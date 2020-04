فواید لیموترش؛ از جوان سازی پوست تا کمک به سیستم گوارش

لیموترش سرشار از ویتامین‌ها و آنتی اکسیدان‌هاست که آن را در زمره سالم‌ترین میوه‌های روی سیاره زمین قرار می‌دهد.شربت آب لیمو طعم فوق‌العاده‌ای دارد اما استفاده مصرف مداوم آن به دلیل شکر زیادی که به این شربت اضافه می‌شود برای سلامتی مفید نیست. خوشبختانه روش‌های سالم‌تری برای لذت بردن از این میوه زردرنگ وجود دارد یکی از این آنها فشردن آب لیمو در یک لیوان آب گرم و یا سرد است؛ دیگری اضافه کردن آب لیمو به سس سالاد و یا رنده پوست لیمو ترش برای بهره بردن از مزه لیموترش تازه است. کل میوه لیموترش از پوست آن گرفته تا مغز لیمو ترش برای سلامتی انسان مفید است؛ به همین دلیل در این گزارش سعی کردیم فواید مصرف آن را برای سلامتی شرح دهیم تا بتوانید بهترین روش‌ها را برای تقویت متابلویسم بدن خود انتخاب کنید.

۱- جوان سازی پوست

یکی از خواص مصرف لیموترش برای جوان سازی پوست است؛ با علم به این موضوع دیگه لازم نیست پول خود را برای خرید کرم‌های گران قیمت صورت و یا درمان‌های اسپا صرف کنید بلکه تنها کافی است لیموترش را به رژیم غذایی خود اضافه کنید تا به پوستی جوان و با طراوت دست یابید. به نوشته مطالعه‌ای که در مجله آمریکایی Clinical Nutrition منتشر شده است، مصرف زیاد ویتامین C با کاهش بروز چین و چروک‌های صورت و خشکی کمتر پوست ارتباط دارد. از آنجاییکه یک عدد لیموترش تقریبا حاوی نیم مقدار توصیه شده مصرف ویتامین C در روز است، بنابراین مصرف لیمو ترش باعث جوان سازی پوست می‌شود.

۲-کمک به کاهش فشار خون

فشار خون بالا می‌تواند منجر به ابتلا به وضعیت‌های خطرناکی مانند نارسایی کلیه ، حمله قلبی یا سکته مغزی شود. اما خوشبختانه ثابت شده است که مصرف مرتب لیموترش می‌تواند به کاهش فشار خون کمک کند. دو مطالعه که در مجله Nutrition and Metabolism منتشر شده است، نشان داد افراد مبتلا به فشار خون که دست کم روزی نصف لیموترش مصرف می‌کردند و در عین حال حدود هفت هزار قدم راه می رفتند، فشار خونشان به اندازه زیادی افت کرد. با این حال باید توجه داشت که مصرف لیموترش تنها درمان برای وضعیت‌های جدی مانند فشار خون بالا نیست اما فواید سلامتی نویدبخشی به همراه دارد بطوریکه گفته می‌شود مصرف یک عدد لیموترش در روز می‌تواند نیاز به مراجعه به پزشک را کاهش دهد.

۳-کمک به کاهش اشتها

اگر با مشکل مصرف بیش از حد غذا مواجه هستید در این صورت مصرف لیموترش می‌تواند به شما کمک کند چراکه این میوه شگفت انگیز موجب کاهش اشتها می‌شود. «پکتین» که در پوست و مغز مرکباتی نظیر لیموترش یافت می‌شود ثابت شده است که به افراد کمک می‌کند تا برای مدت زمان طولانی‌تری احساس سیری کنند. بر اساس نتایجی که در مجله آمریکایی College of Nutrition منتشر شده است، افرادی که دست کم ۵ گرم پکتین در روز مصرف می کردند، احساس سیری طولانی مدت‌تری می‌کردند.

۴- کمک به کاهش وزن

لیموها سرشار از «پلی فنول» هستند که ترکیبات طبیعی و حاوی آنتی اکسیدان هستند. اگرچه مرکبات ترکیبات پلی فنول‌های خاص خود را دارند، اما آنهایی که در لیمو ترش یافت می شود دارای مزایای سلامتی قابل توجهی هستند. یک مطالعه که در مجله Clinical Biochemistry and Nutrition منتشر شد، نشان داد، موش‌هایی که با رژیم غذایی پرچرب و نیز پلی فنول‌های لیمو تغذیه می‌شدند، نه تنها دچار افزایش وزن نشدند بلکه سطح قند خون، لپتین و انسولین آنها نیز بهبود یافت.با وجود اینکه نتایج علمی بدست آمده در مورد موش ها همیشه در مورد انسان ها نیز یکسان نیست اما محققان مصرف پلی فنل‌های لیمو را به عنوان روشی برای مبارزه با چاقی توصیه می کنند.

۵- مبارزه با التهاب مزمن

التهاب حساب شده و مقطعی برای واکنش سیستم ایمنی بدن به منظور مبارزه با وضعیت‌هایی مانند سرماخوردگی مهم است اما التهاب مزمن می‌تواند منجر به بروز افزایش وزن، خستگی، مشکلات گوارشی، نوسانات خلقی و حتی ابتلا به سرطان منجر شود.

بر اساس نتایج مطالعه‌ای که در مجله هندی Clinical Biochemistry منتشر شده است، خوشبختانه ویتامین C حاوی خواص آنتی اکسیدانی است که ثابت شده موجب کاهش التهاب می شود. همچنین مشخص شده که مصرف ویتامین C در جریان وضعیت های التهابی مفید است.

۶- درمان سریعتر سرماخوردگی

علت اینکه در هنگام ابتلا به سرماخوردگی توصیه می‌شود آب پرتقال بنوشید این است که مصرف ویتامین C برای از بین بردن علائم سرماخوردگی و تقویت سیستم ایمنی بدن ضروری است.

طبق بررسی منتشر شده در نشریه Cochrane Database of Systematic Reviews اگرچه نتیجه تحقیقات در مورد میزان تأثیر ویتامین C بر سرماخوردگی متفاوت است اما همه آنها نشان می‌دهند که مصرف ویتامین در هنگام بروز علائم سرماخوردگی مفید است. همچنین مصرف ویتامین C فواید مثبتی برای سلامت تنفسی دارد که برای درمان سرماخوردگی مفید است.

۷- کمک به مصرف بیشتر آب

هیچ جای بحثی وجود ندارد که مصرف آب خالی اندکی دشوار است. اگرچه نوشیدن زیاد آب با مزایای مثبت سلامتی مانند کاهش وزن، متابولیسم سریعتر و انرژی بیشتر ارتباط دارد اما روی آوردن به نوشیدن مایعات ساده و بدون مزه اندکی خسته کننده است. با این حال اضافه کردن آب لیمو به آب، باعث می شود که آب خوش طعم‌تر شده و تازگی و طراوت بیشتری داشته باشد و در نتیجه مصرف آنها راحت‌تر شود.

۸- کمک به مطبوع ساختن بوی دهان

هیچ چیزی خلق و خوی انسان را مثل بوی بد دهان خراب نمی‌کند. برای از بین بردن این موضوع می‌توان از لیمو ترش استفاده کرد. مصرف لیمو ترش می‌تواند بوی دهان را مطبوع و تازه سازد. اسید موجود در آب لیمو موجب خنثی کردن بوها می‌شود و این موضوع به مبارزه با بوی ناخوشایند دهان ناشی از مصرف سیر و پیاز کمک می‌کند.

با این حال باید توجه داشت که در مصرف آب لیمو زیاده روی نکنید زیرا لیمو به شدت اسیدی است و می‌تواند باعث از بین بردن مینای دندان شود. زمانی که مینای دندان از بین برود دیگر مینای دندان جایگزین نمی‌شود، و فرسایش مینای دندان می‌تواند به تغییر رنگ و حساسیت شدید دندان منجر شود. بنابراین با اینکه لیموترش مزایای سلامتی شگفت انگیزی دارد اما بهتر است در مصرف آن اعتدال داشت.

۹- کمک به پیشگیری از ابتلا به سنگ کلیه

اگر به سنگ کلیه مبتلا شده باشید می دانید که دفع این سنگ با چه درد مشقت باری همراه است.اما اگر مصرف لیموترش را بخشی از رژیم غذایی خود قرار دهید دیگر لازم نیست نگران این موضوع باشید. لیموها مقدار زیادی سیترات دارند که ثابت شده است به طور طبیعی مانع از تشکیل سنگ کلیه می شود.یک مطالعه که در مجله Urology منتشر شده است نشان داد بیمارانی که تحت لیموترش درمانی قرار داشتند یعنی روزی چهار انس آب لیمو را در دو لیتر آب بدون شکر مصرف می کردند، سنگ کلیه در آنها با سرعت کمتری نسبت به قبل از آغاز درمان تشکیل می‌شد.این مطالعه بسیار مفید بود، محققان لیمو درمانی را به عنوان درمانی جایگزین برای رفع سنگ کلیه توصیه می‌کنند.

۱۰- کمک به بهبود سطح کلسترول

بر اساس نتایج مطالعه‌ای که در مجله Chiropractic Medicine منتشر شده است، لیموترش مملو از مواد ضد کلسترول از جمله ویتامین است که ثابت شده است موجب کاهش سطح LDL و یا کلسترول بد می‌شود.همچنین مطالعه دیگری که در نشریه Alternative Therapies in Health and Medicine منتشر شد نشان داد که لیموترش حاوی فلاونوئیدهایی است که موجب کاهش سطح کلسترول بد و تری گلسیرین در افراد شرکت کننده در این مطالعه شد. مطالعه دیگری که در مجله اروپایی Nutrition منتشر شد، نشان داد پکتین موجود در پوست لیموترش موجب پایین آوردن سطح کلسترول در موش‌های همستر شد. با وجود اینکه همسترها انسان نیستند اما شواهد بدست آمده از این مطالعه به اندازه کافی قوی است که لیموترش را به دلیل فواید کاهنده کلسترول آن به رژیم غذایی روزانه افزود.

۱۱- محافظت از مغز

مردم برای سلامتی معمولا محور توجه خود را بر روی اموری متمرکز می‌سازند که برای سلامتی بدنشان مفید است اما مغز نیز به مواد مغذی و محافظتی نیاز دارد. ابتلا به اختلال‌هایی شناختی مانند بیماری آلزایمر و زوال عقل با افزایش سن معمول است اما با ایجاد تغییراتی در شیوه زندگی می‌توان به مبارزه با شروع این وضعیت‌ها کمک کرد. بر اساس مطالعه‌ای که در مجله Alzheimer's Disease منتشر شده است، لیمو می‌تواند به پیشگیری از کاهش شدید شناختی کمک کند. همچنین مشخص شده است که حفظ سطوح سالم ویتامین C می‌تواند از کاهش شناختی مرتبط با سن پیشگیری کند. بنابراین مصرف کافی ویتامین C برای محافظت از مغز لازم است.

۱۲ - کمک به سیستم گوارش

اگر یک لیموترش را به صورت کامل یعنی پوست و میوه آن را با هم مصرف کنید در آن صورت به سیستم گوارشی خود کمک زیادی می کنید. لیموترش عمدتا حاوی فیبرهای حل شدنی هستند که به رشد باکتری‌های سالم روده کمک کرده و به حرکات نرم و منظم روده منجر می‌شود. لیموترش همچنین حاوی اسید سیتریک است که به هضم غذا کمک می‌کند.

منبع: atthis