۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۹ که بهتر است تماشا کنید

پیداکردن فیلم‌های خوب و جدید، یکی از کارهایی است که عاشقان سینما از انجام دادن لذت می‌برند. در سال ۲۰۱۹، فیلم‌های سرگرم‌کننده بسیاری اکران شد. در ادامه با ده فیلم سال ۲۰۱۹ که بهتر است تماشا کنید، آشنا می‌شوید.

۱۰. علاالدین Aladdin

فروش جهانی: ۱,۰۵۰,۶۹۳,۹۵۳ دلار

نمره در IMDB: ۷.۱ از ۱۰

در عصر بازسازی چندباره فیلم‌های هالیوودی، علاالدین موفق شد ثابت کند تماشای دوباره انیمیشن‌های قدیمی هنوز هم خالی از لطف نیست. فیلم علاالدین همان داستان قدیمی این شخصیت را با پوستینی تازه و متفاوت ارائه می‌کند و آن‌قدر رنگین و تماشایی است که دوست نداشتن داستان روان آن تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. بنابراین اگر به دنبال فیلمی سرگرم‌کننده، جذاب و دوست‌داشتنی هستید بهتر است علاالدین را هرچه زودتر تماشا کنید.

۹. داستان اسباب بازی ۴ (Toy Story ۴)

فروش جهانی: ۱,۰۷۳,۳۶۸,۵۷۷ دلار

نمره در IMDB: ۷.۹ از ۱۰

مجموعه انیمیشن‌های داستان اسباب بازی‌ها یکی از بهترین انیمیشن‌های تاریخ سینما هستند. روایت بی‌نظیر اسباب‌بازی‌هایی که زنده می‌شوند و هر ثانیه با دردسرهای تازه‌ای روبرو می‌شوند واقعا خاطره‌ساز بود. در سال ۲۰۱۹ قسمت چهارم و آخرین قسمت این مجموعه اکران شد و موفق شد محبوبیت زیادی که میان منتقدان و هواداران داشت را حفظ کند. بنابراین اگر دوست دارید سرنوشت وودی و دوستانش را بفهمید، تماشای داستان اسباب بازی‌های ۴ را فراموش نکنید.

۸. خزنده (Crawl)

فروش جهانی: ۹۰,۵۱۰,۴۴۵ دلار

نمره در IMDB: ۶.۲ از ۱۰

هر ساله فیلم‌های ترسناک و خونین زیادی تولید می‌شوند اما پیداکردن یک عنوان تازه و متفاوت دشوار است. فیلم خزنده با داستانی سرگرم‌کننده و هیجان‌انگیز روایتی تازه از درگیری انسان‌با تمساح‌های وحشی است. شاید داستان خزنده در ابتدا کلیشه‌ای و ناامیدکننده باشد اما اگر دوست دارید یکی از سرگرم‌کننده‌ترین و هیجان‌آورترین فیلم‌های سال ۲۰۱۹ را تماشا کنید، به این فیلم نیم نگاهی داشته باشید.

۷. پسرهای خوب (Good Boys)

فروش جهانی: ۱۱۰,۸۸۳,۰۷۰ دلار

نمره در IMDB: ۶.۷ از ۱۰

برای تماشای یکی از متفاوت‌ترین کمدی‌های سال ۲۰۱۹ آماده شوید. پسرهای خوب داستان سه پسربچه‌ای است که ناخودآگاه درگیر دردسرهایی می‌شوند که از سن‌آن‌ها بزرگ‌تر است و این رویارویی لحظات خنده‌دار بسیار زیادی دارد. بنابراین اگر دنبال یک فیلم تازه و یگانه هستید، پسرهای خوب دقیقا همان چیزی است که انتظارش را دارید.

۶. ما (Us)

فروش جهانی: ۲۵۵,۱۰۵,۹۳۰ دلار

نمره در IMDB: ۶.۹ از ۱۰

چند سالی است که هالیوود درک کرده برای ترساندن مردم، روح‌های سرگردان و جسدهای زنده‌شده دیگر جذابیت زیادی ندارند. فیلم ما یکی از تحسین‌شده‌ترین فیلم‌های ترسناک عصر جدید این ژانر است که موفق می‌شود در مورمورکردن تماشاگرش سنگ تمام بگذارد. بنابراین اگر به دنبال یک فیلم ترسناک با شمایلی متفاوت هستید، ما می‌تواند یک انتخاب منطقی باشد.

۵. آن: قسمت دوم (It: Chapter Two)

فروش جهانی: ۴۶۷,۰۰۴,۹۷۳ دلار

نمره در IMDB: ۶.۸ از ۱۰

دوست‌داران ژانر وحشت با پنی‌وایز آشنا هستند. دلقک مشهوری که زاده ذهن استفن کینگ، نویسنده مشهور داستان‌های ترسناک است. پس از استقبال شدید هواداران از قسمت نخست داستان زندگی این دلقک، قسمت دوم آن نیز در سال ۲۰۱۹ اکران شد و موفق شد به اندازه فیلم اول دیده شود.

۴. روزی روزگاری در ... هالیوود (Once Upon a Time ... in Hollywood)

فروش جهانی: ۳۷۱,۵۴۴,۳۴۷ دلار

نمره در IMDB: ۷.۹ از ۱۰

کویینتین تارانتینو به عنوان کارگردان متفاوت سینمای هالیوود، در جدیدترین فیلم خود به سراغ تاریخ هالیوود و اتفاقات آن در سال۱۹۶۹ رفته است. اگر به فیلم‌های تارانتینو علاقه‌مند هستید و دوست دارید اطلاعات بیشتری از عصر طلایی هالیوود داشته باشید، تماشای این فیلم به شما پیشنهاد می‌شود. فیلمی که بازیگران مشهوری مانند لئوناردو دی‌کاپریو، مارگو رابی و برد پیت را به پرده‌های سینما بازگرداند.

۳. انتقام‌جویان: پایان بازی (Avengers: End Game)

فروش جهانی: ۲,۷۹۷,۸۰۰,۵۶۴ دلار

نمره در IMDB: ۸.۵ از ۱۰

فیلم‌های دنیای سینمایی مارول در چند سال اخیر همواره در لیست پرمخاطب‌ترین فیلم‌ها قرار داشته‌اند. پرستاره‌ترین و موردانتظارترین فیلم این مجموعه در سال ۲۰۱۹ اکران شد. پایان بازی، حالاپرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما هم لقب گرفته و تماشای آن به هواداران کتاب‌های مصور مارول پیشنهاد می‌شود.

۲. شیرشاه (The Lion King)

فروش جهانی: ۱,۶۵۵,۷۱۴,۷۹۰ دلار

نمره در IMDB: ۷ از ۱۰

انیمیشن شیرشاه محبوبیت ویژه‌ای دارد و وقتی استودیو دیزنی اعلام کرد بازسازی تازه این فیلم در سال ۲۰۱۹ اکران شود، تقریبا همه عاشقان سینما منتظر تماشای آن بودند. فیلم شیرشاه داستانی کاملا مشابه با انیمیشن‌های قدیمی آن دارد اما صحنه‌های باکیفیت و نفس‌گیر آن، باعث شده یکی از مهم‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۱۹ باشد.

۱. جوکر (Joker)

فروش جهانی: ۱,۰۳۵,۷۳۱,۸۱۳ دلار

نمره در IMDB: ۸.۸ از ۱۰

جوکر بدون شک بهترین فیلم سال ۲۰۱۹ بود. دلقکی قاتل که از رفتار ناراحت‌کننده جامعه عصبانی می‌شود و تصمیم‌های خونینی می‌گیرد. هنرنمایی بی‌مثال واکین فنیکس در نقش جوکر، این فیلم را به شایسته‌ترین فیلم سال برای هر جایزه‌ای تبدیل کرده و حالا شایعات ساخت قسمت دوم آن نیز مطرح شده است. پس برای تماشای یکی از بهترین فیلم‌های چند سال اخیر سینما، بهتر است عجله کنید.

