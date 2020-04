کمتر کسی می‌تواند جذابیت فیلم‌های ترسناک را انکار کند. تفاوتی نمی‌کند درباره یک عروسک نفرین‌شده صحبت می‌کنیم یا قبرستانی پر از روح‌های سرگردان. احساس ترسیدن و هنر ترساندن همیشه مشتری‌های خاص خودش را دارد. در یک سال گذشته، سینما میزبان مجموعه‌ای ارزشمند از بهترین فیلم‌های ترسناک بود. فیلم‌هایی که از دنیای تکراری آثار پیشین فاصله گرفتند و تمرکزشان را بر روی درگیرکردن مخاطب قرار دادند.

بنابراین اگر به دنبال انتخاب و تماشای مجموعه‌ای از بهترین فیلم‌های ترسناک یک سال اخیر هستید، این لیست را به یاد داشته باشید.

(ما) Us

نمره منتقدان: ۹۳ از ۱۰۰

آدلاید که مادر دو فرزند است، به همراه همسرش به جزیره‌ای بازمی‌گردد که در آن بزرگ شده بود. او خاطرات خوبی در جزیره نداشته و دوست ندارد دوباره با شرایطی غیرقابل تحمل مواجه شود. اما سرنوشت همیشه آن گونه که ما دوست داریم، پیشروی نمی‌کند. آدلاید با افرادی بیگانه مواجه می‌شود که آهسته آهسته خاطرات تلخ گذشته را برای او زنده می‌کنند. اما این پایان کار نیست. آدلاید و خانواده‌اش باید تلاش کنند تا در جزیره زنده بمانند.

(مادر) Ma

نمره منتقدان: ۵۵ از ۱۰۰

زنی تنها و مهربان در اوهایو، با چند دختر نوجوان آشنا می‌شود. دخترها که خوشحال هستند دوست تازه‌ای پیدا کرده‌اند، از معاشرت با او احساس خوبی دارند. اما زمان کوتاهی نیاز است تا همه‌ی آن‌ها متوجه شوند دوست باتجربه‌شان اهداف وحشتناکی دارد. این زن آرام و دوست‌داشتنی، هویت واقعی‌اش را نمایان می‌کند و آن‌چه دخترها با آن روبرو می‌شوند، تقریبا هیچ جذابیتی ندارد.ن آآ

(داستان‌هایی ترسناک برای روایت‌کردن در تاریکی) Scary Stories to Tell in the Dark

نمره منتقدان: ۷۸ از ۱۰۰

شب هالووین قرار است یک شوخی جذاب با تجربه‌های ترسناک باشد؛ البته در مهمانی‌ها و جشن‌های صمیمی. وقتی سه دوست صمیمی تصمیم می‌گیرند تا شب هالووین را در یک خانه‌ی قدیمی تجربه کنند، باید منتظر حوادث تلخی باشند. چراکه این خانه‌ی تلخ و وحشتناک، تاریخچه‌ی ناراحت‌کننده‌ای دارد. اما این پایان ماجرا نیست.

(آن: قسمت دوم) It: Chapter Two

نمره منتقدان: ۶۳ از ۱۰۰

اگر قسمت نخست این فیلم سینمایی را تماشا کرده باشید، برای تماشای قسمت دوم هم هیجان دارید. داستان قسمت دوم ۲۷ سال پس از وقایع سال ۱۹۸۹ رخ می‌دهد. در سال ۲۰۱۶، دلقک مشکوک و ترسناک داستان دوباره بازمی‌گردد تا قربانی‌های تازه‌ای پیدا کند. فراموش نکنید پیش از تماشای این فیلم، ابتدا فیلم «آن» محصول سال ۲۰۱۷ را تماشا کنید.

(غبرستان حیوانات) Pet Sematary

نمره منتقدان: ۵۸ از ۱۰۰

بله درست حدس زدید. اسم فیلم اشتباه نوشته شده است. ماجرا از جایی آغاز می‌شود که لوییس کرید به همراه خانواده‌اش به شهر جدیدی مهاجرت می‌کند. آن‌ها قبرستانی را در نزدیکی خانه‌شان پیدا می‌کنند. البته این قبرستان در دل درخت‌های جنگل پنهان شده و برای انسان‌ها نیست. چراکه در گذشته‌ای دور، افراد محله برای دفن حیوانات خانگی‌شان به این قبرستان مراجعه می‌کردند. آیا قبرستانی که نام آن به اشتباه غبرستان نوشته شده و برای حیوانات خانگی است، ترس دارد؟

(آنابل به خانه بازمی‌گردد) Annabelle Comes Home

نمره منتقدان: ۶۵ از ۱۰۰

هواداران فیلم‌های ترسناک با دنیای فیلم‌های «احضار» آشنا هستند. مجموعه فیلم‌های «آنابل» هم به عنوان بخشی از دنیای سینمایی «احضار» حالا به قسمت سوم رسیده‌اند. بنابراین بهتر است پیش از تماشای این فیلم، ابتدا دو فیلم قبلی عروسک آنابل را تماشا کنید. سپس می‌توانید دلیل وحشتناک‌بودن همه‌ی حوادث پیرامون این عروسک به ظاهر مهربان را درک کنید.

(سوختن روشن) Brightburn

نمره منتقدان: ۵۷ از ۱۰۰

توری و کایل، زوجی هستند که سال‌های سال در انتظار بچه‌دارشدن بوده‌اند. آن‌ها در نهایت موفق می‌شوند حضانت نوزادی دوست‌داشتنی را برعهده بگیرند. در ابتدا به نظر می‌رسد پسرک باهوش و جذاب توری و کایل، آینده روشنی دارد. اما زمانی که او بزرگتر می‌شود، از نیروهای شیطانی‌اش رونمایی می‌کند.

(خزنده) Crawl

نمره منتقدان: ۸۲ از ۱۰۰

البته که قرار نیست همه فیلم‌های ترسناک، دنیایی جادویی و فراطبیعی داشته باشند. داستان «خزنده» درباره دختری است که برای پیداکردن پدرش به شهری بازمی‌گردد که چند روزی است درگیر سیلی وحشتناک بوده و دیگر قابل سکونت نیست. اما دخترک که دلتنگ پدرش شده، هرطور که ممکن است خود را به خانه می‌رساند. او پدر را پیدا می‌کند اما تمساح‌ها خانه‌ی آن‌ها را تسخیر کرده‌اند و مسیر فرار تقریبا وجود ندارد.

(شگفتی) The Prodigy

نمره منتقدان: ۴۳ از ۱۰۰

در روزی که یک قاتل سریالی در منطقه اوهایو کشته می‌شود، نوزادی به نام مایلز به‌دنیا می‌آید. او سریع‌تر از سایر هم‌سن و سال‌هایش رشد می‌کند و هوش سرشارش را نشان می‌دهد. اما زمانی که هشت ساله می‌شود، همه چیز تغییر می‌کند. به نظر می‌رسد مایلز تسخیر شده است.

(مرگت مبارک) Happy Death 2U

نمره منتقدان: ۶۹ از ۱۰۰

پیش از تماشای این فیلم، ابتدا فیلم «مرگت مبارک» محصول سال ۲۰۱۷ را تماشا کنید. داستان فیلم که در ادامه قسمت نخست ساخته شده است، تکراری به نظر می‌رسد. اما عوامل فیلم موفق شده‌اند با خلاقیت تحسین‌برانگیزی که خرج کرده‌اند، فیلم را نجات دهند. اگر به ماجرای قاتل‌های سریالی علاقه دارید، این فیلم برای شما سرگرم‌کننده است.

(میدسومار) Midsommar

نمره منتقدان: ۸۳ از ۱۰۰

فیلم‌های ترسناک معمولا جهانی تاریک، وحشتناک و ترس‌برانگیز دارند. اما «میدسومار» در روز روشن و زیر امواج قدرتمند خورشید داستانش را روایت می‌کند. شاید همین کافی باشد تا بدانیم با فیلم ترسناک متفاوتی مواجه هستیم. زنی به همراه همسرش راهی سوئد می‌شود تا از تعطیلات لذت ببرد. اما همسایه‌های آن‌ها در محلی که اقامت دارند، افرادی عادی نیستند. هیچ مسئله‌ی فرازمینی‌ای وجود ندارد. متاسفانه گرایش‌ها و باورهای افراد پیرامون این زوج صمیمی، کمی بیش از حد وحشتناک است.

(دکتر اسلیپ) Doctor Sleep

نمره منتقدان: ۷۷ از ۱۰۰

فیلم «درخشش» با بازی جک نیکسلون و کارگردانی استنلی کوبریک یکی از مشهورترین عناوین تاریخ سینمای ترس است. «دکتر اسلیپ» در واقع دنباله‌ی فیلم «درخشش» لقب می‌گیرد. بنابراین تماشای این فیلم مهیب و غیرقابل پیش‌بینی به هواداران استنلی کوبریک پیشنهاد می‌شود. فراموش نکنید که پیش از تماشای آن، ابتدا «درخشش» را با دقت تماشا کنی