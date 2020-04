در صنعت سینما به سه فیلم مرتبط بایکدیگر که داستان، شخصیت‌ها و مضمون اصلی آن‌ها مشترک است، «سه‌گانه» می‌گویند. فیلم‌های سه‌گانه معمولا توسط یه کارگردان ساخته می‌شوند و در پایان فیلم سوم، داستان فیلم‌ها به پایان می‌رسد. در حقیقت فیلم‌های سه‌گانه این فرصت را به کارگردانان می‌دهد تا داستان‌های طولانی را برای به تصویرکشیدن در سه فیلم متفاوت آماده کنند. اگرچه تاریخ سینما سه‌گانه‌های بسیاری را دیده اما تعداد اندکی از آن‌ها در لیست بهترین سه‌گانه‌های تاریخ سینما قرار می‌گیرند. این روزها که قرنطینه و ویروس کرونا روزهای تکراری و خسته‌کننده‌ای را برای ما رقم زده‌، تماشای فیلم‌های سه‌گانه فرصتی برای غرق‌شدن در جهان سه‌گانه‌های سینمایی یک انتخاب منطقی است.

در ادامه به معرفی بهترین سه‌گانه‌های تاریخ سینما می‌پردازیم.

(سه‌گانه ماتریکس) The Matrix

نخستین فیلم «ماتریکس» در سال ۱۹۹۹ اکران شد. استقبال از این فیلم به حدی بود که برادران واچوفسکی که به عنوان کارگردانان فیلم حاضر بودند، تصمیم گرفتند دو فیلم بعدی این مجموعه با نام‌های «ماتریکس: بارگذاری مجدد» و «ماتریکس: انقلاب‌ها» را در سال ۲۰۰۳ اکران کنند. داستان فیلم‌های ماتریکس به طور کلی به بررسی پیروزی فناوری در برابر خرد انسانی در آینده دور می‌پردازد و نقش هوش مصنوعی در شکست انسان‌ها برابر نوآوری‌های تازه را به تصویر می‌کشد.

در فیلم‌های ماتریکس می‌توانید تماشا کنید که چگونه هوش مصنوعی که توسط انسان‌ها اختراع شده، می‌تواند آهسته آهسته نسل جدیدی از ربات‌های مستقل را خلق کند که شهروندان سراسر دنیا را در یک سیستم واقعیت مجازی به نام ماتریکس زندانی می‌کند. این هوش مصنوعی با کمک حرارت و انرژی بدن انسان، نیروی خود را تامین می‌کند اما گاهی ممکن است گروهی از مردم گرفتار در این سیستم، فرصت فرار را پیدا کنند. بنابراین هوش مصنوعی برای بازگرداندن آن‌ها به درون هویت مرگبار خود وارد عمل می‌شود. نئو، ترینیتی و مورفئوس، افرادی هستند که تصمیم دارند انسان‌ها را از چنگال هوش مصنوعی نجات دهند اما ماموری به نام اسمیت باید مانع موفقیت آن‌ها باشد. برخلاف ظاهر علمی تخیلی این سه‌گانه باید بدانید که «ماتریکس» مفاهیم بسیار پیچیده‌ای دارد. بنابراین پس از تماشای این فیلم‌ها، به مطالعه نقد آن‌ها بپردازید.

(سه‌گانه مرد عنکبوتی) Spider-Man

مرد عنکبوتی شخصیت محبوبی است که نخستین بار در کتاب‌های مصور دیده شد و اما حضور او در فیلم‌های سینمایی تا سال ۲۰۰۲ ممکن نبود. وقتی سم ریمی، کارگردان توانمند آمریکایی، تصمیم گرفت نخستین فیلم این شخصیت را بسازد، آماده بود تا آن را به یک سه‌گانه موفق تبدیل کند اما هرگز تصور نمی‌کرد استقبالی باورنکردنی از فیلم نخست شود. فیلم‌های دوم و سوم سه‌گانه «مرد عنکبوتی» به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ اکران شد. پس از پایان حضور توبی مگوایر در نقش مرد عنکبوتی، در سال ۲۰۱۲ اندرو گارفیلد به عنوان بازیگر جدید این شخصیت ابرقهرمانی در فیلم‌های «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» حاضر شد.

(سه‌گانه ارباب حلقه‌ها) The Lord of the Rings

رمان‌های ارباب حلقه‌ها در سال‌های میانی دهه ۵۰ میلادی و توسط جان رونالد روئل تالکین نوشته شدند. این رمان‌های فانتزی بیش از ۱۰۰ میلیون نسخه در سراسر دنیا فروش داشتند و به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شدند اما نباید فراموش کنید که تالکین برای نوشتن این کتاب‌ها بیش از ده سال از عمر خود را صرف کرد. با این حال صنعت سینما تا سال‌های آغازین قرن ۲۱ برای ساخت فیلم‌های سینمایی از کتاب‌های ارباب حلقه‌ها وارد عمل نشد اما در نهایت پیتر جکسون یکی از کارگردانان موفق آمریکایی تصمیم گرفت سه‌گانه‌ای از این کتاب‌ها را کارگردانی کند.

فیلم‌های «ارباب حلقه‌ها» به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ اکران شدند. بعدها و در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ هم سه‌گانه دیگری از شخصیت‌های این مجموعه به نام «هابیت» ساخته شد. اگر پس از تماشای شش فیلم دنیای جادویی و فانتزی جان رونالد روئل تالکین به تماشای دوباره آن‌ها علاقه‌مند بودید، باید بدانید در سال ۲۰۲۱ سریالی تلویزیونی از شخصیت‌های اصلی رمان ارباب حلقه‌ها منتشر می‌شود.

(سه‌گانه شوالیه تاریکی) Dark Knight

کریستوفر نولان این روزها به کارگردان محبوب و مشهوری تبدیل شده که همه هواداران سینما از تماشای آثار او لذت می‌برند. اما بخش عظیمی از شهرت او پس از کارگردانی سه‌گانه شوالیه تاریکی شکل گرفت. کریستوفر نولان ابتدا تصمیم داشت از شخصیت بتمن که یکی از محبوب‌ترین شخصیت رمان‌های مصور است، سه‌گانه‌ای تاریخی بسازد اما فیلم‌های او یک تفاوت اصلی با فیلم‌های قبلی بتمن داشت. نولان تصمیم داشت تنها نام و ظاهری از بتمن را درون فیلم‌هایش به نمایش بگذارد و بخش عظیمی از داستان فیلم‌نامه‌ها را تغییر داد. بنابراین شباهت زیادی میان فیلم‌های او داستان‌های مصور شخصیت بتمن وجود ندارد. با این حال سه‌گانه شوالیه تاریکی بتمن بدون شک یکی از مهم‌ترین سه‌گانه‌های تاریخ سینما است.

فیلم «بتمن آغاز می‌کند» ابتدا به معرفی شخصیت بروس بین و شکل‌گیری قهرمانی به نام بتمن می‌پردازد و در سال۲۰۰۵ اکران شد. در فیلم «شوالیه تاریکی» که سال ۲۰۰۸ اکران شد، درگیری‌های بتمن یا همان شوالیه تاریکی با شخصیتی منفی به نام جوکر را تماشا می‌کنیم. فیلم «شوالیه تاریکی» محبوب‌ترین فیلم این سه‌گانه است اما فیلم پایانی آن با نام «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» در سال ۲۰۱۲ اکران شد و پایان بتمنی بود که کریستوفر نولان چهار سال برای ساخت آن تلاش کرد.

(سه‌گانه پدرخوانده) Godfather

سه‌گانه «پدرخوانده» شاید یکی از معدود سه‌گانه‌های تاریخ سینما باشد که هر فیلم جدید آن، کیفیت و محبوبیت کم‌تری از فیلم قبلی دارد. اگرچه بیشتر هواداران و منتقدان سینما درباره بهتربودن فیلم‌های «پدرخوانده: قسمت اول» یا «پدرخوانده: قسمت دوم» اختلاف نظر دارند اما همه آن‌ها یقین دارند که این دو فیلم به مراتب کیفیت بهتری از «پدرخوانده: قسمت سوم» دارند. با وجود ضعف‌هایی که در قسمت سوم سه‌گانه «پدرخوانده» وجود دارد، این سه‌گانه به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا ساخته شد و جوایز متعددی را کسب کرد.

داستان‌های این سه‌گانه براساس رمانی جنایی به همین نام نوشته ماریو پوزو ساخته شدند. در «پدرخوانده: قسمت اول» با خانواده مافیایی کورلئونه آشنا می‌شویم و تلاش‌های مایکل، پسر کوچک خانواده برای پیداکردن جایگاه خود در خانواده را تماشا می‌کنیم. در «پدرخوانده: قسمت دوم» که فیلم‌برداری و تدوین متفاوتی با فیلم نخست دارد، داستان زندگی پسران خانواده کورلئونه را دنبال می‌کنیم و در«پدرخوانده: قسمت سوم» می‌توانیم مایکل را در سال‌های پایانی عمرش تماشا کنیم. با کشش‌های داستانی و شخصیت‌های جذاب، فیلم‌های سه‌گانه «پدرخوانده» به محبوب‌ترین فیلم‌های جنایی تاریخ سینما تبدیل شده‌اند.

(بازگشت به آینده) Back to the Future

اگر به تماشای فیلم‌های علمی تخیلی با مضمونی کمدی و خنده‌دار و البته هیجان‌انگیز علاقه دارید، فیلم‌های سه‌گانه «بازگشت به آینده» می‌توانند به عناوین محبوب شما تبدیل می‌شوند. شاید تماشای فیلم‌های فانتزی و اساطیری یا جنایی و اکشن در این روزهای تکراری قرنطینه کمی حوصله‌سربر باشد اما فیلم‌های علمی تخیلی و کمدی گزینه‌های مناسبی هستند. سه‌گانه «بازگشت به آینده» از مهم‌ترین مجموعه فیلم‌های علمی تخیلی تاریخ سینما است که بسیاری از فیلم‌های پس از خود را تحت تاثیر قرار داد.

در این سه گانه با پسری نوجوان به نام مارتی مک‌فلای آشنا می‌شویم. او به صورت تصادفی در زمان سفر می‌کند و از سال ۱۹۸۵ به ۱۹۵۵ منتقل می‌شود. مارتی این فرصت را دارد تا والدین خود را در دبیرستان ملاقات کند اما مسیر آشنایی آن‌ها را خراب می‌کند. پس از این حادثه باورنکردنی که ممکن مسیر زندگی مارتی را برای همیشه تغییر دهد، او با دانشمند دیوانه‌ای به نام امت براون آشنا می‌شود. رابطه دوستانه‌ای میان مارتی و امت شکل می‌گیرد که در دو فیلم بعدی سه‌گانه هم وجود دارد.

(سه‌گانه دلار) Dollars

هواداران فیلم‌های وسترن شناخت خوبی از سه‌گانه دلار دارند. این فیلم‌ها به سه‌گانه مرد بی‌نام هم مشهور هستند. فیلم‌های «به خاطر یک مشت دلار»، «به خاطر چند دلار بیشتر» و «خوب، بد، زشت» توسط سرجیو لئونه، کارگردان مشهور سینمای ایتالیا ساخته شدند. این سه‌گانه مشهور، بخشی از تاریخ سینمای وسترن است و در ژانر فیلم‌های وسترن اسپاگتی قرار می‌گیرد. فیلم‌های وسترن اسپاگتی به فیلم‌های وسترنی گفته می‌شود که توسط عوامل ایتالیایی ساخته می‌شوند و معمولا ویژگی‌های خاصی دارند.

داستان سه‌گانه دلار با فیلم «به خاطر یک مشت دلار» آغاز می‌شود. جایی که یک غریبه وارد دهکده‌ای می‌شود که قوانین خاص خود را دارد. هر شغلی در این دهکده ضوابط ویژه‌ای می‌خواهد و قوانین ثابتی برای آن وجود دارد. در فیلم «به خاطر چند دلار بیشتر» مرد بی‌نام داستان حالا نام و شهرتی دست و پا کرده است. مردی تصمیم می‌گیرد از یک مجرم شناخته‌شده انتقام بگیرد و از او کمک می‌خواهد. اما در فیلم پایانی که همان «خوب، بد، زشت» باشد، مرد بی‌نام داستان به همراه دو همکارش به راهزنی مشغول هستند اما همکاری آن‌ها به بن بست می‌رسد. فراموش نکنید که کلینت ایستوود، کارگردان شناخته‌شده سینما با سه‌گانه دلار به شهرت بسیاری دست پیدا کرد و موفق شد مسیرش برای حضور در سینما را هموارتر کند.