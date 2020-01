چرا انیمیشن‌های سینمایی همیشه موفق هستند؟ چون داستان سرگرم‌کننده‌شان را با جذابیت‌های خیره‌کننده به نمایش می‌گذارند. همین فرمول ساده برای دوست‌داشتن هر انیمیشنی که آن را رعایت کند، کافی است. اگرچه بسیاری از عناوین نمی‌توانند به پرداختن به همین راهکار بی‌دردسر بپردازند اما نمونه‌هایی که بدون ایراد ساخته شده‌اند، می‌توانند تا سال‌ها در خاطراتمان ثبت شوند. سال ۲۰۱۹ هم یکی از جذاب‌ترین سال‌های دنیای انیمیشن بود. نه تنها با قسمت پایانی تعدادی از خاطره‌انگیزترین عناوین مواجه شدیم، بلکه فرصتی فراهم شد تا با متفاوت‌ترین انیمیشن‌های چند سال اخیر هم آشنا شویم. بنابراین اگر هنوز هیچکدام از انیمیشن‌های سال ۲۰۱۹ را تماشا نکرده‌اید، این لیست به شما کمک می‌کند تا بهترین‌ها را انتخاب کنید.

(شیر شاه) The Lion King

شیر شاه برای بیشتر عاشقان انیمیشن، یکی از محبوب‌ترین داستان‌ها را دارد. داستان توله شیری که در خانواده سلطان جنگل به دنیا می‌آید اما زندگی آن گونه که او انتظارش را دارد، پیش نمی‌رود. در سال ۲۰۱۹ نسخه سه بعدی و متفاوت این انیمیشن اکران شد و موفقیت‌های بزرگی را کسب کرد. داستان نسخه سه بعدی که کیفیت خیره‌کننده‌ای دارد، تقریبا هیچ تفاوتی با نمونه‌های قدیمی ندارد اما تماشای دوباره شیر شاه، همیشه لذت‌بخش است و حالا که بیشتر از همیشه شبیه به واقعیت شده، لذت‌بخش‌تر.

(پرندگان خشمگین ۲) Angry Birds ۲

پرندگان خشمگین بیشتر به دلیل بازی‌های موبایلشان شهرت بسیار زیادی دارند. اما در سال ۲۰۱۶، پس از پخش چندین انیمیشن سریالی، نخستین انیمیشن سینمایی این شخصیت‌ها اکران شد. پس از سه سال، قسمت دوم انیمیشن سینمایی پرندگان خشمگین به بازار سینما بازگشت تا به هواداران این پرنده‌های دوست‌داشتنی یادآوری کند که هنوز هم می‌توان با صدای جیغ و داد آن‌ها سرگرم شد. منتقدان قسمت دوم پرندگان خشمگین را بیشتر از قسمت اول دوست داشتند.

(یخ‌زده ۲) Frozen ۲

خواهران السا و آنا پس از شش سال دوباره به سینماها بازگشتند. یخ‌زده در دومین قسمت، هنوز فاصله زیادی با بیشتر انیمیشن‌های هم‌رده‌اش دارد اما بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند از آن‌چه شش سال پیش اکران شد، ضعیف‌تر است. اما برای کودکانی که با قسمت اول فیلم حسابی خاطره‌سازی کرده‌اند، قسمت دوم هم تفاوت خاصی با آن‌چه شش سال پیش دیده‌اند، ندارد.

(کلاوس) Klaus

یکی از بهترین انیمیشن‌های سال ۲۰۱۹، متعلق به کشور اسپانیاست. شاید سال‌ها از دورانی که انیمیشن‌های دوبعدی هنوز جذابیت داشتند، گذشته است. اما کلاوس با یک داستان خلاق، همه ضعف‌های انیمیشنی‌اش را پوشش می‌دهد. داستان این انیمیشن که محدود به کریسمس و بابانوئل است، داستان ظهور عید سال نو مسیحیان را از دریچه جذابی روایت می‌کند.

(تربیت اژدها ۳) How to Train Your Dragon ۳

یکی از مجموعه‌ انیمیشن‌هایی که در سال ۲۰۱۹ به پایان رسید، تربیت اژدها بود. مجموعه‌ای که در سال ۲۰۱۰ با اکران قسمت نخست آغاز شد و حالا پس از ۹ سال به پایان خط رسیده است. پایان‌بندی جذاب این انیمیشن، برای بسته‌شدن پرونده نسخه‌های سینمایی آن کافی بود. اما اگر هنوز هم دوست دارید از داستان تربیت اژدها لذت ببرید، می‌توانید به سراغ انیمیشن‌های سریالی این مجموعه بروید. شاید جالب باشد که بدانید تربیت اژدها براساس مجموعه کتاب‌هایی به همین نام ساخته شده است.

(خانواده آدامز) The Addams Family

داستان‌های مصور خانواده آدامز در سال ۱۹۳۸ شکل گرفتند. در طول هشتاد سال محبوبیت این داستان‌های مصور، سریال‌ها و انیمیشن‌های جذابی از آن ساخته شده است. اما موفقیت مدل ۲۰۱۹ آن به حدی بود که حالا می‌دانیم در سال ۲۰۲۱ باید منتظر قسمت جدید آن باشیم. داستان این انیمیشن عجیب و خاطره‌انگیز درباره خانواده‌ای جادویی است که سبک زندگی متفاوتی دارند.

(داستان اسباب بازی‌ها ۴) Toy Story ۴

پایان یکی از خاطره‌انگیزترین انیمیشن‌های تاریخ سینما، به اندازه آغاز آن شیرین و دوست‌داشتنی بود. داستان وودی و دوستانش که در تعامل با کودکان هزاران ماجراجویی کوچک و بزرگ را تجربه کرده‌اند، حالا به پایان رسیده و شاید تلخی آن را بعدها درک کنیم. با این حال مجموعه انیمیشن‌های داستان اسباب بازی‌ها، برای همیشه در خاطرات ما ثبت می‌شوند. در قسمت چهارم، وودی، عروسک گاوچران، باید یک تصمیم مهم بگیرد. تصمیمی که اگر اشکمان را جاری نکند، قطعا می‌تواند احساساتمان را تحت تاثیر قرار دهد.