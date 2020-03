یک سال گذشته مثل همه سال‌های اخیر، سالی مفید و پربار برای دنیای انیمیشن‌ها بود. به لطف استودیوهای فعال در حوزه انیمیشن، همیشه داستان‌های خوبی برای روایت‌شدن وجود دارد. بنابراین روزهای خوبی را پشت سر گذاشتیم و عناوین قدرتمندی را تماشا کردیم. در ادامه می‌‍توانید بهترین انیمیشن‌های سال گذشته را مرور کنید.

(داستان اسباب بازی‌ها۴) Toy Story 4

نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰

شاید کمتر کسی فکر می‌کرد قسمت چهارم «داستان اسباب بازی‌ها» موفق شود جایزه بهترین انیمیشن اسکار را از آن خود کند. اما پیکسار، استودیوی تولیدکننده‌ی این انیمیشن، مثل همیشه فوق‌العاده ظاهر شد. به نظر می‌رسد قسمت چهارم، پایان داستان وودی و دوستانش باشد. اگر سه انیمیشن قبلی «داستان اسباب بازی‌ها» را تماشا نکرده‌اید، بهتر است ابتدا آن‌ها را تماشا کنید. سپس به تماشای قسمت چهارم بنشینید.

کلاوس (Klaus)

نمره منتقدان: ۹۴ از ۱۰۰

بیشتر ما به تماشای انیمیشن‌های آمریکایی عادت داریم. اما انیمیشن‌های اروپایی در سال‌های اخیر و اعتبار خود را ثابت کرده‌اند و «کلاوس» بدون شک یکی از بهترین های آن‌ها لقب می‌گیرد. این انیمیشن باوجود آن که کیفیت تصویری سه بعدی ندارد اما با کمک داستان دلنشینی که روایت می‌کند، به شکلی باورنکردنی جذاب است. داستان این انیمیشن اسپانیایی به معرفی داستان‌های پیرامون عید کریسمس می‌پردازد. در نگاه نخست، نگاه ریشه‌ای به قصه‌های سال نو میلادی کمی خسته‌کننده به نظر می‌رسد اما «کلاوس» می‌داند چگونه مخاطبش را سرگرم کند.

Frozen 2 (یخ‌زده ۲)

نمره منتقدان: ۷۷ از ۱۰۰

قسمت دوم انیمیشن «یخ‌زده» با وقفه‌ای تقریبا ۶ ساله از راه رسید و موفق شد دقیقا مانند قسمت نخست، پرفروش و محبوب شود. اگر از شهرت این مجموعه اطلاعی ندارید، باید بدانید «یخ‌زده ۲» حالا پرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ سینماست. با این حال منتقدان فکر می‌کنند قسمت دوم به اندازه آنچه در سال ۲۰۱۳ اکران شده بود، جذاب نیست. اما واقعیت آن است که «یخ‌زده ۲» کیفیت خیره‌کننده‌ای دارد و هنوز هم داستان جالبی را یدک می‌کشد. موسیقی انیمیشن هنوز هم جذاب است.

Angry Birds 2 (پرندگان خشمگین ۲)

نمره منتقدان: ۷۳ از ۱۰۰

البته که «پرندگان خشمگین» با بازی‌های ویدیویی مشهور شده‌اند. اما دلیلی وجود ندارد تا آن‌ها در دنیای سینما هم دنبال نکنیم. در شرایطی مشابه با «یخ‌زده» قسمت جدید این انیمیشن هم با تاخیری تقریبا طولانی از راه رسید اما موفق شد باز هم محبوب باشد. تماشاگران و منتقدان، اعتقاد دارند این انیمیشن به مراتب جذاب‌تر از نسخه قبلی است. شاید همین کافی باشد تا دو انیمیشن جدید هم تماشا کنید. ابتدا «پرندگان خشمگین» را تماشا کنید و سپس به سراغ «پرندگان خشمگین ۲» بروید.

(من بدنم را گم کرده‌ام) I Lost My Body

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

این انیمیشن فرانسوی نخستین بار در جشنواره کن اکران شد و خیلی سریع قلب منتقدان را ربود. شاید عجیب باشد اما داستان درباره یک دست قطع‌شده است. در میان خاطرات این دست که از یک آزمایشگاه فرار کرده، می‌توان زندگی صاحب قبلی او را پیدا کرد. اما گول این داستان به ظاهر ساده و گرافیک ساده‌تر انیمیشن را نخورید. مفاهیم بسیار عمیقی پشت این عنوان قرار دارد که پس از تماشای آن، شاید برای مدتی طولانی ذهن شما را درگیر کند.

(چگونه اژدهای خود را تربیت کنید ۳) How to Train Your Dragon 3

نمره منتقدان: ۹۳ از ۱۰۰

در سال گذشته شاهد پایان مجموعه‌های سینمایی مشهوری بودیم. انیمیشن‌های «چگونه اژدهای خود را تربیت کنید» هم به پایان رسیدند. قسمت سوم این مجموعه شاید به اندازه دو قسمت بعدی جذاب نباشد اما هنوز هم می‌تواند با کمک ریشه‌‎های داستانش ما را سرگرم کند. البته به نظر می‌رسد باید در آینده منتظر انیمیشن‌های بیشتری از شخصیت‌های این مجموعه باشیم.

(زندگی مخفی حیوانات ۲) The Secret Life of Pets 2

نمره منتقدان: ۶۶ از ۱۰۰

بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند ایده این انیمیشن چندان جذاب نیست. چراکه شباهت‌های زیادی میان این مجموعه و «داستان اسباب بازی‌ها» وجود دارد. با این حال «زندگی مخفی حیوانات» هم با وقفه‌ای طولانی به قسمت دوم رسیده است و تقریبا همان داستان قبلی را روایت می‌کند؛ داستان تعامل حیوانات خانگی در ساعاتی از روز و شب که انسان‌ها، آن‌ها را تنها رها می‌کنند.

(فیلم لگویی ۲) The Lego Movie 2

نمره منتقدان: ۸۵ از ۱۰۰

لگوها، پازل‌هایی سه بعدی و حیرت‌انگیز هستند که می‌توانند برای سال‌های سال ما را سرگرم کنند. حالا تصور کنید از میان میلیون‌ها تکه‌ی این پازل‌ها، یک داستان خلق و سپس به انیمیشن تبدیل شود. اگر به این فرایند واقعا جذاب، علاقه‌مند هستید پس بهتر است انیمیشن‌های آن را دنبال کنید. این انیمیشن در دنباله قسمت قبل است. پس بهتر است ابتدا آن را تماشا کنید.

(لینک گم‌شده) Missing Link

نمره منتقدان: ۸۹ از ۱۰۰

بسیاری از منتقدان اعتقاد داشتند این انیمیشن باید برنده جایزه بهترین انیمیشن اسکار می‌شد. اگرچه این اتفاق رخ نداد اما «لینک گم‌شده» هنوز هم یکی از جذاب‌ترین عناوین سال است. کافی است به داستان ابتدایی آن توجه کنید؛ لیونل فراست، محقق و دانشمندی است که درباره اسطوره‌ها و هیولاها مطالعه می‌کند. او تصمیم دارد به شمال غرب قاره آمریکا سفر کند تا وجود موجودی افسانه‌ای را بررسی کند. او عقیده دارد این موجود افسانه‌ای، از اجداد انسان‌ها است. اما در این سفر، آقای لینک هم همراه او خواهد بود. آقای لینک یک پاگنده است که رفتارهایی مانند انسان‌ها دارد. او هم امیدوار است خویشاوندان خود