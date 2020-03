سریال‌های تلویزیونی به طولانی‌بودن شهرت دارند. گاهی اوقات مدت تولید و پخش آن‌ها به حدی طولانی می‌شود که ممکن است تعدادی از تماشاگران آن‌ها، پیش از تماشای قسمت پایانی سریال جان خود را از دست بدهند! مانند سریال انیمیشنی «سیمپسون‌ها» که پس از ۳۱ فصل هنوز هم در حال پخش است. قطعا بخشی از هواداران و تماشاگران این سریال، در طول ۳۱ سالی که از انتشار آن می‌گذرد، به پایان عمر خود رسیده‌اند. بنابراین سریال‌های طولانی بسیاری وجود دارد که شاید از وجود آن‌ها بی‌خبر باشید.

سریال تلویزیونی «نظم و قانون» از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ و برای ۲۰ فصل پخش شد. پس از آن هم مجموعه‌ی جدیدی از این سریال‌ها به نام «واحد قربانیان ویژه» آغاز شد که از سال ۱۹۹۹ تا امروز در حال پخش است. سریال «تئوری بیگ بنگ» هم پس از ۱۲ فصل در سال ۲۰۱۹ به پایان رسید. معمولا شبکه‌های تلویزیونی پس از آن که موفق می‌شوند یکی از محصولات تازه‌شان را میان بینندگان خود مطرح کنند، تلاش می‌کنند تا با ایده‌های جذاب و مدرن آن را برای چندین فصل حفظ کنند.

اما سریال‌های تلویزیونی همیشه هم قرار نیست طولانی باشند. گاهی نویسنده‌ها و ایده‌پردازان یک سریال، سوژه‌ی کوتاهی دارند. بنابراین آن را تنها در چند اپیزود محدود می‌کنند. به شکلی که پس از پخش این چند اپیزود، داستان سریال به پایان می‌رسد. به این نوع از سریال‌های تلویزیونی، «مینی سریال» می‌گویند. تا چند سال پیش، شبکه‌های تلویزیونی علاقه‌ی چندانی به ساخت مینی سریال‌ها نداشتند. اما این روزها شرایط کاملا تغییر کرده است. سالی که گذشت، یکی از پربارترین سال‌های تلویزیون برای مینی سریال‌ها بود.

در ادامه می‌توانید با بهترین و تاثیرگذارترین مینی سریال‌های سال اخیر آشنا شوید. سریال‌هایی که علی رغم داستان کوتاهشان، جذابیت‌های ویژه‌ای دارند.

(تبصره ۲۲) Catch-22

نمره منتقدان: ۸۴ از ۱۰۰

این سریال تنها ۶ اپیزود دارد و توسط شبکه آمریکایی هولو ساخته شده است. «تبصره ۲۲» براساس رمانی به همین نام ساخته شده و یک سریال اقتباسی لقب می‌گیرد. شاید جالب باشد که بدانید جرج کلونی یکی از بازیگران اصلی سریال و البته از تهیه‌کنندگان آن است. کلونی حتی ۴ اپیزود سریال را کارگردانی هم کرده تا «تبصره ۲۲» را وارد لیست آثاری که تولید کرده هم وارد کند. اما داستان سریال، آن‌قدر جذاب است که شاید به سختی بتوانید از تماشای آن منصرف شوید.

او یوسارین، یکی از خلبان‌های نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم است. او دائما به دنبال مسیری می‌گردد تا جنگ را ترک کند. اما یوسارین مسیر دشواری در پیش دارد. تنها راهی که یک نظامی می‌تواند جنگ را ترک کند (به جز آن که کشته شود)، آن است که ثابت کند دیوانه است. براساس این تبصره که به تبصره ۲۲ مشهور است، تنها دیوانگی می‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای خروج یک نظامی از جنگ باشد. اما مشکل اصلی این است که هیچ دیوانه‌ای اصلا درک نمی‌کند که چرا باید این جنگ را ترک کند و اگر چنین درخواستی را مطرح کند، ثابت می‌کند که اصلا دیوانه نیست! بنابراین تبصره ۲۲ بیشتر شبیه یک شوخی با قوانین است. شوخی‌ای که البته برای یوسارین اصلا خنده‌دار نیست.

(تظاهر) The Act

نمره منتقدان: ۸۹ از ۱۰۰

«تظاهر» قرار است در هر فصل، داستان متفاوتی را به نمایش بگذارد. بنابراین داستان سریال در فصل نخست، به تنهایی یک مینی سریال لقب می‌گیرد. به صورت کلی، هدف سریال آن است تا داستان‌های واقعی و باورنکردنی و البته تاسف‌آور از زندگی افرادی را نشان دهد که برای تظاهر به آن‌چه نیستند، هر کاری انجام می‌دهند. این تظاهر که ریشه در باورها، عقاید، خرافات یا ریشه‌های کودکی دارد، گاهی آن‌قدر پیشروی می‌کند که زندگی افراد را برای همیشه تحت تاثیر قرار می‌دهد.

فصل نخست این سریال تنها ۸ اپیزود دارد و از شبکه هولو پخش شد. داستان این سریال، براساس یک حادثه‌ی واقعی و بسیار جنجالی ساخته شده است. جیپسی بلنچرد از ارتباطی مسمومی که با مادرش دارد، رنج می‌برد. او بیمار نیست اما مادرش تاکید دارد که سرطان دارد. احساس و باور مادر جیپسی به بیماربودنش، او را تبدیل به یک بیمار سرطانی کرده است؛ جیپسی موهایش را از دست داده و دندان‌هایش را هم کشیده است. اما جیپسی متوجه می‌شود مادرش اصلا دلسوز او نیست و تنها به خودش فکر می‌کند. اتفاقی که باعث می‌شود او بفهمد اصلا بیمار هم نیست. پس از آن است که جیپسی تصمیم می‌گیرد از خانه فرار کند.

(وقتی ما را می‌بینند) When They See Us

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

همه‌ی ما اخبار پیرامون آزار و اذیت سیاه‌‎پوستان در آمریکا را شنیده‌ایم. جنجال‌های بزرگی که معمولا پلیس آمریکا بخشی از آن است. شاید فیلم «مسیر سبز» با هنرنمایی تام هنکس را دیده باشید. فیلمی که تام هنکس یکی از ستاره‌های اصلی آن بود اما داستان فیلم درباره زندانی‌ای بود که ادعا می‌کرد به اشتباه راهی زندان شده است. سریال «وقتی ما را می‌بینند» محصول سرویس استریم نتفلیکس است. این سریال تنها ۴ اپیزود دارد و براساس حوادث واقعی ساخته شده است. حوادثی که به نظر می‌رسد استفن کینگ، نویسنده کتاب «مسیر سبز» هم از آن‌ الهام گرفته بود. کتاب او بعدها به فیلم تبدیل شد.

یک پرونده جناییِ واقعی در سال ۱۹۸۹ که مشهور به «پارکِ مرکزیِ دوچرخه سواری» است، به زنی اختصاص پیدا کرده که به شکلی وحشتناکی مورد تجاوز قرار گرفته است. متاسفانه عاملان این تجاوز وحشتناک هرگز پیدا نشده‌اند. اما دادگاه او که دوست ندارد پرونده را رها کند، تصمیم می‌گیرد چند نوجوان سیاه‌پوست را به عنوان عاملان این جنایت سیاه معرفی کند. نوجوانانی که بی‌گناه هستند.

(چرنوبیل) Chernobyl

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

سریال «چرنوبیل» نه تنها یکی از بهترین مینی سریال‌های اخیر بلکه یکی از بهترین سریال‌های تاریخ تلویزیون است. این سریال تنها برای ۵ اپیزود از شبکه HBO پخش شد. «چرنوبیل» هم براساس حوادث واقعی ساخته شده اما به حدی در پرداخت به جزییات و سراییدن داستانش قدرتمند ظاهر می‌شود که شهرت و محبوبیت بسیار بیشتری از سایر مینی سریال‌های امسال پیدا کرده است.

یکی از بزرگترین فجایع هسته‌ای تاریخ در ۲۶ آوریل سال ۱۹۸۶ و در نیروگاه چرنوبیل در شمال اوکراین اتفاق افتاد. اشتباه مسئولان شوروی و انکار فاجعه‌ای که در حال رخ‌دادن بود، باعث شد این حادثه‌ی تاریخی جان هزاران انسان بی‌گناه و حیوانات بومی منطقه را بگیرد. فاجعه‌ای که هنوز هم عوارض آن دیده می‌شود. داستان سریال تلاش می‌کند این فاجعه را از زوایه‌ی دید مسئولان شوروی روایت کند. جایی که آن‌ها باید این فاجعه اتمی را بدون کمک گرفتن از دیگر کشورها و تنها با پشتوانه و امکانات موجود مدیریت کنند. اتفاقی که قطعا غیرممکن است.