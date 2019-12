رابطه سینما و روانشناسی، به کارگردان‌ها و فیلم‌نامه‌نویس‌ها اجازه می‌دهد تا سوژه‌های بی‌نظیری برای خلق شخصیت‌های جذاب داشته باشند. شخصیت‌هایی که معمولا وضعیت روانی پایداری ندارند و درگیری آن‌ها با خود و دیگران، همیشه شاهکارهای حیرت‌انگیزی را به تاریخ سینما هدیه داده است. فیلم‌هایی که ریشه‌های روانشناسانه دارند، در ژانرهای مختلف قرار می‌گیرند. با پانزده فیلم رواشناختی که ممکن است نگاه شما به زندگی را تغییر دهند، آشنا شوید.

بخش دوم این گزارش به معرفی پنج فیلم از میان ۱۵ فیلم شناخته شده این حوزه می‌پردازد.

۹: Black Swan (قوی سیاه)

نمره منتقدان: ۸۰ از ۱۰۰

قوی سیاه به کارگردانی دارن آرنوفسکی روایتگر ماجرای زندگی نینا سیرز، با درخشش ناتالی پورتمن، است. او همه دوران کودکی و نوجوانی‌اش را به فراگیری و تمرین رقص باله گذراند. نینا به عنوان یک بالرین حرفه‌ای و ستاره یک شرکت معتبر، تلاش می‌کند تا نقش اول باله معروف دریاچه قو، نمایشی مشهور اثر چایکوفسکی را به دست آورد. اما بسیاری در تلاش هستند تا توانایی‌های او را زیر سوال ببرند. مثل بیشتر فیلم‌های روانشناسی، باز هم درخشش ناتالی پورتمن در نقش اصلی تحسین‌برانگیز است. درگیری‌های ذهنی او درنقش یک بالرین، این فیلم را به یکی از بهترین عناوین سال ۲۰۱۰ تبدیل کرد.

۸: One flew over the Cuckoo's Nest (دیوانه از قفس پرید)

نمره منتقدان: ۸۳ از ۱۰۰

این فیلم که در سال ۱۹۷۵ ساخته شد، یکی از بهترین فیلم‌هایی است که درباره بیماران روانی وجود دارد. داستان متجاوزی که برای بررسی سلامت روانی‌اش به یک تیمارستان منتقل می‌شود. اما او که می‌داند به‌زودی باید راهی زندان شود، تصمیم می‌گیرد از این تیمارستان فرار کند. تلاش‌های او برای فرار از تیمارستان به شکست منجر می‌شود اما او نمی‌خواهد تسلیم شود. جک نیکلسون با هنرنمایی در نقش اصلی این فیلم، موفق شد در میان صد نقش‌آفرینی برتر تاریخ سینما قرار بگیرد. این فیلم جواز متعدد بسیاری را کسب کرد.

۷: The silence of the lambs (سکوت بره‌ها)

نمره منتقدان: ۸۵ از ۱۰۰

این فیلم براساس رمانی به همین نام ساخته شد و داستان آن اساسا روانشناختی است. یک مامور تازه‌کار FBI وظیفه دارد با روانشناس و قاتل زنجیره‌ای گفتگو کند. مدیران FBI اعتقاد دارند این روانشناس قاتل می‌تواند در پیداکردن یک قاتل سریالی به آن‌ها کمک کند. شخصیت مشهور هانیبال که در این فیلم به زیبایی هرچه تمام‌تر توسط آنتونی هاپکینز به نمایش گذاشته می‌شود، یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های روانی تاریخ سینما است.

۶: Taxi Driver (راننده تاکسی)

نمره منتقدان: ۹۳ از ۱۰۰

مارتین اسکورسیزی علاقه بسیار زیادی به روانشناسی دارد. این فیلم محصول ۱۹۷۶ با درخشش فراموش‌نشدنی رابرت دنیرو داستان جوان دامپزشکی را روایت می کند که دچار مشکلات روانی است و تصمیم می‌گیرد تا در شب‌های نیویورک با تاکسی کار کند. اما او با درگیری‌های ذهنی بسیاری زندگی می‌کند که در نهایت او را درگیر حوادث می‌کند. به اعتقاد بسیاری راننده تاکسی اگر بهترین فیلم مارتین اسکورسیزی نباشد احتمالا بهترین نقش‌آفرینی رابرت دنیرو است.

۵: Blue Velvet (مخمل آبی)

نمره منتقدان: ۹۵ از ۱۰۰

این فیلم به کارگردانی دیوید لینچ یکی از تاثیرگذارترین کارگردانان تاریخ سینما است و نقش اصلی آن به ایزابلا روسلینی فرزند روبرتو روسلینی کارگردان شهیر ایتالیایی اختصاص دارد. داستان فیلم در شهر لامبرتن آمریکا رخ می‌دهد. جفری بومن به خاطر بیماری پدر برای مدتی کمک در کار پدر از کالج برگشته و پیش پدر و مادر خود زندگی می‌کند. او گوش‌بریده شده یک انسان را پیدا می‌کند که مورچه‌های زیادی در حال تجزیه آن هستند. این فیلم سورئال به ضمیر ناخودآگاه نظریه فروید، روانشناس مشهور می‌پردازد. او در لایه بیرونی فیلمش یک داستان معمولی را روایت می کند اما در لایه درونی نگاه انتقادی شدیدی به جامعه دارد.