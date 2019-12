۱۰ سریال برتر تلویزیونی سال ۲۰۱۹ که باید تماشا کنید

سریال‌های تلویزیونی یک انتخاب بی‌نظیر برای کسانی است که فرصت تماشای فیلم‌های طولانی ندارند. بنابراین با تماشای یک اپیزود چهل و چند دقیقه‌ای یک سریال، می‌توانند جذب فضا و داستان آن شوند. حالا این وظیفه شخصیت‌های آن سریال است که بتوانند این جاذبه را حفظ کنند. اتفاقی که معمولا در بیشتر سریال‌های باکیفیت رخ می‌دهد. البته که این روزها با افزایش شدید هواداران سریال‌های تلویزیونی، شبکه‌های اینترنتی هم برای ساخت آن‌ها وارد عمل شده‌اند و با بودجه‌های هنگفت، به دنبال تولید سریال‌های باکیفیت‌تر هستند.

انتخاب یک سریال جذاب و سرگرم‌کننده برای تماشاکردن، می‌تواند یک معضل پیچیده باشد. هر سال سریال‌های تلویزیونی متعددی منتشر می‌شوند که منتقدان و تماشاگران بسیاری آن‌ها را می‌پسندند اما ممکن است برای یک تماشاگر خاص، جذابیتی نداشته باشند. بنابراین پیداکردن یک سریال همه فن حریف احتمالا دشوار است؛ اما غیرممکن نیست. حالا که به پایان سال ۲۰۱۹ نزدیک شده‌ایم، فرصت بی‌نظیری فراهم شده تا بهترین سریال‌های تلویزیونی پخش‌شده در آخرین سال دومین دهه قرن بیست و یکم را مرور کنیم.

Undone (ناتمام)

نمره منتقدان: ۱۰۰ از ۱۰۰

زنی ۲۸ ساله در یک حادثه رانندگی تا مرز مردن پیش می‌رود اما جان سالم به درمی‌برد. پس از بازگشت به زندگی، او با دو حقیقت باورنکردنی مواجه می‌شود. نخست آن که پدر مرحومش را می‌بیند و دوم آن که می‌تواند زمان را مدیریت کند. او که فکر می‌کرد پدرش به طور طبیعی از دنیا رفته، توسط روح پدرش متوجه می‌شود که مرگش طبیعی نبوده و به قتل رسیده است. حالا او باید راز مرگ پدرش را با سفر در زمان پیدا کند. مهم‌ترین ویژگی این سریال، انیمیشن‌بودن آن است. «ناتمام» با داستانی گیرا و خیره‌کننده در کنار تصویرسازی متفاوتش برای همیشه در ذهن شما می‌ماند.

Watchmen (واچمن)

نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰

این سریال که براساس داستان‌های مصور انتشارات DC (ناشر کتاب شخصیت‌هایی مانند بتمن و سوپرمن) ساخته شده، یکی از بهترین سریال‌هایی بود که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. داستان آن در قرن بیستم در جریان است. مجموعه‌ای از کارآگاه‌ها که به شکل مخفیانه فعالیت می‌کردند، دیگر نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین مجبو می‌شوند به شکل مخفیانه به فعالیت خود ادامه دهند. اما این فعالیت نمی‌تواند حتی شبیه به روزهای سابق این کارآگاه‌ها باشد. «واچمن» با نگاه منتقدانه به سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و بهره‌گیری از دنیای داستان‌های مصور ابرقهرمانی، به یک سریال محبوب میان منتقدان و تماشاگران تبدیل شد.

Russian Doll (ماتروشکا)

نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰

احتمالا با عروسک‌های ماتروشکا آشنایی دارید. عروسک‌هایی روسی که معمولا از جنس چوپ ساخته می‌شوند و یکی پس از دیگری درون یکدیگر قرار می‌گیرند. سریالی «ماتروشکا» هم تقریبا چنین شرایطی دارد. زنی برنامه‌نویس که دوستان زیادی دارد، در جریان جشن تولدش به دنبال گربه گم‌شده‌اش می‌گردد. او مجبور می‌شود به بیرون از خانه برود و ناگهان تصادف می‌کند. این تصادف مرگ‌آور اما پایان او نیست. او دوباره زنده می‌شود و در جشن تولدش حضور پیدا می‌کند!

When They See Us (وقتی ما را دیدند)

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

برای کسانی که حوصله و زمان تماشای سریال‌های طولانی را ندارند، مینی سریال‌ها بهترین گزینه هستند. این مینی سریال در چهار قسمت به توضیح داستان دستگیری و محکومیت پنج نوجوانی می‌پردازد که در حقیقت مجرم‌های واقعی نیستند و کاملا بی‌گناه هستند. این سریال براساس یک داستان کاملا واقعی ساخته شده است.

Chernobyl (چرنوبیل)

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

در سال ۱۹۸۶ و زمانی که نیروگاه اتمی چرنوبیل در روسیه مشغول آزمایش‌های گوناگون بود، خطای انسانی باعث انفجار و آتش‌سوزی گسترده در آن شد. با این انفجار بزرگ، مواد رادیواکتیو سرطان‌زا و بسیار خطرناک تا شعاع ۲۰۰هزارکیلومتری محل حادثه پخش شدند که علاوه بر روسیه، بخش‌هایی از اوکراین و شرق اروپا را نیز آلوده کرد. این مینی سریال پنج قسمتی که در آخرین روزهای پخش سریال «بازی تاج و تخت» منتشر شد، داستان این حادثه تاریخی را روایت می‌کند.

Doom Patrol (دوم پاترول)

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

برای هواداران کتاب‌های مصور و شخصیت‌های ابرقهرمانی (مانند بتمن، اسپایدرمن و کاپیتان آمریکا) پیداکردن یک سریال جذاب تقریبا غیرممکن است. چراکه این سریال‌ها معمولا کیفیت بالایی ندارند و در جذب مخاطب هم هیچ تلاشی نمی‌کنند. اما «دوم پاترول» یکی از استثناهای بزرگ این سریال‌ها خواهد بود. روایت دیوانه‌وار و هیجانی سریال احتمالا برای همه جذاب نیست. بنابراین اگر دوست دارید یک سریال سریع، جذاب و گیج‌کننده درباره چند ابرقهرمان کم‌ترشناخته‌شده تماشا کنید، این سریال را تماشا کنید.

Catch-۲۲ (تبصره ۲۲)

منتقدان: ۸۴ از ۱۰۰

در جریان جنگ جهانی دوم، یکی از سربازان نیروی هوایی آمریکا که از جنگ خسته شده، تصمیم دارد به خانه بازگردد. اما تنها یک راه وجود دارد، او باید شامل تبصره‌ای شود که تقریبا غیرممکن است او را راهی خانه کند. «تبصره ۲۲» داستان درگیری یک سرباز با قانونی عجیب است؛ تنها راه فرار از جنگ برای سربازی که وارد آن شده (به جز مردن)، این است که او دیوانه باشد. اما اگر درخواست بازگشت به خانه‌اش بدهد، مشخص می‌شود که او دیوانه نیست!

The Boys (پسران)

نمره منتقدان: ۸۴ از ۱۰۰

اگر از تماشای فیلم‌های ابرقهرمانی مانند انتقام‌جویان خسته شده‌اید، «پسران» یک انتخاب منطقی است. تا به‌حال از خودتان پرسیده‌اید اگر ابرقهرمان‌هایی مانند سوپرمن و بتمن واقعا وجود داشتند، در دنیای ما چه جایگاهی داشتند؟ اگر برای تماشا و یا فهمیدن پاسخ این سوال هیجان‌زده شده‌اید، «پسران» برای شما ساخته شده است.

His Dark Materials (جادوی سیاه او)

نمره منتقدان: ۸۱ از ۱۰۰

این سریال که براساس سه جلد رمان فانتزی و حماسی بسیار مشهور ساخته شده، یکی جذاب‌ترین سریال‌های سال ۲۰۱۹ است. در یک دنیای کاملا متفاوت با آن‌چه که ما می‌شناسیم، انسان‌ها و موجودات اساطیری یک زندگی کاملا مدرن را تجربه می‌کنند. به اعتقاد بسیاری از منتقدان، این سریال می‌تواند جانشین خوبی برای سریال «بازی تاج و تخت» باشد.

Love, Death & Robots (عشق، مرگ و روبات‌ها)

نمره منتقدان: ۷۹ از ۱۰۰

اگر هم‌زمان از انیمیشن‌ها لذت می‌برید و به سریال‌های طولانی علاقه‌ای ندارید، این سریال جذاب را تماشا کنید. داستان و حتی فضای هر قسمت این سریال با دیگری کاملا متفاوت است. بنابراین در پایان هرکدام از ۱۸ قسمت آن، با یک تجربه متفاوت روبرو شده‌اید. البته داستان همه قسمت‌های سریال یک موضوع ثابت دارد؛ انسان‌ها، روبات‌ها و آخرالزمان. نکته مهم آن که بیشتر قسمت‌های این سریال زمان خیلی کوتاهی دارند.

Modern Love (عشق مدرن)

نمره منتقدان: ۷۵ از ۱۰۰

هر قسمت این سریال براساس داستان‌های ستون هفتگی روزنامه نیویورک تایمز ساخته شده است. در هر قسمت، یک داستان عاشقانه روایت می‌شود. بیشتر قسمت‌های این سریال، زمانی بیشتر از ۳۰ دقیقه ندارند و جذابیت فضا و شخصیت‌های آن، می‌تواند تا مدت‌ها ذهن شما را سرگرم کند.