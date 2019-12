جذابیت جوکر برای منتقدان سینما، فارغ از داستان جذاب و شخصیت‌های عمیق، در هنرنمایی بی‌مثال واکین فنیکس خلاصه می‌شد. او موفق شده بود جوکری را نمایش دهد که هیچکدام از هواداران این شخصیت کمیک بوکی، انتظار تماشای آن را نداشتند.

جوکر (Joker) به کارگردانی تاد فیلیپس که پیش‌ترWar Dogs (سگ‌های جنگی)، The Hangover (خماری)، Due Date (موعد مقرر)، The Hangover Part II (خماری: قسمت دوم)، The Hangover Part III (خماری: قسمت سوم)، Starsky & Hutch (استارسکی و هاچ)، Old School (مدرسه قدیمی) و Road Trip (سفر جاده‌ای) را ساخته است، به عنوان یکی از شانس‌های بزرگ جوایز آکادمی اسکار هم شناخته می‌شود. اما آن‌چه یک فیلم را شایسته پیروزی در رقابت میان نامزدهای اسکار می‌کند، دیدگاه منتقدان است. با این حال منتقدان مشهور سینما نظرات متفاوتی درباره این نقش‌آفرینی به‌یادماندنی واکین فنیکس دارند.

تری وایت در Empire درباره جوکر نوشته است:

با فیلمی جسورانه، ویرانگر و در نهایت بسیار زیبا مواجه هستیم. تاد فیلیپس و واکین فینیکس با این فیلم نه تنها یکی از نمادین‌ترین و محبوب‌ترین شخصیت‌های شرور در تاریخ سینما را بازسازی کرده‌اند، بلکه یک داستان کمیک بوکی را هم با موفقیت به تصویر کشیدند. تکرار جذابیت جوکر کار دشواری به نظر می‌رسید.

امتیاز: ۱۰۰ از ۱۰۰

جیم وجودا در IGN جوکر را تحسین می‌کند:

یک عملکرد عالی، فوق‌العاده و شایسته اسکار از واکین فینیکس را در جوکر تماشا می‌کنیم. او به شکلی کامل، دقیق و عمیق، شخصیت خود را درک کرده است. بنابراین با تماشای این فیلم بدون آن که نیاز داشته باشید تا کمیک بوک‌های جوکر را بخوانید، اطلاعات بسیار خوبی از شخصیت دریافت می‌کنید. و این فیلم که شناخت شما از شخصیت جوکر را گسترش می‌دهد، یک شاهکار سینمایی فوق‌العاده در دنیای بتمن است که نیاز داشتیم تا ساخته شود. پس از تماشای فیلم، بسیار هیجان‌زده بودم. شما هم پس از تماشای آن، ممکن است در چند سال آینده فقط درباره این فیلم صحبت کنید!

امتیاز: ۱۰۰ از ۱۰۰

تیم گریرسون در Screen Daily از هنرنمایی واکین فنیکیس به وجد آمد:

ما با جوکر مواجه هستیم؛ یک شخصیت منفی در کمیک بوک‌ها. این شخصیت به شکل بی‌نظیری در فیلم تاد فیلیپس در محور داستان قرار گرفته تا مورد پرداخت قرار بگیرد. جوکر یکی از بهترین فیلم‌هایی است که توانسته استعداد خام واکین فینیکس را در بالاترین سطح خود نشان دهد.

امتیاز: ۹۰ از ۱۰۰

راجر مور در Movie Nation می‌نویسد:

خشونت‌ بی‌پروا و حماسه حیرت‌انگیز جوکر، این اثر بی‌پایه را به بهترین فیلم کمیک بوکی تبدیل می‌کند. به شکلی که سایر فیلم‌هایی که تا پیش از این براساس شخصیت‌های کمیک بوکی ساخته شده‌اند، در برابر جوکر شکست‌خورده به نظر می‌رسند. به نظر می‌رسد فیلم‌های ابرقهرمانی تا پیش از جوکر، بیشتر شبیه کارتون‌های مناسب کودکان بودند. این فیلم لایق اسکار است.

امتیاز: ۸۸ از ۱۰۰

دیوید ارلیچ درIndie Wire فیلم را خاکستری می‌بیند:

جوکر آن‌قدر خوب است که می‌تواند خطرناک باشد. و متاسفانه آنقدر بد است که این اجازه را داریم تا فیلم‌های بهتری از این شخصیت را درخواست کنیم. به هر حال چه خوب و یا چه بد، این اثر دقیقا همان فیلمی است که جوکر لازم داشت.

امتیاز: ۵۸ از ۱۰۰

پیتر بردشاو در The Guardian نگاه متفاوتی به فیلم دارد:

تنها یک نقش در سراسر فیلم وجود دارد؛ همان نقش اول. این فیلم به شکل باورنکردنی‌ای ناامیدکننده است. با این که بسیار جدی به نظر می‌رسد اما شدیدا سطحی است.

امتیاز: ۴۰ از ۱۰۰

مایکل فیلیپس در Chicago Tribune جوکر را این‌گونه توصیف می‌کند:

در سالی که شبکه HBO با سریال بی‌نظیر چرنوبیل یک فرهنگ حرفه‌ای را نمایش می‌دهد، فیلم جوکر می‌تواند ظالمانه‌ترین سقوط سال را نمایش دهد.

امتیاز: ۳۸ از ۱۰۰

استفانی زاکارک در Time اصلا جوکر را دوست ندارد:

واکین فینیکس در این فیلم به شدت تلاش می‌کند تا نقش جوکر را به خوبی نمایش دهد اما شما می‌توانید ناامیدی را در هنرنمایی او احساس کنید. این فیلم به قدری بد ساخته شده که شاید لازم باشد یک کمپین مالی برای نجات زندگی واکین فنیکیس راه‌اندازی کنیم تا او برای پول درآوردن اینقدر اذیت نشود. در رفتارهای تهاجمی و وحشتناک نقش جوکر، فقط فنیکیس مقصر نیست.

امتیاز: ۲۰ از ۱۰۰