کند. او باید بدهی‌اش را به رییس کارتل پرداخت کند.